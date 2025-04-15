Выпуск дистрибутива OpenWrt 24.10.1

2.7 , Dullish ( ? ), 09:13, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это Вы качественно набросили, конечно. Уважаю!

А вообще сравнивать OpenWrt, на основе которой в той или иной степени собираются большинство стоковых прошивок, и PostmarketOS, которая собирается на основе контейнерно-ориентированного дистрибутива, та ещё эквилибристика.

3.9 , Аноним ( 6 ), 09:18, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >собираются большинство стоковых прошивок, Понятия не имею что за стоковые прошивки.

>та ещё эквилибристика. В мыслях не было ничего эквилибристировать.

Я просто спросил, есть ли какая-то самая популярная Б/У модель комка, на которую можно поставить сабж.

3.10 , Аноним ( 6 ), 09:19, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >контейнерно-ориентированного дистрибутива То что девопсы используют Alpine Linux для развертывания этих ваших контейнеров не значит, что нельзя использовать для десктопа.

4.11 , Dullish ( ? ), 09:29, 15/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, конечно. Сам этим страдаю, в основном из-за иррациональной симпатии к оному, но как основа для массового десктопа (или как там правильно говорить про мобильники) Alpine — спорный выбор. Для мобил бы как раз OpenWrt, наверное, зашёл. Компактные образы, продуманный сетевой стек, обширное сообщество...

