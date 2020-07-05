Выпуск рабочего стола MaXX 2.1, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux

Представлен выпуск рабочего стола MaXX 2.1, разработчики которого пытаются воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux на архитектурах x86_64 и ia64. Исходные тексты доступны по специальному запросу и представляют собой смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL и Debian.

Изначально IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX, пик популярности которых пришёлся на конец 1990-х годов и производство которых велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе оконного менеджера OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Работа графического интерфейса реализована с задействованием OpenGL для аппаратного ускорения и визуальных эффектов. Кроме того, для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU организована многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на плечи GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer.

Из изменений в новом выпуске отмечается обновление используемых библиотек, оттачивание современного варианта интерфейса на базе SGI Motif, добавление переключателя между классическим и современным интерфейсами, поддержка Unicode, UTF-8 и сглаживания шрифтов, улучшение работы на системах с несколькими мониторами, оптимизация операций перемещения и изменения размера окон, снижение потребления памяти, утилита для смены темы оформления, расширенные настройки рабочего стола, обновлённый эмулятор терминала, MaXX Launcher для упрощения запуска программ, ImageViewer для просмотра изображений.