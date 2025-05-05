Уязвимость в ADOdb, допускающая подстановку SQL-запросов

В библиотеке ADOdb, применяемой во многих PHP-проектах для абстрагирования доступа к СУБД и насчитывающей около 3 млн установок из репозитория Packagist, выявлена уязвимость (CVE-2025-46337), позволяющая выполнить подстановку своего SQL-запроса. Проблеме присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Уязвимость устранена в выпуске ADOdb 5.22.9.

Уязвимость проявляется при использовании ADOdb вместе с СУБД PostgreSQL в приложениях, вызывающих метод pg_insert_id() и передающих непроверенные внешние данные через параметр $fieldname. Проблема вызвана ошибкой в ADOdb-драйвере к PostgreSQL, связанной с отсутствием должного экранирования спецсимволов в параметрах $tablename и $fieldname, перед их применением в функции pg_insert_id() для формирования имени последовательности.