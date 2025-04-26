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Седьмой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

26.04.2025 14:50

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала седьмую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы со свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (3.3 ГБ) и Intel/AMD (2.9 ГБ). Также формируются готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS.

COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана.

Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года.

Основные изменения по сравнению с шестой альфа-версией COSMIC:

  • Реализована возможность перегруппировки виртуальных рабочих столов или их перемещения на другой экран через перетаскивание мышью в режиме drag&drop. Добавлена функция закрепления виртуальных рабочих столов, позволяющая держать открытыми нужное количество рабочих столов, независимо от того пустые они или нет.
  • Добавлены всплывающие подсказки, отображаемые при наведении курсора на элементы в панели задач, виртуальных рабочих столах, каталоге приложений и меню приложений.
  • Реализованы глобальные комбинации клавиш, позволяющие вызывать действия в X11-приложениях, независимо от того, в фокусе приложение или нет. Для защиты конфиденциальности по умолчанию данная возможность отключена, но в качестве опции возможны варианты обработки чужих событий ввода только при нажатии клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift, Alt).
  • Добавлены настройки дробного масштабирования для X11-приложений, запускаемых под управлением XWayland. Режим "Оптимизация для приложений" повышает качество отображения интерфейсов программ, не поддерживающих дробное масштабирование. Режим "Оптимизация для игр и полноэкранных приложений" допускает использование в приложениях фактического разрешения экрана, при том, что к приложениям может применяться уровень масштабирования, отличающийся от масштаба приложений, поддерживающих дробное масштабирование.
  • Внесены изменения в систему обработки комбинаций клавиш:
    • При переключении комбинацией "Super+клавиши_управления_курсором" текущая вклада продолжает отображаться до тех пор пока удерживается клавиша Super.
    • Виртуальные рабочие столы теперь имеют более высокий приоритет по сравнению с дисплеями - навигация при перемещении окон или смены фокуса ввода вначале охватывает рабочие столы на текущем дисплее, а затем переключается на следующий дисплей при его наличии.
    • Реализован цикличный перебор виртуальных рабочих столов (после последнего переключается на первый).
    • Для переключения между дисплеями добавлена новая комбинация "Super+Shift+клавиши_управления_курсором", для перевода фокуса на другой дисплей - "Alt+Super+клавиши_управления_курсором", для переноса окна на другой дисплей - "Shift+Alt+Super+клавиши_управления_курсором".
    • Для увеличения или уменьшения масштаба рабочего стола добавлены комбинации клавиш "Super+" и "Super-".
  • В файловый менеджер добавлена опция для упреждающего ввода файловых путей - после ввода первой буквы имени файла или каталога в адресной строке показываются образцы автозаполнения, соответствующие имеющимся файлам или каталогам. Добавлена опция для открытия файлов одним кликом. Добавлены ярлыки для активации режимов отображения файлов в виде сетки или списка. Реализован переход к редактированию при клике на каталоге в файловом пути. Добавлен диалог Open Folder для извлечения файлов в заданный каталог.
  • На страницу настройки звука добавлена возможность изменения баланса громкости для левого и правого уха.
  • В апплет Accessibility добавлены опции для включения контрастного режима, инвертирования цветов, цветовых фильтров для дальтоников и объединения звуковых каналов для людей, имеющих проблемы со слухом. Улучшена реализация интерфейса для увеличения областей на экране.
  • В различных компонентах реализованы оптимизации и исправления, нацеленные на снижение нагрузки на CPU.
  • Добавлена поддержка Wayland-протоколов ext-workspace-v1 и ext-image-capture-v1. Добавлен протокол cosmic-workspace-v2.
  • Реализована локализация названий программ.
  • В апплете подключения к сети добавлена поддержка аутентификации EAP и PEAP.
  • В COSMIC Media Player добавлена опция для скрытия заголовка, когда мышь неактивна.
  • Предоставлена возможность задания запасного шрифта.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.system76.com/post...)
  2. OpenNews: В postmarketOS и Alpine добавлена поддержка среды рабочего стола COSMIC
  3. OpenNews: Шестой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Проект Bottles будет переписан на языке Rust с использованием libcosmic
  5. OpenNews: Инициативы Fedora по созданию сборки с рабочим столом COSMIC и продвижению Btrfs
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Pop!_OS 22.04, развивающего рабочий стол COSMIC
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63144-cosmic
Ключевые слова: cosmic, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Нуину (?), 16:12, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Надеюсь пространство вокруг элементов можно регулировать, а то опять километровые отступы в стиле гном, особенно в заголовках окон. Никуда не годится: нужно отдавать место полезным данным.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:20, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > километровые отступы в стиле гном

    Понимаешь ли ты, что горячо любимые тобой классические интерфейсы пилились под разрешения 800×600? В современном 2560×1440 наоборот не ясно, чем бы заполнить пространство. Исключения имеет смысл делать под специализированный софт: в блендере поступают правильно, делая все миниатюрным и без отступов: надо вместить побольше тайлов; в vscode делают правильно -- надо вместить побольше вьюх с кодом. А вот в программе настроек системы экономить смысла нет: там очень мало контролов. В просмотрщике файлов людям удобно смотреть превьюхи нормального размера, а не вооружаться микроскопом, рассматривая иконки 16x16. Anyway, для любителей "вместить всё!" в ФМ предусмотрен режим списка.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 16:25, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В современном 2560×1440 наоборот не ясно, чем бы заполнить пространство.

    А вам точно нужен компьютер, раз возникают такие вопросы. Может вам достаточно смартфона с тиктоком и телеграмом?

     
  • 3.9, Аноним (9), 16:42, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В современном 2560×1440 наоборот не ясно, чем бы заполнить пространство.

    В многооконный интерфейсах, коими являются пекарни, это задача пользователя. Если ты делаешь программу с двумя кнопками, тебе не надо пытаться ее раздуть на целый экран, пусть занимает свой скромный уголок.

     
  • 2.12, Аноним (12), 16:46, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/62570-linuxmint
     

  • 1.2, Нуину (?), 16:13, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Серый шрифты сливается с фоном рабочего стола сливается. Удачно подобрано, офтальмологи будут рады новым клиентам.
     
  • 1.3, Нуину (?), 16:14, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm.

    И много таких? Этож нишейвый язык. Почему это плюсом идет?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 16:44, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И много таких? Этож нишейвый язык. Почему это плюсом идет?

    Разработчиков на Elm, может быть, и не много, а вот их модель построения интерфейсов и правда распространенная. По сути обычный Model/View/Controller.

    [1] https://ratatui.rs/concepts/application-patterns/the-elm-architecture/
    [2] https://relm4.org/book/stable/introduction.html

     

  • 1.4, Аноним (4), 16:18, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >"написанной на языке Rust"
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:36, 26/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемый аноним, озвучьте свой вопрос
     

  • 1.7, Аноним (6), 16:27, 26/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скроллинг мыши всё так же глючит (когда крутишь колёсико, у тебя не скроллится, а потом сразу пол страницы пролетает), когда ставишь скорость отличную от дефолтной?
     

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