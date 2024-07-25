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Конкурс по разработке концепции образовательного курса, связанного с открытым ПО

25.07.2024 12:54

Центр развития инновационных технологий "ИТ-Планета", сообщество разработчиков Linux-дистрибутива OpenScaler (редакция дистрибутива openEuler, созданного компанией Huawei на основе пакетной базы CentOS), компания Сбербанк-Технологии и платформа для работы с исходным кодом GitVerse.ru учредили конкурс "Open Source Education Cup 2024" с общим наградным фондом 900 тысяч рублей (гранты в 600 тысяч + спецприз в 300 тысяч рублей). Участникам конкурса предложено разработать концепцию образовательного курса и сопутствующие учебно-методические материалы, направленные на изучение основных принципов работы и инструментов создания Open Source проектов, c уклоном в разработку операционных систем с открытым исходным кодом.

Регистрация и приём работ осуществляется до 15 августа 2024 года. К участию приглашаются педагоги и сотрудники учреждений высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования. Возможно как индивидуальное участие, так и формирование команд единомышленников  для совместной разработки проекта.

Жюри конкурса:

  • Владимир Рубанов, член Правления ИТ-ассоциаций АПКИТ и РУССОФТ;
  • Егор Бугаенко, директор лаборатории создания инструментов разработки ПО, основатель Zerocracy, автор книги «Элегантные объекты»;
  • Сергей Шалашный, учредитель АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета»;
  • Александр Белоцерковский, директор по технологическому евангелизму, GitVerse;
  • Андрей Баженов, директор по разработке системного ПО, СберТех;
  • Дмитрий Варенов, технический лидер сообщества OpenScaler.


  1. Главная ссылка к новости (https://openeducup.braim.org/...)
  2. OpenNews: СберТех запустил платформу совместной разработки GitVerse и AI-ассистент GigaCode
  3. OpenNews: СберТех и ИТ-Планета проводят конкурс программирования для Linux-дистрибутива OpenScaler
  4. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  5. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei
  6. OpenNews: Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom
Автор новости: Сергей Шалашный
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61604-openspuource
Ключевые слова: openspuource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:55, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Бугаенко надо убрать из жури и заставить писать курс, у него бы хорошо получилось.

    Про остальных в первый раз слышу.

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:56, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Даже не миллион вечнодеревянных
    Не интересно
     
  • 1.3, чатжпт (?), 14:06, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Нищенская награда
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:13, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо тендера объявляют конкурс. Видать денег у Сбера совсем не осталось.  
     

  • 1.6, n00by (ok), 14:19, 25/07/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.8, Аноним (8), 14:29, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Савватеева на них не хватает :)
     
  • 1.9, Аноним (5), 14:30, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Потом как водится на победителей подадут в суд якобы они бабки украли.  
     
  • 1.11, Аноним (11), 14:39, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Опять сбер, вместо того чтобы выплатить мне дивиденды, устраивает фуршеты для дюже эффективных манагеров и выделяет денежные призы.
     

  • 1.12, Аноним (12), 14:40, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И всё было бы хорошо, до тех пор пока кто-то не задал вопрос: а кто является целевой аудиторией образовательного курса? Разработку операционных систем снова с нуля чтоли, или может быть в контексте развития уже существующих открытых проектов для заточки под нужды конкретного заказчика?
     
  • 1.17, YetAnotherOnanym (ok), 15:13, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > директор по технологическому евангелизму

    Объясните замшелому диду - это чяво такое?

     
     
  • 2.18, Аноним (5), 15:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Маркетинговый маркетолог который занимается маркетированием.
     
  • 2.21, n00by (ok), 15:39, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> директор по технологическому евангелизму
    > Объясните замшелому диду - это чяво такое?

    Александр Белоцерковский

    Эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Основные направления — облачные и высокопроизводительные вычисления (HPC) и интернет вещей. Закончил Томский политехнический университет по специальности «Оптимизация систем управления». Получил награду Microsoft Most Valuable Professional по направлению облачной платформы Microsoft Azure. Пишет статьи, выступает на российских и международных IT-мероприятиях.

    Чем вы занимаетесь в своей работе?

    Я технологический евангелист компании Microsoft. Занимаюсь тем, что помогаю партнёрам создавать свои решения с помощью наших технологий и инструментов, а также рассказываю о том, что мы делаем, широкой публике на конференциях, митапах, хакатонах и других мероприятиях в России и не только. Сейчас мои направления: интернет вещей, облачные технологии и экосистема разработки.

