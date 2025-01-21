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Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.13

21.01.2025 10:30

Латиноамериканский Фонд свободного ПО опубликовал полностью свободный вариант ядра Linux 6.13 - Linux-libre 6.13-gnu, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. В Linux-libre также отключены функции ядра для загрузки внешних несвободных компонентов, не входящих в поставку ядра, а из документации удалены упоминания об использовании несвободных компонентов.

Для очистки ядра от несвободных частей проектом Linux-libre создан универсальный shell-скрипт, который содержит тысячи шаблонов для определения наличия бинарных вставок и исключения ложных срабатываний. Также доступны для загрузки готовые патчи, созданные на основе использования вышеупомянутого скрипта. Ядро Linux-libre рекомендовано для использования в дистрибутивах, соответствующих критериям Фонда СПО по построению полностью свободных дистрибутивов GNU/Linux. Например, Linux-libre используется в таких дистрибутивах, как GNU Guix System, Dragora Linux, Trisquel, Dyne:Bolic, gNewSense, Parabola, Musix и Kongoni.

В выпуске Linux-libre 6.13-gnu добавлен код для чистки блобов в новых драйверах rtw8812a, rtw8821a, bmi270, aw88081, ntp8835, ntp8918. Произведена чистка имён блобов в dts-файлах (devicetree) для архитектуры Aarch64. Обновлён код удаления блобов в драйверах wilc1000, rt1320, sh4-siu, ivpu, btnxpuart, adreno и r8169, а также в коде, связанном с поддержкой сенсорных экранов на системах с архитектурой x86. Прекращена чистка драйверов rtl8192e, rtl8712, vt6656 и ti-st, которые были удалены из состава ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.fsfla.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Доступно ядро Linux-libre 6.12. Решение лицензионных проблем с драйверами Tuxedo
  3. OpenNews: Предложение по блокировке драйверов-прослоек, предоставляющих доступ к GPL-вызовам ядра Linux
  4. OpenNews: Технология DMA-BUF не может быть использована в проприетарных видеодрайверах без перелицензирования
  5. OpenNews: Из Debian удалены сборки пакетов с драйверами NVIDIA из-за подозрений в несовместимости с GPL
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 6.13
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62589-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, linux-libre
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним Анонимович Анонимов (?), 10:34, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Плюсы: полностью свободное ядро
    Минусы: половина устройств не работает
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:38, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    ибо ядро освобожденное от работы
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:02, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык маньяна
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это хорошо если половина -- с бОльшей вероятностью там работает что то типа 1/5 драйверов и сломан иной функционал ядра
     
  • 2.12, Аноним (-), 11:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Минусы: половина устройств не работает

    20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский вариант, то этого никто и не заметит.

     
     
  • 3.43, Аноним (43), 18:37, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и
    > Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали
    > нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще
    > не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский
    > вариант, то этого никто и не заметит.

    Большую часть блобов в Linux уже давно выперли в отдельную репу Linux-firmware - основательно скостив объем работ вот этим господам.

     
  • 2.18, Аноним (18), 12:28, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вывод: Устройства нужно тщательно выбирать для этого ядра.
     
  • 2.36, Аноним (36), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Плюсы: полностью свободное ядро

    Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например. Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL. НО т.к.оно само нелегально - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD.
    А, этот огрызок - дважды несвободное.
    (А, автор заголовка статьи - идиот).

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:30, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.44, Аноним (43), 18:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Плюсы: полностью свободное ядро
    > Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например.

    И в чем свободы проявляются, пардон муа? Вы можете менять его поведение желаемым образом? Девелопая систему, не завися от "богов"? Или... это свобода от здравого смысла?

    > Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL.

    На практике GPL как раз нормальным людям жить и не мешает.

    > - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD.

    BSD - третий сорт корпоративной отбраковки, где ничерта не работает. Это примерно как сказать что я свободен - быть бомжом. Это правда, но я пешком постою такой свободой пользоваться.

    > А, этот огрызок - дважды несвободное.
    > (А, автор заголовка статьи - идиот).

    Если у проприетариев и прочих пиратов подгорает - значит они все правильно делают.

     

  • 1.4, ryoken (ok), 10:52, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Когда вижу новости тут про Linux-libre, уже рефлекторно появляется вопрос "что сдохнет \ не запустится из домашнего железа?" :)
     
     
  • 2.21, Аноним (18), 12:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навскидку. Видеокарточки красные и зелёные будут работать только в VESA-режимах.
     
     
  • 3.22, ryoken (ok), 13:20, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Навскидку. Видеокарточки красные и зелёные будут работать только в VESA-режимах.

