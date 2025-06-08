Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 42

Представлен релиз Live-дистрибутива NST 42 (Network Security Toolkit), предназначенного для проведения анализа безопасности сети и слежения за её функционированием. Размер загрузочного iso-образа (x86_64) составляет 5 ГБ. Для пользователей Fedora Linux подготовлен специальный репозиторий, дающий возможность установить все созданные в рамках проекта NST наработки в уже установленную систему. Дистрибутив построен на базе Fedora и допускает установку дополнительных пакетов из внешних репозиториев, совместимых с Fedora Linux. В состав дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.). Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark. Графическое окружения дистрибутива базируется на FluxBox. В новом выпуске: Пакетная база синхронизирована с Fedora 42. Задействовано ядро Linux 6.14. Обновлены до свежих версий приложения для проверки безопасности и сетевых манипуляций.

В интерфейс инспектирования пакетов интегрированы DPI-инструменты (Deep Packet Inspection) на основе пакета ntop. Для генерации графиков задействована библиотека RGraph.

Пакет ntopng переработан для запуска в docker-контейнере.

В web-интерфейс добавлена страница для тестирования производительности сети при помощи LibreSpeed.

Добавлена возможность запуска контейнера с визуальной средой разработки Node-RED.

Предложено новое меню "Environmental Science" c приложениями для анализа погоды и сейсмологии.



