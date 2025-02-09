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Выпуск браузера Pale Moon 33.6.0

09.02.2025 11:31

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.6.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License).

Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления.

Основные изменения:

  • Реализован сниффер контента для звука в форматах ADTS и raw AAC.
  • Реализованы методы AbortSignal.abort() и AbortSignal.timeout().
  • Добавлена возможность использования псевдо-класса CSS ":modal".
  • Повышена производительность и эффективность работы Cycle Collector, сборщика мусора для неиспользуемых объектов C++.
  • Обновлена БД для хранения Cookie, которая избавлена от использования столбца BaseDomain. Преобразование БД в новый формат осуществляется при первом запуске после установки обновления. После преобразования профиль станет не совместим с прошлыми выпусками (откатиться на прошлую версию не получится).
  • Улучшена обработка CSS grid.
  • Обновлены встроенные списки корневых сертификатов и типовых поддмоенов (eTLD, Public Suffix List).
  • Версия Firefox, выдаваемая через заголовок User-Agent в режиме совместимости (general.useragent.compatMode.version в about:config), обновлена со 102.0 до 115.0.
  • Устранены проблемы, связанные с API WebCrypto, тегами <audio> и <video>.
  • Библиотека NSS обновлена до версии 3.90.6.
  • Устранено аварийное завершение при обработке некорректных данных в методе structuredClone(). Проблема проявлялась при выполнении JavaScript-кода, подставляемого CDN CloudFlare для отсеивания ботов. Кроме того, отмечается невозможность пройти проверку капчей при входе на сайты, использующие CloudFlare, так как CloudFlare бесконечно зацикливает показ капчи для редких браузеров, таких как Pale Moon.


  1. Главная ссылка к новости (https://forum.palemoon.org/vie...)
  2. OpenNews: Доступны браузеры Pale Moon 33.3 и Firefox 129.0.1
  3. OpenNews: Выпуск браузера Pale Moon 33.2.0
  4. OpenNews: В Pale Moon планируют повысить требования к CPU в готовых сборках
  5. OpenNews: Проект Pale Moon добился прекращения разработки браузера Mypal
  6. OpenNews: Проект Pale Moon блокировал доступ пользователей форка Mypal к каталогу дополнений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62697-palemoon
Ключевые слова: palemoon, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:47, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший браузер со стабильным функционалом.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:48, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Обновлена БД для хранения Cookie, которая избавлена от использования столбца BaseDomain

    Расширения для кук сломаются или нет?

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:53, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет конечно, это же не FireFox.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:54, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Расширения напрямую сикуэль команды на выполняют.
     

  • 1.4, Аноним (5), 11:53, 09/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:58, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Регрессия с отключением NoScript так и не устранена?… ненужно…
     
     
  • 2.13, aname (?), 12:54, 09/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закоммитил исправления?
     

  • 1.8, Аноним (-), 12:03, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Единственно что восхищает в этом проекте, так это упоротость... т.е. упорство шерстяного.

    В остальном - нинужное нинужно:
    - на реально старых компах или уже вообще не запускается или тормозит так, что пользоваться невозможно
    - на среднячках и новых - поинета не работает нормально

     
  • 1.9, Юрий (??), 12:05, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В нем еще хоть что то грузится?
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:48, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >CloudFlare бесконечно зацикливает показ капчи для редких браузеров, таких как Pale Moon

    Неужели без глючной и зондированной клаудфлары никак нельзя обойтись?

     
  • 1.11, mustai (ok), 12:48, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Иногда пользуюсь, понастальгировать по старым полноценным темам оформления. К сожалению, некоторые сайты подтормаживают.
     
  • 1.12, aname (?), 12:53, 09/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всенепременно поддержать разрабов деньгами, иначе и это загнётся, и будете сидеть с 3-им [интернационалом] манифестом
     

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