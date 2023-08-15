СберТех и ИТ-Планета проводят конкурс программирования для Linux-дистрибутива OpenScaler

Открыта регистрация на конкурс по системному программированию Open OS Challenge 2023, который проводят российский разработчик программного обеспечения СберТех и АНО Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета». Конкурсантам будут предложены задания, составленные на базе реальных задач крупных компаний и связанные с системным программированием для продуктов на основе Linux-дистрибутива OpenScaler, совместимого с Red Hat Enterprise Linux. Призовой фонд конкурса 600 тысяч рублей (1 место - 300 тыс. руб, 2 место - 200 тыс. руб., 3 место - 100 тыс. руб).

Соревнование проводится впервые и призвано популяризировать использование и развитие открытых операционных систем на базе компонентов GNU и ядра Linux. Принять участие в мероприятии могут студенты и специалисты из России старше 18 лет. Участие бесплатное. Конкурс рассчитан на программистов, имеющих навыки системной разработки под ОС на базе ядра Linux и компонентов GNU; работающих на языках программирования С, С++, Python, Golang и Rust; имеющих опыт устранения дефектов открытого ПО. В рамках подготовки к конкурсу участники получат доступ к вебинарам, которые помогут повысить уровень компетенций в системном программировании и увеличить шансы на победу в конкурсе.

Соревнование пройдёт в 3 этапа с 15 августа по 22 октября 2023 года:

15 августа стартует регистрация и первый этап в формате онлайн-тестирования.

22 сентября начнется второй онлайн-этап конкурса, на котором участникам предстоит решить задачи по системному программированию.

с 21 по 22 октября на территории СберУниверситета пройдёт очное соревнование финалистов, на котором будут определены победители. Организаторы обеспечивают проживание и оплачивают транспортные расходы финалистов.

OpenScaler является локализованной редакцией дистрибутива openEuler, созданного компанией Huawei на основе пакетной базы CentOS и переданного для совместного развития некоммерческой организации Open Atom Foundation. Из особенностей openEuler можно отметить поставку собственных пакетов с ядром Linux, более свежий рабочий стол на основе GNOME, специфичные для ARM64 и многоядерных систем оптимизации, система легковесных контейнеров iSulad, стек виртуализации StratoVirt, сетевой конфигуратор clibcni, инструментарий для настройки политик безопасности secPaver, система автоматической оптимизации настроек A-Tune.



