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Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU81

21.05.2025 07:57

Компания Oracle опубликовала выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU 81 (Support Repository Update), в котором предложена серия значительных изменений и улучшений для ветки Solaris 11.4. Для установки предложенных в обновлении исправлений достаточно выполнить команду 'pkg update'. Пользователи также могут воспользоваться бесплатной редакцией Solaris 11.4 CBE (Common Build Environment), развиваемой с использованием модели непрерывной публикации новых версий.

Среди изменений в новой версии:

  • Добавлена поддержка отладочного формата CTF 3 (Compact Type Format), обеспечивающего компактное хранение сведений о Си-типах, связях между функциями и отладочных символах. В редактор динамических связей добавлена поддержка генерации CTF (ld -z ctf).
  • Загрузчик обновлён до версий GRUB 2.12 и Shim 15.8.
  • Обработка времени ожидания входа перенесена в модуль pam_unix_auth. Добавлена возможность автоматической разблокировки сеансов без паролей.
  • В неглобальных изолированных зонах с процессами init и zsched сопоставлены виртуальные идентификаторы процесса (PID) 1 и 0. При миграции зон обеспечена синхронизация системного времени.
  • Добавлена настройка для запрета отправки ICMP-пакетов с сообщениями о недоступности сервиса.
  • В libc добавлена функция getpeereid.
  • При развёртывании изолированных зон Solaris 10 добавлена поддержка установочных архивов, сжатых при помощи ustar, xustar и pax.
  • В sulogin добавлена поддержка пользователей с root-полномочиями.
  • Интерпретатор PHP обновлён до ветки PHP 8.4.
  • Добавлены опции для настройки детализации логов ldmd ('ldm set-logctl'). Улучшен вывод 'ldm list' с разбивкой на несколько столбцов.
  • Обновлены версии программ, среди которых LLVM/Clang 19, Golang 1.23.8, Java 8u451, MySQL 8.0.41, git 2.48.1, ruby 3.1.7, xorg-server to 21.1.16, ImageMagick 7, OpenLDAP 2.6.9, gtk3 3.24.48, gtk4 4.14.5, python 3.13.1, samba 4.21.3.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/solar...)
  2. OpenNews: Oracle опубликовал новую бесплатную редакцию Solaris 11.4 CBE
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива OmniOS CE r151054, построенного на технологиях OpenSolaris
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU78
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива OpenIndiana 2024.04, продолжающего развитие OpenSolaris
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив Helios на базе Illumos. Поддержка Solaris 11.4 продлена до 2037 года
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63275-solaris
Ключевые слова: solaris
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.5, Аноним (5), 09:00, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Этим кто-то пользуется? Если да, то кто и где?
     
     
  • 2.6, Анонимусссс (?), 09:16, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В ентерпрайс решениях. Базу данных оракл гонять
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:00, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Оракл давно уже свои СУБД продает вместе со своим линухом, соплярис это для совсем тухлого легаси.
     
  • 2.9, пох. (?), 09:57, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раз ты спрашиваешь - тебе не нужно, проходи мимо.

    Пользуются. Кто купил подорого и не хочет, гад, еще раз платить столько же за то же самое.
    Но щастья от этого пользования - никакого.

     
  • 2.15, Аноним (15), 10:53, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они сами-то, походу, не пользуются. Информационный шум создают.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:01, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший троллинг же, выпускать новые версии ОС которой никто не пользуется. Зато анонимные эксперты задаются вопросами, на которые не могу ответить. А Оракле только ехидно посмеивается, мол не ожидали, а вот, получите. А зачем, а просто потому что можем.
     

  • 1.7, Анноним (?), 09:32, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >This site requires JavaScript to be enabled.

    Сразу ффтопку.

     
     
  • 2.14, Минона (ok), 10:52, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как там в мире WEB 1.0?
     
     
  • 3.17, безразницы (?), 11:25, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    летает
     
  • 3.18, Аноним (18), 11:59, 21/05/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (16), 09:56, 21/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мне вот интересно, в свете последних событий, как у них обстоя дела с Wayland, сабж же с GNOME. Запилят поддержку Wayland или используют какую-то  прокладку?
     
     
  • 2.11, Guser (?), 10:19, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно там не нужно, потому никто и не будет завозить
     
     
  • 3.13, Аноним (16), 10:47, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне нужно!
     

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