Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.13

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:38, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – ибо ядро освобожденное от работы

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:02, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дык маньяна

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Это хорошо если половина -- с бОльшей вероятностью там работает что то типа 1/5 драйверов и сломан иной функционал ядра

2.12 , Аноним ( - ), 11:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Минусы: половина устройств не работает 20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский вариант, то этого никто и не заметит.

3.43 , Аноним ( 43 ), 18:37, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и

> Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали

> нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще

> не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский

> вариант, то этого никто и не заметит. Большую часть блобов в Linux уже давно выперли в отдельную репу Linux-firmware - основательно скостив объем работ вот этим господам. 2.18 , Аноним ( 18 ), 12:28, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вывод: Устройства нужно тщательно выбирать для этого ядра.

2.36 , Аноним ( 36 ), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Плюсы: полностью свободное ядро Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например. Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL. НО т.к.оно само нелегально - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD.

А, этот огрызок - дважды несвободное.

(А, автор заголовка статьи - идиот).

3.41 , Аноним ( 41 ), 17:30, 21/01/2025 Скрыто ботом-модератором [к модератору] + / – 3.44 , Аноним ( 43 ), 18:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Плюсы: полностью свободное ядро

> Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например. И в чем свободы проявляются, пардон муа? Вы можете менять его поведение желаемым образом? Девелопая систему, не завися от "богов"? Или... это свобода от здравого смысла? > Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL. На практике GPL как раз нормальным людям жить и не мешает. > - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD. BSD - третий сорт корпоративной отбраковки, где ничерта не работает. Это примерно как сказать что я свободен - быть бомжом. Это правда, но я пешком постою такой свободой пользоваться. > А, этот огрызок - дважды несвободное.

> (А, автор заголовка статьи - идиот). Если у проприетариев и прочих пиратов подгорает - значит они все правильно делают.

