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Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 22.10

18.10.2022 19:37

Доступна для свободной загрузки сборка Ubuntu RescuePack 22.10, позволяющая без запуска основной операционной системы провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе различных вредоносных программ, компьютерных вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских, вымогательских программ, а также провести лечение заражённых компьютеров. Размер загрузочного Live-образа 3.5 ГБ (x86_64).

В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, McAfee, Avira, eScan, Vba32 и ClamAV (ClamTk). Диск также укомплектован инструментами для восстановления удалённых файлов и разделов и позволяет работать с крипто-контейнерами VeraCrypt, BitLocker. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs. Применение внешнего загрузочного диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Сборка может рассматриваться как Linux-альтернатива таким дискам, как Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk.

В новой версии:

  • Обновлены антивирусные базы (Октябрь 2022) всех антивирусов на диске: ESET, BitDefender, COMODO, eScan, ClamAV, Vba32, Avira, McAfee.
  • Антивирус СlamAV обновлён до версии 0.103.6.
  • Антивирусное ядро Avira обновлено до версии 8.3.64.202.
  • Удален Sophos Anti-Virus
  • Обновлены R-Studio 5.1.191044, VeraCrypt 1.25.9, Firefox 105, OpenVPN 2.5.7.
  • Обновлена пакетная база Ubuntu (по состоянию на октябрь 2022 года).


  1. Главная ссылка к новости (https://ualinux.com/ru/news/up...)
  2. OpenNews: Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 21.11
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.105
  4. OpenNews: Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1
Автор новости: zluka
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57936-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, rescuepack
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Протон (?), 22:37, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что это значит?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:52, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    скорее всего, что эту контору захватили. она украинская и не может здесь рекламироваться просто так
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 22:55, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она всегда тут рекламировалась, црушные бэкдоры это кого надо црушные бэкдоры.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 23:01, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не было бекдоров, то у свободного софта не было бы финансирования.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:50, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    долго думал зачем антивирусу статистика, пока не выяснил что
    RStudio != R-Studio
     
     
  • 2.4, Аноним (5), 22:54, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    долго думал, при чём тут статистика, пока не выяснил, что RStudio существует в природе, но, всё ещё не понял, каким боком тут вирусы.
     

  • 1.6, Аноним (-), 22:58, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вирусы пишут антивирусные конторы, чтобы наживаться на хомяках.
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 23:01, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    А ты смешной. Антивирусам нужно ещё ловить вирусы других компаний, чтобы были только их вирусы. А так как все постоянно ловят чужие вирусы, побеждают только те вирусы дыры для которых дал производитель ОС.
     
     
  • 3.9, Neutron (?), 23:06, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Дурачок ты, анон. Все корпы давно рукопожатые и поделили отрасль между собой.
     
  • 3.10, Аноним (5), 23:06, 18/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На самом деле ситуация очень и очень частая, когда задетектить малварь может либо каспер либо нод32. Либо не один из них, а внезапно дрвеб. Все остальные абсолютные эталоны бесполезного ПО по всем параметрам. Т.е. ни один пакет не способен поймать всё, при этом работать параллельно они не могут и жрут очень прилично ресурсов. Основная их функция это сканировать на предмет полезных файлов и документов и сливать их в интересах заинтересованных.
     

  • 1.11, Fyz (?), 23:08, 18/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    на systemd не ругается?
     
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