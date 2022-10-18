Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 22.10

Доступна для свободной загрузки сборка Ubuntu RescuePack 22.10, позволяющая без запуска основной операционной системы провести полную антивирусную проверку для обнаружения и удаления в системе различных вредоносных программ, компьютерных вирусов, троянов, руткитов, червей, шпионских, вымогательских программ, а также провести лечение заражённых компьютеров. Размер загрузочного Live-образа 3.5 ГБ (x86_64).

В состав входят антивирусные пакеты ESET NOD32 4, BitDefender, COMODO, McAfee, Avira, eScan, Vba32 и ClamAV (ClamTk). Диск также укомплектован инструментами для восстановления удалённых файлов и разделов и позволяет работать с крипто-контейнерами VeraCrypt, BitLocker. Поддерживается проверка данных в файловых системах FAT, FAT32, exFAT, NTFS, HFS, HFS+, btrfs, e2fs, ext2, ext3, ext4, jfs, nilfs, reiserfs, reiser4, xfs и zfs. Применение внешнего загрузочного диска не позволяет вредоносному ПО противодействовать обезвреживанию и восстановлению заражённой системы. Сборка может рассматриваться как Linux-альтернатива таким дискам, как Dr.Web LiveDisk и Kaspersky Rescue Disk.

В новой версии: