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Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 42

08.06.2025 11:39

Представлен релиз Live-дистрибутива NST 42 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и слежения за её функционированием. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 5 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux.

В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Fedora 42. Задействовано ядро Linux 6.14. Обновлены до свежих версий приложения для проверки безопасности и сетевых манипуляций.
  • В интерфейс инспектирования пакетов интегрированы DPI-инструменты (Deep Packet Inspection) на основе пакета ntop. Для генерации графиков задействована библиотека RGraph.
  • Пакет ntopng переработан для запуска в docker-контейнере.
  • В web-интерфейс добавлена страница для тестирования производительности сети при помощи LibreSpeed.
  • Добавлена возможность запуска контейнера с визуальной средой разработки Node-RED.
  • Предложено новое меню "Environmental Science" c приложениями для анализа погоды и сейсмологии.


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/nst/...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 40
  3. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Parrot 6.1 с подборкой программ для проверки безопасности
  5. OpenNews: Доступны дистрибутивы для тестирования безопасности BackBox 9 и Parrot 6.2
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2024.4
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63375-nst
Ключевые слова: nst
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 08/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +3 +/
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:44, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap

    что из этого отсутствует в ванильных дебиане\убунте? зачем ради этого отдельный дистр?

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:37, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Унылые обои.
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:43, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это?
    > Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark.

    Можно поставить на отдельный компьютер в сети и не загружать свой рабочий (офисный).

     
  • 2.15, Аноним (11), 17:39, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты не понимаешь, мне на одной из предыдуущих контор аля рога и капыта руководитель перред увольнением начал рассказывать про Кали ЛИнукс, хотя он значл что я и так линуксоид, но он планировал обучать моего второго коллегу, который не знал что даже флешку надо монтировать в этих ваших линуксах.
    На второй работе дир департамента, всячески подчеркивал что он хакер бывший, нанял двух эникеев, давай им показывать убунту, проксмокс, а потом про Кали линукс рассказал.
    Ты что это для них было как откровение, целый дистрибутив для настоящих хакеров.
    Студентов на практику позвали, из 6 штук один даже ноутбук сво
     
  • 2.16, Аноним (11), 17:41, 08/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.9, Аноним (9), 16:38, 08/06/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.12, Аноним (11), 17:28, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В соста дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.).

    Мне одному хватает NMAP хватает порты просканировать?

     
  • 1.13, Аноним (11), 17:34, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очередной дистрибутив для не-хакеров?
    Кстати о не-хакерах. Я заметил одну такую черту, когда сетевик начинает болие-имение разбираться в сетях, качает Kali Linux начинает рассказывать про WireShark, Nmap  и начинает всем рассказывать какой он крутой. Я прамм такое наблюдал у двух коллег. Ну освоил посмотрел ты на тубе Сети для самых маленьких, научился запускать Wireshark. У меня одного такие товарищи вызывают чувство хохотача?
     
     
  • 2.14, Имя (?), 17:36, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну а чем ты, собственно, лучше? Каждый самоутверждается как может
     
     
  • 3.17, Аноним (11), 17:47, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну а чем ты, собственно, лучше?

    Мне просто не интересен данный вид деятельности. Мне интересно создавать что-то новое, полезное, а не ломать имеющееся. Да я могу представить что инфобез штука необходимая, но ни среди разработчиков, ни среди девопсов не видел столько закомплексованных людей с гиперкомпенсацией.

     
  • 2.18, Кошкажена (?), 17:52, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У меня одного такие товарищи вызывают чувство хохотача?

    90% докладов на конфах - это как я разобрался в инструменте x и запустил его.

     

  • 1.19, Аноним (19), 18:46, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пакетную сборку рекламируют как дистрибутив.
     

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