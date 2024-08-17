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|2.4, Выньдузь. (?), 08:15, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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По хорошему бы участники входили как покер турнире со своими ставками и победитель забирал все.D
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|3.31, 12yoexpert (ok), 11:23, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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а сбербанк бы только на этом пиарился в попытках завербовать в свои стойла неокрепшие умы
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|2.6, Аноним (-), 08:21, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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И этот миллион не достанется одному, так как будет поделен на пять частей.
>1 место - 400 тыс. руб, 2 место - 300 тыс. руб., 3 место - 200 тыс. руб., 4 и 5 места - 50 тыс. руб.)
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|3.26, Аноним (26), 11:16, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У Сбера денег куры не клюют, могли бы за первое место миллион дать, а не месячную зарплату сеньёра.
В заголовке речь про миллион а по факту нет, дешёвый трюк.
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|5.46, Аноним (46), 11:50, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Итого, занявший первое место на руки получит 140 тысяч ржублей.
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|6.60, Собяшечка (?), 13:20, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Псст, пацанчик - я за углом тут знаю место где на руки пять лямов можно получить!
(правда есть нюанс... но два-то я тебе точно отсыплю прям сразу!)
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|2.38, Аноним (38), 11:34, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> Призовой фонд конкурса миллион рублей
> Печально.
Согласен. Лучше бы в качестве приза были предложены деньги.
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|3.47, Аноним (46), 11:53, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Лучше бы в качестве приза были предложены деньги
В виде долларов или евро. Ох-хо-хо! Люди в наше время стали недоговаривать.
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|4.56, Выньдузь. (?), 12:16, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Синдром упущенных возможностей. Куда не плюнь всюду курс валют. У не братьев тоже хотели зарплаты как у буржуа. но затраты как при социализме. Что-то пошло не так.
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|1.3, Аноним (3), 08:07, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В соревнованиях могут участвовать как профессиональные инженеры и программисты, активно использующие open source в своей работе, так и любители, энтузиасты и студенты
а регистрационная форма только для студентов. Причем законченного мной универа (один из ведущих политехов в стране) вообще нет в списке, лол
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|2.5, Выньдузь. (?), 08:20, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Регайтесь и участвуйте - будет В целом, наверное они все на Винде или Эпле, всё же говорите, что ведущий вуз. Умные там выпускники получаются.
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|2.8, Аноним (-), 08:32, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Причем законченного мной универа (один из ведущих политехов в стране) вообще нет в списке, лол
Так ведь вас люди боятся. На 4-5 курсе выпускник МФТИ приобретает психическое заболевание.
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|3.12, нах. (?), 09:06, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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да ну нax, не наговаривай на лучший вуз страны... не все ж там мешают зеленую тему с синей, даже не каждый второй. Некоторые строго придерживаются монодиеты, выпил вечером - до утра не курит.
Делай так же, и психические заболевания тебя обойдут стороной.
И покупай не у барыг за общагой а подальше отойди. (они там еще в 2005м завели привычку э...тысячелистник, во, подмешивать для увеличения количества на выходе)
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|4.24, Аноним (24), 11:12, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> строго придерживаются монодиеты..
И кстати, очень зря! Т. к. выпивши не покурив, лишаете себя возможности достичь очень творческого, философски тонкого состояния.
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|5.27, Аноним (24), 11:17, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А заев это дело грибами и накатив 3 чашечки заварного кофейку, можно войди в отладочный режим мозга и покрутить там загрузочные настройки.
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|3.17, Аноним (17), 09:58, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Многие к этому времени уже выпиливаются так что там естественный отбор.
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|3.28, Аноним (26), 11:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Так ведь вас люди боятся. На 4-5 курсе выпускник МФТИ приобретает психическое заболевание.
Не надо путать причину и следствие.
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|3.32, Аноним (26), 11:23, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Почему не может, может.
Проблема в самом термине инженер, в него слишком много запихивают разных смыслов.
Под ним подразумевают и разработку и внедрение и эксплуатацию и на каждом этапе может быть инженер, хотя по факту разные сферы деятельности.
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|4.34, 12yoexpert (ok), 11:28, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да дело не в этом, просто инженеры пишут кривой, отвратительный, ужасный код. не нужно им этим заниматься
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|5.37, Аноним (26), 11:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я не понимаю про каких инженеров ты говоришь. Дай определение инженеру.
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|6.45, тоже Аноним (ok), 11:44, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Стереотип создан совковыми питомцами КБ, безнадежно отравленными оформлениями по ГОСТу и прочей отчетностью.
Но они уже почти все вымерли.
А инженер - это вообще-то любой, получивший высшее техническое образование. То есть почти все айтишники, в том числе и программисты.
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|6.68, Аноним (68), 15:33, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Инженер это тот кто что-то проектирует(умеет проектировать), а что он проектирует совершенно неважно, может даже программы :D
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|5.84, _ (??), 17:35, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>просто инженеры пишут кривой, отвратительный, ужасный код. не нужно им этим заниматься
... просто программисты пишут кривой, отвратительный, ужасный код. не нужно им этим заниматься
Поправил, не благодари(С)
... Или может скажешь что это не так? ;-)
А так то понятно, что и те и те могут сделать хорошо, а могут и как в твоей цитате... от чела зависит.
