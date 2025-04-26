Седьмой альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC

Компания System76, разрабатывающая Linux-дистрибутив Pop!_OS, опубликовала седьмую альфа-версию среды рабочего стола COSMIC, написанной на языке Rust (не путать со старым COSMIC, который был основан на GNOME Shell). Для тестирования предложены iso-образы со свежей версией COSMIC, сформированные поверх альфа-сборок будущего выпуска дистрибутива Pop!_OS 24.04 для систем с GPU NVIDIA (3.3 ГБ) и Intel/AMD (2.9 ГБ). Также формируются готовые пакеты для Fedora, NixOS, Arch Linux, openSUSE, Serpent OS, Redox и CachyOS. COSMIC развивается как универсальный проект, не привязанный к конкретному дистрибутиву и соответствующий спецификациям Freedesktop. Для построения интерфейса в COSMIC задействована библиотека Iced, которая использует безопасные типы, модульную архитектуру и модель реактивного программирования, а также предлагает архитектуру, привычную для разработчиков, знакомых с языком декларативного построения интерфейсов Elm. Предоставляется несколько движков отрисовки, поддерживающих Vulkan, Metal, DX12, OpenGL 2.1+ и OpenGL ES 2.0+. Разработчикам предлагается готовый набор виджетов, возможность создавать асинхронные обработчики и использовать адаптивную компоновку элементов интерфейса в зависимости от размера окна и экрана. Помимо использования языка Rust из особенностей COSMIC выделяются режимы гибридной мозаичной компоновки окон и стекового закрепления окон (группировка окон по аналогии со вкладками в браузере), которые могут включаться в привязке к виртуальным рабочим столам. Проектом также разрабатывается композитный сервер cosmic-comp на базе Wayland. Первый стабильный релиз COSMIC намечен на первый квартал 2025 года. Основные изменения по сравнению с шестой альфа-версией COSMIC: Реализована возможность перегруппировки виртуальных рабочих столов или их перемещения на другой экран через перетаскивание мышью в режиме drag&drop. Добавлена функция закрепления виртуальных рабочих столов, позволяющая держать открытыми нужное количество рабочих столов, независимо от того пустые они или нет.

Добавлены всплывающие подсказки, отображаемые при наведении курсора на элементы в панели задач, виртуальных рабочих столах, каталоге приложений и меню приложений.

Реализованы глобальные комбинации клавиш, позволяющие вызывать действия в X11-приложениях, независимо от того, в фокусе приложение или нет. Для защиты конфиденциальности по умолчанию данная возможность отключена, но в качестве опции возможны варианты обработки чужих событий ввода только при нажатии клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift, Alt).

Добавлены настройки дробного масштабирования для X11-приложений, запускаемых под управлением XWayland. Режим "Оптимизация для приложений" повышает качество отображения интерфейсов программ, не поддерживающих дробное масштабирование. Режим "Оптимизация для игр и полноэкранных приложений" допускает использование в приложениях фактического разрешения экрана, при том, что к приложениям может применяться уровень масштабирования, отличающийся от масштаба приложений, поддерживающих дробное масштабирование.

Внесены изменения в систему обработки комбинаций клавиш: При переключении комбинацией "Super+клавиши_управления_курсором" текущая вклада продолжает отображаться до тех пор пока удерживается клавиша Super. Виртуальные рабочие столы теперь имеют более высокий приоритет по сравнению с дисплеями - навигация при перемещении окон или смены фокуса ввода вначале охватывает рабочие столы на текущем дисплее, а затем переключается на следующий дисплей при его наличии. Реализован цикличный перебор виртуальных рабочих столов (после последнего переключается на первый). Для переключения между дисплеями добавлена новая комбинация "Super+Shift+клавиши_управления_курсором", для перевода фокуса на другой дисплей - "Alt+Super+клавиши_управления_курсором", для переноса окна на другой дисплей - "Shift+Alt+Super+клавиши_управления_курсором". Для увеличения или уменьшения масштаба рабочего стола добавлены комбинации клавиш "Super+" и "Super-".

В файловый менеджер добавлена опция для упреждающего ввода файловых путей - после ввода первой буквы имени файла или каталога в адресной строке показываются образцы автозаполнения, соответствующие имеющимся файлам или каталогам. Добавлена опция для открытия файлов одним кликом. Добавлены ярлыки для активации режимов отображения файлов в виде сетки или списка. Реализован переход к редактированию при клике на каталоге в файловом пути. Добавлен диалог Open Folder для извлечения файлов в заданный каталог.

На страницу настройки звука добавлена возможность изменения баланса громкости для левого и правого уха.

В апплет Accessibility добавлены опции для включения контрастного режима, инвертирования цветов, цветовых фильтров для дальтоников и объединения звуковых каналов для людей, имеющих проблемы со слухом. Улучшена реализация интерфейса для увеличения областей на экране.

В различных компонентах реализованы оптимизации и исправления, нацеленные на снижение нагрузки на CPU.

Добавлена поддержка Wayland-протоколов ext-workspace-v1 и ext-image-capture-v1. Добавлен протокол cosmic-workspace-v2.

Реализована локализация названий программ.

В апплете подключения к сети добавлена поддержка аутентификации EAP и PEAP.

В COSMIC Media Player добавлена опция для скрытия заголовка, когда мышь неактивна.

Предоставлена возможность задания запасного шрифта.



