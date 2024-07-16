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Обновление VirtualBox 7.0.20

16.07.2024 16:50

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.20, в котором отмечено 8 исправлений:

  • В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлена начальная поддержка пакетов с ядром Linux, поставляемых в дистрибутивах RHEL 9.5 и openSUSE 15.6.
  • В дополнениях для гостевых систем решена проблема с прикреплением лишних строк при копировании текста через совместный буфера обмена между Windows и графическими окружениями на базе протокола X11.
  • Для новых виртуальных машин добавлены новые сертификаты Microsoft, используемые для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.
  • Устранена проблема с показом просмотрщика событий для гостевых ОС на базе Windows.
  • В хост-окружениях на основе macOS решена проблема с пробросом USB- устройств в виртуальную машину.
  • Решены проблемы с записью звука при использовании эмуляции HDA после перезагрузки новых гостевых систем с Windows 10 и 11.
  • Устранена взаимная блокировка в реализации USB OHCI, возникающая при сохранении текущего состояния виртуальной машины или создания снапшота.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/v...)
  2. OpenNews: Обновление VirtualBox 7.0.18
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 7.0.16
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0
  5. OpenNews: Уязвимость в VirtualBox, эксплуатируемая через протокол RDP
  6. OpenNews: VirtualBox адаптирован для работы поверх гипервизора KVM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61558-virtualbox
Ключевые слова: virtualbox
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Ydro (?), 17:10, 16/07/2024 [ответить]  
    		• +/
    Возможность выбора загрузки с iso образа в UEFI режиме, срабатывает только при отсутствие установленной OS. Если OS уже установленна в VirtualBox, то повторно загрузиться с обаза iso, ни как не выйдет. Эта проблема висит с момента внедрения эмуляции UEFI.
     
     
  • 2, Аноним (2), 17:21, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, приоритезация дисков не помогает?
     
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