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СберТех и ИТ-Планета проводят конкурс программирования для Linux-дистрибутива OpenScaler

15.08.2023 10:41

Открыта регистрация на конкурс по системному программированию Open OS Challenge 2023, который проводят российский разработчик программного обеспечения СберТех и АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Конкурсантам будут предложены задания, составленные на базе реальных задач крупных компаний и связанные с системным программированием для продуктов на основе Linux-дистрибутива OpenScaler, совместимого с Red Hat Enterprise Linux. Призовой фонд конкурса 600 тысяч рублей (1 место - 300 тыс. руб, 2 место - 200 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб).

Соревнование проводится впервые и призвано популяризировать использование и развитие открытых операционных систем на базе компонентов GNU и ядра Linux. Принять участие в мероприятии могут студенты и специалисты из России старше 18 лет. Участие бесплатное. Конкурс рассчитан на программистов, имеющих навыки системной разработки под ОС на базе ядра Linux и компонентов GNU; работающих на языках программирования С, С++, Python, Golang и Rust; имеющих опыт устранения дефектов открытого ПО. В рамках подготовки к конкурсу участники получат доступ к вебинарам, которые помогут повысить уровень компетенций в системном программировании и увеличить шансы на победу в конкурсе.

Соревнование пройдёт в 3 этапа с 15 августа по 22 октября 2023 года:

  • 15 августа стартует регистрация и первый этап в формате онлайн-тестирования.
  • 22 сентября начнется второй онлайн-этап конкурса, на котором участникам предстоит решить задачи по системному программированию.
  • с 21 по 22 октября на территории СберУниверситета пройдёт очное соревнование финалистов, на котором будут определены победители. Организаторы обеспечивают проживание и оплачивают транспортные расходы финалистов.

OpenScaler является локализованной редакцией дистрибутива openEuler, созданного компанией Huawei на основе пакетной базы CentOS и переданного для совместного развития некоммерческой организации Open Atom Foundation. Из особенностей openEuler можно отметить поставку собственных пакетов с ядром Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, система легковесных контейнеров iSulad, стек виртуализации StratoVirt, сетевой конфигуратор clibcni, инструментарий для настройки политик безопасности secPaver, система автоматической оптимизации настроек A-Tune.

  1. Главная ссылка к новости (https://openscaler.braim.org/...)
  2. OpenNews: Компания Huawei передала дистрибутив openEuler некоммерческой организации Open Atom
  3. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива openEuler 20.03, развиваемого компанией Huawei
  4. OpenNews: Huawei опубликовал новый Linux-дистрибутив openEuler
  5. OpenNews: Развиваемая Huawei платформа HarmonyOS для смартфонов оказалась переделанным Android 10
  6. OpenNews: Компания Huawei объявила о замене Android на HarmonyOS на своих смартфонах
Автор новости: Марина Константиновна Тищенко
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59601-openscaler
Ключевые слова: openscaler, openeuler
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:28, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    1 место - 3000 долларов, 2 место - 2000 долларов, 3 место - 1000 долларов.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:32, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Как-то это унизительно, если об этом подумать. И для кого проводится, если никто нормальный не захочет участвовать в подобной рекламной акции?
     
     
  • 3.34, забыл (?), 15:20, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Чего унизительного? Это уже много рублей. А будет ещё больше.
     
  • 3.44, Аноним (44), 15:48, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это четверть зарплаты, 1/8 зарплаты и 1/16 зарплаты чтобы найти олухов не из Москвы. Москвичи и своих по районам жестко делят по рангам и в зааичимости от этого обращают внимание или нет.
    А тут прям даже соизволили!
     
     
  • 4.46, Scalighar (?), 16:01, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не москвичи, а "московиты"
     
     
  • 5.49, yet now (?), 16:18, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    школьникам на мороженое
     
  • 5.56, Аноним (56), 16:32, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://ibb.co/99VvXyP
     
  • 4.58, Аноним (56), 16:39, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Близко ли в центре сосредоточения моральных устоев введение полноценное разделение на касты или ещё не созрел ресурс?
     
  • 3.67, Аноним (-), 16:59, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да ладно тебе, о зарплатах в сто тысяч рублей, двести и даже триста многие мечтают.
     