     
     
  • 3.26, Аноним (26), 15:58, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Типа как столман, только мозози с ног не жрет?
     
     
  • 4.28, Аноним (5), 16:01, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Типа он не может определится он в GitVerse или в Майкрософт. А тот кто копировал просто ничего больше не соображает уже давно.
     
  • 3.27, Аноним (5), 15:59, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты вот даже сам объяснить не можешь что он делает. Только можешь скопировать бессмысленный набор слов. Тебе когда из телека чушь несут тоже ей безусловно веришь? Можешь не отвечать я знаю что веришь.
     
  • 3.44, пох. (?), 16:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Закончил Томский политехнический университет по специальности «Оптимизация систем управления».

    я знал, я знал что у меня неправильное образование!

     
     
  • 4.54, Аноним (-), 18:18, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала подумал что речь про 'Методы оптимизации' которые из прикладной математики и там всякие экстремумы, множители Лагранжа, транспортные задачи и прочий довольно математический матан.
    И судя по описанию - оно явно рядом лежало.
    (Хотя про качество того что они дают, судить я не буду)

    > я знал, я знал что у меня неправильное образование!

    Хотя даже интересно какое образование получил ты?

     

  • 1.29, Соль земли (?), 16:06, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вам концепция образовательного курса: изучаем английский и тырим курсы из универов в США. Изи катка. Либо учим китайский и...

    Вообще странно говорить про Open Source, но не про Copyleft. Атятя!

     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:10, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Либо учим китайский и

    Китайцы довольно умные и aнaльнo огородили свои технологии.

     
  • 2.55, Аноним (-), 18:21, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, если таки освоить китайский, то можно завести трактор и свалить.
    В некоторых фирмах даже нанимають бледнолицый лаовай для того чтобы на всяких переговорах смотрелся посолиднее.

    Но это очень сложно (наверное один из самых трудных языков) и, меня терзают смутные сомнения, что на форуме на такое смогут провернуть всего пара человек.

     

  • 1.37, Обеспокоенный гражданин (?), 16:15, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Извините, но вот тут
    > Регистрация и приём работ осуществляется до 15 августа 2024 года.

    точно нет какой-то смысловой описки?

    Завтра уже пятница, потом выходные. Остаётся 17 дней — две недели и три дня.

    Как же за это время возможно "разработать концепцию образовательного курса и сопутствующие учебно-методические материалы"(c)?
    Только если есть какие-то заранее наработки и шаблоны, которые можно только поправить и адаптировать.

     
     
  • 2.45, пох. (?), 16:36, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну в чем твоя проблема - тебя ж не просят придумать и сделать курс (и тем более не заставят его читать). Тебе ж сказали - _концепцию_ разработай!

    И 300 тыщ спецприза - твои! (ну если другой какой конь не ускачет с ними первым)

     
  • 2.47, Аноним (-), 16:53, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я тоже думал об этом, но если по ссылке если перейти и вниз промотать, то там что-то типа таймлайна есть, из которого складывается впечатление что старт сего мероприятия был 15.05.2024.
     

  • 1.38, Аноним (38), 16:16, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Владимир Рубанов был гендиректором РОСЫ
     
  • 1.46, пох. (?), 16:39, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вон, план n00by немножко доработать, и можно подавать на конкурс.

    двух недель вполне должно хватить, это ж не курсовик, требования "не меньше 60 страниц" небось нет.

     
     
  • 2.48, Аноним (-), 16:56, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там есть требование, что курс должен быть на 72 часа. Даже если поделить пополам (потому что в вузах всё идёт парами по два академчаса), то это 36 пар, и тебе придётся написать что-то о том, на что её предполагается потратить. Если как предлагает n00by халтурить, то можно обойтись одним абзацем, но так или иначе это накладывает ограничения на минимальный объём.
     
     
  • 3.49, пох. (?), 17:07, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да блин - предъявляться на конкурс не курс же нужен а КОНЦЕПЦИЯ! Напиши в концепции что курс - на 72 часа!

    (тот директор вон - наверняка каждый раз так и делает)

     

  • 1.52, Аноним (52), 17:55, 25/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > компания Сбербанк-Технологии

    Сразу нет.

     

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