СберТех и ИТ-Планета проводят конкурс программирования для Linux-дистрибутива OpenScaler

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|1.1, Аноним (1), 12:28, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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1 место - 3000 долларов, 2 место - 2000 долларов, 3 место - 1000 долларов.
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|2.4, Аноним (4), 12:32, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
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Как-то это унизительно, если об этом подумать. И для кого проводится, если никто нормальный не захочет участвовать в подобной рекламной акции?
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|3.34, забыл (?), 15:20, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Чего унизительного? Это уже много рублей. А будет ещё больше.
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|3.44, Аноним (44), 15:48, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это четверть зарплаты, 1/8 зарплаты и 1/16 зарплаты чтобы найти олухов не из Москвы. Москвичи и своих по районам жестко делят по рангам и в зааичимости от этого обращают внимание или нет.
А тут прям даже соизволили!
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|4.58, Аноним (56), 16:39, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Близко ли в центре сосредоточения моральных устоев введение полноценное разделение на касты или ещё не созрел ресурс?
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|3.67, Аноним (-), 16:59, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да ладно тебе, о зарплатах в сто тысяч рублей, двести и даже триста многие мечтают.
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|2.51, Аноним (56), 16:22, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Непонятн, кстати. Название на англице, источник вдохновения центральносевероамериканский, а фонд в рублях.😮
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|1.5, Аноним (5), 12:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Призёр, занявший 3 место, получает денежный приз (далее — Приз) в размере $1000 (и скорее всего со временем будет меньше)
Спасибо, не интересно.
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|1.6, бубылдос (ok), 12:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну такое, мало того что сама поделка подмайорная, ещё и фонд зажали. Уж сбер мог и побольше накинуть, 6k бачей это ниочем.
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|3.17, Аноним (17), 13:29, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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по факту ДА
только не в виде бумажных купюр
куча субсидий и льгот денег стоит
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|1.10, Аноним (10), 12:58, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> Конкурсантам будут предложены задания, составленные на базе реальных задач крупных компаний
Алкоголики-тунеядцы, кто хочет забесплатно поработать на корпорацию - становитесь в очередь!
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|2.12, test (??), 13:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я все эти названия как и название самого дистра в первый раз слышу ... странно.
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|1.15, drygdryg (ok), 13:10, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Если не учишься/учился в ВУЗе, то зарегистрироваться невозможно, к сожалению.
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|4.24, Аноним (2), 14:14, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А физтех-школа ПМИ «в плане математики сильнее всех среди вузов», считает Дмитрий.
ну кроме мехмата конечно же
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|5.39, Golangdev (?), 15:30, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а по мне нет ни единого сожаления
сколько жлобились и строили из себя илитку всякие мехматы, и теперь оказалось, что если сверху скажут, то они радостно побегут и исполнят.
у учебных заведений работатакая, если что, население обучать.
шах и мат, яйцеголовые!
а если серьёзнее, то это ничего не значит, т. к. за неуспеваемость могут и отчислить
челу просто повезло,, нахаляву миновал отсев, и нужно не вылететь теперь
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|6.41, Аноним (35), 15:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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>просто повезло
Спасибо, не надо мне такого "везения". Повезло людям, которые в конце 2021 взяли и уехали в США на ПМЖ.
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|7.43, Аноним (43), 15:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что значит повезло - лоторею грин кард что ли выиграли? Остальные берут свою судьбу в свои руки. Хочешь уехать на пмж в штаты - езжай, не запрещено.
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|7.47, Аноним (2), 16:15, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> повезло
> сша
так может говорить только человек, который не то что в сша - нигде вообще кроме России не был
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|8.52, Аноним (52), 16:24, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Эт точно Основная достопримечательность нонешней развитой части мира мигранты и... текст свёрнут, показать
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|5.91, Аноним (-), 18:31, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На последних курсах МФТИ студенты уже сходят с ума. Если ты не свихнулся то тебе уже повезло.
