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Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.4.0

15.08.2024 22:47

После шести месяцев разработки компания Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 1.4.0. Проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ветка 1.4.0 отнесена к категории обычных (не LTS), обновления к которым публикуются как минимум в течение 4 месяцев после выхода первого релиза следующей ветки. Возможность загрузки базы сигнатур для не-LTS веток также обеспечивается как минимум ещё 4 месяца после выпуска следующей ветки.

Ключевые изменения в ClamAV 1.4:

  • Добавлена поддержка проверки содержимого архивов в форматах ALZ, LHA и LZH.
  • Добавлена возможность отключения нечёткого хэширования изображений (fuzzy hashing), позволяющего выявлять похожие объекты с определённой степенью вероятности для блокирования изображений, используемых для фишинга или при распространении вредоносного ПО. Для управления сканированием изображений и использованием нечёткого хэширования в ClamScan предложены опции "--scan-image" и "--scan-image-fuzzy-hash", которые могут принимать значения "yes" или "no". В ClamD добавлены соответствующие настройки ScanImage и ScanImageFuzzyHash.
  • Для Linux и Windows добавлены инструкции кросс-компиляции для архитектуры ARM64 (Aarch64).
  • Во Freshclam добавлены предупреждения при блокировке или ограничении трафика, включающие Cloudflare Ray ID.
  • Убраны лишние проверки выделения памяти, в которых нет смысла, когда размер фиксирован или вычисляется на основе заслуживающих доверия источников.
  • Реализована оптимизация, отключающая вычисления хэшей файлов, если отключён кэш проверенных файлов.
  • Улучшен сервис systemd для запуска ClamOnAcc.
  • Улучшены сценарии сборки с использованием CMake.
  • Прекращено формирование готовых 32-разрядных пакетов для Linux (возможность сборки для 32-разрядных систем из исходных текстов сохранена).
  • Началось формирование сборок для Windows, подготовленных для архитектуры ARM64. Готовые ARM64-пакеты для Linux пока не предоставляются.
  • Опубликован ClamAV Bytecode Compiler 1.4.0, переведённый на использование LLVM 16 и теперь генерирующий несколько файлов с разделяемыми объектами, вместо одного файла для всех проходов компиляции.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2024/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.3.0 и устранила опасную уязвимость
  3. OpenNews: Уязвимости в ClamAV, приводящие к удалённому выполнению кода и утечке системных файлов
  4. OpenNews: Представлена программа по привлечению сообщества к созданию вирусных сигнатур для ClamAV
  5. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  6. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61712-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:57, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А кто-то вообще им пользуется? Смысол есть? Я вот хотел себе поставить, чисто из-за паранойи, так-то левые бинари не качаю, но как-то спокойнее с ещё одним уровнем защиты.
     
     
  • 2.6, Dzen Python (ok), 23:16, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Раньше пользовался на шлюзах (линуксовых). Даже что-то ловил, но на уровне статпогрешности.
    Сейчас пришлось переползти на отчественное. Много где стоит паук (+-, но юзерам нраица).
     
  • 2.16, noc101 (ok), 00:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуются, но я не понимаю зачем. Он же бесполезен. Тесты показывают его бесполезность.
     

  • 1.2, tonys (??), 23:05, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ClamAV запретил обновления антивирусных баз с российских IP-адресов
    Теперь при попытке соединения с https://database.clamav.net поступает HTTP-ошибка 403 – доступ запрещён.
     
     
  • 2.4, Bottle (?), 23:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не знаю, в Курске работает. Что я делаю не так?
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 00:22, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Thanks for your report. Requesting nuclear strike...
     
     
  • 4.13, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:25, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Maximum, for denunciation.
     
  • 3.12, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:23, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В подводной лодке или в... оу! Я вас понял хорошо :)
     
  • 2.5, Dzen Python (ok), 23:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, какой смысл (уже 2+ года) публиковать новости здесь о таком "опенсорце"?
     
     
  • 3.14, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:26, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что другого у них для вас нет.
     
  • 2.7, Аноним (1), 23:21, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зеркал вообще нет что ли?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 23:29, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А vpn вообще нет что ли?
     
     
  • 4.15, когдаужевасперестанетбыть (?), 00:28, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    vpn - не панацея. Зависит от уровня паранойи на противоположном конце.
     
  • 2.17, noc101 (ok), 00:53, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скажи спасибо. Тебе дают намек чтобы ими не пользовались. Антивирусом его можно назвать номинально только. Переходи на отечественные и не парься. Др.Веб или Касперский, намного лучше ловят вирусы. Кто не верит, тесты в интернете есть давно.
     

  • 1.10, Аноним (10), 00:01, 16/08/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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