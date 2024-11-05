Обновление Firefox 132.0.1. Тестирование AI-модели Mozilla для описания изображений

Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.1, в котором устранены проблемы с воспроизведением видео на некоторых сайтах, использующих DRM-защиту Widevine L3, таких как nintendo.com. В новой версии также устранена ошибка, приводящая к сбросу настроек темы оформления в значение по умолчанию после перезапуска Firefox.

Кроме того, компания Mozilla призвала пользователей и разработчиков принять участие в тестировании модели машинного обучения distilvit, развиваемой для автоматической генерации текстовых описаний изображений. Начиная с Firefox 130 данная модель тестируется в PDF-просмотрщике для генерации аннотаций и в будущем будет задействована для озвучивания содержимого изображений через экранный ридер для людей, имеющих проблемы со зрением. Пользователям предлагается принять участие в рецензировании генерируемых описаний для снижения уровня ошибок при обработке сложных изображений.

Модель для генерации текстовых описаний distilvit занимает 180 МБ на диске, охватывает 182 миллионов параметров и использует модель VIT (Vision Transformer) для анализа изображений и модель DistilGPT2 для генерации текста. Данные, на которые обучена модель, опубликованы в открытом доступе. Связанный с проектом код распространяется под лицензией Apache 2.0. Условия распространения модели соответствуют недавно утверждённым организацией OSI требованиям к отрытым моделям.



