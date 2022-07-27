Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1

> Или это такая свобода ? Это свобода - кого надо свобода.

Почти все крупные "свободные" проекты кому-то по факту принадлежат и кем-то управляются. Или у кого-то до сих пор иллюзии, что бабло они туда вваливают чисто по доброте душевной?

Циске в данном случае можно даже быть благодарным, что просто и без обиняков это показывает, а не всякие подковёрные игры устраивает.

