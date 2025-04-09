Выпуск браузеров Pale Moon 33.7.0 и Firefox 137.0.1

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.7.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Основные изменения: Повышены требования к компилятору, для сборки теперь требуется как минимум GCC 9.1.

Улучшена поддержка механизмов CSP (Content Security Policy) и CORS (Cross-Origin Resource Sharing).

Добавлена поддержка синтаксиса "color x% y%" в CSS, эквивалентного "color x%, color y%".

Обновлены библиотеки ffvpx 6.0.1, SQLite 3.49.1 и JPEG-XL 0.11.1.

Улучшена совместимость с API DOMRect и DOMQuad.

Улучшена поддержка аутентификации NTLM.

Добавлены дополнительные проверки для усиления безопасности при работе с SharedArrayBuffers и XSLT.

Для платформы Windows реализована настройка "widget.windows.follow_shortcuts_on_file_open" для включения/отключения обработки ярлыков в диалогах открытия файлов. В редко используемых браузерах продолжают наблюдаться проблемы с прохождением проверки капчей при входе на сайты, использующие CloudFlare. При запуске в Pale Moon скрипт проверки CloudFlare зависает. Создатель Pale Moon утверждает, что проблема на стороне компании CloudFlare, которая затягивает её устранение и для начала обсуждения требует у разработчиков подписать соглашение о неразглашении. Кроме Pale Moon зависание капчи также проявляется в Basilisk, Waterfox, Falkon, SeaMonkey, Thorium, Ungoogled Chromium, K-Meleon, LibreWolf, MyPal 68, Otter и некоторые браузерах на движке Firefox. Отмеченные браузеры построены на разных движках, в том числе актуальных, поэтому вероятно проблема возникает из-за срабатывания защиты от ботов при определении поведения, не свойственного самым популярным браузерам. Дополнительно можно отметить корректирующее обновление Firefox 137.0.1, в котором исправлены три ошибки: Проблема с ярлыками в сборках для Windows из-за которой ярлыки на каталоги обрабатывались как файлы, что мешало выбрать файлы перед их отправкой.

Аварийное завершение при загрузке файлов на системах Windows с антивирусом Qihoo 360.

Аварийное завершение во время запуска на некоторых системах из-за отсутствия проверки возврата значения NULL методом GetOriginalReferrer() в загрузчике CSS.



