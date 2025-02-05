Релиз MaXX Interactive Desktop 2.2, адаптации рабочего стола IRIX для Linux

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Представлен релиз среды рабочего стола MaXX Interactive Desktop 2.2.0, пытающейся воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL, Debian, Manjaro и Arch Linux.
Исходный код опубликован лишь частично. Некоторые компоненты содержат смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. Подобные компоненты развиваются в приватных репозиториях и доступны по специальному запросу. При этом ведётся работа по открытию всех исходных текстов, переписыванию оставшегося проприетарного кода и переводу проекта на модель разработки, подконтрольной сообществу. Весь новый код и переписанный старый публикуются под лицензией BSD.
IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX. Пик популярности подобных систем пришёлся на конец 1990-х годов, а производство велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Проект использует модульную архитектуру с применением микросервисов для раздельного выполнения компонентов рабочего стола. В состав входят системы для централизованного мониторинга (MaXXmonitor) и управления конфигурацией.
Отрисовка и визуальные эффекты реализованы с использованием OpenGL. Для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU применяется многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на сторону GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer (опционально pcmanfm, а также собственный файловый менеджер, разработка которого ещё не завершена).
Основные изменения:
- Добавлена поддержка вывода уведомлений на рабочем столе.
- Добавлен переключатель задач по комбинации клавиш Alt+Tab.
- Модернизирован оконный менеджер 5Dwma.
- Добавлена опция для быстрого переключения между классическим и современным режимами оформления рабочего стола.
- Улучшено оформление современного режима интерфейса.
- Предложен новый стиль оформления окон, напоминающий ОС IRIX.
- Добавлена утилита telldesktop для выбора стиля оформления рабочего стола.
- Добавлены настройки отрисовки текста.
- Улучшена интеграция корзины Dumpster с рабочим столом.
- Добавлены новые звуковые и визуальные эффекты, привязываемые к событиям в файловом менеджере и корзине Dumpster.
- В состав включён инструментарий для работы с 3D-графикой OpenInventor 2.1.5, созданный SGI.
- Добавлен конфигуратор MaXXsettings и обеспечена его начальная интеграция с рабочим столом.
- Реализована начальная поддержка спецификаций Freedesktop (меню, файлы .desktop и т.п.).