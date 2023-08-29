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Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.2.0

29.08.2023 09:34

После четырёх месяцев разработки компания Cisco опубликовала выпуск свободного антивирусного пакета ClamAV 1.2.0. Проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Ветка 1.2.0 отнесена к категории с обычных (не LTS), обновления к которым публикуются как минимум в течение 4 месяцев после выхода первого релиза следующей ветки. Возможность загрузки базы сигнатур для не-LTS веток также обеспечивается как минимум ещё 4 месяца после выпуска следующей ветки.

Ключевые улучшения в ClamAV 1.2:

  • Добавлена возможность извлечения данных из образов в формате UDF (Universal Disk Format). Поддерживаются UDF-файлы с метаданными BEA01 (Beginning Extended Area Descriptor).
  • Добавлен параметр конфигурации CacheSize и опция командной строки "--cache-size" для настройки размера кэша проверенных файлов. Увеличение кэша может увеличить производительность сканирования, но приводит к повышению потребления оперативной памяти.
  • Добавлен сервис systemd для периодического обновления базы вирусных сигнатур при помощи freshclam, без запуска данной утилиты в фоновом режиме. В сервисе поддерживается ведение лога, редактирование расписания запуска через команду "systemctl edit" и аудит состояния: 
    
    sudo systemctl enable --now clamav-freshclam-once.timer
    sudo systemctl edit clamav-freshclam-once.timer
    sudo systemctl list-timers
    sudo systemctl status clamav-freshclam-once.timer
    sudo systemctl status clamav-freshclam-once.service
    journalctl -u clamav-freshclam-once.service
  • Параметр MaxScanSize, ограничивающий максимальный размер проверяемых данных при сканировании файла или архива, теперь может принимать значение больше 4 ГБ. По умолчанию по-прежнему выставлен лимит в 2 ГБ (для вывода предупреждения в случае игнорирования файлов по размеру можно использовать опцию "--alert-exceeds-max" или настройку "AlertExceedsMax").
  • Во всех настройках, в которых указываются размеры файлов, добавлена возможность использования в значениях окончаний "G" и "g" для указания гигабайтов, например, можно выставить "MaxScanSize 10G" или запустить ClamScan c опцией "--max-scansize=10g".
  • В приложении Freshclam добавлена возможность использования PEM-файла с клиентским сертификатом для аутентификации при подключении к непубличному зеркалу. Для подключения сертификата добавлены переменные окружения FRESHCLAM_CLIENT_CERT, FRESHCLAM_CLIENT_KEY и FRESHCLAM_CLIENT_KEY_PASSWD.

Одновременно сформированы корректирующие версии прошлых веток ClamAV 1.1.2, 1.0.3 и 0.103.10, в которых обновлена библиотека "libclamunrar", основанная на коде проекта unrar от разработчиков архиватора WinRAR, в котором недавно была выявлена критическая уязвимость (CVE-2023-40477), позволяющая добиться выполнения кода при обработке специально оформленных rar-архивов. Уязвимость затрагивала пропритетарный Windows-продукт WinRAR, но пока нет подтверждения, что она не касается библиотеки unrar, включающей код от тех же разработчиков.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2023/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 1.1.0
  3. OpenNews: Новые версии антивирусного пакета ClamAV 1.1.1, 1.0.2, 0.103.9 с устранением уязвимости
  4. OpenNews: Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 22.10
  5. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  6. OpenNews: В антивирусе McAfee для Linux выявлена удалённая root-уязвимость
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59678-clamav
Ключевые слова: clamav, virus
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:41, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    https://www.clamav.net/
    Sorry, you have been blocked
    You are unable to access clamav.net
     
     
  • 2.2, Уася (?), 09:42, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Why have I been blocked?
    This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.
     
     
  • 3.83, КО (?), 14:30, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все правильно, товарищ майор, лол
    Русские хацкеры как-никак
     
  • 3.86, Аноним (-), 14:47, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 3.95, Аноним (95), 15:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересное чтиво, тока я непонял когда же наконец Жан отымеет Эммануэль в анальное отверстие?
     
  • 2.4, Anon888 (?), 09:45, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая же хрень. А точно он нужен этот Кламав под Линукс? Я вот уже 18 лет живу без антивируса, полет нормальный... Может кто-то на серверах использует? Какая вообще сфера применения, подскажите пожалуйста?
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:48, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Samba-серверах виндовирусы ловить. Но, говорят, с бесплатной базой он мало чего находит.
     
     
  • 4.94, Аноним (94), 15:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть сторонние бесплатные базы, если их все подключить, то получше. Вопрос в том, если у вендовозников и так у всех на десктопах антивирусы стоят, так уж нужна им эта проверка?
     
