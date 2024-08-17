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В KDE модернизирован конфигуратор и улучшено управление цветом при использовании Wayland

17.08.2024 08:24

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметные изменения, который войдут в состав KDE Plasma 6.2.0:

  • Продолжено развитие расширений протокола Wayland, отвечающих за управление цветом. Добавлена поддержка возможности "rendering intents", определяющей то, как цвета должны быть преобразованы из одного цветового пространства в другое. Добавлена поддержка метода компенсации чёрной точки (BPC, Black Point Сompensation), применяемого для улучшения отображения чёрного цвета при преобразовании цветовых пространств.
  • Реализован Wayland-протокол alpha-modifier, позволяющий клиентам менять уровень прозрачности поверхности и выносить операции по обеспечению прозрачности на сторону композитного сервера, который в свою очередь может переадресовать эти операции KMS.
  • В окружении на базе Wayland реализована возможность копирования и вставки из системного буфера обмена при активном обзорном режиме (Overview) и других эффектах KWin.
  • В конфигураторе (System Settings) предложено новое оформление страницы для настройки параметров клавиатуры, переработана страница с настройками Thunderbolt, а также модернизирован интерфейс страниц, продолжающих использовать QtWidgets (данные страницы сделаны более похожими на части, использующие QML).
  • В виджете, показывающем прогноз погоды, добавлена поддержка отображения ощущаемой температуры, которая учитывает влияние влажности воздуха на субъективное ощущение температуры.
  • В менеджере приложений (Discover) и связанном с ним индикаторе в системном лотке обеспечено постоянное отображение сведений о наличии обновлений.
  • В выпадающем меню, показываемом при перемещении мышью файла или изображения из браузера на рабочий стол или в файловый менеджер, теперь показываются только действия, имеющие отношение к перемещённому файлу (загрузка файла или помещение ссылки).
  • Решены проблемы с использованием обоев рабочего стола в формате SVG, вставкой из буфера обмена в окружении XWayland, возвращении окон на основной экран после отсоединения дополнительного монитора, раскраской пиктограмм в панели.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: В KDE продолжена работа по улучшению интерфейса пользователя
  3. OpenNews: В KDE устранены крахи и улучшена поддержка Wayland
  4. OpenNews: В KDE решены проблемы с производительностью KWin на старом оборудовании
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 24.05, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61721-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, nume (ok), 08:32, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Неужели промежутки между плавающими окнами теперь одинаковые?)
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:41, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ставил на Арч. Иногда возникают утечки памяти и периодически растёт потребление cpu.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 08:57, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Индексирование выключи. А лучше удали.  
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 09:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключал первым делом.
     
  • 2.7, Аноним (7), 09:06, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сейчас вроде починили. А вот скроллинг лагает, приходится программы на электроне использовать.
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 09:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Исправление на днях было? Перешёл на hyperland.
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 10:02, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    За лето было очень много фиксов. Кстати, QT_QPA_PLATFORM=xcb тоже в некоторых случаях исправляет (или значительно уменьшает) лаги при скроллинге. Но запускать программы в xwayland это немного нездоровая тема. Лаги появились одновременно с переходом на qt6, кстати.
     
  • 3.28, Аноним (28), 12:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, на Электроне не лагает ;)
     
     
  • 4.37, Аноним (7), 13:47, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я рад за гугл и майкрософт, но всё же хочу, чтобы кути не лагали.
     
  • 2.19, ProfessorNavigator (ok), 11:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ставил на Арч. Иногда возникают утечки памяти и периодически растёт потребление cpu.

    Иногда бывает. По моим наблюдениям виновник - Dolphin. В очень редком случае - когда качаешь торрент, и в то же время Dolphin открыт в той папке, куда идёт закачка. Вроде бы даже баг висел соответствующий.

     
     
  • 3.21, Аноним (7), 11:27, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что-то другое. Dolphin обновляет информацию каждый раз, когда обновляются данные в текущем каталоге (или во вложенном) и это выжирает процессор. А вот что баг, это он может показывать закэшированные данные и пытаться открывать несуществующие файлы.
     