  • 2.54, eugener (ok), 16:26, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    хорошо когда курс круглый, легко пересчитывать!
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:30, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну не знаю... выиграть что ли..
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 15:01, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    забей
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:31, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Призовой фонд конкурса 600 тысяч рублей

    🤡
    https://vc.ru/hr/629340

     
     
  • 2.14, Ч (?), 13:08, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Грефу программисты не нужны
    https://habr.com/ru/articles/510588/
     
  • 2.51, Аноним (56), 16:22, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Непонятн, кстати. Название на англице, источник вдохновения центральносевероамериканский, а фонд в рублях.😮
     
     
  • 3.84, Аноним (-), 18:09, 15/08/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Призёр, занявший 3 место, получает денежный приз (далее — Приз) в размере $1000 (и скорее всего со временем будет меньше)

    Спасибо, не интересно.

     
  • 1.6, бубылдос (ok), 12:35, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну такое, мало того что сама поделка подмайорная, ещё и фонд зажали. Уж сбер мог и побольше накинуть, 6k бачей это ниочем.
     
     
  • 2.7, Аноним (2), 12:38, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    когда читаю такие камменты не могу не вспомнить эту картинку - http://vasya-lozhkin.ru/upload/iblock/29f/29fc25a40301004d4e10fe422ddcf994.jp
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:29, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по факту ДА
    только не в виде бумажных купюр
    куча субсидий и льгот денег стоит
     
  • 2.16, Аноним (17), 13:27, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот еще..
    Самим хватает мест где потратить
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:58, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Конкурсантам будут предложены задания, составленные на базе реальных задач крупных компаний

    Алкоголики-тунеядцы, кто хочет забесплатно поработать на корпорацию - становитесь в очередь!

     
     
  • 2.12, test (??), 13:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я все эти названия как и название самого дистра в первый раз слышу ... странно.
     

  • 1.11, test (??), 13:01, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хм, а где Java и JS, Ruby, Perl, C# ?
     
  • 1.15, drygdryg (ok), 13:10, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если не учишься/учился в ВУЗе, то зарегистрироваться невозможно, к сожалению.
     
     
  • 2.18, Аноним (17), 13:31, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочут знать до начала, что от тебя ожидать
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:05, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://daily.afisha.ru/news/78970-syn-uchastnika-specoperacii-postupil-v-mfti
     
     
  • 4.24, Аноним (2), 14:14, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А физтех-школа ПМИ «в плане математики сильнее всех среди вузов», считает Дмитрий.

    ну кроме мехмата конечно же

     
     
  • 5.35, Аноним (35), 15:21, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше лбом колоть орехи, чем учиться на матмехе.
     
  • 5.39, Golangdev (?), 15:30, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а по мне нет ни единого сожаления

    сколько жлобились и строили из себя илитку всякие мехматы, и теперь оказалось, что если сверху скажут, то они радостно побегут и исполнят.

    у учебных заведений работатакая, если что, население обучать.

    шах и мат, яйцеголовые!

    а если серьёзнее, то это ничего не значит, т. к. за неуспеваемость могут и отчислить

    челу просто повезло,, нахаляву миновал отсев, и нужно не вылететь теперь

     
     
  • 6.41, Аноним (35), 15:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >просто повезло

    Спасибо, не надо мне такого "везения". Повезло людям, которые в конце 2021 взяли и уехали в США на ПМЖ.

     
     
  • 7.43, Аноним (43), 15:45, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что значит повезло - лоторею грин кард что ли выиграли? Остальные берут свою судьбу в свои руки. Хочешь уехать на пмж в штаты - езжай, не запрещено.
     
  • 7.47, Аноним (2), 16:15, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > повезло
    > сша

    так может говорить только человек, который не то что в сша - нигде вообще кроме России не был

     
     
  • 8.52, Аноним (52), 16:24, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эт точно Основная достопримечательность нонешней развитой части мира мигранты и... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.53, Аноним (52), 16:25, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да радужные шествия ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.86, Golangdev (?), 18:18, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждому своё.

    Кому-то США, а кому-то поступить в престижный российский ВУЗ.

     
     
  • 8.99, Аноним (99), 19:27, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На каких-то вратах так уже было написано ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.91, Аноним (-), 18:31, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На последних курсах МФТИ студенты уже сходят с ума. Если ты не свихнулся то тебе уже повезло.

    Мехмат МГУ - это дом для душевно больных.

     
  • 4.42, Аноним (42), 15:44, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поскольку физика при поступлении на специальность ПМИ не требуется, его суммарный балл по двум предметам составил 127 баллов. При этом проходной балл на это направление в 2023 году составил 291 балл.

