Отчёт о подготовке KDE Plasma 6.2. Улучшение поддержки HDR и оптимизация KWin

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, который войдут в состав KDE Plasma 6.2.0: В виджет управления яркостью экрана добавлены ползунки для раздельного изменения яркости на каждом подключённом мониторе. Для синхронизированного изменения яркости на всех мониторах можно использовать горячую клавишу или прокрутку колесом мыши на виджете.

На экран завершения работы с системой и в менеджер приложений Discover добавлена кнопка "Install Updates & Shut Down" для установки накопившихся offline-обновлений и завершения работы. Данная функция вначале перезагружает компьютер и выполняет offline-обновление во время загрузки, а затем завершает работу системы, после того как обновления будут установлены.

При использовании альтернативных профилей энергопотребления, обеспечен показ специальных значков на индикаторе энергопотребления в системном лотке, что позволяет не только видеть состояние заряда аккумулятора, но и выбранный профиль энергопотребления.

Вызываемые из панели всплывающие окна теперь по возможности выравниваются по краю панели.

Предоставлена возможность назначения отображаемого имени для ярлыков выполнения произвольных команд.

В менеджере приложений Discover переработано представление информации о лицензиях и обеспечено явное разделения несвободных и проприетарных программ, вместо именования всех несвободных программ проприетарными.

Переработан интерфейс боковой панели для добавления виджетов. При открытии из панели, прикреплённой к правой стороне экрана, панель виджетов теперь также показывается справа. Увеличен размер ячеек с текстом. Обеспечена сортировка с учётом параметров локали. Добавлена возможность вставки разделителей, без перехода к настройкам панели.

В индикаторе раскладки клавиатуры исключено изменение размера букв в метках выбранного языка при смене раскладки.

Реализован перевод панели в режим редактирования при длительном касании к сенсорному экрану в области панели.

В просморщик документов Okular добавлена функция голосового чтения текста с использованием синтезатора речи, начиная с текущей страницы.

В композитном сервере KWin улучшен процесс преобразования изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR) в формат с низким динамическим диапазоном (тональный маппинг HDR), позволяющий добиться более корректного отображения цветов в ситуациях, когда HDR-контент имеет уровень яркости, превышающий значения, которые способен отобразить монитор.

Снижено влияние на производительность KWin использования ICC-профилей для калибровки цветов на экране.

Повышена производительность KWin на некоторых системах с несколькими GPU.

Добавлены тесты для проверки специфичного для X11 поведения KWin (отмечается, что более 80% пользователей KDE Plasma 6 применяет Wayland).

Устранена проблема, приводившая к аварийному завершению композитного менеджера KWin, возникавшему при определённых манипуляциях X11-приложений, в том числе использующих XWayland, с порядком размещением окон.

Исправлена ошибка, из-за которой возникали проблемы с добавлением текста в буфер обмена из ячеек LibreOffice Calc.



