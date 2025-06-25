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Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.2

25.06.2025 08:25

Состоялся выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.2, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2771 устройство и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 24.10.2:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • bcm27xx: Raspberry Pi 5, Raspberry P 500 и Raspberry P CM5.
    • mediatek: ASUS RT-AX52, Cudy WR3000/WR3000H, Mercusys MR80X v3, Routerich AX3000 v1, TP-Link Archer AX80v1, WAVLINK WL-WN573HX3.
    • ramips: Arcadyan WE410443 и Xiaomi MiWiFi 3A.
    • ath79: TP-Link Archer C6 v2.
  • Для устройств Teltonika RUTX50 (ipq40xx) включён по умолчанию модем.
  • Для платформы bcm27xx (Raspberry Pi) реализован драйвер BRCMSTB I2C и задействован существующий драйвер SDHOST.
  • Решены проблемы с устройствами: Extreme Networks AP3935, Genexis EX40, NanoPi R6C/R6S.
  • Устранены проблемы при сборке с использованием GCC 15.
  • В базовое ядро (generic) добавлены драйверы для Broadcom NetXtreme-C/E, DesignWare I2C, DesignWare SPI, Huawei HINIC, Microchip ENC28J60 SPI Ethernet.
  • При загрузке системы обеспечена загрузка модулей ядра kmod-r8101, kmod-r8125, kmod-r8126, kmod-r8127 и kmod-r8168. В модулях kmod-r8125, kmod-r8126 и kmod-r8127 включена опция ENABLE_MULTIPLE_TX_QUEUE.
  • Пакет с ядром обновлён до версии 6.6.93 (была 6.6.86). Актуализирована кодовая база ucode и netifd.
  • Из ядра Linux 6.16 бэкпортированы драйверы kmod-phy-realtek и kmod-r8169. Драйвер kmod-r8125 обновлён до версии 9.016.00, а пакет bcm27xx-gpu-fw до версии 1.20250430.
  • Остаётся нерешённой проблема с работой Wi-Fi диапазона 5GHz на некоторых устройствах с чипами ath10k, таких как TP-Link Archer C60 v1.


  1. Главная ссылка к новости (https://openwrt.org/releases/2...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
  4. OpenNews: Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt
  5. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  6. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63463-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (33) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:18, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Благодаря сообществу доступен большой дипазон сборок OpenWrt под зоопарк роутеров... от последнего голова кругом, честно..
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >под зоопарк роутеров... от последнего голова кругом, честно..

    Вот это и смущает, нужны гайды по установки на наиболее распространённый устройства.
    Успешные кейсы послужили бы увеличению популярности.

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там есть полтора устройства заводских с предустановленным OpenWRT,
    так что покупая их сразу не надо париться с этим зоопарком.
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так есть все гайды. И вики есть.

    Обычно сводится к - залить кастомную прошивку, дальше обновлять обычной.

    Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем).

    Поэтому нужно проходить квест с разлочкой загрузчика, эксплоитами, установкой секретных параметров и тп. Например как тут: https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xiaomi_mi_router_4a_gigabit_edition

    Хотите проще - берите одноплатники с поддержкой производителя, как вон ниже Banana Pi в качестве примера.

    А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто.

     
     
  • 4.21, Аноним (4), 10:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем).

    Похожая история что со смартфонами и postmarketOS. Тоже залоченный загрузчик и отсутствие драйвером. Но мне кажется что я самый хитрый, я хочу хотя бы 32-х портовый, но лучше 64-х портовый роутер, желательно популярный и надёжный, но оставшийся без поддержки производителя из-за "устаревания", чтобы накатить сабж рулить им как хочу.

    >А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто.

    Анонимные эксперты хоть и рассказывают что свободное ПО и этот их линукс не про бесплатность и деешвизну, а про свободу, но я считаю что взять устаревшее аппаратное обеспечение оставшиеся без поддержки производителя и дать ему вторую жизнь это тоже стпень свободы.
    Видимо надо определить самую массовую и надёжную марку и модель на рынке и хакать её.

     
     
  • 5.27, 1 (??), 11:05, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же WiFi 7 и другие навороты ? Или DIR-100 хватит всем ?
     
     
  • 6.29, Аноним (4), 11:09, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А как же WiFi 7 и другие навороты ?

    Ну а если ethrenet-а хватает а вафля не приоритете по многим причинам, при необходимости на вафлю можно всегда поставить UniFi-ки условные.

     

  • 1.2, Аноним (2), 10:22, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие самые современные и производительные модели роутеров сейчас поддерживаются сабжем? Желательно полностью.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:32, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Banana Pi BPI-R4, например
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 10:33, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если только стандартизировать, на уровне регулирования.. чтобы зоопарка не было. Да и разработчикам было б проще.
     
  • 3.11, Аноним (4), 10:39, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM одноплатник с 4 ethernet портами подходит для чего?
     
  • 2.10, Аноним (19), 10:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самые современные и производительные не поддерживаются OpenWRT, т.к. это WiFi 7 модели.

    Но если вас устроит функцонирование WiFi 6 или нужен именно роутер, безотносительно вайфая то например NanoPi R6C / R6S (если нужен роутинг между 2.5 GbE портами).

     
     
  • 3.14, Аноним (4), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну для сисадминов пойдут и роутеры без вай-файя, главное чтобы это были популярные на рынке и в следствии этого недорогие устройства.
     
