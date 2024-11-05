Обновление Firefox 132.0.1. Тестирование AI-модели Mozilla для описания изображений

|
|1.1, Аноним (1), 10:14, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А сделайте ещё больше размер меню и вкладок! (Желательно ещё раз оквадратить и округлить.) А то слишком много пространства для просмотра самого сайта.
|
|
|
|
|
|3.24, Аноним (24), 10:51, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Пфф, диды собирали свои системы (BolgenOS), а теперь плебс не может пересобрать даже браузер.
|
|1.4, Аноним (1), 10:18, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> "Доступен корректирующий выпуск Firefox 132.0.1, в котором устранены проблемы с воспроизведением видео на некоторых сайтах, использующих DRM-защиту"
|
|1.13, НеЭксперт (?), 10:39, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Как срок релизов сократили до месяца так стали появляться 0.1 0.2 0.3 и так каждую неделю мля ...
|
|1.27, _kp (ok), 11:24, 05/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>>генерации текстовых описаний изображений
Для пользователя это bloatware classic
|
|
|
|2.28, Аноним (24), 11:37, 05/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Это не для пользователя, а для хозяина чтобы знать например:
"99% пользователей смотрят картинки с котиками"
"Пользователь ff:00:12:3a читал тексты неправильного мышления"
|