В KDE модернизирован конфигуратор и улучшено управление цветом при использовании Wayland

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|1.1, nume (ok), 08:32, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Неужели промежутки между плавающими окнами теперь одинаковые?)
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|1.2, Аноним (2), 08:41, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ставил на Арч. Иногда возникают утечки памяти и периодически растёт потребление cpu.
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|2.7, Аноним (7), 09:06, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сейчас вроде починили. А вот скроллинг лагает, приходится программы на электроне использовать.
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|4.15, Аноним (7), 10:02, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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За лето было очень много фиксов. Кстати, QT_QPA_PLATFORM=xcb тоже в некоторых случаях исправляет (или значительно уменьшает) лаги при скроллинге. Но запускать программы в xwayland это немного нездоровая тема. Лаги появились одновременно с переходом на qt6, кстати.
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|4.37, Аноним (7), 13:47, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я рад за гугл и майкрософт, но всё же хочу, чтобы кути не лагали.
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|2.19, ProfessorNavigator (ok), 11:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Ставил на Арч. Иногда возникают утечки памяти и периодически растёт потребление cpu.
Иногда бывает. По моим наблюдениям виновник - Dolphin. В очень редком случае - когда качаешь торрент, и в то же время Dolphin открыт в той папке, куда идёт закачка. Вроде бы даже баг висел соответствующий.
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|3.21, Аноним (7), 11:27, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это что-то другое. Dolphin обновляет информацию каждый раз, когда обновляются данные в текущем каталоге (или во вложенном) и это выжирает процессор. А вот что баг, это он может показывать закэшированные данные и пытаться открывать несуществующие файлы.
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|4.23, ProfessorNavigator (ok), 11:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это что-то другое.
Возможно. Значит на каком-то окне или виджете забыли флаг Qt::WA_DeleteOnClose в true установить.
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|2.43, Аноним (43), 15:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главный виновник - установка непатченных версий да использование все еще нестабильного wayland. Ставить надо либо 5.27 либо 6 с 5-кой в последней версии 6.1.5 например. (Но лучше 5.27.11)
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|1.5, Аноним (6), 08:56, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Тут же били себя пяткой в грудь что готово оказывается для прода. А тут оказалось ещё управление цветом не работает. Как так вейленд что не готов для десктопа?
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|2.8, Я (??), 09:06, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кубунту 22.04. В Far в вайланде Numlock не работает, в иксах работает. Это косяк вайланда или фара?
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|3.12, Аноним (2), 09:25, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вяленый готов давно, а фару не адаптировали под него. Тут разрабов пинать надо.
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|4.29, Я (??), 12:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это что же получается, приложение надо под каждый протокол адаптировать? Странно все это.
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|3.35, Аноним (35), 13:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Фара консольная под иксы, это известно давно. Гуевый фар на wxwidgets вроде норм и проблем не имеет с клавишами.
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|2.13, iPony129412 (?), 09:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> KDE + Wayland
Основной принцип готовности в линуксах — это завезли ли в Ubuntu LTS или нет.
Пока нет.
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|3.24, Аноним (24), 11:41, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Дожили - определять готовность по наличию в этом убогом дистре.
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|3.25, BrainFucker (ok), 11:57, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Завезлишность в Ubuntu LTS зависит от того, вышел ли релиз до сроков. Если бы KDE 6.0 вышел до того как закрылось окно приёма в LTS, засунули бы без проверки качества работы, как было при KDE 4.0.
Кеды там не являются основной средой, поэтому не парятся особо, а мейнтейнеры Kubuntu мейнтейнят левой пяткой, особенно после того как прошлые ушли в Neon.
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|2.52, GhostX (?), 16:50, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разбудите меня, когда завезут подробные настройки изображения на мониторе.
А то без ползунка насыщенности на ноуте тяжко.
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|2.33, Аноним (33), 13:11, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На форуме (KDE) пишут, что за этим пришла унификация параметров закругления. По сути они выпилили хардкод и сделали так, чтобы все значения шли от двух источников - Breeze и Kirigami, так что при сильном желании можно пересобрать DE поменяв пару цифр.
