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Обновление Firefox 132.0.1. Тестирование AI-модели Mozilla для описания изображений

05.11.2024 09:53

Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.1, в котором устранены проблемы с воспроизведением видео на некоторых сайтах, использующих DRM-защиту Widevine L3, таких как nintendo.com. В новой версии также устранена ошибка, приводящая к сбросу настроек темы оформления в значение по умолчанию после перезапуска Firefox.

Кроме того, компания Mozilla призвала пользователей и разработчиков принять участие в тестировании модели машинного обучения distilvit, развиваемой для автоматической генерации текстовых описаний изображений. Начиная с Firefox 130 данная модель тестируется в PDF-просмотрщике для генерации аннотаций и в будущем будет задействована для озвучивания содержимого изображений через экранный ридер для людей, имеющих проблемы со зрением. Пользователям предлагается принять участие в рецензировании генерируемых описаний для снижения уровня ошибок при обработке сложных изображений.

Модель для генерации текстовых описаний distilvit занимает 180 МБ на диске, охватывает 182 миллионов параметров и использует модель VIT (Vision Transformer) для анализа изображений и модель DistilGPT2 для генерации текста. Данные, на которые обучена модель, опубликованы в открытом доступе. Связанный с проектом код распространяется под лицензией Apache 2.0. Условия распространения модели соответствуют недавно утверждённым организацией OSI требованиям к отрытым моделям.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.mozilla.org/en/mo...)
  2. OpenNews: В Firefox существенно модернизирована адресная строка
  3. OpenNews: Релиз Firefox 132
  4. OpenNews: Опубликован список идей по развитию Firefox, над которыми ведётся работа
  5. OpenNews: В Firefox предложен для тестирования встроенный AI-ассистент
  6. OpenNews: Mozilla добавит в Firefox 130 AI-возможность для генерации описаний изображений
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62176-firefox
Ключевые слова: firefox, mozilla, ai, distilvit
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:14, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А сделайте ещё больше размер меню и вкладок! (Желательно ещё раз оквадратить и округлить.) А то слишком много пространства для просмотра самого сайта.
     
  • 1.2, 12yoexpert (ok), 10:15, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > Модель для генерации

    как снести и отключить навсегда?

     
     
  • 2.5, минонА (?), 10:21, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    на Waterfox перейти
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 10:49, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    waterfox - васянский форк, не исключено что с малварью
     
  • 2.8, Аноним (1), 10:28, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отучиться 4 года на программиста и пересобрать.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 10:51, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пфф, диды собирали свои системы (BolgenOS), а теперь плебс не может пересобрать даже браузер.
     

  • 1.3, Аноним (1), 10:16, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    А когда они будут заниматься именно самим браузером?
     
  • 1.4, Аноним (1), 10:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > "Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.1, в котором устранены проблемы с воспроизведением видео на некоторых сайтах, использующих DRM-защиту"
     
     
  • 2.6, Аноним (1), 10:27, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Главное что бы DRM работало!
     

  • 1.13, НеЭксперт (?), 10:39, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как срок релизов сократили до месяца так стали появляться 0.1 0.2 0.3 и так каждую неделю мля ...  
     
     
  • 2.15, Аноним (22), 10:42, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А ты обновляйся раз в пол года, и всё ок.
     
  • 2.26, Аноним (1), 11:20, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро каждый день будет.
     
  • 2.29, Ананоним (?), 11:44, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Им нужно чтобы ты устал компилять и пользовался бинарной сборкой.
     

  • 1.14, Аноним (22), 10:41, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Куда тем seamonkey и палемуну до гордого шедевра Firefox.
     
  • 1.27, _kp (ok), 11:24, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>генерации текстовых описаний изображений

    Для пользователя это bloatware classic

     
     
  • 2.28, Аноним (24), 11:37, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это не для пользователя, а для хозяина чтобы знать например:
    "99% пользователей смотрят картинки с котиками"
    "Пользователь ff:00:12:3a читал тексты неправильного мышления"
     
     
  • 3.30, Аноним (1), 12:10, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Везде должен быть закон и порядок, иначе это хаус!
     
     
  • 4.31, ryoken (ok), 12:29, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>хаус

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