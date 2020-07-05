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Выпуск рабочего стола MaXX 2.1, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux

05.07.2020 10:55

Представлен выпуск рабочего стола MaXX 2.1, разработчики которого пытаются воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux. Разработка ведётся по соглашению с компанией SGI, разрешающему полное воссоздание всех функций IRIX Interactive Desktop для платформы Linux на архитектурах x86_64 и ia64. Исходные тексты доступны по специальному запросу и представляют собой смесь из проприетарного кода (в соответствии с требованиями соглашения с SGI) и кода под различными открытыми лицензиями. Инструкции по установке подготовлены для Ubuntu, RHEL и Debian.

Изначально IRIX Interactive Desktop поставлялся на графических рабочих станциях производства SGI, оснащённых операционной системой IRIX, пик популярности которых пришёлся на конец 1990-х годов и производство которых велось вплоть до 2006 года. Редакция оболочки для Linux реализована поверх оконного менеджера 5dwm (на основе оконного менеджера OpenMotif) и библиотек SGI-Motif. Работа графического интерфейса реализована с задействованием OpenGL для аппаратного ускорения и визуальных эффектов. Кроме того, для ускорения работы и снижения нагрузки на CPU организована многопоточная обработка операций и вынос вычислительных задач на плечи GPU. Рабочий стол не зависит от экранного разрешения и использует векторные пиктограммы. Поддерживается расширение рабочего стола на несколько мониторов, HiDPI, UTF-8 и шрифты FreeType. В качестве файлового менеджера применяется ROX-Filer.

Из изменений в новом выпуске отмечается обновление используемых библиотек, оттачивание современного варианта интерфейса на базе SGI Motif, добавление переключателя между классическим и современным интерфейсами, поддержка Unicode, UTF-8 и сглаживания шрифтов, улучшение работы на системах с несколькими мониторами, оптимизация операций перемещения и изменения размера окон, снижение потребления памяти, утилита для смены темы оформления, расширенные настройки рабочего стола, обновлённый эмулятор терминала, MaXX Launcher для упрощения запуска программ, ImageViewer для просмотра изображений.



  1. Главная ссылка к новости (https://maxxinteractive.com/bo...)
  2. OpenNews: NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии
  3. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  4. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
  5. OpenNews: Выпущена Linux версия интерактивного десктопа IRIX
  6. OpenNews: Первый выпуск рабочего стола MaXX, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53289-maxx
Ключевые слова: maxx, irix, desktop
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:59, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Жесть какая, это для пыток что ли делают?
     
     
  • 2.2, Ещё один идеалист (?), 11:02, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вот и я не понимаю. Хоть бы кто объяснил, зачем столько усилий вкладывают в какое-то лютое старьё, которое уже благополучно издохло?
     
     
  • 3.5, Анонка (?), 11:07, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Мне вот нравится такой олдовый интерфейс. Особенно этот рельеф, который очень чётко отделяет окно от окна. Вы ж меня не собирается сжечь или свергнуть за то что мне такое нравится, так что не критекуйте тех, кому это нравится.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 11:24, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    https://cdn.pling.com/img//hive/content-pre1/860-1.jpg

    DE для этого пилить не обязательно.

     
  • 4.15, Аноним (15), 13:30, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этот рельеф

    Альт же

     
  • 3.26, Аноним (26), 15:52, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вот и я не понимаю. Хоть бы кто объяснил, зачем столько усилий вкладывают в какое-то лютое старьё, которое уже благополучно издохло?

    Объясняю: чем больше нромальным людям пытаются впихнуть гном три, МакОС и Винду10, тем больше они понимают что их пытаются надурить.

    Из этого появляется логичное желание вернуться к старым но не устаревшим средам рабочего стола.
    Интерфейс Вин95-98 до сих пор является самым удобным и не превзойденным, чтобы не кукарекали хипстеры смузихлебы.

    Тенденция возвращения к корням будет набирать обороты:
    Common Desktop Environment (CDE)
    KDE 1 адаптацию под аовременное железо в 2016 году.
    Haiku реплика BeOS
    AROS реплика AmigaOS.

    Может делают для безболезненной миграции на Линукс людей привыкших работать на IRIX-вых рабочих станциях.
    Ещё один идиотист не понимает видители.


     
     
  • 4.31, Аноним (31), 16:46, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аргументы уровня начальной школы
     
  • 4.32, Аноним84701 (ok), 16:59, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все остальное норм и достаточно тонко, но вот тут, излишне толстый слой жыра меш... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.3, Iczelion (?), 11:05, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    Потому что могут себе позволить заниматься любимым хобби и не думают о том, где подхалтурить в свободное время и где дешевле купить пельмени в Ашане или в Пятёрочке, чтобы накормить свою семью.
     
