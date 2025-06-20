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Обновление WSL 2.6.0, прослойки для запуска Linux в Windows

20.06.2025 22:24

Компания Microsoft опубликовала обновление инструментария WSL 2.6.0 (Windows Subsystem for Linux), позволяющего запускать Linux-приложения в Windows. Версия 2.6.0 помечена как первый выпуск после открытия под лицензией MIT применяемых в WSL утилит командной строки, фоновых процессов для Linux-окружений и сервисов для запуска виртуальной машины. До этого был открыт код компонентов WSL, связанных с ядром Linux и графическим стеком wslg, а весь сопутствующий инструментарий являлся проприетарным. Изменения в версии 2.6.0 в основном связаны с исправлением ошибок и повышением стабильности работы.

WSL предоставляет виртуальную машину с полноценным ядром Linux (на базе ветки 6.6), в которой могут запускаться дистрибутивы Linux. Ядро включает специфичные для WSL изменения, такие как оптимизации для сокращения времени запуска и уменьшения потребления памяти, возможность возвращения Windows освобождённой Linux-процессами памяти и настройки для исключения лишних драйверов и подсистем. Система устанавливается в отдельный дисковый образ (VHD) c файловой системой ext4 и виртуальным сетевым адаптером.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/microsoft/W...)
  2. OpenNews: Опубликованы официальные сборки Fedora, AlmaLinux и Arch Linux для WSL
  3. OpenNews: Microsoft представил обновление WSL, прослойки для запуска Linux в Windows
  4. OpenNews: Microsoft развивает GUI для настройки WSL, прослойки для запуска Linux-приложений в Windows
  5. OpenNews: Microsoft опубликовал WSL 2.0.0, прослойку для запуска Linux-приложений в Windows
  6. OpenNews: Microsoft открыл код Windows Subsystem for Linux и текстового редактора Edit
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63435-wsl
Ключевые слова: wsl, windows
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:29, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Изменения в основном связаны с исправлением ошибок и повышением стабильности работы.

    Почему не каждая новость такая здесь?)

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:25, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что будущее за WinAPI. А в новостях про вайн и его форки всегда так пишут.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 00:46, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям 2000е вспомнил с этими кряками, вирусами, порнобаннерами и тд
     
     
  • 4.14, Аноним (14), 01:42, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кряки никуда не делись.
     

  • 1.2, Эксконтрибутор FreeBSD (?), 22:47, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    2.6.0 помечен как Pre-release, можно сносить новость
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 23:10, 20/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первая же строчка в release notes:

    > First open source release of WSL

    Можно сносить кексперта.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:53, 20/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    WSL - это возможность вантузятникам почувствовать, что такое Операционная Система, не выходя при этом из прошивки-для-запуска-игр.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 00:49, 21/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 3.11, Аноним (6), 00:59, 21/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:35, 21/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, penetrator (?), 03:50, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нет, это обычный шлак, VM на стероидах, но требующий специальный дистр

    это точно НЕ "Операционная Система"

     

  • 1.7, Аноним (7), 00:43, 21/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В стране кризис, рецессия, но все побежали дорогую лицензионную винду покупать, чтобы через WSL бесплатный Linux запускать.
     
     
  • 2.12, безразницы (?), 01:03, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А не нужно было в Израиль бежать.
     
  • 2.15, Аноним (14), 01:43, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем лицензионную?
     

  • 1.9, Аноним (8), 00:48, 21/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющего запускать Linux-приложения в Windows.

    Ну тогда qemu это чтоб запускать minix, qnx, haiku в любой ос. Смысл примерно такой же.

     
     
  • 2.16, Аноним (4), 01:52, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что там у qemu с пробросом графических приложений на хост? В WSL можно запустить фаерфокс и смотреть в нём 4к видео со звуком. Как такое сделать в qemu?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 03:27, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Остался один вопрос: зачем нужно WSL для запуска огнелиса? Просто его поставить на окна ни как?
     

  • 1.18, Аноним (18), 03:29, 21/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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