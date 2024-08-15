Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.4.0

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|1.1, Аноним (1), 22:57, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А кто-то вообще им пользуется? Смысол есть? Я вот хотел себе поставить, чисто из-за паранойи, так-то левые бинари не качаю, но как-то спокойнее с ещё одним уровнем защиты.
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|2.6, Dzen Python (ok), 23:16, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше пользовался на шлюзах (линуксовых). Даже что-то ловил, но на уровне статпогрешности.
Сейчас пришлось переползти на отчественное. Много где стоит паук (+-, но юзерам нраица).
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|2.16, noc101 (ok), 00:51, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пользуются, но я не понимаю зачем. Он же бесполезен. Тесты показывают его бесполезность.
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|2.5, Dzen Python (ok), 23:13, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, какой смысл (уже 2+ года) публиковать новости здесь о таком "опенсорце"?
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|2.17, noc101 (ok), 00:53, 16/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скажи спасибо. Тебе дают намек чтобы ими не пользовались. Антивирусом его можно назвать номинально только. Переходи на отечественные и не парься. Др.Веб или Касперский, намного лучше ловят вирусы. Кто не верит, тесты в интернете есть давно.
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