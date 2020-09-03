Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

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|3.3, Аноним (3), 09:46, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не так. Oracle не хочет, чтобы я сделал сборку своей прекрасной открытой программы для его ОС Solaris и бесплатно предоставил ее пользователям.
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|2.8, Аноним (3), 10:41, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сборкой Java от Oracle уже давно (с момента назначения абонентской платы за каждое рабочее место) никто не пользуется. Так что претензия не по адресу. Например, мне понравилась Java от Zulu. Пытался отечественную, так сказать, использовать, пока ею торговать не начали, а бесплатную тихонько слили.
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|1.4, Жироватт (ok), 10:20, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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И что на этот раз отломали от Java?
Теперь сколько шагов нужно сделать и сколько исключений прописать, чтобы просто запустить .jnlp перенаправления консоли IPMI?
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|2.5, Аноним (3), 10:34, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Для настройки запуска jnlp использую кроссплатформенную утилиту OpenWebStart. Пару раз тыкнуть мышкой.
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|3.6, ryoken (ok), 10:40, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Со старыми IBM-ами может не взлетать, или работать, но без клавиатуры (x3250 M5). Приделал оракловую жабу - пошло нормально (хотя там свои тараканы).
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|4.9, Аноним (3), 10:43, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Причем тут Java-то? Хоть 10 штук можно иметь одновременно, а активную (по умолчанию) поставить одну. Например, для используемого приложения нужна 8-ка. Ну и ставим ее активной. А так висят еще 11-я и 17-я. Никаких проблем.
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|1.12, Аноним (11), 12:54, 22/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Мне вот просто интересно, есть среди анониных эсппертов кто пользутеся Oracle Solaris?
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|2.13, ryoken (ok), 12:56, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Мне вот просто интересно, есть среди анониных эсппертов кто пользутеся Oracle Solaris?
Допишите еще "в качестве десктопОС" :)
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|2.16, похнапоха. (?), 14:16, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что ты ожидаешь от НЕ анонимных экспертов? Сканы договоров на поддержку с интеграторами? Скриншот подписки на поддержку в аккаунте на соответствующем сайте Оракла? Подробное описание аппаратно-программной платформы Оракс-Солярис на которой запущены корпоративные приложения?
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