В KDE модернизирован конфигуратор и улучшено управление цветом при использовании Wayland

> А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот?

Авторы DE и менеджера KWin - одна и таже команда. Так что, в данном случае, без разницы что под что подстраивать.

> А с чего это DE должны подстраиваться

Могут сделать свой (как данном случае), никто не запрещает. А если берёшь сторонний, то как-бы придётся подстраиваться, а как иначе.