     
  • 4.23, ProfessorNavigator (ok), 11:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это что-то другое.

    Возможно. Значит на каком-то окне или виджете забыли флаг Qt::WA_DeleteOnClose в true установить.


     
  • 2.38, Аноним (38), 14:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://kubuntu.org/getkubuntu/
     
  • 2.43, Аноним (43), 15:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главный виновник - установка непатченных версий да использование все еще нестабильного wayland. Ставить надо либо 5.27 либо 6 с 5-кой в последней версии 6.1.5 например. (Но лучше 5.27.11)
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:43, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    а Psensor наконец то начнет корректно работать с wayland или нет?
     
  • 1.5, Аноним (6), 08:56, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тут же били себя пяткой в грудь что готово оказывается для прода. А тут оказалось ещё управление цветом не работает. Как так вейленд что не готов для десктопа?
     
     
  • 2.8, Я (??), 09:06, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кубунту 22.04. В Far в вайланде Numlock не работает, в иксах работает. Это косяк вайланда или фара?
     
     
  • 3.12, Аноним (2), 09:25, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вяленый готов давно, а фару не адаптировали под него. Тут разрабов пинать надо.
     
     
  • 4.29, Я (??), 12:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это что же получается, приложение надо под каждый протокол адаптировать? Странно все это.
     
  • 3.35, Аноним (35), 13:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Фара консольная под иксы, это известно давно. Гуевый фар на wxwidgets вроде норм и проблем не имеет с клавишами.
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 15:10, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.13, iPony129412 (?), 09:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > KDE + Wayland

    Основной принцип готовности в линуксах — это завезли ли в Ubuntu LTS или нет.

    Пока нет.

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:41, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дожили - определять готовность по наличию в этом убогом дистре.
     
  • 3.25, BrainFucker (ok), 11:57, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Завезлишность в Ubuntu LTS зависит от того, вышел ли релиз до сроков. Если бы KDE 6.0 вышел до того как закрылось окно приёма в LTS, засунули бы без проверки качества работы, как было при KDE 4.0.

    Кеды там не являются основной средой, поэтому не парятся особо, а мейнтейнеры Kubuntu мейнтейнят левой пяткой, особенно после того как прошлые ушли в Neon.

     
  • 3.34, commiethebeastie (ok), 13:12, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты уже заплатил за обновления?
     
  • 2.52, GhostX (?), 16:50, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разбудите меня, когда завезут подробные настройки изображения на мониторе.
    А то без ползунка насыщенности на ноуте тяжко.
     
     
  • 3.53, GhostX (?), 16:51, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И переключения схемы пикселей.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:21, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Надо еще немного закруглить углы, тогда будет лучше.
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 13:11, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На форуме (KDE) пишут, что за этим пришла унификация параметров закругления. По сути они выпилили хардкод и сделали так, чтобы все значения шли от двух источников - Breeze и Kirigami, так что при сильном желании можно пересобрать DE поменяв пару цифр.

    Проблема в том, что это всё ещё не в пользу юзера, а разработчики отмазываются от новых настроек говорят "есть потенциал, возможно в будущем".

     

  • 1.14, Аноним (33), 09:52, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > В KDE модернизирован конфигуратор

    Всё ещё не вижу решения этой проблемы
    https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=422529

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, опять ты...
    Не задумывался, что эта "проблема" является проблемой только у пары васянов и никто ее исправлять не будет?

    Там в багтрекере есть реальные проблемы.
    Вот на них и нужно время тратить, а не файлики перекладывать.

     
     
  • 3.46, Аноним (42), 16:12, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.26, BrainFucker (ok), 12:02, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Необходимость в этом была во времена ранних версий KDE 4, когда часто приходилось делать rm -rf ~/.config/kde после очередного мажорного релиза.
    Справедливости ради, с пятых версий ни разу не приходилось этого делать.
     