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|1.7, Аноним (7), 08:25, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Корпорасты, спонсирующие опенсурц, это как волк, спонсирующий свиноферму. Всегда возникает вопрос. А не пробовали просто платить программистам зарплату? Дорого? Ну если дорого, значит идите лесом. Я же когда прихожу в магазин, мне жрачку бесплатно не дают. Если хотите ПО нахаляву, давайте тогда сделаем опен и фри жрачку, одежду, квартиры, машины. Не? Опенсурц - это по сути развод, который делает труд проггеров непрофессиональным. Это несправедливо, т.к. вообще то это требует больше ума, чем работа какого-нибудь слесаря или сантехника. И учится этому надо дольше. Если у меня спросят, сколько я этому учился, я отвечу - всю жизнь. С чего это у нас деньги можно зарабатывать только в торговле, которая является по сути паразитизмом? М?
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|2.9, Выньдузь. (?), 08:32, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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По-моему прогеры хотят за свою писанинку больших денег чтобы на Патреоне не светиться и тяп-ляп делать по настроению. При этом оно должно взлететь и потом сменить лицензию у проекта на ЕУЛА. Опенсурс - корпорация монстров.
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|3.20, Аноним (17), 10:02, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да не ты что это корпарасты насильно прогерам платят большие зарплаты, а те ещё нос воротят и в другую компанию уходят, где здоровые отношения в коллективе.
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|2.10, Аноним (-), 08:36, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты на верно безработный программист под Вантуз или Мак. Ну-ну страдай. Своим изощрёнными высказываними ты идеалы GNU всё равно не замараешь.
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|3.11, Выньдузь. (?), 08:41, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как выяснил товарищ Нуби - я не программист. Я гордый пользователь которому каждый прогер должен и обязан. Я выберу лучшего и поставлю плюсик в карму. На идеалы кодеров мне глубоко параллельно. Доступно и работает - главный критерий, а если работает как заявлено, то вообще все шоколадно.
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|2.14, ИмяХ (ok), 09:30, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>как волк, спонсирующий свиноферму
Ну если свиньи не против, то почему бы и не спонсировать?
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|2.19, Аноним (17), 10:00, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так не регайся, если полно мамон...желающих, то почему бы не провести. А США еду если что бесплатно выдают в фудбанках, да и не в США тоже.
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|3.52, Аноним (46), 12:04, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>А США еду если что бесплатно выдают в фудбанках, да и не в США тоже.
О чувак еда в США плохого качества - то бишь в ней отсутствуют нутриенты. Американцы по преимуществу питаются пустыми калориями. По части еды я бы предпочёл отсталые страны- там еда нутриентно плотная.
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|2.33, Аноним (26), 11:27, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Корпорасты, спонсирующие опенсурц, это как волк, спонсирующий свиноферму.
В твоей логике не логики. Замени волк на человек и все становится догично. Люди "спонсирует" свинофермы и это не нравится только зоошизе.
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|4.57, Выньдузь. (?), 12:19, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Каждый волк обязан поддерживать что-нибудь. Один шахматы, другой айти, третий фихтование. Ведь все нужны и одинаково важны.
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|2.41, Аноним (35), 11:40, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опенсурц - это по сути развод, который делает труд проггеров непрофессиональным.
Т.е. "профессиональный" труд - это тот,за который платят деньги. В этом смысле могу согласиться. Но только в этом. Иначе вы обижаете всех, кто работает за идею, для кого программирование - хобби, а если не только программирование - вообще всех волонтеров. Поэтому в общем смысле Вы неправы.
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|2.43, Аноним (35), 11:42, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ОС - не ОС, но месяц назад за 4 дня, включая написание исходников, запустил полезный проект. Уже 3-я версия на подходе.
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|3.55, Аноним (55), 12:16, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Очередной медиаплеер на малинке или мигание светодиодом опять скрафтил.
Ну 4 дня не так и много для эксперта такого уровня.
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|3.69, Аноним (68), 15:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не знаю как за три дня, но за месяц люди уже практически клон Unix'а(Unix-like OS) пишут, без драйверов конечно, но всё равно поразительно.
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|2.58, Аноним (68), 13:12, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ничего плохого в конкурсе "Ос с нуля за три дня" вообще-то нету, крутой был бы конкурс. Плохо только то, что конкретно в этом конкурсе Сбербанк выглядит немного жадным...
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|3.77, Аноним (22), 16:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Иранскую Шерань видели, осталось подождать китаский Чайнамарс :)
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|1.36, Аноним (26), 11:31, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Соревнования нацелены на популяризацию системной разработки и открытого программного обеспечения. Участникам будут предложены задания, связанные с программированием, администрированием и применением Linux-дистрибутива OpenScaler, совместимого с Red Hat Enterprise Linux.
