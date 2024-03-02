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СберТех запустил платформу совместной разработки GitVerse и AI-ассистент GigaCode

02.03.2024 09:34

СберТех, дочерняя компания Сбера, объявила об открытии публичного доступа к новой платформе совместной разработки GitVerse. Платформа не является клоном существующих систем и предоставляет достаточно простой и легковесный интерфейс. Функциональность GitVerse пока ограничена только базовыми возможностями, такими как запросы на слияние, рецензирование предлагаемых изменений, форки, подписки на изменения, просмотр истории коммитов и перенос проектов с GitHub, GitLab, Gitea и любого Git-репозитория.

Инструменты для командной работы позволяют добавлять соавторов, назначать одного или нескольких рецензирующих, распределять роли и обсуждать предлагаемые изменения. Поддерживается бесплатное создание приватных и публичных репозиториев для открытых и проприетарных проектов. Доступна интеграция с облачным сервисом Cloud.ru для тестирования и развёртывания приложений. Обсуждений issue, тегов/релизов, статистики, инструментов непрерывной интеграции и даже поиска внутри репозитория пока нет.

Для тестирования также доступен интеллектуальный помощник GigaCode, напоминающий по своему назначению GitHub Copilot и позволяющий по мере написания кода выводить подсказки или генерировать варианты завершения различных конструкций на 15 языках программирования (JavaScript, Go, C, C++. Python, Java, Kotlin, Scala и т.п.), учитывая контекст. GigaCode оформлен как плагин к интегированным средам разработки, таким как VS Code, IntelliJ IDEA, Android Studio, PyCharm, Jupyter и CLion.

  1. Главная ссылка к новости (https://sbertech.ru/blog/p/raz...)
  2. OpenNews: Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea
  3. OpenNews: Платформа совместной разработки SourceHut была выведена из строя на 7 дней из-за DDoS-атаки
  4. OpenNews: Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub
  5. OpenNews: GitHub начал ограничивать пользователей с территорий, подпадающих под санкции США
  6. OpenNews: В РФ утверждено создание национального репозитория открытого кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60709-gitverse
Ключевые слова: gitverse, git
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:31, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, в соглашении есть пункт о разрешении использования репозиториев для обучения своей нейросети?
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 11:03, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Демонстративно воткнут задним числом, и никто даже не пикнет
     

  • 1.3, Аноним (3), 10:38, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А помочь развиваться гитфлику - нет?
    Надо создать ещё один сервис, зато свой.
    То сбер звук, то гитверс.
    Зажрались уже.
     
     
  • 2.12, 12yoexpert (ok), 11:05, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кто вам сказал, что должно быть какое-то развитие?

    > Зажрались уже.

    Это фишка бояр, добро пожаловать в реальность

     

  • 1.4, Аноним (4), 10:42, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел зарегаться. А там либо вход по sberid, либо cloudru. Штош... не очень то и хотелось
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:56, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А на клауд ру регистрация требует мобильный телефон...
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:43, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Гигакод платный?
     
  • 1.6, Аноним (6), 10:49, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вход только по сберАйДи и по какому-то клауд. Вконец е*нулись.
    С такой политикой их вёрсом будут пользоваться полтора российских погроммиста.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 10:58, 02/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вход только по сберАйДи и по какому-то клауд. Вконец е*нулись.
    > С такой политикой их вёрсом будут пользоваться полтора российских погроммиста.

    Вон там пусть n00by какойнить регистрируется, он же хотел свое, родное! С него и соберут ДНК чемоданами, круто будет как раз. Потом как раз удобно сразу к уголовному делу подшивать.

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:53, 02/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 1.10, 12yoexpert (ok), 11:01, 02/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    сбербанк - фaшиcтcкая организация
     

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