Мехмат МГУ - это дом для душевно больных.
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|4.42, Аноним (42), 15:44, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Поскольку физика при поступлении на специальность ПМИ не требуется, его суммарный балл по двум предметам составил 127 баллов. При этом проходной балл на это направление в 2023 году составил 291 балл.
Чет не понял, они сумму по двум предметам сравнивают с проходным по трем? Журналисты точно математику провалили.
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|1.23, Аноним (23), 14:07, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Для регистрации и общения требуют зонд под названием телеграмм, который в свою очередь требует номер телефона и зондосмартфон. Ну их нахрен с такими требованиями! Им нужны не линуксоиды, а вендузятники!
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|3.33, Аноним (23), 15:09, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вендузятники неспособны к импортозамещению. Для создания чего-то качественного своего нужен разум. А разумный человек — линуксоид — не станет себе ставить зонды!
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|4.69, Аноним (-), 17:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вендузятники неспособны к импортозамещению.
А линуксоиды вспомнят, что Столлман топил за открытые программы и против национализма.
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|5.95, Аноним (95), 18:56, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что Столлман топил за открытые программы и против национализма.
Полностью его поддерживаю. Не принимать патчи по национальному признаку и в причинах отказа писать "нам неудобно" - это, мягко говоря, не очень хорошо.
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|2.37, Аноним (35), 15:23, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Для регистрации и общения требуют зонд под названием телеграмм
В сберовском хакатоне тоже такое же требование было, но там оно оно было прописано в правилах. Сразу нахрен.
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|4.73, Аноним (73), 17:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я даже не смотрел. Как увидел, чть телега обязательно - так сразу и закрыл тот сайт.
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|3.82, a_kusb (ok), 17:50, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пользуюсь телеграммом, в том числе для общения и не ограничиваю себя в темах общения. И от этого становится страшно.
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|2.76, YetAnotherOnanym (ok), 17:40, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> требуют зонд под названием телеграмм
Потому что менеджеру так удобно. А ты проверку на лояльность корпорации уже не прошёл.
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|3.93, Аноним (-), 18:40, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Потому что менеджеру так удобно. А ты проверку на лояльность корпорации уже не прошёл.
А мне плевать на удобства менеджера. Зачем ставить на свой телефон ФСБ-шное поделие? Где есть Телеграм туда ходить не надо.
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|4.97, Аноним (97), 19:02, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да кому ты нахрен нужен? Чего ты там интересного для ФСБ и прочих майоров можешь родить?
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|1.26, Омномномном (?), 14:20, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А в промо-видосе в кадре с титрами "код на всех экранах компьютеров советского союза" винда 10 нарисована
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|1.30, MooSE (ok), 14:54, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Чтобы просто просмотреть задания нужно зарегистрироваться, предоставив тонну персональных данных. А после регистрации надо ещё на форуме у них отдельно зарегистрироваться. И только после этого возможно вы увидите список заданий. Но это не точно. Я на этапе регистрации на форуме махнул рукой, решив что организаторам важнее собрать персональные данные, чем провести конкурс.
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|1.64, RTuser (?), 16:52, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Молодцы китайцы! Подпрягли Россию помогать ...
"openEuler OS – поддержка на межгосударственном Российско-Китайском уровне.
Договоренность о совместной работе над взаимным развитием open-source экосистем и в частности ОС openEuler закреплена в двустороннем коммюнике премьер-министров России и Китая."
(https://openscaler.ru/о-openeuler/history-openeuler/)
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|1.106, danonimous (?), 19:46, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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https://openscaler.ru
В видеоролике китайцы программируют под американский Андройд на Windows 10, подключив библиотеки запрещённой в России экстремистской оргинизации - это просто идеальное импортозамещение!
package abcddd;
import android.app.Activity;
import android.os.bundle;
import com.facebook.react.LifecycleState;
...
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