Обновление VirtualBox 7.0.20

Компания Oracle опубликовала корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 7.0.20, в котором отмечено 8 исправлений: В дополнениях для хостов и гостевых систем на базе Linux добавлена начальная поддержка пакетов с ядром Linux, поставляемых в дистрибутивах RHEL 9.5 и openSUSE 15.6.

В дополнениях для гостевых систем решена проблема с прикреплением лишних строк при копировании текста через совместный буфера обмена между Windows и графическими окружениями на базе протокола X11.

Для новых виртуальных машин добавлены новые сертификаты Microsoft, используемые для загрузки в режиме UEFI Secure Boot.

Устранена проблема с показом просмотрщика событий для гостевых ОС на базе Windows.

В хост-окружениях на основе macOS решена проблема с пробросом USB- устройств в виртуальную машину.

Решены проблемы с записью звука при использовании эмуляции HDA после перезагрузки новых гостевых систем с Windows 10 и 11.

Устранена взаимная блокировка в реализации USB OHCI, возникающая при сохранении текущего состояния виртуальной машины или создания снапшота.



