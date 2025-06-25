Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.2

2.4 , Аноним ( 4 ), 10:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >под зоопарк роутеров... от последнего голова кругом, честно.. Вот это и смущает, нужны гайды по установки на наиболее распространённый устройства.

Успешные кейсы послужили бы увеличению популярности.

3.13 , Аноним ( 13 ), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Там есть полтора устройства заводских с предустановленным OpenWRT,

так что покупая их сразу не надо париться с этим зоопарком.

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так есть все гайды. И вики есть. Обычно сводится к - залить кастомную прошивку, дальше обновлять обычной. Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем). Поэтому нужно проходить квест с разлочкой загрузчика, эксплоитами, установкой секретных параметров и тп. Например как тут: https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xiaomi_mi_router_4a_gigabit_edition Хотите проще - берите одноплатники с поддержкой производителя, как вон ниже Banana Pi в качестве примера. А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто.

4.21 , Аноним ( 4 ), 10:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем). Похожая история что со смартфонами и postmarketOS. Тоже залоченный загрузчик и отсутствие драйвером. Но мне кажется что я самый хитрый, я хочу хотя бы 32-х портовый, но лучше 64-х портовый роутер, желательно популярный и надёжный, но оставшийся без поддержки производителя из-за "устаревания", чтобы накатить сабж рулить им как хочу. >А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто. Анонимные эксперты хоть и рассказывают что свободное ПО и этот их линукс не про бесплатность и деешвизну, а про свободу, но я считаю что взять устаревшее аппаратное обеспечение оставшиеся без поддержки производителя и дать ему вторую жизнь это тоже стпень свободы.

Видимо надо определить самую массовую и надёжную марку и модель на рынке и хакать её.

5.27 , 1 ( ?? ), 11:05, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А как же WiFi 7 и другие навороты ? Или DIR-100 хватит всем ?

6.29 , Аноним ( 4 ), 11:09, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >А как же WiFi 7 и другие навороты ? Ну а если ethrenet-а хватает а вафля не приоритете по многим причинам, при необходимости на вафлю можно всегда поставить UniFi-ки условные.