    Радеоны даже в VESA не работают. Там штук 10 фирмварей на запуске надо :).

     
     
  • 4.26, Аноним (26), 14:12, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не десять а шесть, но суть не меняется (
     
     
  • 5.35, ryoken (ok), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не десять а шесть, но суть не меняется (

    Ну может быть, хотя тут наверное в зависимости от модели. Надо в dmesg порыться будет.

     
  • 4.46, Аноним (43), 18:44, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Радеоны даже в VESA не работают. Там штук 10 фирмварей на запуске надо :).

    Вообще-то работают. Ибо до переключения в native mode они таки умеют косплеить VGA видяху. Но зачем вам - видеотормозитель с турбиной? У VBE перфоманс - полный ахтунг.

     
  • 3.37, Аноним (36), 16:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > будут работать только в VESA-режимах.

    Ядро ТОрвальдса уже такой тормоз что, немногим менее луче виндов последних.
    Недавно запускал в VESA - это слайдшоу, шоу хуцпиское от Торвальдса а, не реализация ядра!

    Да и GUI с браузерами ещё сильней залагивают. И особено видеролики дико тормозят
    - даже в низких разрешениях! (что возможно - ещё и к программной реализации VP9 относится).
    Напомню, для просмотра такого в даже уже DivX/XviD - было достаточно самых первых пней, на порядки меньших скоростью.

     
     
  • 4.47, Аноним (43), 18:45, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> будут работать только в VESA-режимах.
    > Ядро ТОрвальдса уже такой тормоз что, немногим менее луче виндов последних.
    > Недавно запускал в VESA - это слайдшоу, шоу хуцпиское от Торвальдса а,
    > не реализация ядра!

    Я винду так запустил - это было еще хуже. Чтооооооо, аж 5 FPS в ютубе в фулскрине?! Клевое слайдшоу.

     

  • 1.10, Аноним (-), 11:41, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Передаю привет товарищам из Латинский Америки. Их революционный дух вдохновляет нас на борьбу за Свободу. Нужную работу делают.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:43, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Не нужную работу делают. Но больше некому.

    Поправил

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:55, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну если какие-нибудь товарищи сподобятся сделать программно-аппаратный комплекс с этим ядром, то будет неплохо.
     
     
  • 4.15, Аноним (-), 12:02, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > какие-нибудь товарищи сподобятся сделать программно-аппаратный комплекс с этим ядром,

    Издеваешься?
    Это же работать нужно, квалификацию соответствующую иметь.
    А не блобы из ядра за нрантики выковыривать. Ну а то что ничего после этого не работает, то пофиг.

     
     
  • 5.19, Аноним (18), 12:32, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.13, Аноним (14), 11:54, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему вообще сущесвтует "свободное" ядно с несвободными компонентами?
    Разче дефолтное ядро с несвободными компонентами не является зашкваренным и разве имеет право называться свободным?
    Разве дефолтное ядро не должно быть как сабж?
     
     
  • 2.17, Аноним (-), 12:06, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему вообще сущесвтует "свободное" ядно с несвободными компонентами?

    Потому что людям нужно чтобы работало ядро, а не на шво6одьку наяривать.
    Поэтому Линус и был против наездов всяких сектантов по поводу перевода ядра на жопоэль3.
    Потому что это мгновенно бы сломало его.

    > не является зашкваренным

    О, пошла ауешная терминология...

    > Разве дефолтное ядро не должно быть как сабж?

    А кому нужно нерабочее ядро в качестве дефолта?
    Пусть этим всякие латиносы страдают.

     
     
  • 3.25, Kilrathi (ok), 13:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мои маршрутизаторы на OpenBSD без блобов не шибко страдальческими выглядят ;)
     
     
  • 4.27, Аноним (-), 14:17, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 5.28, Kilrathi (ok), 14:31, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
     
  • 6.29, Аноним (29), 15:06, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.23, IZh. (?), 13:35, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что современные системы -- это не только ЦПУ, но и ещё куча вспомогательных процессоров. И у каждого из них своя прошивка и иногда и целая микро-ОС. И не все устройства имеют полный код зашитый в ПЗУ, чтобы только включил питание и всё заработало. Сейчас чаще в ПЗУ живёт только код начальной инициализации, а основную прошивку как раз драйверы ядра и передают позже. Да, можно выпустить ядро Linux без этих блобов, но тогда работать будет только голый ЦПУ и те устройства, у которых прошивка захардкодена. То есть почти ничего.

