Обновление дистрибутива TileOS 1.1

Доступен корректирующий выпуск дистрибутива TileOS 1.1 "T-Rex", построенного на пакетной базе Debian и предлагающего рабочий стол, использующий мозаичные оконные менеджеры. TileOS преследует те же цели, что и дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором), предлагая готовый к использованию интерфейс, не требующий дополнительной настройки и ориентированный как на опытных пользователей Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров, не тратя большое количество времени на их настройку. В отличии от Ubuntu Sway Remix, TileOS гораздо более открыт для различных изменений и кастомизаций, а также избавлен от каких-либо потенциальных проблем с авторскими правами (Ubuntu Sway Remix использует зарегистрированные товарные знаки Canonical, но официального ответа по поводу включения дистрибутива в официальное семейство Ubuntu до сих пор не получено). Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (в будущем планируется обеспечить поддержку arm64, в частности плат Raspberry Pi). Исходный код компонентов TileOS доступен на GitLab. Основное внимание в TileOS уделяется оконным менеджерам, использующим протокол Wayland. Официально представлены редакции с рабочими столами Sway и River, в разработке находятся редакции с SwayFX (форк Sway, дополненный различными эффектами рабочего стола) и Qtile. Дистрибутив использует пакетную базу Debian Stable, однако из тестовой ветки переносятся различные улучшения, более свежие версии некоторого ПО и графических драйверов. Помимо этого, в состав включён ряд исправлений, оптимизирующих работу дисковой подсистемы и памяти, а также перенесены некоторые улучшения из Ubuntu, например монтирование дисков в файловом менеджере без запроса пароля, и другие. В новом выпуске: Пакетная база синхронизирована с Debian 12.5;

Ядро Linux обновлено до версии 6.6.33;

Набор открытых видеодрайверов Mesa обновлён до версии 23.3.5;

Xwayland обновлён до версии 23.2.2;

Мультимедийный сервер PipeWire обновлён до выпуска 1.0.7;

В репозиторий добавлены утилиты wl-mirror (зеркалирование видеовыходов), wshowhotkeys (отображение на экране нажимаемых клавиш) и gpu-screen-recorder (высокопроизводительная утилита для записи экрана, функциональный аналог Nvidia Shadowplay).



