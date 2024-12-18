Выпуск дистрибутива для исследования безопасности Kali Linux 2024.4

Представлен релиз дистрибутива Kali Linux 2024.4, основанного на пакетной базе Debian и предназначенного для тестирования систем на наличие уязвимостей, проведения аудита безопасности, анализа остаточной информации и выявления последствий атак. Все оригинальные наработки, созданные для дистрибутива, распространяются под лицензией GPL и доступны через публичный Git-репозиторий. Для загрузки подготовлены iso-образы размером 600 МБ и 4.1 ГБ. Сборки доступны для архитектур x86_64, ARM (armhf и armel, Raspberry Pi, Banana Pi, ARM Chromebook, Odroid). Hа выбор предоставляются рабочие столы Xfce, KDE и GNOME.

Kali предлагает подборку инструментов для специалистов в области компьютерной безопасности, включающую от средств для тестирования web-приложений и проникновения в беспроводные сети до программ для считывания данных с идентификационных RFID чипов. В комплект входит коллекция эксплоитов и около 400 специализированных утилит для проверки безопасности, таких как Aircrack, Maltego, SAINT, Kismet, Bluebugger, Btcrack, Btscanner, Nmap, p0f. Помимо этого, в дистрибутив входят средства для подбора паролей (Multihash CUDA Brute Forcer) и WPA ключей (Pyrit), использующие GPU NVIDIA и AMD для ускорения.

В новом выпуске: