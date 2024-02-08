Компания Cisco выпустила антивирусный пакет ClamAV 1.3.0 и устранила опасную уязвимость

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|2.4, Аноним (4), 12:24, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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What can I do to resolve this?
You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.
написано же что сделать надо
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|Часть нити удалена модератором
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|5.19, Анонимов Аноним Анонимович (?), 13:47, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Случилось, компания вынуждена подчиняться требованиям регулятору взаимоотношений. И не важно, что частный бизнес. Будут делать то, что скажут.
ЗЫ: только выиграли, у нас своё есть) eltex, кольчуга, qtech и т.д. После окончания сво тотальный бан всем западным «партнёрам».
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|6.21, Zenitur (ok), 13:54, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Случилось, компания вынуждена подчиняться требованиям регулятору взаимоотношений. И
> не важно, что частный бизнес. Будут делать то, что скажут.
Ты либо тролль либо удивительным образом не в курсе политических событий. Cisco наложила санкции в соответствии с законами своей страны.
> тотальный бан всем западным «партнёрам».
2% рынка, издержек больше, чем прибыли.
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|7.27, Анонимов Аноним Анонимович (?), 14:34, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> 2% рынка, издержек больше, чем прибыли.
Да да, себе в убыток работали. Ну туп…Прям завеяло задорновщиной лютой. Кто из нас ещё троль) после сво посмотрим как запоют птенчики.
Зы: я топлю за свою страну какой бы она не была. И отмечаю, что благодаря «самовыпилу» ниша не загнулась, а начинает заполняться отечественным железом. Не без хуавея под брендом булата, например, но тем не менее.
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|6.31, n00by (ok), 15:25, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> После окончания сво тотальный бан всем западным «партнёрам».
Хоть кто-то решился сообщить, до какого времени проживёт здесь Qt. Любопытно, на что её заменят?
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|6.22, Zenitur (ok), 13:55, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Может, что-то случилось?
> Например?
Ты либо тролль либо удивительным образом не в курсе политических событий. Cisco наложила санкции в соответствии с законами своей страны.
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|7.23, Аноним (20), 14:01, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А на каком основании? Каким боком их касаются эти политические события? Кто их уполномочил вершить правосудие?
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|8.24, Zenitur (ok), 14:08, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да, законы своей страны Или ты считаешь, что законы не распространяются на бизн... текст свёрнут, показать
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|8.26, Аноним (26), 14:31, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Вообще-то бизнес может сделать это и по своей воле Не со всеми хочется иметь де... текст свёрнут, показать
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|1.6, ryoken (ok), 12:38, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> Налажена сборка ClamAV в BeOS-подобной операционной системе Haiku.
Cisco
Кому оно там надо?
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|1.13, RocketShark (?), 13:09, 08/02/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Налажена сборка ClamAV в BeOS-подобной операционной системе Haiku.
Это что же получается... Сама Циска пилит продукт для Хайку? Ну, это уже серьёзная заявка на победу! Мои поздравления команде разработчиков!
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|2.28, хрю (?), 14:46, 08/02/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Команду Хайку дала patch и те его применили в основную ветку. Как и всегда и везде.
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