     
  • 3.23, Тот_Самый_Анонимус (?), 15:09, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас выбор только из двух вариантов? Какой вы жалкий.
     
  • 3.24, Lex (??), 15:36, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е ни семьи, ни халтуры, ни.. пельменей у них нет ?
     
  • 2.7, АнонимусШифропанк (?), 11:12, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Для тех, кто последние лет 25 пролежал в коме, чтобы от современных интерфейсов инфаркт не случился.
     
     
  • 3.14, Sluggard (ok), 13:01, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для них есть CDE под LGPL.
     

  • 1.4, RNZ (ok), 11:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нет там никакой сборки под Ubuntu/Debian, просто скачивание тарника, распаковка его в /opt и создание .desktop файлов.
    И для Ubuntu инструкция неправильная:
       - lib64ncurses5 lib64tinfo5
       + libncurses5 libtinfo5

     
  • 1.6, Михайло (??), 11:08, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Увы проприетарщина. Но воссоздание или приведение к современному рабочему виду старых de - дело хорошее
     
     
  • 2.8, RNZ (ok), 11:14, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Увы проприетарщина. Но воссоздание или приведение к современному рабочему виду старых de
    > - дело хорошее

    GitLab Repo -coming soon-

    Будем подождать.

     
  • 2.11, d (??), 12:22, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно, что там проприетировать-то?
     
  • 2.27, Аноним (26), 15:55, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Увы проприетарщина.

    Проприетарные компоненты можно переписать, говорят что так ничинал некий Ричард Столлман.

     

  • 1.10, lockywolf (ok), 11:29, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Мне в новости многое не понятно.

    Во-первых, нет никакого оконного менеджера openmotif. Есть Motif Window Manager, который поставляется с LGPL'ным OpenMotif. Как он соотносится с 5dwm?

    Что такое SGI-Motif? У силикона есть своя версия Мотифа, несовместимая со стандартной? Нельзя ли портануть изменения в OpenMotif?

    На первый взгляд эта штука похожа на CDE, но я CDE так и не смог нормально собрать под Слаку. (Не очень старался, если честно.)

    Но энивей, в CDE есть файловый менеджер, кажется, dtfm, или что-то такое. Можно не играть с ROX, а взять то, что не выделяется из среды, и не привносит client-side библиотек.

     
  • 1.12, Аноним (12), 12:31, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классно выглядит, если бы оно ещё работало полностью и не создавало проблем софту современному… Т.е. не как CDE. Хотелось бы что-нибудь функциональное на замену голому openbox, а то куда ни ткнёшся, все окружения потребляют ресурсов не меньше плазмы, а отдельные приложения которые нужны для отказа от тулкитов попросту не работают (вроде как fbida).

    К сожалению, проприетарщина, могли бы и отдать в паблик домейн.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 14:52, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто плазма стала мало потреблять и это хорошо.
     

  • 1.13, Sluggard (ok), 12:59, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Представлен выпуск рабочего стола MaXX 2.1, разработчики которого пытаются воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux.

    Для зачем? Отсутствием DE Linux не страдает, а тут какая-то странная и страшная штука, от которой ещё и исходники только по запросу дают.
    Ностальгия?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 13:32, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ностальгия?

    Маразм

     
  • 2.28, Аноним (26), 16:01, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для зачем?

    Для зачем ты нужен? Отсутвием людей Земля не страдает, а тут какой-то станный и старашный глупые вопросы задает.

     

  • 1.17, Аноним (17), 13:54, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А неплохо выглядит
     
  • 1.18, Daemon (??), 14:14, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Маразм - KDE5 в LFS собирать на втором пне. А это вполне себе.
     
     
  • 2.20, Аноним (19), 14:53, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Под lfs собирать maxx 2.1 значит норм?
     

  • 1.21, Аноним (21), 15:04, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выкинул это говно из NixOS. Зачем нужно это проприетарное чудо, если есть открытый CDE?
     
     
  • 2.22, Аноним (21), 15:07, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот кстати пример настроенного CDE. Не сказал бы выглядит хуже этого вашего MaXX https://nixos.wiki/wiki/CDE
     
     
  • 3.25, Онаним (?), 15:52, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот кстати что удивительно, а CDE действительно приятно выглядит. Вырвиглазные цвета в примере не в счёт, можно ж перекрасить.
     

  • 1.29, Аноним (29), 16:17, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто тут не понимает, что всем кто работал за компами SGI по факту было пофиг какое в ней юзабилити. Люди работали с графическими утилитами, а не как опеннет-иксперты с DE.

    Ценности в этом DE не очень, ИМХО. Ну, пилят и пилят, может SGI потом откроет наработки своих графических утилит, что в 1000% полезнее любых DE.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 16:39, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы было на столько пофиг, их бы запускали из терминала, как 3d max под dos
     
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