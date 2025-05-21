Выпуск операционной системы Solaris 11.4 SRU81

2.6 , Анонимусссс ( ? ), 09:16, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – В ентерпрайс решениях. Базу данных оракл гонять

3.10 , Аноним ( 10 ), 10:00, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Оракл давно уже свои СУБД продает вместе со своим линухом, соплярис это для совсем тухлого легаси.

2.9 , пох. ( ? ), 09:57, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – раз ты спрашиваешь - тебе не нужно, проходи мимо. Пользуются. Кто купил подорого и не хочет, гад, еще раз платить столько же за то же самое.

Но щастья от этого пользования - никакого.

2.15 , Аноним ( 15 ), 10:53, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они сами-то, походу, не пользуются. Информационный шум создают.

3.16 , Аноним ( 16 ), 11:01, 21/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший троллинг же, выпускать новые версии ОС которой никто не пользуется. Зато анонимные эксперты задаются вопросами, на которые не могу ответить. А Оракле только ехидно посмеивается, мол не ожидали, а вот, получите. А зачем, а просто потому что можем.