  • 3.15, Аноним (4), 10:42, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >то например NanoPi R6C / R6S

    Опять какие-то одноплатники. Хотя бы на 32 порта есть что-то?

     
     
  • 4.20, Аноним (19), 10:53, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На одноплатнике 2 порта 2.5 GbE и один 1 GbE, для каких задач не хватает?

    На 32 порта для чего? Что и где вы собрались роутить между 32 портами?

    Купите свитч с VLAN и поставьте транк до роутера, будет вам портов сколько вланов хватит.

     
     
  • 5.24, Аноним (4), 11:00, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короче коммутаторов на 32 порта с поддержкой сабжа нет?
     
     
  • 6.28, 1 (??), 11:07, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вообще есть коммутаторы на 32 порта ?
     
     
  • 7.32, Аноним (4), 11:14, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что разве не бывает?
     
  • 6.30, Аноним (19), 11:10, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему нет? На сколько угодно есть. D-Link DGS-1210-52 на 52 порта даже есть. Или Zyxel GS1900-48 на 48.

    Вам же дали ссылку на сводную таблицу, в Device Type выберете Switch и наслаждайтесь. Просто, с какой целью вы хотите OpenWRT на свитч?

     

  • 1.3, Аноним (4), 10:26, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сабж используется для промышленного использования или скорее для частного использования энтузиастами?
    Если сравнивать с postmarketOS из соседний темы, есть ли сводная таблица поддерживаемое оборудования, есть ли какой-то недорогой широко распространённый коммутатор на который можно установить сабж и использовать?
     
     
  • 2.12, Аноним (19), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сводная таблица тут: https://openwrt.org/toh/views/toh_extended_all
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 10:46, 25/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.22, Жироватт (ok), 10:59, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. Используется. Активно.

    Особенно в ситуациях, когда сотрудники всяких разных айти-служб (от админа-одиночки, до целых отделов админов с директором) вынуждены жить по принципу "сынок, ты ещё коньки/лыжи не сносил".
    Ты же понимаешь, что на одного понимающего важность обновления спрятанного от глаз пользователя оборудования сетевой инфраструктуры бенефициара/управленца есть 20, если не 200 слишком умных "но у вас же dir-300 ещё работает! Ну глючит, ну сеть ложит, но работает же!"

    2. Надо смотреть по офсайту и по форумам.

     
     
  • 3.26, Аноним (4), 11:03, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ты же понимаешь

    Для таких целей должен быть директор ИТ департа, умеющих доносить до директора или владельца такие вопросы и выбивать бюджет, иначе зачем он нужен?
    >2. Надо смотреть по офсайту и по форумам.

    Ну вот жаль, что у анонимных экспертов не нашлось реальных кейсов.

     
     
  • 4.31, Жироватт (ok), 11:12, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Для таких целей должен быть директор ИТ

    Вылезай из розового мирка хабра в реальный холодный мир. Тут далеко не каждый крупный инцидент с простоями кошелёк на это дело открывает, а ты несёшь пургу про "директор ИТ департа".

    > Ну вот жаль, что у анонимных экспертов не нашлось реальных кейсов.

    А смысл мне тебе рассказывать, как я опенврт на 1usb-1lan типалинк, задуманный как 4g-шлюз ставил, если там вся прошивка заняла 30 минут времени с холодного "зайти на сайт опенврт", потом ещё 20 - базовая настройка для йотовского свистка с подпаянной к нему активной антенной?

     

  • 1.5, Аноним (4), 10:30, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А ещё интересно, пересекаются ли SoC в активном сетевом оборудовании и смартфонах?
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:31, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугловскаяя нейронка отвалила что нет, не пересекаются.
     

  • 1.9, Аноним (9), 10:36, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто на x86 собирал маршрутизатор подскажите, пожалуйста, какие wifi модули использовать?
     
     
  • 2.16, Аноним (13), 10:42, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Используйте x86 драйвера ;) Они лучше всего подходят для x86 маршрутизатора ;)
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:45, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если тебе просто поставить на роутер, то просто скачиваешь прошивку и ставишь на роутер. Все работает из коробки. Если же ты хочешь знать, "какие wifi модули ставить", значит ты ушел глубоко в детали, а следовательно уже должен на этом уровне знать вообще все про компиляцию линукса, включение/выключение модулей, уметь пользоваться LKDDb, грепать по исходникам, уметь определять устройство, уметь находить драйвер по устройству, уметь находить модуль для драйвера, искать по коммитам и линукса, и сабжа, и так далее. tl/dr: твой вопрос подразумевает, что ты уже давно в теме, поэтому такой вопрос в принципе возникать не должен.
     
  • 2.23, Миг (?), 11:00, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дома несколько лет кручу две файл помойки на атоме и n100 под openwrt x86, пару сайтов через freedns, питон, докеры, админится все через ssh в cajа, запуск openwrt с usb flash.
     
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:21, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жены нет, детей нет, живешь у родителей, с ними и помрешь.
     
  • 2.25, Миг (?), 11:01, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Дома несколько лет кручу две файл помойки на атоме и n100 под openwrt x86, пару сайтов через freedns, питон, докеры, админится все через ssh в cajа, запуск openwrt с usb flash.
     

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