Выпуск рабочего стола MaXX 2.1, адаптации IRIX Interactive Desktop для Linux

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|2.2, Ещё один идеалист (?), 11:02, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вот и я не понимаю. Хоть бы кто объяснил, зачем столько усилий вкладывают в какое-то лютое старьё, которое уже благополучно издохло?
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|3.5, Анонка (?), 11:07, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Мне вот нравится такой олдовый интерфейс. Особенно этот рельеф, который очень чётко отделяет окно от окна. Вы ж меня не собирается сжечь или свергнуть за то что мне такое нравится, так что не критекуйте тех, кому это нравится.
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|3.26, Аноним (26), 15:52, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вот и я не понимаю. Хоть бы кто объяснил, зачем столько усилий вкладывают в какое-то лютое старьё, которое уже благополучно издохло?
Объясняю: чем больше нромальным людям пытаются впихнуть гном три, МакОС и Винду10, тем больше они понимают что их пытаются надурить.
Из этого появляется логичное желание вернуться к старым но не устаревшим средам рабочего стола.
Интерфейс Вин95-98 до сих пор является самым удобным и не превзойденным, чтобы не кукарекали хипстеры смузихлебы.
Тенденция возвращения к корням будет набирать обороты:
Common Desktop Environment (CDE)
KDE 1 адаптацию под аовременное железо в 2016 году.
Haiku реплика BeOS
AROS реплика AmigaOS.
Может делают для безболезненной миграции на Линукс людей привыкших работать на IRIX-вых рабочих станциях.
Ещё один идиотист не понимает видители.
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|2.3, Iczelion (?), 11:05, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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Потому что могут себе позволить заниматься любимым хобби и не думают о том, где подхалтурить в свободное время и где дешевле купить пельмени в Ашане или в Пятёрочке, чтобы накормить свою семью.
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|3.24, Lex (??), 15:36, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Т.е ни семьи, ни халтуры, ни.. пельменей у них нет ?
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|1.4, RNZ (ok), 11:06, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нет там никакой сборки под Ubuntu/Debian, просто скачивание тарника, распаковка его в /opt и создание .desktop файлов.
И для Ubuntu инструкция неправильная:
- lib64ncurses5 lib64tinfo5
+ libncurses5 libtinfo5
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|1.6, Михайло (??), 11:08, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Увы проприетарщина. Но воссоздание или приведение к современному рабочему виду старых de - дело хорошее
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|2.8, RNZ (ok), 11:14, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Увы проприетарщина. Но воссоздание или приведение к современному рабочему виду старых de
> - дело хорошее
GitLab Repo -coming soon-
Будем подождать.
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|2.27, Аноним (26), 15:55, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Увы проприетарщина.
Проприетарные компоненты можно переписать, говорят что так ничинал некий Ричард Столлман.
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|1.10, lockywolf (ok), 11:29, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне в новости многое не понятно.
Во-первых, нет никакого оконного менеджера openmotif. Есть Motif Window Manager, который поставляется с LGPL'ным OpenMotif. Как он соотносится с 5dwm?
Что такое SGI-Motif? У силикона есть своя версия Мотифа, несовместимая со стандартной? Нельзя ли портануть изменения в OpenMotif?
На первый взгляд эта штука похожа на CDE, но я CDE так и не смог нормально собрать под Слаку. (Не очень старался, если честно.)
Но энивей, в CDE есть файловый менеджер, кажется, dtfm, или что-то такое. Можно не играть с ROX, а взять то, что не выделяется из среды, и не привносит client-side библиотек.
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|1.12, Аноним (12), 12:31, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Классно выглядит, если бы оно ещё работало полностью и не создавало проблем софту современному… Т.е. не как CDE. Хотелось бы что-нибудь функциональное на замену голому openbox, а то куда ни ткнёшся, все окружения потребляют ресурсов не меньше плазмы, а отдельные приложения которые нужны для отказа от тулкитов попросту не работают (вроде как fbida).
К сожалению, проприетарщина, могли бы и отдать в паблик домейн.
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|1.13, Sluggard (ok), 12:59, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Представлен выпуск рабочего стола MaXX 2.1, разработчики которого пытаются воссоздать пользовательскую оболочку IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) с использованием технологий Linux.
Для зачем? Отсутствием DE Linux не страдает, а тут какая-то странная и страшная штука, от которой ещё и исходники только по запросу дают.
Ностальгия?
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|2.28, Аноним (26), 16:01, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для зачем?
Для зачем ты нужен? Отсутвием людей Земля не страдает, а тут какой-то станный и старашный глупые вопросы задает.
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|1.21, Аноним (21), 15:04, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Выкинул это говно из NixOS. Зачем нужно это проприетарное чудо, если есть открытый CDE?
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|3.25, Онаним (?), 15:52, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот кстати что удивительно, а CDE действительно приятно выглядит. Вырвиглазные цвета в примере не в счёт, можно ж перекрасить.
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|1.29, Аноним (29), 16:17, 05/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто тут не понимает, что всем кто работал за компами SGI по факту было пофиг какое в ней юзабилити. Люди работали с графическими утилитами, а не как опеннет-иксперты с DE.
Ценности в этом DE не очень, ИМХО. Ну, пилят и пилят, может SGI потом откроет наработки своих графических утилит, что в 1000% полезнее любых DE.
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|2.30, Аноним (30), 16:39, 05/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы было на столько пофиг, их бы запускали из терминала, как 3d max под dos
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