Второй предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

2.3 , trolleybus ( ? ), 23:34, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так это разные вещи, теплое с мягким. Ватсап и телеграм - это по сути протоколы, а пиджин - это универсальный клиент. Под эту штуковину есть плагины в том числе для ватсапа и телеграма.

3.21 , Аноним ( 21 ), 01:24, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ага, только они не умеют и половины функциональности родных клиентов. А воцап небось ещё и требует запущенного родного клиента)

4.26 , Аноним ( 26 ), 02:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вообще не понятно откуда возьмется плагин для вацапа, учитывая его закрытость.

2.4 , Аноним ( 4 ), 23:34, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да-да, держи в курсе.

2.5 , corvuscor ( ok ), 23:35, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Десяток клиентов, жрущих батарейку телефона или ноута - это же так прогрессивно.

3.6 , НяшМяш ( ok ), 23:40, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Лучше один криво написанный с такими же кривыми плагинами, которые просто изнасилуют твою систему.

4.16 , 12yoexpert ( ok ), 00:43, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – таки кривее твоего слака и вайбера?

3.22 , Аноним ( 21 ), 01:25, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну оно зато работает. Шашечки или то самое тебе? А пиджин все равно не настроить для всего. Эра мульипротоколов ушла.

2.12 , Avririon ( ok ), 00:22, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не нужный только быдлу.

2.14 , Аноним ( 14 ), 00:30, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – В их странах не стоят.