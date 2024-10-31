Доступны дистрибутивы для тестирования безопасности BackBox 9 и Parrot 6.2

После года разработки опубликован релиз Linux-дистрибутива BackBox Linux 9, базирующегося на Ubuntu 24.04 и поставляемого с коллекцией инструментов для проверки безопасности системы, тестирования эксплоитов, обратного инжиниринга, анализа сетевого трафика и беспроводных сетей, изучения вредоносного ПО, стресс-тестирования, выявления скрытых или потерянных данных. Пользовательское окружение основано на Xfce. Размер iso-образа 6 ГБ (x86_64).

В новой версии отмечается переход на пакетную базу Ubuntu 24.04, обновление окружения Xfce и ядра Linux (6.8), поставка новых версий инструментов для проверки безопасности и улучшение работы в анонимном режиме.

Кроме того, опубликован релиз дистрибутива Parrot 6.2, основанный на пакетной базе Debian 12 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf (Two Cents Cryptography Frontend), zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. Для загрузки предложены iso-образы с окружением MATE.

В новом выпуске обновлены системные пакеты и специализированные приложения, среди которых ядро Linux 6.10, Airgeddon 11.30, Anonsurf 5.0.0, Bind 9.18.28, Chromium 129, Codium, Firefox ESR 128.3, Flatpak 1.14.10, LibreOffice 24.8.2 Maltego 4.7.0, OpenJDK 17.0.12, VirtualBox 7.0.20, VLC 3.0.21 и Tor 0.4.8.12. Отдельно отмечается создание разработчиками дистрибутива нового приложения Rocket, написанного на Python с использованием PyQt6 и предоставляющего графический интерфейс для запуска связанных с проверкой безопасности утилит в отдельных изолированных контейнерах. Помимо применения в Linux интерфейс Rocket также может запускаться в Windows и macOS.