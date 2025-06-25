Обновление дистрибутива OpenWrt 24.10.2

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|1.1, Аноним (1), 10:18, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Благодаря сообществу доступен большой дипазон сборок OpenWrt под зоопарк роутеров... от последнего голова кругом, честно..
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|2.4, Аноним (4), 10:29, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>под зоопарк роутеров... от последнего голова кругом, честно..
Вот это и смущает, нужны гайды по установки на наиболее распространённый устройства.
Успешные кейсы послужили бы увеличению популярности.
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|3.13, Аноним (13), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там есть полтора устройства заводских с предустановленным OpenWRT,
так что покупая их сразу не надо париться с этим зоопарком.
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|3.19, Аноним (19), 10:49, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так есть все гайды. И вики есть.
Обычно сводится к - залить кастомную прошивку, дальше обновлять обычной.
Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем).
Поэтому нужно проходить квест с разлочкой загрузчика, эксплоитами, установкой секретных параметров и тп. Например как тут: https://openwrt.org/inbox/toh/xiaomi/xiaomi_mi_router_4a_gigabit_edition
Хотите проще - берите одноплатники с поддержкой производителя, как вон ниже Banana Pi в качестве примера.
А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто.
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|4.21, Аноним (4), 10:56, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Проблема в том, что на куче моделей залоченый загрузчик и производитель не хочет, чтобы вы получали гибкость и функционал установкой OpenWRT (за исключением некоторых спец моделей Linksys и тп где установка OpenWRT поддерживается производителем).
Похожая история что со смартфонами и postmarketOS. Тоже залоченный загрузчик и отсутствие драйвером. Но мне кажется что я самый хитрый, я хочу хотя бы 32-х портовый, но лучше 64-х портовый роутер, желательно популярный и надёжный, но оставшийся без поддержки производителя из-за "устаревания", чтобы накатить сабж рулить им как хочу.
>А если вы хотите купить готовую железку от производителя, которая продается как готовое решение-роутер и идет с загрузчиком и проишвкой производителя, а потом планируете то, с чем оно продается снести и накатить левый OpenWRT, то вы влезаете в те же дебри, что и "купить телефон, разлочить загрузчик и накатить левый LineageOS" примерно. Это не будет просто.
Анонимные эксперты хоть и рассказывают что свободное ПО и этот их линукс не про бесплатность и деешвизну, а про свободу, но я считаю что взять устаревшее аппаратное обеспечение оставшиеся без поддержки производителя и дать ему вторую жизнь это тоже стпень свободы.
Видимо надо определить самую массовую и надёжную марку и модель на рынке и хакать её.
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|5.27, 1 (??), 11:05, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А как же WiFi 7 и другие навороты ? Или DIR-100 хватит всем ?
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|6.29, Аноним (4), 11:09, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А как же WiFi 7 и другие навороты ?
Ну а если ethrenet-а хватает а вафля не приоритете по многим причинам, при необходимости на вафлю можно всегда поставить UniFi-ки условные.
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|1.2, Аноним (2), 10:22, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Какие самые современные и производительные модели роутеров сейчас поддерживаются сабжем? Желательно полностью.
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|3.8, Аноним (1), 10:33, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если только стандартизировать, на уровне регулирования.. чтобы зоопарка не было. Да и разработчикам было б проще.
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|2.10, Аноним (19), 10:38, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самые современные и производительные не поддерживаются OpenWRT, т.к. это WiFi 7 модели.
Но если вас устроит функцонирование WiFi 6 или нужен именно роутер, безотносительно вайфая то например NanoPi R6C / R6S (если нужен роутинг между 2.5 GbE портами).
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|3.14, Аноним (4), 10:40, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну для сисадминов пойдут и роутеры без вай-файя, главное чтобы это были популярные на рынке и в следствии этого недорогие устройства.
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|3.15, Аноним (4), 10:42, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>то например NanoPi R6C / R6S
Опять какие-то одноплатники. Хотя бы на 32 порта есть что-то?
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|4.20, Аноним (19), 10:53, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На одноплатнике 2 порта 2.5 GbE и один 1 GbE, для каких задач не хватает?