  • 3.8, Аноним (8), 09:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    самба и юзеры с чудо осью
     
  • 3.9, Аноним (9), 09:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще существуют промышленные антивирусы, вроде бы.
     
  • 3.40, CHIM (ok), 10:39, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это больше для файловых и почтовых серверов. Например налету проверять файлы которые попадают на сервак для последующей отдачи пользователям той же винды.
     
  • 3.58, Аноним (-), 12:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот найдёшь ты себе очередную крутую прогу, скачаешь себе .deb, запустишь установщик, что требует рута, естественно, а там в скриптах прописано уничтожение твоей системы
     
     
  • 4.64, Anon888 (?), 13:04, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот так лучше не делать. Либо из реп, либо из исходников.
     
     
  • 5.70, Аноним (70), 13:27, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну репы то вообсче не могут содержать вредоносы )))
     
     
  • 6.73, 1 (??), 13:40, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос доверия к gpg репозитория и владельцу оного
     
     
  • 7.75, Аноним (75), 13:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    таки ДА
     
  • 4.77, Аноним (77), 13:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не пей из копытца, козлёночком станешь. Не ствь и не запускай бинарников не из официального репозитория твоего дистрибутива. Тем более, от имени root.
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не очень то и хотелось.
     
     
  • 3.38, fyjybvec (?), 10:30, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вспоминаю классику русской литературы - "Лиса и виноград"
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:10, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обычная гомосапинская нетерпимость. Так как человечество выбрало самый примитивный путь развития, это вполне традиционно. 😎
     
     
  • 3.19, Аноним (14), 10:12, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЗЫ А так-то, конечно, говорят ()), продукт не из способных заменить хотя бы McAfee. Или нет? )
     
  • 2.20, Аноним (20), 10:13, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же написано что делать - надо написать в support@cisco.com и описать что мы делали - после этого санкции снимут.

    Вот так все просто.

     
     
  • 3.52, Да ну нахер (?), 11:23, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >support@sportloto.com

    Пофиксил.

     
  • 2.34, Аноним (34), 10:27, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    (п)опенсурс - он такой
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 10:29, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я бы запретил эти закосы на опенсорс, проприетарщина эффективнее. и поставил бы во главе какого-нибудь крэпкага прапрыетаршчыка
     
  • 2.41, timur.davletshin (ok), 10:43, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ростелеком - успешно зашёл на сайт. ЧЯДНТ?
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 10:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    всё
     
  • 3.90, Аноним (-), 14:54, 29/08/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.53, Аноним (53), 11:25, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У нас из Австрии всё заходится и открывается. Меняй страну.
     
     
  • 3.66, Аноним (70), 13:21, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это специальный канал для беженцев
     
  • 2.55, Kuromi (ok), 12:03, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Самое забавное, что вот эта...политическая...блокировка в прошлом году была ну очень широка, прямо мода была блочить россиян даже на иностранных новостных сайтах (что не очень логично так-то). Потом очень многие сайты Россию тихо разблокировали, но некоторые проявляют упертость достойную лучшего применения.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 12:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потом очень многие сайты Россию тихо разблокировали, но некоторые проявляют упертость достойную лучшего применения.

    Некоторые только ужесточаются. Intel, например. Сначала они блокировали только скачивание некоторых программ со своего сайта, сейчас даже описание процессоров недоступно.

     
     
  • 4.67, Аноним (70), 13:22, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну ты же научился обходить эти блокировки?
    Али так все безнадежно?
     
  • 4.69, Аноним (69), 13:26, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Крым они много лет блочат. Nvidia еще сопротивляется драйвера отдавать и Tor не любит...
     
     
  • 5.76, Аноним (76), 13:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    его в рф не любят.
    Что делать?
     
     
  • 6.88, Аноним (69), 14:50, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть скриптик для получения рабочих бриджей и все будет ок стором в РФ у вас.
    Мне лично даже по барабану, вдруг там этот скриптик бриджи из подвалов лубянки выдает. Главное докер хаб и пайтон.орг открываются))
     
     
  • 7.93, Аноним (93), 15:23, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Что делать?" - риторический вопрос.
    Кому нужно - найдет способ обойти.
     

  • 1.3, Аноним (8), 09:44, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://postimg.cc/py6z649r
     
  • 1.6, Аноним (8), 09:48, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Блочит только из РФ по впн всё норм
     
     
  • 2.17, Анонин (?), 10:11, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Почему это только из РФ?
    Еще блочат Иран, Сирию, Венесуэлу, Кубу, Северную Корею. Вполне достойная компашка, в такой скучно точно не будет. Можно собраться и написать свой антивирус с подкидным и гуриями.
     