    И GPL распространяется только на код, работающий на ЦПУ. А вот делать устройства с открытыми прошивками производители не торопятся от слова "совсем". Да, есть единичные примеры, но это считанные исключения.

     
     
  • 3.30, Аноним (14), 15:12, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То есть почти ничего.

    Ничего это чего?

     
  • 3.31, Аноним (14), 15:13, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но и ещё куча вспомогательных процессоров.

    Это какие?

     
     
  • 4.32, IZh. (?), 15:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зависит от устройства -- сотовый или комп. Видеокарта, Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь (communication processor), GNSS (GPS / ГЛОНАСС и т.п.), power management CPU, сетевые карты, контроллер сенсорного экрана... У каждого из них свой вполне полноценный CPU и своя firmware/OS.

    Интереснее другое -- какой доступ у этих вспомогательных процессоров есть (или нет) к той же оперативной памяти. Устройства на внутренних шинах делятся на bus master и bus slave (ну или, кому нравится, на leader и follower или ещё как инклюзивно). Вторые только отвечают на запросы, что-то делая или предоставляя данные, в то время как первые могут инициировать запросы. Например, запросы чтения/записи из оперативной памяти.

    И когда какой-нибудь процессор вайфая, взломанный через какой-нибудь эксплоит при помощи битого пакета, подправит память ядра Linux, считай, сможет взломать и основную OS. Народ, почесав репу, начал ограничивать прямой доступ к памяти и другим устройствам для вспомогательных процессоров (ограничивая диапазоны адресов в операциях DMA и т.п.). У отдельных производителей (например, Qualcom, Mediatek) стали появляться кастомные аппаратные "фаерволы", позволяющие чётко прописать какому bus master'у к каким устройствам разрешено обращаться. Но не всегда эти фаерволы бывают проинициализированы и проинициализированы правильно. И тогда у хакеров остаётся возможность для взлома основной системы через какой-нибудь вспомогательный процессор.

     
  • 4.34, IZh. (?), 15:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если точнее, то загружаемые блобы можно поделить на два типа: калибровочные параметры и код. Как правило, если блоб большой, а не десяток байт, то там уже не только данные, но и код. Ну, а какие блобы загружаются в ядро при загрузке конкретно ваших девайсов, можете сами посмотреть на своей системе.
     
  • 2.38, Аноним (36), 16:29, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (11)

  • 1.16, Аноним (16), 12:04, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Судя по всему, Linux Libre можно использовать в виртуализации в гостях. Железо в них стандартное, исходный код драйверов открыт, прошивки (linux-firmware) не требуются.
     
  • 1.20, xsignal (ok), 12:32, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесполезная работа. Корпорасты и патентные тролли всё-равно при желании найдут к чему придраться.
     
     
  • 2.24, Kilrathi (ok), 13:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну почему же, весьма полезна. Как минимум разбиение на "свободное" и "частично открытое" ядро можно подсовывать большинству воинствующих хейтеров-фанатиков (в рамках и у меня на винде к системе и программам файлики readme открытым текстом, и у вас часть используемого кода закрыта), плюс использовать под "независимые" проекты, дабы избегать "отечественная сборка из импортных бинарников"
     
     
  • 3.39, Аноним (36), 17:13, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.33, anonymplusplus (?), 15:47, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Корпорасты и патентные тролли всё-равно при желании найдут к чему придраться.

    Это в первую очередь от (бинарных) закладок разных Jia Tan'ов а не от корпорастов.

     
     
  • 3.40, Аноним (36), 17:17, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одно дело когда в блобе закладка - другое когда известно что, нет.

    И ещё: они что, уже и запрещают блоча устанавливать не GPL ПО - начиная с драйверов видеокарт? С сотнями мегабайт устанавливающих зловреды(~с ИИ).
    Нет?
    Тогда это брехня что они за чистоту кода ядра!

     

  • 1.42, Аноним (42), 17:49, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В ядре firmware помещается в отдельном каталоге. И в нём никто разработку не ведёт. Блобы, которые находятся там, предназначены для периферийного оборудования. Туда помещается, либо пермиссивка, либо freeware блобы.

    Тролли, которые критикуют libre-ядро, стараются переоценить значение блобов. Будто это супер важный компонент.

     
     
  • 2.45, Аноним (45), 18:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тенденция такова, что практически любое оборудование идёт с бинарный прошивкой, это дешевле, поскольку не нужно отдельной микросхемы и позволяет обновлять низкоуровневую часть вместе с драйвером. Выпускать ядро без таких прошивок - путь в никуда.
     

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