На 32 порта для чего? Что и где вы собрались роутить между 32 портами?
Купите свитч с VLAN и поставьте транк до роутера, будет вам портов сколько вланов хватит.
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|6.30, Аноним (19), 11:10, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему нет? На сколько угодно есть. D-Link DGS-1210-52 на 52 порта даже есть. Или Zyxel GS1900-48 на 48.
Вам же дали ссылку на сводную таблицу, в Device Type выберете Switch и наслаждайтесь. Просто, с какой целью вы хотите OpenWRT на свитч?
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|1.3, Аноним (4), 10:26, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сабж используется для промышленного использования или скорее для частного использования энтузиастами?
Если сравнивать с postmarketOS из соседний темы, есть ли сводная таблица поддерживаемое оборудования, есть ли какой-то недорогой широко распространённый коммутатор на который можно установить сабж и использовать?
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|2.22, Жироватт (ok), 10:59, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. Используется. Активно.
Особенно в ситуациях, когда сотрудники всяких разных айти-служб (от админа-одиночки, до целых отделов админов с директором) вынуждены жить по принципу "сынок, ты ещё коньки/лыжи не сносил".
Ты же понимаешь, что на одного понимающего важность обновления спрятанного от глаз пользователя оборудования сетевой инфраструктуры бенефициара/управленца есть 20, если не 200 слишком умных "но у вас же dir-300 ещё работает! Ну глючит, ну сеть ложит, но работает же!"
2. Надо смотреть по офсайту и по форумам.
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|3.26, Аноним (4), 11:03, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ты же понимаешь
Для таких целей должен быть директор ИТ департа, умеющих доносить до директора или владельца такие вопросы и выбивать бюджет, иначе зачем он нужен?
>2. Надо смотреть по офсайту и по форумам.
Ну вот жаль, что у анонимных экспертов не нашлось реальных кейсов.
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|4.31, Жироватт (ok), 11:12, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Для таких целей должен быть директор ИТ
Вылезай из розового мирка хабра в реальный холодный мир. Тут далеко не каждый крупный инцидент с простоями кошелёк на это дело открывает, а ты несёшь пургу про "директор ИТ департа".
> Ну вот жаль, что у анонимных экспертов не нашлось реальных кейсов.
А смысл мне тебе рассказывать, как я опенврт на 1usb-1lan типалинк, задуманный как 4g-шлюз ставил, если там вся прошивка заняла 30 минут времени с холодного "зайти на сайт опенврт", потом ещё 20 - базовая настройка для йотовского свистка с подпаянной к нему активной антенной?
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|1.5, Аноним (4), 10:30, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А ещё интересно, пересекаются ли SoC в активном сетевом оборудовании и смартфонах?
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|1.9, Аноним (9), 10:36, 25/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кто на x86 собирал маршрутизатор подскажите, пожалуйста, какие wifi модули использовать?
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|2.16, Аноним (13), 10:42, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Используйте x86 драйвера ;) Они лучше всего подходят для x86 маршрутизатора ;)
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|2.17, Аноним (17), 10:45, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если тебе просто поставить на роутер, то просто скачиваешь прошивку и ставишь на роутер. Все работает из коробки. Если же ты хочешь знать, "какие wifi модули ставить", значит ты ушел глубоко в детали, а следовательно уже должен на этом уровне знать вообще все про компиляцию линукса, включение/выключение модулей, уметь пользоваться LKDDb, грепать по исходникам, уметь определять устройство, уметь находить драйвер по устройству, уметь находить модуль для драйвера, искать по коммитам и линукса, и сабжа, и так далее. tl/dr: твой вопрос подразумевает, что ты уже давно в теме, поэтому такой вопрос в принципе возникать не должен.
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|2.23, Миг (?), 11:00, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дома несколько лет кручу две файл помойки на атоме и n100 под openwrt x86, пару сайтов через freedns, питон, докеры, админится все через ssh в cajа, запуск openwrt с usb flash.
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|2.25, Миг (?), 11:01, 25/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Дома несколько лет кручу две файл помойки на атоме и n100 под openwrt x86, пару сайтов через freedns, питон, докеры, админится все через ssh в cajа, запуск openwrt с usb flash.
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