Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.2.0

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|2.2, Уася (?), 09:42, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Why have I been blocked?
This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
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|3.83, КО (?), 14:30, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все правильно, товарищ майор, лол
Русские хацкеры как-никак
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|3.95, Аноним (95), 15:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интересное чтиво, тока я непонял когда же наконец Жан отымеет Эммануэль в анальное отверстие?
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|2.4, Anon888 (?), 09:45, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такая же хрень. А точно он нужен этот Кламав под Линукс? Я вот уже 18 лет живу без антивируса, полет нормальный... Может кто-то на серверах использует? Какая вообще сфера применения, подскажите пожалуйста?
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|3.7, Аноним (7), 09:48, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На Samba-серверах виндовирусы ловить. Но, говорят, с бесплатной базой он мало чего находит.
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|4.94, Аноним (94), 15:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть сторонние бесплатные базы, если их все подключить, то получше. Вопрос в том, если у вендовозников и так у всех на десктопах антивирусы стоят, так уж нужна им эта проверка?
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|3.40, CHIM (ok), 10:39, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это больше для файловых и почтовых серверов. Например налету проверять файлы которые попадают на сервак для последующей отдачи пользователям той же винды.
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|3.58, Аноним (-), 12:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот найдёшь ты себе очередную крутую прогу, скачаешь себе .deb, запустишь установщик, что требует рута, естественно, а там в скриптах прописано уничтожение твоей системы
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|6.73, 1 (??), 13:40, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вопрос доверия к gpg репозитория и владельцу оного
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|4.77, Аноним (77), 13:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не пей из копытца, козлёночком станешь. Не ствь и не запускай бинарников не из официального репозитория твоего дистрибутива. Тем более, от имени root.
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|2.14, Аноним (14), 10:10, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Обычная гомосапинская нетерпимость. Так как человечество выбрало самый примитивный путь развития, это вполне традиционно. 😎
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|3.19, Аноним (14), 10:12, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ЗЫ А так-то, конечно, говорят ()), продукт не из способных заменить хотя бы McAfee. Или нет? )
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|2.20, Аноним (20), 10:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же написано что делать - надо написать в support@cisco.com и описать что мы делали - после этого санкции снимут.
Вот так все просто.
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|3.36, Аноним (36), 10:29, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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я бы запретил эти закосы на опенсорс, проприетарщина эффективнее. и поставил бы во главе какого-нибудь крэпкага прапрыетаршчыка
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|2.55, Kuromi (ok), 12:03, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Самое забавное, что вот эта...политическая...блокировка в прошлом году была ну очень широка, прямо мода была блочить россиян даже на иностранных новостных сайтах (что не очень логично так-то). Потом очень многие сайты Россию тихо разблокировали, но некоторые проявляют упертость достойную лучшего применения.
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|3.60, Аноним (60), 12:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Потом очень многие сайты Россию тихо разблокировали, но некоторые проявляют упертость достойную лучшего применения.
Некоторые только ужесточаются. Intel, например. Сначала они блокировали только скачивание некоторых программ со своего сайта, сейчас даже описание процессоров недоступно.
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|4.67, Аноним (70), 13:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ну ты же научился обходить эти блокировки?
Али так все безнадежно?
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|4.69, Аноним (69), 13:26, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Крым они много лет блочат. Nvidia еще сопротивляется драйвера отдавать и Tor не любит...
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|6.88, Аноним (69), 14:50, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть скриптик для получения рабочих бриджей и все будет ок стором в РФ у вас.
Мне лично даже по барабану, вдруг там этот скриптик бриджи из подвалов лубянки выдает. Главное докер хаб и пайтон.орг открываются))
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|7.93, Аноним (93), 15:23, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Что делать?" - риторический вопрос.
Кому нужно - найдет способ обойти.
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|2.17, Анонин (?), 10:11, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Почему это только из РФ?
Еще блочат Иран, Сирию, Венесуэлу, Кубу, Северную Корею. Вполне достойная компашка, в такой скучно точно не будет. Можно собраться и написать свой антивирус с подкидным и гуриями.
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|3.26, товарищ майор (?), 10:16, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Можно собраться и написать свой антивирус с подкидным и гуриями.
Не советую, пару таких любителей сборищ я на днях закрыл за измену на четвертачок, каждому.
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|4.30, кремлебот (?), 10:20, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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правильно, неча вавилонские столпотворения устраивать. глядишь, ещё пару вертушек собьют
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|4.65, Аноним (70), 13:11, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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те запрещенную инфу собирали
а тут не грех собраться и импортозаместить
под рюмочку самогона российского производства
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|1.15, Аноним (36), 10:10, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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если до покупки циской ещё можно было поверить в то, что антивирус - не вирус и делает хорошо пользователю, то после покупки даже домохозяйки от clamav отвернулись
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|1.35, Mr. Sneer (?), 10:28, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В 1.х.х теперь требуется rust для сборки. В результате аудиторы ЦБ/ГОСТ требуют установленного, поддерживаемого антивируса, а с ClamAV получается облом...
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|2.47, пох. (?), 10:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я вообще не понимаю, как тебя, национал-предателя, еще не посадили!
У нас есть одобренный аудиторами троянец касперского, что тебе ЕЩЕ надо, шпионская морда?!
P.S. и пароль не забудь себе сделать из 16 символов буквы-БУКВЫ-цифры-$#!@%$ и менять раз в три дня!
(что он при этом будет на листочке записан - аудиторов не касается)
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|3.57, Kuromi (ok), 12:06, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве принцип работы Касперского не сводится к тому чтобы сожрать все ресурсы и тем самым не дать вирусу (любому) запуститься? Так раньше говорили, неужели что-то изменилось?
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|2.54, ivan_erohin (?), 11:59, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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windows defender (он же security essentials, он же endpoint security,
развели бардак) бесплатно обновляется и поддерживается.
dr.web бесплатно обновляется и поддерживается.
у кашпировского плохая репутация, даже бесплатный пробовать не буду.
или они для импортозащемленного линукса тоже требуют ?
тогда можно приспособить dr.web + wine, как сделано на их cd-rom.
для ограниченной программной среды и принудительной политики "W xor X"
(прощай юзерская автоматизация, не одобренная секляпсами)
никакого антивируса не нужно.
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|3.72, Аноним (72), 13:34, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows Defender окончательно превратился в средство автоматического удаления кряков/кейгенов/всякого хакерского софта.
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|4.82, анон (?), 14:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можешь выдохнуть, его в планах у майек убрать. Вот с плутоном заживем, где разрешение на запуск и перемещение каждого файла нужно будет разрешение из анб получать, сразу после авторизации по мобиле и идентификации по роже. Ни одна вирусня не пройдет. Говорят, после этой чудной технологии, потенциальных преступников будут швабрировать еще до появления преступных мыслишек.
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|4.84, User (??), 14:33, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Экая, право, оказiя! Все ж знают, что в кряках-кейгенах-хакерском софте "ничего такого"(ТМ) нет и быть не может - святые люди стараются для-вашей-и-нашей-свободы, и только коварный Билл все лОжит и лОжит в чужие штаны, мешая честным людям жить...
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|3.92, Ананий (?), 15:16, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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эта херня нужна для проверки виндовых фалопомоек и пощты виндовых клиентов. Под линуксами и тп оно нафиг не нужно.
дефендер уже научился работать с почтовым сервером?
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