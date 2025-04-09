Выпуск браузеров Pale Moon 33.7.0 и Firefox 137.0.1

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|1.2, Аноним (2), 14:50, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Pale Moon прикольный браузер. Жаль только, что многие сайты в нём неюзабельны. Для жирного веба требуется жирный браузер, как говорится.
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|2.5, Аноним (5), 15:21, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Pale Moon прикольный браузер. Жаль только, что многие сайты в нём неюзабельны.
Да жаль, особенно когда интерфейс начинает тормозить вместя с Медиа сайтом, на Palemoon.
А так, Pale Moon прикольный браузер. Жаль только, что многие сайты в нём неюзабельны.
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|2.11, Аноним (11), 15:42, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жырнолис не особо жирный. Ещё бы на вулкан портировали, задрали баги этого egl хардкодить из-за сомнительных репортов. И vaapi заодно выкинуть.
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|3.14, Аноним (5), 15:47, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Жырнолис не особо жирный.
Ну он сегодня не особо жирный, завтра жирный, сегодня не особо жирный, завтра жирный.
Нет времени изучать всякие Waterfox, Thorium. Palemoon Nightly самое то.
Если бы Palemoon не лагал.
Palemoon в это плане более стабильный.
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|4.18, Аноним (11), 15:57, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Waterfox (до продажи) был оптимизированной сборкой с парой незначительных патчей, удобные блобы готовые без компиляций. В фф с тех пор сломали сборку gcc несколько (больше 10) раз, теперь без разницы, лишь бы работал. В старых браузерах точно так же непомерный жор ресурсов через случайное время начинается, у меня фф без жора заработал только на вейланде (и то периодически зависает таб и начинается жор, но это хотя бы заметно).
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|5.64, Аноним (5), 20:03, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Waterfox (до продажи) был оптимизированной сборкой с парой незначительных патчей, удобные блобы готовые без компиляций.
Ну вот я и повелся, запустил с Git, но не сильно лучше Ff.
Особо не смотрел тонкости.
На первый взгляд.
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|6.66, Аноним (11), 20:18, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну попугаев он показывал больше официальной сборки. Больше всего попугаев у меня выходило с PGO сборкой GCC (пока она работала). На практике это видно только в синтетике конечно.
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|7.69, Аноним (5), 21:08, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну попугаев он показывал больше официальной сборки.
Попугаев не считал в браузере, это ведь надо специальный софт ставить заморачиваться.
Если делают нормально, то нормально вопросов нет.
А смысла высчитывать эти +3 +5 попугаев, или гнаться за +3 +5 fps.
Морока.
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|1.3, Ося Бендер (?), 14:54, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> и для начала обсуждения требует у разработчиков подписать соглашение о неразглашении
Что за секреты Полишинеля они там не хотят разглашать? Бабосики, ес-сно.
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|1.7, Аноним (7), 15:31, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как на данный момент состояние Шерстяного? Меня поражают люди, которые являются преданными фанатами его и его броузера. У него же справка есть. Добавит туда майнер, и потом будете линукс устанавливать заного!
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|2.8, Аноним (11), 15:39, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли, это ж не brave или vivaldi. Хотя то, что под трёхбуквенными организациями лежит, это весьма вероятно. Аудитория очень уж специфическая.
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|4.13, Аноним (11), 15:44, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У него такие же заявки, грязная проприетарь. Brave хотя бы опенсорсный.
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|4.20, Аноним (20), 16:05, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Vivaldi понятно что это скам, а чем вам Brave не понравился?
Пофиксил, не благодари. Изучай матчасть.
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|5.40, Аноним (-), 17:37, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Vivaldi понятно что это скам, а чем вам Brave не понравился?
Тем что Brave такой же скам.
"В браузере Brave выявлена подстановка реферального кода при открытии некоторых сайтов"
opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53112
Использовали чуваков для рекламы без их спроса
reddit.com/r/brave_browser/comments/a8d34y/youtuber_tom_scott_claims_that_brave_is_falsely/
Показывали рекламу на new tab (по ошибке разумеется)))
Обычный скам от криптопетухов.
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|5.62, Аноним (5), 20:01, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я только FDE использую, и не заметил никаких проблем с нехваткой озу.
> https://www.mozilla.org/ru/firefox/developer/
> p.s.: сейчас глянул, одна планка 8gb ddr4 3200 Samsung ~ 1800 руб.
Обычно так говорят владельцы новых ноутбуков первые полгода.
А через год ты посморишь планку, 12Gb, и вытащщишь ту планку, 4Gb, и добавишь к тем 8 + 12Gb.
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|7.72, Аноним (5), 21:14, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну всмысле ты говоришь озу планка 8 1800, а через год все эти браузеры ос обновятся,
Например каким нибудь ai ( а он нам ненужОн этот ai ), и опять покупать озу, но уже 8 > gb.
В моем понимании так часто обновлять это слишком часто, ну если ты не геймер топовых прям игр. Пк, ноутбук, должен быть поставил и забыл, это такой бытовой прибор.
Обычно говорят для повседневных задач, написать текст, посмотреть что то в интеренете хватает минимальной конфигурации.
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|8.74, Аноним (12), 21:24, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну так согласен, если для своих задач хватает ресурсов, то и обновлять не надо ... текст свёрнут, показать
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|1.16, Аноним (16), 15:52, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Единственное назначение статьи - поплакаться: злобная клаудфлара не хочет возиться с ископаемым мунчиком . А список перед словами "и некоторые браузерах на движке Firefox" - просто показывают её уровень .
