Конкурс по разработке концепции образовательного курса, связанного с открытым ПО

2.18 , Аноним ( 5 ), 15:16, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Маркетинговый маркетолог который занимается маркетированием.

2.21 , n00by ( ok ), 15:39, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> директор по технологическому евангелизму

> Объясните замшелому диду - это чяво такое? Александр Белоцерковский Эксперт по стратегическим технологиям Microsoft. Основные направления — облачные и высокопроизводительные вычисления (HPC) и интернет вещей. Закончил Томский политехнический университет по специальности «Оптимизация систем управления». Получил награду Microsoft Most Valuable Professional по направлению облачной платформы Microsoft Azure. Пишет статьи, выступает на российских и международных IT-мероприятиях. Чем вы занимаетесь в своей работе? Я технологический евангелист компании Microsoft. Занимаюсь тем, что помогаю партнёрам создавать свои решения с помощью наших технологий и инструментов, а также рассказываю о том, что мы делаем, широкой публике на конференциях, митапах, хакатонах и других мероприятиях в России и не только. Сейчас мои направления: интернет вещей, облачные технологии и экосистема разработки.

3.26 , Аноним ( 26 ), 15:58, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Типа как столман, только мозози с ног не жрет?

4.28 , Аноним ( 5 ), 16:01, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Типа он не может определится он в GitVerse или в Майкрософт. А тот кто копировал просто ничего больше не соображает уже давно.

3.27 , Аноним ( 5 ), 15:59, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты вот даже сам объяснить не можешь что он делает. Только можешь скопировать бессмысленный набор слов. Тебе когда из телека чушь несут тоже ей безусловно веришь? Можешь не отвечать я знаю что веришь.

3.44 , пох. ( ? ), 16:34, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Закончил Томский политехнический университет по специальности «Оптимизация систем управления». я знал, я знал что у меня неправильное образование! 4.54 , Аноним ( - ), 18:18, 25/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сначала подумал что речь про 'Методы оптимизации' которые из прикладной математики и там всякие экстремумы, множители Лагранжа, транспортные задачи и прочий довольно математический матан.

И судя по описанию - оно явно рядом лежало.

(Хотя про качество того что они дают, судить я не буду) > я знал, я знал что у меня неправильное образование! Хотя даже интересно какое образование получил ты?

