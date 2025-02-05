Релиз MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux

Представлен релиз среды рабочего стола MaXX Interactive Desktop 2.2.0, пытающейся воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL, Debian, Manjaro и Arch Linux. Исходный код опубликован лишь частично. Некоторые компоненты содержат смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. Подобные компоненты развиваются в приватных репозиториях и доступны по специальному запросу. При этом ведётся работа по открытию всех исходных текстов, переписыванию оставшегося проприетарного кода и переводу проекта на модель разработки, подконтрольной сообществу. Весь новый код и переписанный старый публикуются под лицензией BSD. IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX. Пик популярности подобных систем пришёлся на конец 1990-х годов, а производство велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Проект использует модульную архитектуру с применением микросервисов для раздельного выполнения компонентов рабочего стола. В состав входят системы для централизованного мониторинга (MaXXmonitor) и управления конфигурацией. Отрисовка и визуальные эффекты реализованы с использованием OpenGL. Для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU применяется многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на сторону GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer (опционально pcmanfm, а также собственный файловый менеджер, разработка которого ещё не завершена). Основные изменения: Добавлена поддержка вывода уведомлений на рабочем столе.

Добавлен переключатель задач по комбинации клавиш Alt+Tab.

Модернизирован оконный менеджер 5Dwma.

Добавлена опция для быстрого переключения между классическим и современным режимами оформления рабочего стола.

Улучшено оформление современного режима интерфейса.

Предложен новый стиль оформления окон, напоминающий ОС IRIX.

Добавлена утилита telldesktop для выбора стиля оформления рабочего стола.

Добавлены настройки отрисовки текста.

Улучшена интеграция корзины Dumpster с рабочим столом.

Добавлены новые звуковые и визуальные эффекты, привязываемые к событиям в файловом менеджере и корзине Dumpster.

В состав включён инструментарий для работы с 3D-графикой OpenInventor 2.1.5, созданный SGI.

Добавлен конфигуратор MaXXsettings и обеспечена его начальная интеграция с рабочим столом.

Реализована начальная поддержка спецификаций Freedesktop (меню, файлы .desktop и т.п.).