    Чет не понял, они сумму по двум предметам сравнивают с проходным по трем? Журналисты точно математику провалили.

     
     
  • 5.92, Аноним (-), 18:33, 15/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (15)

  • 1.23, Аноним (23), 14:07, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для регистрации и общения требуют зонд под названием телеграмм, который в свою очередь требует номер телефона и зондосмартфон. Ну их нахрен с такими требованиями! Им нужны не линуксоиды, а вендузятники!
     
     
  • 2.25, Аноним (3), 14:19, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Им нужны не линуксоиды

    Зря вы так, "линукс" очень выгоден для импортозамещения:
    https://3dnews.ru/1091431/
    https://opennet.ru/58409-android

     
     
  • 3.33, Аноним (23), 15:09, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вендузятники неспособны к импортозамещению. Для создания чего-то качественного своего нужен разум. А разумный человек — линуксоид — не станет себе ставить зонды!
     
     
  • 4.69, Аноним (-), 17:04, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вендузятники неспособны к импортозамещению.

    А линуксоиды вспомнят, что Столлман топил за открытые программы и против национализма.

     
     
  • 5.95, Аноним (95), 18:56, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >что Столлман топил за открытые программы и против национализма.

    Полностью его поддерживаю. Не принимать патчи по национальному признаку и в причинах отказа писать "нам неудобно" - это, мягко говоря, не очень хорошо.

     
  • 2.37, Аноним (35), 15:23, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Для регистрации и общения требуют зонд под названием телеграмм

    В сберовском хакатоне тоже такое же требование было, но там оно  оно было прописано в правилах. Сразу нахрен.

     
     
  • 3.63, Робот Алёша и дрон Добрыня (?), 16:51, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В сберовском хакатоне

    Хоть что-то россиянского происхождения там было, или всё форки с гитхаба с переклеенным шильдиками втридорога?

     
     
  • 4.73, Аноним (73), 17:35, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я даже не смотрел. Как увидел, чть телега обязательно - так сразу и закрыл тот сайт.
     
     
  • 5.88, Аноним (-), 18:20, 15/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.100, Аноним (100), 19:31, 15/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.82, a_kusb (ok), 17:50, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пользуюсь телеграммом, в том числе для общения и не ограничиваю себя в темах общения. И от этого становится страшно.
     
  • 2.76, YetAnotherOnanym (ok), 17:40, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > требуют зонд под названием телеграмм

    Потому что менеджеру так удобно. А ты проверку на лояльность корпорации уже не прошёл.

     
     
  • 3.93, Аноним (-), 18:40, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Потому что менеджеру так удобно. А ты проверку на лояльность корпорации уже не прошёл.

    А мне плевать на удобства менеджера. Зачем ставить на свой телефон ФСБ-шное поделие? Где есть Телеграм туда ходить не надо.

     
     
  • 4.97, Аноним (97), 19:02, 15/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да кому ты нахрен нужен? Чего ты там интересного для ФСБ и прочих майоров можешь родить?
     

  • 1.26, Омномномном (?), 14:20, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А в промо-видосе в кадре с титрами "код на всех экранах компьютеров советского союза" винда 10 нарисована
     
  • 1.30, MooSE (ok), 14:54, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Чтобы просто просмотреть задания нужно зарегистрироваться, предоставив тонну персональных данных. А после регистрации надо ещё на форуме у них отдельно зарегистрироваться. И только после этого возможно вы увидите список заданий. Но это не точно. Я на этапе регистрации на форуме махнул рукой, решив что организаторам важнее собрать персональные данные, чем провести конкурс.
     
  • 1.64, RTuser (?), 16:52, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы китайцы! Подпрягли Россию помогать ...

    "openEuler OS – поддержка на межгосударственном Российско-Китайском уровне.
    Договоренность о совместной работе над взаимным развитием open-source экосистем и в частности ОС openEuler закреплена в двустороннем коммюнике премьер-министров России и Китая."

    (https://openscaler.ru/о-openeuler/history-openeuler/)

     
  • 1.106, danonimous (?), 19:46, 15/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://openscaler.ru

    В видеоролике китайцы программируют под американский Андройд на Windows 10, подключив библиотеки запрещённой в России экстремистской оргинизации - это просто идеальное импортозамещение!


    package abcddd;

    import android.app.Activity;
    import android.os.bundle;

    import com.facebook.react.LifecycleState;

    ...


     

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