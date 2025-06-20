Обновление WSL 2.6.0, прослойки для запуска Linux в Windows

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|1.1, Аноним (1), 22:29, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Изменения в основном связаны с исправлением ошибок и повышением стабильности работы.
Почему не каждая новость такая здесь?)
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|2.5, Аноним (5), 23:25, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому что будущее за WinAPI. А в новостях про вайн и его форки всегда так пишут.
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|3.8, Аноним (8), 00:46, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прям 2000е вспомнил с этими кряками, вирусами, порнобаннерами и тд
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|2.4, Аноним (4), 23:10, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Первая же строчка в release notes:
> First open source release of WSL
Можно сносить кексперта.
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|1.6, Аноним (6), 23:53, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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WSL - это возможность вантузятникам почувствовать, что такое Операционная Система, не выходя при этом из прошивки-для-запуска-игр.
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|2.19, penetrator (?), 03:50, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нет, это обычный шлак, VM на стероидах, но требующий специальный дистр
это точно НЕ "Операционная Система"
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|1.7, Аноним (7), 00:43, 21/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В стране кризис, рецессия, но все побежали дорогую лицензионную винду покупать, чтобы через WSL бесплатный Linux запускать.
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|1.9, Аноним (8), 00:48, 21/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющего запускать Linux-приложения в Windows.
Ну тогда qemu это чтоб запускать minix, qnx, haiku в любой ос. Смысл примерно такой же.
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|2.16, Аноним (4), 01:52, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что там у qemu с пробросом графических приложений на хост? В WSL можно запустить фаерфокс и смотреть в нём 4к видео со звуком. Как такое сделать в qemu?
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|3.17, Аноним (17), 03:27, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Остался один вопрос: зачем нужно WSL для запуска огнелиса? Просто его поставить на окна ни как?
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