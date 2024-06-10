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Выпуск дистрибутива Parrot 6.1 с подборкой программ для проверки безопасности

10.06.2024 10:10

Доступен релиз дистрибутива Parrot 6.1, основанный на пакетной базе Debian 12 и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены несколько iso-образов с окружением MATE, предназначенные для повседневного использования, тестирования безопасности, установки на платах Raspberry Pi и создания специализированных установок, например, для применения в облачных окружениях. Дополнительно поставляются готовые для запуска образы виртуальных машин, собранные для архитектур amd64 и Apple Silicon (M1 и M2).

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks.

В новом выпуске:

  • До версии 4.2 обновлён развиваемый проектом Parrot пакет Anonsurf, предназначенный для направления трафика через сеть Tor.
  • В базовую поставку возвращён пакет parrot-updater, обеспечивающий отслеживание появления обновлений дистрибутива, выводящий соответствующие уведомления и помогающий установить обновления.
  • Обновлены версии пакетов bind9, chromium, firefox, webkit, golang 1.21, grub 2.12, glibc, pipewire 1.0.5, libreoffice 24.2, openjdk, php8, ruby 3.1.
  • Обновлены специализированные инструменты: инструментарии для тестирования защищённости web-приложений burpsuite 2024.2.1.3 и zaproxy 2.14, система автоматизации атак на СУБД sqlmap 1.8.3, утилита сканирования TLS-сертификатов sslscan 2.1.3, платформа для анализа уязвимостей metasploit 6.4.6, утилита для создания загрузочных USB-накопителей woeusb-ng 0.2.12, анализатор памяти volatility3 1.0.1, инструментарий для обратного инжиниринга rizin 0.7.2, агент для организации доступа после совершения атаки powershell-empire 5.9.5, загрузчик контента из Instagram instaloader 4.11, анализатор исполняемых файлов gdb-gef 2024.1 и система удалённого управления Windows evil-winrm 3.5.
  • Вместо утилиты crackmapexec в состав включён пакет NetExec для организации атак на сетевые сервисы и автоматизации аудита уязвимых хостов в крупных сетях. Содержит компоненты для эксплуатации уязвимостей в реализациях протоколов SMB, LDAP, WINRM, MSSQL, SSH, FTP.
  • В сборах для Raspberry Pi добавлена поддержка платы Raspberry Pi 5, ядро Linux обновлено до версии 6.6.28, добавлены дополнительные драйверы для подключаемых устройств, улучшена поддержка Wi-Fi.
  • Улучшен скрипт для формирования окружения Parrot из уже установленной системы с Debian.


  1. Главная ссылка к новости (https://parrotsec.org/blog/202...)
  2. OpenNews: Опубликован дистрибутив для исследования безопасности Kali Linux 2024.2
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутивов для исследователей безопасности Parrot 6.0 и Gnoppix 24
  4. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 8.1, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BlackArch 2020.06.01, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз CAINE 11.0, дистрибутива для выявления скрытых данных
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61342-parrot
Ключевые слова: parrot
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Обсуждение (2) RSS
  • 2, Аноним (2), 10:56, 10/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    у себя в МАТЭ я сделал такое же расположение кнопок управления окном
    а идея с альтернативным меню на нижней панели интересная, надо взять на вооружение
     

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