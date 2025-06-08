Выпуск дистрибутива Network Security Toolkit 42

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|1.6, Аноним (6), 13:44, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap
что из этого отсутствует в ванильных дебиане\убунте? зачем ради этого отдельный дистр?
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|2.8, Аноним (8), 14:43, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это?
> Для управления процессом проверки безопасности и автоматизации вызова различных утилит подготовлен специальный web-интерфейс, в который также интегрирован web-фронтэнд для сетевого анализатора Wireshark.
Можно поставить на отдельный компьютер в сети и не загружать свой рабочий (офисный).
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|2.15, Аноним (11), 17:39, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты не понимаешь, мне на одной из предыдуущих контор аля рога и капыта руководитель перред увольнением начал рассказывать про Кали ЛИнукс, хотя он значл что я и так линуксоид, но он планировал обучать моего второго коллегу, который не знал что даже флешку надо монтировать в этих ваших линуксах.
На второй работе дир департамента, всячески подчеркивал что он хакер бывший, нанял двух эникеев, давай им показывать убунту, проксмокс, а потом про Кали линукс рассказал.
Ты что это для них было как откровение, целый дистрибутив для настоящих хакеров.
Студентов на практику позвали, из 6 штук один даже ноутбук сво
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|1.12, Аноним (11), 17:28, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В соста дистрибутива включена большая подборка приложений, имеющих отношение к сетевой безопасности (например: Wireshark, NTop, Nessus, Snort, NMap, Kismet, TcpTrack, Etherape, nsttracroute, Ettercap и т.д.).
Мне одному хватает NMAP хватает порты просканировать?
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|1.13, Аноним (11), 17:34, 08/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очередной дистрибутив для не-хакеров?
Кстати о не-хакерах. Я заметил одну такую черту, когда сетевик начинает болие-имение разбираться в сетях, качает Kali Linux начинает рассказывать про WireShark, Nmap и начинает всем рассказывать какой он крутой. Я прамм такое наблюдал у двух коллег. Ну освоил посмотрел ты на тубе Сети для самых маленьких, научился запускать Wireshark. У меня одного такие товарищи вызывают чувство хохотача?
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|2.14, Имя (?), 17:36, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну а чем ты, собственно, лучше? Каждый самоутверждается как может
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|3.17, Аноним (11), 17:47, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну а чем ты, собственно, лучше?
Мне просто не интересен данный вид деятельности. Мне интересно создавать что-то новое, полезное, а не ломать имеющееся. Да я могу представить что инфобез штука необходимая, но ни среди разработчиков, ни среди девопсов не видел столько закомплексованных людей с гиперкомпенсацией.
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|2.18, Кошкажена (?), 17:52, 08/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У меня одного такие товарищи вызывают чувство хохотача?
90% докладов на конфах - это как я разобрался в инструменте x и запустил его.
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