     
  • 3.45, Аноним (42), 16:11, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с пятых версий ни разу не приходилось этого делать

    Оно бы и не помогло. В современных кедах настройки в БД хранятся.

     
     
  • 4.50, BrainFucker (ok), 16:28, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так а что мешает БД грохнуть?

    О каком БД речь кстати? В Akonadi не хранится, если речь о нём, т.к. он только для kmail и kdepim используется вроде как, удаление akonadi только приводит к удалению этих зависимостей без нарушения функционирования кед в целом.

     

  • 1.17, Аноним (17), 10:31, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот? Иожет потому, что эта хипсторская поделка не готова и устарела как и хипсторы, а значит пора её переписывать.
     
     
  • 2.18, Аноним (11), 10:46, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому, что композитный менеджер везде, а это DE только тут.
     
  • 2.32, llolik (ok), 12:45, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот?

    Авторы DE и менеджера KWin - одна и таже команда. Так что, в данном случае, без разницы что под что подстраивать.

    > А с чего это DE должны подстраиваться

    Могут сделать свой (как данном случае), никто не запрещает. А если берёшь сторонний, то как-бы придётся подстраиваться, а как иначе.

     
  • 2.41, Аноним (42), 15:10, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А с чего это DE должны подстраиваться под композитный менеджер, а не наоборот?

    А с чего это вообще должно быть не единым целым в составе единой монолитной ОС? Think about it.

     

  • 1.20, 12yoexpert (ok), 11:21, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Нейт Грэм

    опять пиарит личный бренд вместо работы на коммьюнити

     
     
  • 2.22, Аноним (16), 11:32, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять пиарит личный бренд вместо работы на коммьюнити

    Все вопросы к автору новости тут, который ну очень сомнительно что и есть тот самый Нейт))
    В оригинале никакого пиара нет, он для каждой улучшения/исправления указывает автора.

     
  • 2.27, BrainFucker (ok), 12:04, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, а куда делся Мартин Граблин?
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:43, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:40, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > опять пиарит личный бренд вместо работы на коммьюнити

    А кого пиаришь ты, всплывая в комментариях к каждой опеннетной новости?

     
     
  • 3.36, Аноним (35), 13:30, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    справедливости ради, ты, Аноним, комментируешь чаще, и вообще всё
     
     
  • 4.40, Аноним (42), 15:09, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Kлoyн
     

  • 1.39, Аноним (42), 15:08, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Столько всего по напихивали, а нормальный инерционный скроллинг как в макоси, так и не осилили.
     
  • 1.44, Аноним (44), 16:09, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зануда mode on.
    Почему на скриншоте на виджет погоды надо нажимать чтобы погоду узнать, почему текущую температуру не вывести вместо самого значка на панели.
    Зануда mode off.
     
     
  • 2.47, Аноним (42), 16:13, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Патамушта это линyпc way.
     
  • 2.51, BrainFucker (ok), 16:37, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну, если совсем уж душнить, то вообще эти виджеты не понятно зачем нужны. Когда хочешь узнать погоду, можно открыть закладку в браузере типа https://p.ya.ru/47 и посмотреть прогноз на ближайшие часы чтобы понять брать ли с собой зонт если куда-то собрался.
    А постоянно висящий в фоне виджет, круглосуточно дёргающий API сервиса какого-то, зачем, разве что для тех кто сидит в темнице без окон и не в курсе что там с погодой сейчас. Впрочем, этим тоже не понятно зачем погода.
    В общем, это скорее просто демо виджет для демонстрации возможностей фреймворка и если кто будет что-то разрабатывать, могли взять код за основу.
     

  • 1.48, Аноним (48), 16:23, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > чёрной точки

    Вроде, это принято называть "точка чёрного"

    http://www.photoline.ru/theory/sovet1.htm

     
  • 1.49, Аноним (-), 16:26, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.54, Bottle (?), 17:25, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шло второе десятилетие разработки воланда, а он так и не оказался готовым для десктопа.
    Как и гомогном.
     

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