Второй предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

Представлен второй экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.91), позволяющего одновременно работать в нескольких сетях с разными протоколами и переключаться между чатами при помощи вкладок. Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak (пока доступен только архив с кодом). Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранение истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu. В интерфейсе объединены в одном окне список контактов и окон с чатами. Прекращена поставки консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP и Bonjour, которые пока поддерживаются частично. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2. Среди изменений в представленном обновлении: При сортировке списка участников теперь учитываются полномочия. Например, для IRC в самом верху показываются операторы канала, за ним пользователи с правом голоса и потом обычные участники.

Добавлена поддержка поиска в списке участников.

Добавлены базовые уведомления о новых сообщениях.

Добавлена поддержка расширений для форматирования сообщений в IRC.



