2.51 , Аноним ( 49 ), 12:03, 17/08/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 2.59 , Аноним ( 68 ), 13:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять приложения всякие вирусные устанавливать...

3.61 , abu ( ? ), 13:53, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без

> приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять

> приложения всякие вирусные устанавливать... Не могу знать. Чисто сплетни сотрудников. Для меня во всем этом дело в том, что я воспринимаю сбербанковские порывы во всякие там технологии для населения, как натужные что ли. Сам лично, в свое время, пытался получить от них бесплатную карту =Моментум=. Она была заявлена на сайте, была бесплатная и быстро регистрировалась. Хотелось эту карту как раз для того, чтобы платить за все ЖКХ из одного места (это, как по мне, действительно отлично). Меж тем, когда я ее зашел оформлять, клерк упорно врал, что такой карты _вообще_ нет и не было никогда. В пылу бесед с клерком, дело дошло до начальника офиса. Я спросил его - почему же клерк врет? Ведь их центровые (сидящие на телефонах 8-800) говорят, что карту можно оформить в любом офисе. Начальник ответил - я вас понимаю, прошу прощения, но на складах (!) эти карты закончились. Начальник не сказал даже, что, типа, приходите через месяц, склады заполнятся картами и уж тогда - получите ее. На складах, блин (: Так и вижу все эти пустые склады, в которых катится перекати-поле, как в вестернах. Потом прошло время, карты стали вроде как выдавать нормально, но сам подход Сбербанка был чертовски удивителен. 4.75 , Аноним ( 68 ), 16:00, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну они воспринимают себя всёже коммерческим банком, а не государственным, хотя государство и владеет большим пакетом акций. Им нужно для акционеров прибыль зарабатывать. Вот и крутятся как могут, но другие банки не выглядят особо лучше, бывают даже хуже.

3.63 , abu ( ? ), 14:00, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без

> приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять

> приложения всякие вирусные устанавливать... Дополнительно к предыдущему ответу вам - да что там говорить про технологии - пусть вернут всем бывшим жителям СССР индексированные вклады, которые были у них в Сбербанке. 1000 советских рублей была деньгами, а не черт знает чем. (: 4.73 , Аноним ( 68 ), 15:51, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну тут просто некрасиво, что они рекламируют себя как банк с историей более 100 лет. А так это была другая страна и другие деньги, её больше нету. Развал страны это непреодолимые обстоятельсятва и тут уже ответсвенность может быть не только на банке. Если они вернут вам советскими рублями вы на них ничего не купите...