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|2.51, Аноним (51), 18:35, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Internet explorer 7 должно быть достаточно для всего. Я серьёзно.
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|1.26, Аноним (-), 16:39, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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> Basilisk, Waterfox, Falkon, SeaMonkey, Thorium, Ungoogled Chromium, K-Meleon, LibreWolf, MyPal, Otter
Хехе, это же просто какая-то кунцкамера.
Basilisk - от "разработчиков" паленки.
Да еще и дохлое от 22 года. Они настолко прониклись удалением кода, что даже удалили систему обновлений.
LibreWolf - это те 321ы которые удалили "отправки отчётов о крахах".
Thorium - "вы любите фуppи порно? мы положили его прямо в браузер"
MyPal - "perfect Windows XP web browser" - хм.. пахнет некрофилией.
Ну и прочие нетакусики, обиженные на мир неудачники и прочие "замечтательные люди".
Цвет, так сказать, движения СПО.
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|2.28, Аноним (-), 16:48, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Если человек занят тем, что ему интересно, он обязательно должен быть нетакусиком, обиженным на мир неудачником? Ты свою унылую методичку обнови что-ли.
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|3.31, Аноним (7), 16:57, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хорошо, человек выше может неточно выразился, а вот пользователи вышеперечисленных браузеров - явно ни такусики. Это уж точно! Человек в здравом уме не будет пользоваться этими приложениями, ибо это боль и страдания! Только Хромой/Хромиум и Фокс не вызывают у пользователей боли и нервотрёпки! Все остальные же - сильно некачественные браузеры для современного вэба.
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|4.37, Аноним (-), 17:22, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Не надо выдумывать Я вполне четко выразился, что люди которые наяривают на фурр... большой текст свёрнут, показать
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|5.41, Аноним (41), 17:37, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>есть тип людей которые любят "боль и страдания".
Если ты не любишь страдать, то что ты забыл в айтишке?
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|3.35, Аноним (-), 17:16, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Если человек занят тем, что ему интересно, он обязательно должен быть нетакусиком, обиженным на мир неудачником?
Неа) Тут зависит от того "что ему интересно".
Вон кто-тот огурцами силу земли призывает.
Кто-то просто бухает или под солями на звезды смотрит.
Паленка запрещала доступ пользователей Mypal к каталогу обновлений и в релизах прославилась вирусней.
Аффтор трориума тоже любитель шерстяных антропоморфных.
Если для тебя это норм, ок твое право.
Так же как и мое - высказывать свое мнение.
> Ты свою унылую методичку обнови что-ли.
"Если человек занят тем, что ему интересно," а именно тролить на форуме, то он обязательно должен делать это "по методичке"?
Ты сейчас оскорбляешь мой актерский талант и умении вести диалоги!
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|3.43, Аноним (16), 17:41, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только этот человек не "занят интересным" , а сидит на музейных экспонатах и ноет что все вокруг не хотят их поддерживать . Да пусть сидит , но нефиг скандалить на всех сайтах - никто подлаживаться под некрофилов не обязан .
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|2.30, Аноним (30), 16:55, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>MyPal - "perfect Windows XP web browser" - хм.. пахнет некрофилией.
Интересно, кто-нибудь пробовал его на ReacoOS?
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|3.34, Аноним (-), 17:14, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Интересно, кто-нибудь пробовал его на ReacoOS?
Хм... А ведь отличный вопрос.
Месье явно знает толк в извращениях!
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|3.36, Аноним (33), 17:21, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пробовал, работает, но он староват для современного тырнета, хотя смотря где, в Японии он будет прям мега продвинутым, тамошний тырнет,- гавна кусок из середины 90х.
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|2.32, Аноним (7), 17:00, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Basilisk - от "разработчиков" паленки.
Да еще и дохлое от 22 года. Они настолко прониклись удалением кода, что даже удалили систему обновлений.
Пару лет назад Шерстяной под звук бакалов шампанского, отдал разработку этого приложения неизвестно кому, сбагрил это старьё неподдерживаемое. То есть, Василиск уже давно не имеет отношения к Шерстяному.
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|3.38, Аноним (33), 17:29, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чаво?
Кто эти Шерстюк и Василенко? Тут люди на пару групп в ВК подписаны, ну там ещё на кое-что, а вы прям в них Хлоркой кидаетесь
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|2.42, Аноним (41), 17:39, 09/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Thorium - "вы любите фуppи порно? мы положили его прямо в браузер"
А Сориум кто-нибудь пробовал под Reacots?
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|1.55, Аноним (55), 18:45, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>для начала обсуждения требует у разработчиков подписать соглашение о неразглашении
Бэкдоры требуют.
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|1.57, Аноним (55), 19:23, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Проблема возникает из-за отсутствия требуемого уровня коллаборационизма компании... большой текст свёрнут, показать
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|1.65, Аноним (63), 20:09, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проблема на стороне компании CloudFlare, которая затягивает её устранение и для начала обсуждения требует у разработчиков подписать соглашение о неразглашении
Точно компания затягивает, а не голоса в голове разработчика?
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|1.71, Аноним (71), 21:13, 09/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А где обещанная группировка вкладок?
Она раньше была, а потом убрали?
И сейчас её обещали снова включить, а у меня её нет на портабеле.
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