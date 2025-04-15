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Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1

15.04.2025 08:09

Представлен выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1, развиваемого для сетевых устройств, таких как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа. OpenWrt поддерживает 2779 устройств и предлагает систему сборки, упрощающую кросс-компиляцию и создание собственных сборок. Подобные сборки позволяют формировать готовые прошивки с желаемым набором предустановленных пакетов, оптимизированные под конкретные задачи. Готовые сборки опубликованы для 39 целевых платформ.

Основные изменения в OpenWrt 24.10.1:

  • Добавлена поддержка устройств:
    • bmips: Actiontec T1200H.
    • mediatek: CMCC A10, Huasifei WH3000, Keenetic KN-3811, Keenetic KN-3911 и netis NX31.
    • qualcommax: Linksys MX4300 (LN1301).
    • ramips: Cudy M1200 v1, Cudy M1300 v2, Genexis / Inteno Pulse EX400 и Hongdian H8922 v30.
  • Решены проблемы с устройствами: Mikrotik Routerboard 911G, NEC Aterm, Gateworks, ASUS: RT-AX59U/TUF-AX4200/TUF-AX6000, Xiaomi AX3000t, Zyxel EX5601-T0, Dovado Tiny AC, hiwifi hc5962, LAVA LR-25G001, HPE 1920, TP-Link Deco M4R v4.
  • Для Raspberry Pi обновлена прошивка и драйверы для GPU, решены проблемы с Ethernet.
  • Для устройств на чипах Realtek добавлен новый драйвер MDIO.
  • В ядре Linux по умолчанию включена настройка CONFIG_PCPU_DEV_REFCNT и возвращено наименование устройств cdc-ethernet как "usb%d"
  • Задействован выпуск ядра Linux 6.6.86. Переведены на свежую кодовую базу компоненты: mt76 2025-02-14, mwlwifi 2025-02-06, wireless-regdb 2025.02.20, ucode 2025-02-10, unetd 2025-03-09, umdns 2025-02-10, omcproxy 2025-02-27, libnl-tiny 2025-03-19, bcm27xx-gpu-fw 2025.03.0, bcm27xx-utils 2025.03.14, bcm63xx-cfe 2025-04-02, intel-microcode 20250211, firmware-utils 2025-02-16.
  • Обновлены версии пакетов: ethtool 6.11, openssl 3.0.16, mbedtls 3.6.3, r8125 9.015.00, r8126 10.015.00, r8168 8.055.00.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.openwrt.org/pipe...)
  2. OpenNews: Доступен дистрибутив OpenWrt 24.10
  3. OpenNews: Уязвимости, позволяющие подменить образы и выполнить код на ASU-серверах проекта OpenWrt
  4. OpenNews: Дистрибутив OpenWrt переходит на пакетный менеджер APK
  5. OpenNews: Доступен маршрутизатор OpenWrt One, развиваемый сообществами OpenWrt и Banana Pi
  6. OpenNews: Выпуск Armbian 25.2, дистрибутива для одноплатных компьютеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63077-openwrt
Ключевые слова: openwrt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноншка (?), 08:34, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Проблемы с xiaomi ax6s решили?
     
     
  • 2.2, timur.davletshin (ok), 08:52, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Их не было. Собиралось самостоятельно без проблем. Был просто косяк в системе сборки на конкретном сервере. Вроде как место закончилось просто.

    Если конкретно по данному железу, то 24.10.1 ставится без проблем. Если до этого не обновлял до 24.10.0, то прочитай wiki, там надо разбивку поменять.

     
     
  • 3.3, Аноншка (?), 08:59, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же проблема с таблицей разделов была, вроде как решили след коммитом после релиза, но сейчас в чейнжлоге не нашёл его (может плохо смотрел)
     
  • 3.4, Аноншка (?), 09:00, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, еще не обновлялся.
    Это обновление через sysupgrade не поставиться? Так же править разделы?
     
     
  • 4.8, Аноншка (?), 09:16, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отвечу таким же как и я:  официально sysupgrade не поддерживается до 24.10.
    Обновляйтесь по инструкции https://openwrt.org/releases/24.10/notes-24.10.1#upgrading_to_2410
     

  • 1.5, ryoken (ok), 09:03, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подскажите, а вот на это водрузить можно? routerboard-2011ls-in. Валяется без толку без смысла... (RouterOS изучать нет намерений).
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:04, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сколько сабж сравним с PostmarketOS в мире коммутаторов? Можно ли взять самые популярные, распространенные модели и поставить на них сабж?
     
     
  • 2.7, Dullish (?), 09:13, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Вы качественно набросили, конечно. Уважаю!
    А вообще сравнивать OpenWrt, на основе которой в той или иной степени собираются большинство стоковых прошивок, и PostmarketOS, которая собирается на основе контейнерно-ориентированного дистрибутива, та ещё эквилибристика.
     
     
  • 3.9, Аноним (6), 09:18, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >собираются большинство стоковых прошивок,

    Понятия не имею что за стоковые прошивки.
    >та ещё эквилибристика.

    В мыслях не было ничего эквилибристировать.
    Я просто спросил, есть ли какая-то самая популярная Б/У модель комка, на которую можно поставить сабж.

     
  • 3.10, Аноним (6), 09:19, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >контейнерно-ориентированного дистрибутива

    То что девопсы используют Alpine Linux для развертывания этих ваших контейнеров не значит, что нельзя использовать для десктопа.

     
     
  • 4.11, Dullish (?), 09:29, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, конечно. Сам этим страдаю, в основном из-за иррациональной симпатии к оному, но как основа для массового десктопа (или как там правильно говорить про мобильники) Alpine — спорный выбор. Для мобил бы как раз OpenWrt, наверное, зашёл. Компактные образы, продуманный сетевой стек, обширное сообщество...
     
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