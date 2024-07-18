Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

3.8 , Аноним ( 8 ), 16:59, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Реализация от вендора в вашей старой раскладушке. А если я хочу реализацию запихнуть на какой-нибудь risc-v?

4.10 , Аноним ( 10 ), 17:21, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Станешь богачем если это будет проприетарь. И её кто-то купит.

