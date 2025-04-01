Второй предварительный выпуск мессенджера Pidgin 3.0

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|1.1, Аноним (1), 23:20, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Ветка Pidgin 3 несовместима с Pidgin 2 и ранее созданными плагинами
Другого уже и не ожидаешь от тех, кто...
> ...выполнен переход на GTK4 и Adwaita
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|2.9, Аноним (9), 23:49, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Собственно, всё равно, для жаббера нужны только lurch и privacy-please. Скорее всего ни того ни другого тут нет, переходите на gajim.
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|1.2, Аноним (2), 23:22, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Все в воцапе давно с телеграммами, это уже устаревший, никому не нужный софт. Заводы стоят, а они…
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|2.3, trolleybus (?), 23:34, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это разные вещи, теплое с мягким. Ватсап и телеграм - это по сути протоколы, а пиджин - это универсальный клиент. Под эту штуковину есть плагины в том числе для ватсапа и телеграма.
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|3.21, Аноним (21), 01:24, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, только они не умеют и половины функциональности родных клиентов. А воцап небось ещё и требует запущенного родного клиента)
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|4.26, Аноним (26), 02:03, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще не понятно откуда возьмется плагин для вацапа, учитывая его закрытость.
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|2.5, corvuscor (ok), 23:35, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Десяток клиентов, жрущих батарейку телефона или ноута - это же так прогрессивно.
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|3.6, НяшМяш (ok), 23:40, 01/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Лучше один криво написанный с такими же кривыми плагинами, которые просто изнасилуют твою систему.
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|3.22, Аноним (21), 01:25, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну оно зато работает. Шашечки или то самое тебе? А пиджин все равно не настроить для всего. Эра мульипротоколов ушла.
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|1.7, Аноним (7), 23:46, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Клиент был актуален во времена жабера и аськи, но сейчас большинство протоколов по сути мертвы. Конечно, в теории можно поднять где-нибудь jabber или irc, но для них есть специализированные однопротокльные решения. Использовать два протокола одновременно уж точно не потребуется.
Так что возникает резонный вопрос, а надо ли оно сейчас?
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|2.27, Аноним (26), 02:07, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То что жаббер мерт, я слышал году так в 2010. Он и в правду был мертв и тогда. И тогда никому не нужен был .
Позже появился конкурент даббера Matrix.
Matrix может популярнее жабьера, но не сравнится с популярными мессенджерами.
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|1.8, Аноним (-), 23:47, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Боже! Скрины - прям кровь из глаз.
Понятно, что это может можно и настроить, но кто-то же выбрал именно такую цветовую схему для официальной новости...
Отличная демонтсрация (да, это не опечатка) дизайна и хорошего вкуса в опенсорсе.
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|1.10, Krtek (?), 23:58, 01/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Перевести бы его на fltk или уж хотя бы на Qt. А то выглядеть он стал просто жутко.
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|1.13, Hippopotamus (ok), 00:27, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А у этого товарища есть демон? Я никак не могу найти демона для какого-то ни было мессенджера, чтобы оповещения приходили без необходимости все это раннить в бэкграунде. Еще чуть-чуть и сам начну такой писать...
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|2.17, 12yoexpert (ok), 00:46, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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а ты демона интендишься раннить в форграунде?
в трей сминимайзить не траил?
типа
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|1.19, Аноним (19), 01:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В концепцию pidgin'а так и не входит разделять контакты в списке по аккаунтам/протоколам? Может это было?
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|1.20, Аноним (19), 01:06, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну и да, а ведь был когда-то qutim, годный, не жручий, но теперь заброшенный. Pidgin вон развивается, переписывается.
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|2.24, Аноним (-), 02:00, 02/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Pidgin вон развивается, переписывается.
В смысле, удаляет фичи, ломает плагины и обвешивается баззвордами попутно скроив страшенный интерфейс без намека на юзабилити? В разработке софта бывает такая фигня как регресс.
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|1.25, Аноним (26), 02:01, 02/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>переход на систему типов GObject, библиотеки GTK4
>Из протоколов пока поддерживается только IRCv3, а также развиваются новые реализации протоколов XMPP и Bonjour
Бесполезно на столько, на сколько это возможно.
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