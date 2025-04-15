Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1

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|2.2, timur.davletshin (ok), 08:52, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их не было. Собиралось самостоятельно без проблем. Был просто косяк в системе сборки на конкретном сервере. Вроде как место закончилось просто.
Если конкретно по данному железу, то 24.10.1 ставится без проблем. Если до этого не обновлял до 24.10.0, то прочитай wiki, там надо разбивку поменять.
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|3.3, Аноншка (?), 08:59, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же проблема с таблицей разделов была, вроде как решили след коммитом после релиза, но сейчас в чейнжлоге не нашёл его (может плохо смотрел)
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|3.4, Аноншка (?), 09:00, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, еще не обновлялся.
Это обновление через sysupgrade не поставиться? Так же править разделы?
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|1.5, ryoken (ok), 09:03, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подскажите, а вот на это водрузить можно? routerboard-2011ls-in. Валяется без толку без смысла... (RouterOS изучать нет намерений).
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|1.6, Аноним (6), 09:04, 15/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На сколько сабж сравним с PostmarketOS в мире коммутаторов? Можно ли взять самые популярные, распространенные модели и поставить на них сабж?
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|2.7, Dullish (?), 09:13, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это Вы качественно набросили, конечно. Уважаю!
А вообще сравнивать OpenWrt, на основе которой в той или иной степени собираются большинство стоковых прошивок, и PostmarketOS, которая собирается на основе контейнерно-ориентированного дистрибутива, та ещё эквилибристика.
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|3.9, Аноним (6), 09:18, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>собираются большинство стоковых прошивок,
Понятия не имею что за стоковые прошивки.
>та ещё эквилибристика.
В мыслях не было ничего эквилибристировать.
Я просто спросил, есть ли какая-то самая популярная Б/У модель комка, на которую можно поставить сабж.
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|3.10, Аноним (6), 09:19, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>контейнерно-ориентированного дистрибутива
То что девопсы используют Alpine Linux для развертывания этих ваших контейнеров не значит, что нельзя использовать для десктопа.
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|4.11, Dullish (?), 09:29, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, конечно. Сам этим страдаю, в основном из-за иррациональной симпатии к оному, но как основа для массового десктопа (или как там правильно говорить про мобильники) Alpine — спорный выбор. Для мобил бы как раз OpenWrt, наверное, зашёл. Компактные образы, продуманный сетевой стек, обширное сообщество...
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