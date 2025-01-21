Доступен полностью свободный вариант ядра Linux-libre 6.13

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|2.3, Аноним (3), 10:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Это хорошо если половина -- с бОльшей вероятностью там работает что то типа 1/5 драйверов и сломан иной функционал ядра
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|2.12, Аноним (-), 11:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Минусы: половина устройств не работает
20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский вариант, то этого никто и не заметит.
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|3.43, Аноним (43), 18:37, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 20 лет на Линуксе. Все требуемые блобы для моих железок Wi-Fi и
> Bluetooth брал из сторонних ресурсов. Потому-что в firmware ядра всегда отсутсвовали
> нужные мне блобы. Сложилось впечатление, что блобы в ядре Линукса вообще
> не нужны. И если во всех дистрах заменить ядро на латиноамериканский
> вариант, то этого никто и не заметит.
Большую часть блобов в Linux уже давно выперли в отдельную репу Linux-firmware - основательно скостив объем работ вот этим господам.
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|2.36, Аноним (36), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Плюсы: полностью свободное ядро
Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например. Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL. НО т.к.оно само нелегально - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD.
А, этот огрызок - дважды несвободное.
(А, автор заголовка статьи - идиот).
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|3.44, Аноним (43), 18:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Плюсы: полностью свободное ядро
> Издеваешься? полностью свободное ядро - в windows пиратке, например.
И в чем свободы проявляются, пардон муа? Вы можете менять его поведение желаемым образом? Девелопая систему, не завися от "богов"? Или... это свобода от здравого смысла?
> Linux ядро самом по себе - под сверх несвободной GPL.
На практике GPL как раз нормальным людям жить и не мешает.
> - то тоже будучи пираткой можно считать свободной, но не так официально как у BSD.
BSD - третий сорт корпоративной отбраковки, где ничерта не работает. Это примерно как сказать что я свободен - быть бомжом. Это правда, но я пешком постою такой свободой пользоваться.
> А, этот огрызок - дважды несвободное.
> (А, автор заголовка статьи - идиот).
Если у проприетариев и прочих пиратов подгорает - значит они все правильно делают.
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|1.4, ryoken (ok), 10:52, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Когда вижу новости тут про Linux-libre, уже рефлекторно появляется вопрос "что сдохнет \ не запустится из домашнего железа?" :)
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|2.21, Аноним (18), 12:40, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навскидку. Видеокарточки красные и зелёные будут работать только в VESA-режимах.
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|3.22, ryoken (ok), 13:20, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Навскидку. Видеокарточки красные и зелёные будут работать только в VESA-режимах.
Радеоны даже в VESA не работают. Там штук 10 фирмварей на запуске надо :).
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|5.35, ryoken (ok), 16:11, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> не десять а шесть, но суть не меняется (
Ну может быть, хотя тут наверное в зависимости от модели. Надо в dmesg порыться будет.
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|4.46, Аноним (43), 18:44, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Радеоны даже в VESA не работают. Там штук 10 фирмварей на запуске надо :).
Вообще-то работают. Ибо до переключения в native mode они таки умеют косплеить VGA видяху. Но зачем вам - видеотормозитель с турбиной? У VBE перфоманс - полный ахтунг.
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|3.37, Аноним (36), 16:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> будут работать только в VESA-режимах.
Ядро ТОрвальдса уже такой тормоз что, немногим менее луче виндов последних.
Недавно запускал в VESA - это слайдшоу, шоу хуцпиское от Торвальдса а, не реализация ядра!
Да и GUI с браузерами ещё сильней залагивают. И особено видеролики дико тормозят
- даже в низких разрешениях! (что возможно - ещё и к программной реализации VP9 относится).
Напомню, для просмотра такого в даже уже DivX/XviD - было достаточно самых первых пней, на порядки меньших скоростью.
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|4.47, Аноним (43), 18:45, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> будут работать только в VESA-режимах.
> Ядро ТОрвальдса уже такой тормоз что, немногим менее луче виндов последних.
> Недавно запускал в VESA - это слайдшоу, шоу хуцпиское от Торвальдса а,
> не реализация ядра!
Я винду так запустил - это было еще хуже. Чтооооооо, аж 5 FPS в ютубе в фулскрине?! Клевое слайдшоу.
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|1.10, Аноним (-), 11:41, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Передаю привет товарищам из Латинский Америки. Их революционный дух вдохновляет нас на борьбу за Свободу. Нужную работу делают.
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|3.14, Аноним (14), 11:55, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну если какие-нибудь товарищи сподобятся сделать программно-аппаратный комплекс с этим ядром, то будет неплохо.
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|4.15, Аноним (-), 12:02, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> какие-нибудь товарищи сподобятся сделать программно-аппаратный комплекс с этим ядром,
Издеваешься?
Это же работать нужно, квалификацию соответствующую иметь.
А не блобы из ядра за нрантики выковыривать. Ну а то что ничего после этого не работает, то пофиг.
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|1.13, Аноним (14), 11:54, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Почему вообще сущесвтует "свободное" ядно с несвободными компонентами?
Разче дефолтное ядро с несвободными компонентами не является зашкваренным и разве имеет право называться свободным?
Разве дефолтное ядро не должно быть как сабж?
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|2.17, Аноним (-), 12:06, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему вообще сущесвтует "свободное" ядно с несвободными компонентами?
