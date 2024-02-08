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Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.3.0 и устранила опасную уязвимость

08.02.2024 12:17

После шести месяцев разработки компания Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 1.3.0. Проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ветка 1.3.0 отнесена к категории обычных (не LTS), обновления к которым публикуются как минимум в течение 4 месяцев после выхода первого релиза следующей ветки. Возможность загрузки базы сигнатур для не-LTS веток также обеспечивается как минимум ещё 4 месяца после выпуска следующей ветки.

Ключевые улучшения в ClamAV 1.3:

  • Добавлена поддержка извлечения и проверки вложений, используемых в файлах Microsoft OneNote. Разбор формата OneNote включён по умолчанию, но при желании может быть отключён при помощи настройки "ScanOneNote no" в clamd.conf, указании опции командной строки "--scan-onenote=no" при запуске утилиты clamscan или добавления флага CL_SCAN_PARSE_ONENOTE в параметр options.parse при использовании libclamav.
  • Налажена сборка ClamAV в BeOS-подобной операционной системе Haiku.
  • В clamd добавлена проверка существования каталога для временных файлов, указанного в файле clamd.conf через директиву TemporaryDirectory. При отсутствии данного каталога процесс теперь завершается с выводом ошибки.
  • При настройке сборки статических библиотек в CMake, обеспечена установка статических библиотек libclamav_rust, libclammspack, libclamunrar_iface и libclamunrar, применяемых в libclamav.
  • Реализовано определение типа файла для скомпилированных Python-сценариев (.pyc). Тип файла передаётся в форме строкового параметра CL_TYPE_PYTHON_COMPILED, поддерживаемого в функциях clcb_pre_cache, clcb_pre_scan и clcb_file_inspection.
  • Улучшена поддержка расшифровки PDF-документов с пустым паролем.

Одновременно сформированы обновления ClamAV 1.2.2 и 1.0.5, в которых устранены две уязвимости, затрагивающие ветки 0.104, 0.105, 1.0, 1.1 и 1.2:

  • CVE-2024-20328 - возможность подстановки команд в процессе проверки файлов в clamd из-за ошибки в реализации директивы "VirusEvent", применяемой для запуска произвольной команды в случае обнаружения вируса. Детали эксплуатации уязвимости пока не раскрываются, известно только то, что проблема устранена через отключение поддержки в VirusEvent параметра форматирования строки '%f', который заменялся на имя инфицированного файла.

    Cудя по всему, атака сводится к передаче специально оформленного имени заражённого файла, содержащего спецсимволы не экранируемые при запуске команды, указанной в VirusEvent. Примечательно, что похожую уязвимость уже устраняли в 2004 году и также удалением поддержки подстановки '%f', которая затем была возвращена в выпуске ClamAV 0.104 и привела к возрождению старой уязвимости. В старой уязвимости для выполнения своей команды во время проверки на вирусы достаточно было создать файл с именем "; mkdir owned" и записать в него тестовую сигнатуру вируса.

  • CVE-2024-20290 - переполнение буфера в коде разбора файлов с содержимым в формате OLE2, которое удалённый неаутентифицированный атакующий может использовать для отказа в обслуживании (аварийное завершения процесса сканирования). Проблема вызвана некорректной проверкой конца стройки во время сканирования содержимого, приводящей к чтению из области вне границы буфера.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2023/1...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.2.0
  3. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  4. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
  5. OpenNews: Представлена программа по привлечению сообщества к созданию вирусных сигнатур для ClamAV
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60569-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 12:19, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Sorry, you have been blocked
    You are unable to access clamav.net
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:24, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    What can I do to resolve this?

    You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

    написано же что сделать надо

     
  • 2.7, penetrator (?), 12:48, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты иди сразу на www.clamav.net

    там даже айпишники разные

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 4.17, Zenitur (ok), 13:43, 08/02/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    А почему?
    Может, что-то случилось?
     
     
  • 5.19, Анонимов Аноним Анонимович (?), 13:47, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Случилось, компания вынуждена подчиняться требованиям регулятору взаимоотношений. И не важно, что частный бизнес. Будут делать то, что скажут.

    ЗЫ: только выиграли, у нас своё есть) eltex, кольчуга, qtech и т.д. После окончания сво тотальный бан всем западным «партнёрам».

     
     
  • 6.21, Zenitur (ok), 13:54, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Случилось, компания вынуждена подчиняться требованиям регулятору взаимоотношений. И
    > не важно, что частный бизнес. Будут делать то, что скажут.

    Ты либо тролль либо удивительным образом не в курсе политических событий. Cisco наложила санкции в соответствии с законами своей страны.

    > тотальный бан всем западным «партнёрам».

    2% рынка, издержек больше, чем прибыли.

     
     
  • 7.27, Анонимов Аноним Анонимович (?), 14:34, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > 2% рынка, издержек больше, чем прибыли.

    Да да, себе в убыток работали. Ну туп…Прям завеяло задорновщиной лютой. Кто из нас ещё троль) после сво посмотрим как запоют птенчики.

    Зы: я топлю за свою страну какой бы она не была. И отмечаю, что благодаря «самовыпилу» ниша не загнулась, а начинает заполняться отечественным железом. Не без хуавея под брендом булата, например, но тем не менее.

     
     
  • 8.30, Mr.Who (?), 15:23, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из окопов пишет, надо полагать Ах да, ни была в данном контексте пишется ч... текст свёрнут, показать
     
  • 6.31, n00by (ok), 15:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После окончания сво тотальный бан всем западным «партнёрам».

    Хоть кто-то решился сообщить, до какого времени проживёт здесь Qt. Любопытно, на что её заменят?

     
  • 5.20, Аноним (20), 13:49, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Может, что-то случилось?

    Например?

     
     
  • 6.22, Zenitur (ok), 13:55, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Может, что-то случилось?
    > Например?

    Ты либо тролль либо удивительным образом не в курсе политических событий. Cisco наложила санкции в соответствии с законами своей страны.

     
     
  • 7.23, Аноним (20), 14:01, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А на каком основании? Каким боком их касаются эти политические события? Кто их уполномочил вершить правосудие?
     
     
  • 8.24, Zenitur (ok), 14:08, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, законы своей страны Или ты считаешь, что законы не распространяются на бизн... текст свёрнут, показать
     
  • 8.26, Аноним (26), 14:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то бизнес может сделать это и по своей воле Не со всеми хочется иметь де... текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, гоквч (?), 12:21, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скоро поймает обратно.
     
  • 1.6, ryoken (ok), 12:38, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >> Налажена сборка ClamAV в BeOS-подобной операционной системе Haiku.

    Cisco

    Кому оно там надо?

     
  • 1.8, Фрик из соседней пещеры (?), 12:48, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Между прочим AVG в Wine наладили.D
     
  • 1.9, Golangdev (?), 12:54, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > устранила опасную уязвимость

    Очень опасная ?)

     
  • 1.13, RocketShark (?), 13:09, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Налажена сборка ClamAV в BeOS-подобной операционной системе Haiku.

    Это что же получается... Сама Циска пилит продукт для Хайку? Ну, это уже серьёзная заявка на победу! Мои поздравления команде разработчиков!

     
     
  • 2.28, хрю (?), 14:46, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Команду Хайку дала patch и те его применили в основную ветку. Как и всегда и везде.
     

  • 1.25, IdeaFix (ok), 14:16, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новой версии с возвращением '%f'
     
  • 1.29, anonymous (??), 14:52, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы компания cisco занялась Chez Scheme.
     

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