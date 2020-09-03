Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

2.2 , Аноним ( 2 ), 09:42, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Oracle зайчики, их работа с коммунити всегда лучшая.

3.3 , Аноним ( 3 ), 09:46, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не так. Oracle не хочет, чтобы я сделал сборку своей прекрасной открытой программы для его ОС Solaris и бесплатно предоставил ее пользователям.

4.10 , Аноним ( 2 ), 12:48, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Солярис мёртв же. Чего там паковать? 4.11 , Аноним ( 11 ), 12:49, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты можешь сделать сборку своей программы про illumos.

2.8 , Аноним ( 3 ), 10:41, 22/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сборкой Java от Oracle уже давно (с момента назначения абонентской платы за каждое рабочее место) никто не пользуется. Так что претензия не по адресу. Например, мне понравилась Java от Zulu. Пытался отечественную, так сказать, использовать, пока ею торговать не начали, а бесплатную тихонько слили.