Потому что людям нужно чтобы работало ядро, а не на шво6одьку наяривать.
Поэтому Линус и был против наездов всяких сектантов по поводу перевода ядра на жопоэль3.
Потому что это мгновенно бы сломало его.
> не является зашкваренным
О, пошла ауешная терминология...
> Разве дефолтное ядро не должно быть как сабж?
А кому нужно нерабочее ядро в качестве дефолта?
Пусть этим всякие латиносы страдают.
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|3.25, Kilrathi (ok), 13:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мои маршрутизаторы на OpenBSD без блобов не шибко страдальческими выглядят ;)
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|2.23, IZh. (?), 13:35, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что современные системы -- это не только ЦПУ, но и ещё куча вспомогательных процессоров. И у каждого из них своя прошивка и иногда и целая микро-ОС. И не все устройства имеют полный код зашитый в ПЗУ, чтобы только включил питание и всё заработало. Сейчас чаще в ПЗУ живёт только код начальной инициализации, а основную прошивку как раз драйверы ядра и передают позже. Да, можно выпустить ядро Linux без этих блобов, но тогда работать будет только голый ЦПУ и те устройства, у которых прошивка захардкодена. То есть почти ничего.
И GPL распространяется только на код, работающий на ЦПУ. А вот делать устройства с открытыми прошивками производители не торопятся от слова "совсем". Да, есть единичные примеры, но это считанные исключения.
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|4.32, IZh. (?), 15:25, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зависит от устройства -- сотовый или комп. Видеокарта, Wi-Fi, Bluetooth, сотовая связь (communication processor), GNSS (GPS / ГЛОНАСС и т.п.), power management CPU, сетевые карты, контроллер сенсорного экрана... У каждого из них свой вполне полноценный CPU и своя firmware/OS.
Интереснее другое -- какой доступ у этих вспомогательных процессоров есть (или нет) к той же оперативной памяти. Устройства на внутренних шинах делятся на bus master и bus slave (ну или, кому нравится, на leader и follower или ещё как инклюзивно). Вторые только отвечают на запросы, что-то делая или предоставляя данные, в то время как первые могут инициировать запросы. Например, запросы чтения/записи из оперативной памяти.
И когда какой-нибудь процессор вайфая, взломанный через какой-нибудь эксплоит при помощи битого пакета, подправит память ядра Linux, считай, сможет взломать и основную OS. Народ, почесав репу, начал ограничивать прямой доступ к памяти и другим устройствам для вспомогательных процессоров (ограничивая диапазоны адресов в операциях DMA и т.п.). У отдельных производителей (например, Qualcom, Mediatek) стали появляться кастомные аппаратные "фаерволы", позволяющие чётко прописать какому bus master'у к каким устройствам разрешено обращаться. Но не всегда эти фаерволы бывают проинициализированы и проинициализированы правильно. И тогда у хакеров остаётся возможность для взлома основной системы через какой-нибудь вспомогательный процессор.
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|4.34, IZh. (?), 15:52, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если точнее, то загружаемые блобы можно поделить на два типа: калибровочные параметры и код. Как правило, если блоб большой, а не десяток байт, то там уже не только данные, но и код. Ну, а какие блобы загружаются в ядро при загрузке конкретно ваших девайсов, можете сами посмотреть на своей системе.
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|1.16, Аноним (16), 12:04, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Судя по всему, Linux Libre можно использовать в виртуализации в гостях. Железо в них стандартное, исходный код драйверов открыт, прошивки (linux-firmware) не требуются.
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|1.20, xsignal (ok), 12:32, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бесполезная работа. Корпорасты и патентные тролли всё-равно при желании найдут к чему придраться.
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|2.24, Kilrathi (ok), 13:48, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну почему же, весьма полезна. Как минимум разбиение на "свободное" и "частично открытое" ядро можно подсовывать большинству воинствующих хейтеров-фанатиков (в рамках и у меня на винде к системе и программам файлики readme открытым текстом, и у вас часть используемого кода закрыта), плюс использовать под "независимые" проекты, дабы избегать "отечественная сборка из импортных бинарников"
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|2.33, anonymplusplus (?), 15:47, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Корпорасты и патентные тролли всё-равно при желании найдут к чему придраться.
Это в первую очередь от (бинарных) закладок разных Jia Tan'ов а не от корпорастов.
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|3.40, Аноним (36), 17:17, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно дело когда в блобе закладка - другое когда известно что, нет.
И ещё: они что, уже и запрещают блоча устанавливать не GPL ПО - начиная с драйверов видеокарт? С сотнями мегабайт устанавливающих зловреды(~с ИИ).
Нет?
Тогда это брехня что они за чистоту кода ядра!
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|1.42, Аноним (42), 17:49, 21/01/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В ядре firmware помещается в отдельном каталоге. И в нём никто разработку не ведёт. Блобы, которые находятся там, предназначены для периферийного оборудования. Туда помещается, либо пермиссивка, либо freeware блобы.
Тролли, которые критикуют libre-ядро, стараются переоценить значение блобов. Будто это супер важный компонент.
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|2.45, Аноним (45), 18:42, 21/01/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тенденция такова, что практически любое оборудование идёт с бинарный прошивкой, это дешевле, поскольку не нужно отдельной микросхемы и позволяет обновлять низкоуровневую часть вместе с драйвером. Выпускать ядро без таких прошивок - путь в никуда.
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