Проблема в том, что это всё ещё не в пользу юзера, а разработчики отмазываются от новых настроек говорят "есть потенциал, возможно в будущем".
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|2.16, Аноним (16), 10:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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О, опять ты...
Не задумывался, что эта "проблема" является проблемой только у пары васянов и никто ее исправлять не будет?
Там в багтрекере есть реальные проблемы.
Вот на них и нужно время тратить, а не файлики перекладывать.
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|2.26, BrainFucker (ok), 12:02, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Необходимость в этом была во времена ранних версий KDE 4, когда часто приходилось делать rm -rf ~/.config/kde после очередного мажорного релиза.
Справедливости ради, с пятых версий ни разу не приходилось этого делать.
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|3.45, Аноним (42), 16:11, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с пятых версий ни разу не приходилось этого делать
Оно бы и не помогло. В современных кедах настройки в БД хранятся.
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|4.50, BrainFucker (ok), 16:28, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так а что мешает БД грохнуть?
О каком БД речь кстати? В Akonadi не хранится, если речь о нём, т.к. он только для kmail и kdepim используется вроде как, удаление akonadi только приводит к удалению этих зависимостей без нарушения функционирования кед в целом.
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|1.17, Аноним (17), 10:31, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот? Иожет потому, что эта хипсторская поделка не готова и устарела как и хипсторы, а значит пора её переписывать.
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|2.18, Аноним (11), 10:46, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Потому, что композитный менеджер везде, а это DE только тут.
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|2.32, llolik (ok), 12:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот?
Авторы DE и менеджера KWin - одна и таже команда. Так что, в данном случае, без разницы что под что подстраивать.
> А с чего это DE должны подстраиваться
Могут сделать свой (как данном случае), никто не запрещает. А если берёшь сторонний, то как-бы придётся подстраиваться, а как иначе.
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|2.41, Аноним (42), 15:10, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот?
А с чего это вообще должно быть не единым целым в составе единой монолитной ОС? Think about it.
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|2.22, Аноним (16), 11:32, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опять пиарит личный бренд вместо работы на коммьюнити
Все вопросы к автору новости тут, который ну очень сомнительно что и есть тот самый Нейт))
В оригинале никакого пиара нет, он для каждой улучшения/исправления указывает автора.
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|2.30, Аноним (30), 12:40, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> опять пиарит личный бренд вместо работы на коммьюнити
А кого пиаришь ты, всплывая в комментариях к каждой опеннетной новости?
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|3.36, Аноним (35), 13:30, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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справедливости ради, ты, Аноним, комментируешь чаще, и вообще всё
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|1.39, Аноним (42), 15:08, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Столько всего по напихивали, а нормальный инерционный скроллинг как в макоси, так и не осилили.
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|1.44, Аноним (44), 16:09, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Зануда mode on.
Почему на скриншоте на виджет погоды надо нажимать чтобы погоду узнать, почему текущую температуру не вывести вместо самого значка на панели.
Зануда mode off.
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|2.51, BrainFucker (ok), 16:37, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, если совсем уж душнить, то вообще эти виджеты не понятно зачем нужны. Когда хочешь узнать погоду, можно открыть закладку в браузере типа https://p.ya.ru/47 и посмотреть прогноз на ближайшие часы чтобы понять брать ли с собой зонт если куда-то собрался.
А постоянно висящий в фоне виджет, круглосуточно дёргающий API сервиса какого-то, зачем, разве что для тех кто сидит в темнице без окон и не в курсе что там с погодой сейчас. Впрочем, этим тоже не понятно зачем погода.
В общем, это скорее просто демо виджет для демонстрации возможностей фреймворка и если кто будет что-то разрабатывать, могли взять код за основу.
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|1.54, Bottle (?), 17:25, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Шло второе десятилетие разработки воланда, а он так и не оказался готовым для десктопа.
Как и гомогном.
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