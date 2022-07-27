Обновление свободного антивирусного пакета ClamAV 0.103.7, 0.104.4 и 0.105.1

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|1.1, Аноним (1), 14:23, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если это свободный продукт - то почему Cisco может решать кому можно а кому нельзя?
Или это такая свобода ?
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|2.3, васёк (?), 14:39, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не нравиться - форкай и меняй название, пили свою версию... лицензия не запрещает
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|2.11, Celcion (ok), 15:56, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Или это такая свобода ?
Это свобода - кого надо свобода.
Почти все крупные "свободные" проекты кому-то по факту принадлежат и кем-то управляются. Или у кого-то до сих пор иллюзии, что бабло они туда вваливают чисто по доброте душевной?
Циске в данном случае можно даже быть благодарным, что просто и без обиняков это показывает, а не всякие подковёрные игры устраивает.
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|1.2, Аноним (2), 14:32, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подытожу: после приобретения компанией с мировым именем, конкретно по антивирусному сканированию, сделано аж ничегошеньки
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|2.4, васёк (?), 14:41, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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сам коммиты слал, или ждёшь что другие будут делать, а ты только комменты на опеннете строчить?
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|3.6, Аноним (6), 15:02, 27/07/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он и до Циски не слал. Какие могут быть к нему претензии?
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|1.5, Аноним (5), 14:53, 27/07/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Русским базы запретили качать, захреначили раст в зависимости... Зачем оно нужно теперь? Чисто из интереса, есть ли ещё антивири под линь с отрытыми исходниками?
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