Сбер, Ростелеком, другие ИТ гиганты могли бы сделать Убунту совместимый дистрибутив, назвать в свою честь и продавать ноутбуки. То же самое с ОС Автора, тот же Яндекс мог бы добавить в ОС Аврора свои приложения и наладить выпуск смартфонов для потребительского рынка.
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|2.67, n00by (ok), 15:24, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не могли бы. Закон «О защите прав потребителей» обязывает предоставлять достоверную информацию о товаре. Финты вида "российская ОС" не прокатят, придётся писать "собрано в России из исходных текстов производства США", что может повредить крупному бизнесу.
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|3.71, Аноним (68), 15:43, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А исходные тексты не производства США в них авторы со всего света. Хотя конечно корпорации США вносят большой вклад.
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|4.76, n00by (ok), 16:04, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А исходные тексты не производства США в них авторы со всего света.
Началось... Да, есть в ядре аж 4 коммита от АО "НТЦ ИТ ..."
> Хотя конечно корпорации США вносят большой вклад.
Они _ведут_ разработку, определяют будущее, принимают ключевые решения, владеют имущественными правами и товарными знаками.
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|5.80, Аноним (68), 16:38, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В теории они могли бы взять какую-то версию и дальше развивать своими силами и не зависить от США, но для этого конечно потребовалось приложить силы. Но я просто хотел сказать, что вполне можно обосновать почему необязательно писать, что это продукт именно производства США, чисто формально.
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|1.48, abu (?), 11:53, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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К Сберу испытываю сложные чувства, когда мне с левой стороны говорят, какие они там технологичные, а с правой стороны реальность такова:
- sms-подтверждения действий (вход в ЛК, оплата интернет-покупок) приходят спустя минуту (!) после того, как я это действие сделал;
- сплетни о том, что их =умные= колонки сам же персонал себе и покупает, потому что обязывают;
- выдача сберовским банкоматом совсем уж каких-то тертых сторублевок, которые хоть бери и склеивай.
Убогие лавочники, что тут еще скажешь.
Но если уж эти лавочники отдали хоть пятак на хорошее дело, то - пусть.
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|2.59, Аноним (68), 13:18, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять приложения всякие вирусные устанавливать...
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|3.61, abu (?), 13:53, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без
> приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять
> приложения всякие вирусные устанавливать...
Не могу знать. Чисто сплетни сотрудников. Для меня во всем этом дело в том, что я воспринимаю сбербанковские порывы во всякие там технологии для населения, как натужные что ли. Сам лично, в свое время, пытался получить от них бесплатную карту =Моментум=. Она была заявлена на сайте, была бесплатная и быстро регистрировалась. Хотелось эту карту как раз для того, чтобы платить за все ЖКХ из одного места (это, как по мне, действительно отлично). Меж тем, когда я ее зашел оформлять, клерк упорно врал, что такой карты _вообще_ нет и не было никогда. В пылу бесед с клерком, дело дошло до начальника офиса. Я спросил его - почему же клерк врет? Ведь их центровые (сидящие на телефонах 8-800) говорят, что карту можно оформить в любом офисе. Начальник ответил - я вас понимаю, прошу прощения, но на складах (!) эти карты закончились. Начальник не сказал даже, что, типа, приходите через месяц, склады заполнятся картами и уж тогда - получите ее.
На складах, блин (: Так и вижу все эти пустые склады, в которых катится перекати-поле, как в вестернах.
Потом прошло время, карты стали вроде как выдавать нормально, но сам подход Сбербанка был чертовски удивителен.
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|4.75, Аноним (68), 16:00, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну они воспринимают себя всёже коммерческим банком, а не государственным, хотя государство и владеет большим пакетом акций. Им нужно для акционеров прибыль зарабатывать. Вот и крутятся как могут, но другие банки не выглядят особо лучше, бывают даже хуже.
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|3.63, abu (?), 14:00, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И что прямо уволят если умную колонку не купишь? Хорошо хоть без
> приложения можно пользоваться пока вроде. А то ведь сейчас модно заставлять
> приложения всякие вирусные устанавливать...
Дополнительно к предыдущему ответу вам - да что там говорить про технологии - пусть вернут всем бывшим жителям СССР индексированные вклады, которые были у них в Сбербанке. 1000 советских рублей была деньгами, а не черт знает чем. (:
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|4.73, Аноним (68), 15:51, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну тут просто некрасиво, что они рекламируют себя как банк с историей более 100 лет. А так это была другая страна и другие деньги, её больше нету. Развал страны это непреодолимые обстоятельсятва и тут уже ответсвенность может быть не только на банке. Если они вернут вам советскими рублями вы на них ничего не купите...
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|2.82, Аноним (-), 16:51, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Приз дадут своим. Наверняка. Так что не надо, спасибо.
На этом коментарии этот тред можно закрывать. Чувак раскрыл суть дела.
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|1.62, Аноним (62), 13:59, 17/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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И в чём соревнование, кто быстрее заменит оригинальные иконки на свои для импортозамещения?
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|2.65, Аноним (65), 14:41, 17/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты сейчас одним предложением весь GPL описал, а не только отечественный.
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