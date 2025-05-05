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Уязвимость в ADOdb, допускающая подстановку SQL-запросов

05.05.2025 08:22

В библиотеке ADOdb, применяемой во многих PHP-проектах для абстрагирования доступа к СУБД и насчитывающей около 3 млн установок из репозитория Packagist, выявлена уязвимость (CVE-2025-46337), позволяющая выполнить подстановку своего SQL-запроса. Проблеме присвоен критический уровень опасности (10 из 10). Уязвимость устранена в выпуске ADOdb 5.22.9.

Уязвимость проявляется при использовании ADOdb вместе с СУБД PostgreSQL в приложениях, вызывающих метод pg_insert_id() и передающих непроверенные внешние данные через параметр $fieldname. Проблема вызвана ошибкой в ADOdb-драйвере к PostgreSQL, связанной с отсутствием должного экранирования спецсимволов в параметрах $tablename и $fieldname, перед их применением в функции pg_insert_id() для формирования имени последовательности. 


   $result=pg_query($this->_connectionID, 'SELECT last_value FROM '. $tablename .'_'. $fieldname .'_seq');


  1. Главная ссылка к новости (https://xaliom.blogspot.com/20...)
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Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63186-adodb
Ключевые слова: adodb, php
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:47, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насколько я знаю, имена таблиц ни в одной базе не могут быть плейсхолдерами  в подготовленных запросах, поэтому добавление контроллируемых удаленной стороной данных в имя таблицы - это верный путь к RCE. Единственное нормальное решение в случае, если это 146% нужно и избежать этого нельзя - это сделать HMAC с секретным ключом.
     
     
  • 2.2, Аноним (1), 08:52, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. Подготовленные запросы - это фича самой базы, а не обвязки. Но без поддержки фичи в обвязке, разумеется, ничего не выйдет. И обвязка не должна скрывать недостатки самой базы. Если пользователь решает HMACать - то это его решение. В таких случаях может иметь смысл иметь отдельную таблицу, мапящую обратно HMAC на имена.
     

  • 1.5, Gemorroj (ok), 09:23, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    эта либа давно умерла уже. что-то из времен php 3-4
     
  • 1.8, Аноним (8), 10:25, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Админы хостингов, которые обслуживают большинство этих php-проектов итак можут делать с бд всё что захотят. Зачем с либами морочиться.
     
  • 1.9, epw (?), 12:02, 05/05/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:06, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    по названию подумал, что это либа доступа к акцессовским базам :)
     
  • 1.12, Омарним (?), 12:25, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    типичная сишная ды... ой
     
     
  • 2.14, onanim (?), 14:23, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PHP написан на С, так что всё верно.
     
     
  • 3.15, Прохожий (??), 14:33, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаете переписать уязвимость на другом? Ну ОК. Это подход новых апологетов.
     
     
  • 4.17, Седой гном (?), 18:53, 05/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предлагаю использовать пистон
     

  • 1.16, Аноним (16), 18:03, 05/05/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Без ссылки на «PHP: a fractal of bad design» (2012 год) эта новость кажется неполной. Да и вообще любая новость про PHP.
     

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