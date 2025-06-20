Обновление WSL 2.6.0, прослойки для запуска Linux в Windows

Компания Microsoft опубликовала обновление инструментария WSL 2.6.0 (Windows Subsystem for Linux), позволяющего запускать Linux-приложения в Windows. Версия 2.6.0 помечена как первый выпуск после открытия под лицензией MIT применяемых в WSL утилит командной строки, фоновых процессов для Linux-окружений и сервисов для запуска виртуальной машины. До этого был открыт код компонентов WSL, связанных с ядром Linux и графическим стеком wslg, а весь сопутствующий инструментарий являлся проприетарным. Изменения в версии 2.6.0 в основном связаны с исправлением ошибок и повышением стабильности работы.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе ветки 6.6), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.



