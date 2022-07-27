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Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1

27.07.2022 14:19

Компания Cisco опубликовала новые выпуски свободного антивирусного пакета ClamAV 0.105.1, 0.104.4 и 0.103.7. Напомним, что проект перешёл в руки Cisco в 2013 году после покупки компании Sourcefire, развивающей ClamAV и Snort. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Выпуск 0.104.4 станет последним обновлением в ветке 0.104, а ветка 0.103 отнесена к категории LTS и будет сопровождаться до сентября 2023 года.

Основные изменения в ClamAV 0.105.1:

  • Поставляемая в составе библиотека UnRAR обновлена до версии 6.1.7.
  • Исправлена ошибка, проявляющаяся при сканировании файлов, содержащих некорректные изображения, которые возможно загрузить для расчёта хэша.
  • Решена проблема со сборкой универсальных исполняемых файлов для macOS.
  • Убрано сообщение об ошибке, выдаваемое когда логический максимальный уровень функциональности сигнатуры ниже текущего уровня функциональности.
  • Устранён сбой в реализации промежуточных логических сигнатур.
  • Ослаблены ограничения для модифицированных ZIP-архивов, содержащих перекрывающиеся файлы.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.clamav.net/2022/0...)
  2. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.105
  3. OpenNews: Компания Cisco выпустила свободный антивирусный пакет ClamAV 0.104
  4. OpenNews: Большинство антивирусов оказались подвержены атаке через символические ссылки
  5. OpenNews: Обновление антивирусного загрузочного диска Ubuntu RescuePack 21.11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57560-clamav
Ключевые слова: clamav
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:23, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Если это свободный продукт - то почему Cisco может решать кому можно а кому нельзя?
    Или это такая свобода ?
     
     
  • 2.3, васёк (?), 14:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нравиться - форкай и меняй название, пили свою версию... лицензия не запрещает

     
  • 2.10, Аноним (10), 15:53, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что можно, а что нельзя?
     
  • 2.11, Celcion (ok), 15:56, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Или это такая свобода ?

    Это свобода - кого надо свобода.
    Почти все крупные "свободные" проекты кому-то по факту принадлежат и кем-то управляются. Или у кого-то до сих пор иллюзии, что бабло они туда вваливают чисто по доброте душевной?
    Циске в данном случае можно даже быть благодарным, что просто и без обиняков это показывает, а не всякие подковёрные игры устраивает.

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:32, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подытожу: после приобретения компанией с мировым именем, конкретно по антивирусному сканированию, сделано аж ничегошеньки
     
     
  • 2.4, васёк (?), 14:41, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сам коммиты слал, или ждёшь что другие будут делать, а ты только комменты на опеннете строчить?
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 15:02, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так он и до Циски не слал. Какие могут быть к нему претензии?
     
  • 2.8, Техподдержка цисак (?), 15:25, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сцы, все будет хорошо.
     

  • 1.5, Аноним (5), 14:53, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Русским базы запретили качать, захреначили раст в зависимости... Зачем оно нужно теперь? Чисто из интереса, есть ли ещё антивири под линь с отрытыми исходниками?
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 15:03, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Русским базы запретили качать

    "А что случилось-то?" ©

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 15:45, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Афганистане?
     
  • 2.12, YetAnotherOnanym (ok), 16:03, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С родными базами оно ловит хрен да нихрена, так что невелика потеря.
     
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