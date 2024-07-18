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Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей

18.07.2024 15:17

Компания Oracle опубликовала плановый выпуск обновлений своих продуктов (Critical Patch Update), нацеленный на устранение критических проблем и уязвимостей. В июльском обновлении в сумме устранена 386 уязвимостей.

Некоторые проблемы:

  • 6 проблем с безопасностью в Java SE и 7 проблем в GraalVM. Все уязвимости в Java SE могут быть эксплуатированы удалённо без проведения аутентификации и затрагивают окружения, допускающие выполнение не заслуживающего доверия кода. Наиболее опасные проблемы в Java SE и GraalVM имеют уровень опасности 7.4 (уязвимость в Hotspot) и 8.2 (уязвимость в Node.js) из 10. Уязвимости устранены в выпусках Java SE 22.0.2, 21.0.4, 17.0.12, 11.0.24, 8u421.
  • 22 уязвимости в сервере MySQL, все из которых могут быть эксплуатированы только локально. Наиболее серьёзные проблемы имеют уровень опасности 6.5 и связаны с уязвимостью в оптимизаторе. Менее опасные уязвимости затрагивают InnoDB, Thread Pooling, DDL, оптимизатор, Pluggable Auth, обработчик соединений и систему аутентификации. Проблемы устранены в выпусках MySQL Community Server 9.0.0, 8.4.1 и 8.0.38.
  • 3 уязвимости в VirtualBox, одна из которых помечена как опасная (8.2 из 10). Подробности об уязвимостях не раскрываются, но судя по выставленному уровню опасности, уязвимость позволяет получить доступ к хост-окружению из гостевых систем. Уязвимости устранены в обновлении VirtualBox 7.0.20.
  • 1 уязвимость в Solaris, которая затрагивает файловую систему (уровень опасности 3.3 из 10). Уязвимость устранена в обновлении Solaris 11.4 SRU71. Кроме устранения уязвимости в новой версии также обновлены версии пакетов Explorer 24.3, libffi 3.2.1, Unbound 1.20.0, Jinja2 3.1.4, Apache HTTP Server 2.4.59, git 2.39.4, libarchive 3.7.4, PHP 8.3.8, Firefox 115.12.0esr, Thunderbird 115.12.0, python-mod/django, utility/python и utility/gnu-indent.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/secur...)
  2. OpenNews: Доступна СУБД MySQL 8.4.0 LTS
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox, Solaris и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Релиз 19.3.0 виртуальной машины GraalVM и реализаций Python, JavaScript, Ruby и R на её основе
  5. OpenNews: Выпуск платформы Java SE 22 и открытой эталонной реализации OpenJDK 22
  6. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.0.20
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61573-oracle
Ключевые слова: oracle, virtualbox, solaris, mysql, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:30, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А что на счёт JavaME?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:36, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он жив?
     
  • 2.4, eugener (ok), 16:45, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это же спецификация, а не реализация. Реализация от вендора в вашей старой раскладушке.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 16:59, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Реализация от вендора в вашей старой раскладушке.

    А если я хочу реализацию запихнуть на какой-нибудь risc-v?

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 17:21, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Станешь богачем если это будет проприетарь. И её кто-то купит.
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:55, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тулчейн полностью проприетарен :(
     
     
  • 3.7, Аноним (6), 16:55, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И под винду.
     

  • 1.5, rezdm (ok), 16:46, 18/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Тут решил развлечься с соляркой и нежданчиком обнаружил, что под солярку нету свежей явы, нет линукс зон, последний апдейт нативного с/с++ компайлера аж из 2017-ого года.
     
     
  • 2.9, Аноним (10), 17:20, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свежая Ява это что за зверь такой где используется? Или это такая шутка смешная?  
     

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