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Второй предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

01.04.2025 22:20

Представлен второй экспериментальный выпуск клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 3.0 (2.91), позволяющего одновременно работать в нескольких сетях с разными протоколами и переключаться между чатами при помощи вкладок. Выпуск отмечен как имеющий уровень качества предварительной альфа-версии, не рассчитанной на повседневное применение. Сборки подготовлены в формате Flatpak (пока доступен только архив с кодом).

Ветка Pidgin 3 разрабатывается с 2011 года, а до этого ещё три года обсуждалась на уровне концепций и идей. В Pidgin 3 выполнен переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4 и Adwaita, сборочную систему Meson, GPlugin для обработки плагинов, SQLite для хранение истории чатов и GSettings для работы с настройками. Полностью переработан API. Для определения элементов интерфейса задействован GTK Builder XML, а для отображения истории чатов создана собственная библиотека виджетов Talkatu.

В интерфейсе объединены в одном окне список контактов и окон с чатами. Прекращена поставки консольного клиента Finch (не исключено, что его могут вернуть в будущем). Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP и Bonjour, которые пока поддерживаются частично. Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами, но может быть установлена параллельно с имеющимися сборками Pidgin 2.

Среди изменений в представленном обновлении:

  • При сортировке списка участников теперь учитываются полномочия. Например, для IRC в самом верху показываются операторы канала, за ним пользователи с правом голоса и потом обычные участники.
  • Добавлена поддержка поиска в списке участников.
  • Добавлены базовые уведомления о новых сообщениях.
  • Добавлена поддержка расширений для форматирования сообщений в IRC.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.imfreedom.or...)
  2. OpenNews: Релиз клиента для мгновенного обмена сообщениями Pidgin 2.14.14
  3. OpenNews: Предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0
  4. OpenNews: В плагине ss-otr к Pidgin выявлен вредоносный код
  5. OpenNews: Представлен порт Pidgin libpurple для Android
  6. OpenNews: Релиз Instantbird 1.1, IM-клиента на базе технологий Mozilla и Pidgin
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62999-pidgin
Ключевые слова: pidgin, im, messenger, irc, xmpp, jabber
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:20, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами

    Другого уже и не ожидаешь от тех, кто...

    > ...выполнен переход на GTK4 и Adwaita

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:49, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Собственно, всё равно, для жаббера нужны только lurch и privacy-please. Скорее всего ни того ни другого тут нет, переходите на gajim.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:22, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Все в воцапе давно с телеграммами, это уже устаревший, никому не нужный софт. Заводы стоят, а они…
     
     
  • 2.3, trolleybus (?), 23:34, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это разные вещи, теплое с мягким. Ватсап и телеграм - это по сути протоколы, а пиджин - это универсальный клиент. Под эту штуковину есть плагины в том числе для ватсапа и телеграма.
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 01:24, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, только они не умеют и половины функциональности родных клиентов. А воцап небось ещё и требует запущенного родного клиента)
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 02:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще не понятно откуда возьмется плагин для вацапа, учитывая его закрытость.
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:34, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да-да, держи в курсе.
     
  • 2.5, corvuscor (ok), 23:35, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Десяток клиентов, жрущих батарейку телефона или ноута - это же так прогрессивно.
     
     
  • 3.6, НяшМяш (ok), 23:40, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Лучше один криво написанный с такими же кривыми плагинами, которые просто изнасилуют твою систему.
     
     
  • 4.16, 12yoexpert (ok), 00:43, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки кривее твоего слака и вайбера?
     
  • 3.22, Аноним (21), 01:25, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну оно зато работает. Шашечки или то самое тебе? А пиджин все равно не настроить для всего. Эра мульипротоколов ушла.
     
  • 2.12, Avririon (ok), 00:22, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не нужный только быдлу.
     
  • 2.14, Аноним (14), 00:30, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В их странах не стоят.
     

  • 1.7, Аноним (7), 23:46, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Клиент был актуален во времена жабера и аськи, но сейчас большинство протоколов по сути мертвы. Конечно, в теории можно поднять где-нибудь jabber или irc, но для них есть специализированные однопротокльные решения. Использовать два протокола одновременно уж точно не потребуется.

    Так что возникает резонный вопрос, а надо ли оно сейчас?

     
     
  • 2.27, Аноним (26), 02:07, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То что жаббер мерт, я слышал году так в 2010. Он и в правду был мертв и тогда. И тогда никому не нужен был .
    Позже появился конкурент даббера Matrix.
    Matrix может популярнее жабьера, но не сравнится с популярными мессенджерами.
     

  • 1.8, Аноним (-), 23:47, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Боже! Скрины - прям кровь из глаз.
    Понятно, что это может можно и настроить, но кто-то же выбрал именно такую цветовую схему для официальной новости...
    Отличная демонтсрация (да, это не опечатка) дизайна и хорошего вкуса в опенсорсе.
     
  • 1.10, Krtek (?), 23:58, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Перевести бы его на fltk или уж хотя бы на Qt. А то выглядеть он стал просто жутко.
     
     
  • 2.11, Аноним (1), 00:21, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сразу на OpenGL или Vulkan, как Блендер.
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 00:31, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем? Ему же не требуется рендерить в реальном времени.
     

  • 1.13, Hippopotamus (ok), 00:27, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А у этого товарища есть демон? Я никак не могу найти демона для какого-то ни было мессенджера, чтобы оповещения приходили без необходимости все это раннить в бэкграунде. Еще чуть-чуть и сам начну такой писать...
     
     
  • 2.17, 12yoexpert (ok), 00:46, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а ты демона интендишься раннить в форграунде?

    в трей сминимайзить не траил?

    типа

     

  • 1.18, 12yoexpert (ok), 00:56, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    чем-то напомнило выбрасывание xul аддонов
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В концепцию pidgin'а так и не входит разделять контакты в списке по аккаунтам/протоколам? Может это было?
     
  • 1.20, Аноним (19), 01:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну и да, а ведь был когда-то qutim, годный, не жручий, но теперь заброшенный. Pidgin вон развивается, переписывается.
     
     
  • 2.24, Аноним (-), 02:00, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Pidgin вон развивается, переписывается.

    В смысле, удаляет фичи, ломает плагины и обвешивается баззвордами попутно скроив страшенный интерфейс без намека на юзабилити? В разработке софта бывает такая фигня как регресс.

     

  • 1.23, Аноним (-), 01:58, 02/04/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, Аноним (26), 02:01, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4
    >Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP и Bonjour

    Бесполезно на столько, на сколько это возможно.

     

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