     
  • 3.23, Аноним (36), 10:15, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *с мадемаузелЯми
     
  • 3.24, Аноним (14), 10:15, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только Тетрис, только хард.👶
     
  • 3.26, товарищ майор (?), 10:16, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно собраться и написать свой антивирус с подкидным и гуриями.

    Не советую, пару таких любителей сборищ я на днях закрыл за измену на четвертачок, каждому.

     
     
  • 4.30, кремлебот (?), 10:20, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    правильно, неча вавилонские столпотворения устраивать. глядишь, ещё пару вертушек собьют
     
  • 4.65, Аноним (70), 13:11, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    те запрещенную инфу собирали
    а тут не грех собраться и импортозаместить
    под рюмочку самогона российского производства
     
  • 3.56, Kuromi (ok), 12:04, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы не с гулями.
     
  • 3.85, Аноним (77), 14:40, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чё, Эритрею не блочат? Качаем через Эритрею.
     

  • 1.15, Аноним (36), 10:10, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    если до покупки циской ещё можно было поверить в то, что антивирус - не вирус и делает хорошо пользователю, то после покупки даже домохозяйки от clamav отвернулись
     
     
  • 2.18, Аноним (8), 10:12, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    👍
     
  • 2.46, Аноним (46), 10:53, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там еще snort упомянут. Тоже был полезным.
     

  • 1.35, Mr. Sneer (?), 10:28, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В 1.х.х теперь требуется rust для сборки. В результате аудиторы ЦБ/ГОСТ требуют установленного, поддерживаемого антивируса, а с ClamAV получается облом...
     
     
  • 2.47, пох. (?), 10:54, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я вообще не понимаю, как тебя, национал-предателя, еще не посадили!

    У нас есть одобренный аудиторами троянец касперского, что тебе ЕЩЕ надо, шпионская морда?!

    P.S. и пароль не забудь себе сделать из 16 символов буквы-БУКВЫ-цифры-$#!@%$ и менять раз в три дня!
    (что он при этом будет на листочке записан - аудиторов не касается)

     
     
  • 3.57, Kuromi (ok), 12:06, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве принцип работы Касперского не сводится к тому чтобы сожрать все ресурсы и тем самым не дать вирусу (любому) запуститься? Так раньше говорили, неужели что-то изменилось?
     
     
  • 4.62, 12yoexpert (ok), 12:33, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    она сводится к функциональности вируса
     
  • 2.54, ivan_erohin (?), 11:59, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    windows defender (он же security essentials, он же endpoint security,
    развели бардак) бесплатно обновляется и поддерживается.

    dr.web бесплатно обновляется и поддерживается.

    у кашпировского плохая репутация, даже бесплатный пробовать не буду.

    или они для импортозащемленного линукса тоже требуют ?
    тогда можно приспособить dr.web + wine, как сделано на их cd-rom.

    для ограниченной программной среды и принудительной политики "W xor X"
    (прощай юзерская автоматизация, не одобренная секляпсами)
    никакого антивируса не нужно.

     
     
  • 3.63, pofigist (?), 12:51, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://repo.drweb.com/drweb/ - и нафига Вайн? Типа наши руки не для скуки чтоль?
     
  • 3.72, Аноним (72), 13:34, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Windows Defender окончательно превратился в средство автоматического удаления кряков/кейгенов/всякого хакерского софта.
     
     
  • 4.82, анон (?), 14:28, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можешь выдохнуть, его в планах у майек убрать. Вот с плутоном заживем, где разрешение на запуск и перемещение каждого файла нужно будет разрешение из анб получать, сразу после авторизации по мобиле и идентификации по роже. Ни одна вирусня не пройдет. Говорят, после этой чудной технологии, потенциальных преступников будут швабрировать еще до появления преступных мыслишек.
     
  • 4.84, User (??), 14:33, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Экая, право, оказiя! Все ж знают, что в кряках-кейгенах-хакерском софте "ничего такого"(ТМ) нет и быть не может - святые люди стараются для-вашей-и-нашей-свободы, и только коварный Билл все лОжит и лОжит в чужие штаны, мешая честным людям жить...
     
  • 3.92, Ананий (?), 15:16, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эта херня нужна для проверки виндовых фалопомоек и пощты виндовых клиентов. Под линуксами и тп оно нафиг не нужно.
    дефендер уже научился работать с почтовым сервером?
     

  • 1.37, Аноним (37), 10:29, 29/08/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    ClamAV малопригоден и абсолютно неэффективен в повседневной рутине.
     
     
  • 2.43, Аноним (36), 10:49, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это как про цианистый калий заявлять, что он невкусный
     
     
  • 3.74, 1 (??), 13:45, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому ценители заедают его пирожными.
     
     
  • 4.78, Аноним (76), 13:55, 29/08/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и запивают Модерой?
     

  • 1.87, Аноним (-), 14:49, 29/08/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     

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