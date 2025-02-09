Выпуск браузера Pale Moon 33.6.0

Опубликован релиз web-браузера Pale Moon 33.6.0, ответвившегося от кодовой базы Firefox для обеспечения более высокой эффективности работы, сохранения классического интерфейса, минимизации потребления памяти и предоставления дополнительных возможностей по настройке. Сборки Pale Moon формируются для Windows и Linux (x86_64). Код проекта распространяется под лицензией MPLv2 (Mozilla Public License). Проект придерживается классической организации интерфейса, без перехода к интегрированным в Firefox 29 и 57 интерфейсам Australis и Photon, и с предоставлением широких возможностей кастомизации. Из удалённых компонентов можно отметить DRM, Social API, WebRTC, PDF-просмотрщик, Сrash Reporter, код для сбора статистики, средства для родительского контроля и людей с ограниченными возможностями. По сравнению с Firefox, в браузер возвращена поддержка расширений, использующих XUL, и сохранена возможность применения как полноценных, так и легковесных тем оформления. Основные изменения: Реализован сниффер контента для звука в форматах ADTS и raw AAC.

Реализованы методы AbortSignal.abort() и AbortSignal.timeout().

Добавлена возможность использования псевдо-класса CSS ":modal".

Повышена производительность и эффективность работы Cycle Collector, сборщика мусора для неиспользуемых объектов C++.

Обновлена БД для хранения Cookie, которая избавлена от использования столбца BaseDomain. Преобразование БД в новый формат осуществляется при первом запуске после установки обновления. После преобразования профиль станет не совместим с прошлыми выпусками (откатиться на прошлую версию не получится).

Улучшена обработка CSS grid.

Обновлены встроенные списки корневых сертификатов и типовых поддмоенов (eTLD, Public Suffix List).

Версия Firefox, выдаваемая через заголовок User-Agent в режиме совместимости (general.useragent.compatMode.version в about:config), обновлена со 102.0 до 115.0.

Устранены проблемы, связанные с API WebCrypto, тегами <audio> и <video>.

Библиотека NSS обновлена до версии 3.90.6.

Устранено аварийное завершение при обработке некорректных данных в методе structuredClone(). Проблема проявлялась при выполнении JavaScript-кода, подставляемого CDN CloudFlare для отсеивания ботов. Кроме того, отмечается невозможность пройти проверку капчей при входе на сайты, использующие CloudFlare, так как CloudFlare бесконечно зацикливает показ капчи для редких браузеров, таких как Pale Moon.



