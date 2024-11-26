Релиз Firefox 133

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|3.3, Аноним (1), 20:28, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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как раз отключается через юзер.жс (эбаут конфиг), просто включено по умолчанию, какой-то хитрожопый трекинг, лучше выключить
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|2.18, laindono (ok), 21:30, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Приватный режим же есть. Tor Browser называется. Чем его не хватает?
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|1.5, pic (??), 20:42, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Эх, из новшеств для пользователя только номер версии.
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|2.7, Аноним (-), 20:46, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> включено использование GPU для ускорения API Canvas2D
А это для кого срашивается?
> для устройств с большими экранами по умолчанию включён десктоп-режим
Джва года ждал!
Ну и WebCodecs в итоге тоже будет для пользователей.
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|1.6, Аноним (32), 20:44, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Сегодня вышла альфа 135.0а1 - 32х битная версия опять работает под ubuntu 14.04 32 бита.
Пишу с неё
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|3.30, Аноним (32), 22:41, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет.
На атлоше-ХП же sse2 совершенно нету - значит только версия фаерфокса из дебиана работает.
Надо будет на атлоше 128-фф протестить - как раз в репе появился, а 115 работала норм...
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|4.33, Аноним (33), 22:47, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> значит только версия фаерфокса из дебиана работает
У меня на тестовом третьем пне из дебиана не запускается, процессор тоже без SSE2.
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|1.11, Аноним (11), 21:21, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> для отправки аналитики в конце сеанса, даже если страница уже закрыта.
Наконец-то! Ради этого стоит обновиться! Как я жил без этого столько лет.
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|1.12, Аноним (11), 21:22, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Мне FF всё большу мюторрент напоминает. Там тоже всегда надо ходить и всё выключать. И в каждой новой версии новые выключатели.
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|2.15, Аноним (16), 21:26, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это ты ещё в about:config не залазил 🤣😂 вот там крутилок которые крутить можно до второго пришествия))
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|2.26, Аноним (9), 22:25, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там именно НАДО, а тут ну примерно как коту надо чем-то заняться, когда делать нечего.
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|1.13, Аноним (17), 21:22, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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'This has some advantages over using Navigator.sendBeacon() for the same purpose' - да, sendBeaсon блокируют, а fetch кто заблокирует - тот в пешее морское пойдёт.
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|1.14, Аноним (16), 21:24, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На моём железе в браузерных бенчмарках примерно одинаковые результаты, что у хромого, что у лисы. Но лиса лучше в том плане, что позволяет очень тонко подстроить поведение скроллинга, Я на своем дебиане с крысой настроил почти как в макоси с оверскроллом и мегаплааностью))
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|1.20, Аноним (17), 21:33, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В элементах <audio> и <video> разрешено указание атрибута "onwaitingforkey" для прикрепления обработчика события "waitingforkey" (невозможность воспроизвести контент из-за отсутствия ключа для декодирования).
Сразу видны приоритеты. В основном DRMом разрабы заняты. Не иначе скоро Web Environment Integrity запилят - ведь вдруг пользователь на сайт копирастов зайдёт - а ему там "Используйте Хром!"
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|2.24, Аноним (-), 22:17, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Сразу видны приоритеты.
Внезапно главная задача браузера - уметь открывать сайты. Даже с дрм.
Потому что это пользователь должен решать на какие сайты ему заходить, а не браузер.
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|2.25, Аноним (9), 22:18, 26/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё правильно. Люди в большинстве своём желают всякие амазоны-нетфликсы смотреть, а не по хакерским сайтам ходить. Так что да, приоритет.
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|1.23, Аноним (23), 22:11, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как отключить исчезновение всего интерфейса при редактировании адресной строки?
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|1.28, Аноним (28), 22:33, 26/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Механизм Bounce Tracking Protection позволяет отлавливать активность, специфичную для отслеживания через редиректы
Яндексовые и гугловские метки удаляет?
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