Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU81

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|3.10, Аноним (10), 10:00, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Оракл давно уже свои СУБД продает вместе со своим линухом, соплярис это для совсем тухлого легаси.
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|2.9, пох. (?), 09:57, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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раз ты спрашиваешь - тебе не нужно, проходи мимо.
Пользуются. Кто купил подорого и не хочет, гад, еще раз платить столько же за то же самое.
Но щастья от этого пользования - никакого.
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|2.15, Аноним (15), 10:53, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они сами-то, походу, не пользуются. Информационный шум создают.
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|3.16, Аноним (16), 11:01, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хороший троллинг же, выпускать новые версии ОС которой никто не пользуется. Зато анонимные эксперты задаются вопросами, на которые не могу ответить. А Оракле только ехидно посмеивается, мол не ожидали, а вот, получите. А зачем, а просто потому что можем.
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|1.8, Аноним (16), 09:56, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А мне вот интересно, в свете последних событий, как у них обстоя дела с Wayland, сабж же с GNOME. Запилят поддержку Wayland или используют какую-то прокладку?
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