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Обновление дистрибутива TileOS 1.1

27.06.2024 11:48

Доступен корректирующий выпуск дистрибутива TileOS 1.1 "T-Rex", построенного на пакетной базе Debian и предлагающего рабочий стол, использующий мозаичные оконные менеджеры. TileOS преследует те же цели, что и дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором), предлагая готовый к использованию интерфейс, не требующий дополнительной настройки и ориентированный как на опытных пользователей Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров, не тратя большое количество времени на их настройку.

В отличии от Ubuntu Sway Remix, TileOS гораздо более открыт для различных изменений и кастомизаций, а также избавлен от каких-либо потенциальных проблем с авторскими правами (Ubuntu Sway Remix использует зарегистрированные товарные знаки Canonical, но официального ответа по поводу включения дистрибутива в официальное семейство Ubuntu до сих пор не получено). Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (в будущем планируется обеспечить поддержку arm64, в частности плат Raspberry Pi). Исходный код компонентов TileOS доступен на GitLab.

Основное внимание в TileOS уделяется оконным менеджерам, использующим протокол Wayland. Официально представлены редакции с рабочими столами Sway и River, в разработке находятся редакции с SwayFX (форк Sway, дополненный различными эффектами рабочего стола) и Qtile. Дистрибутив использует пакетную базу Debian Stable, однако из тестовой ветки переносятся различные улучшения, более свежие версии некоторого ПО и графических драйверов. Помимо этого, в состав включён ряд исправлений, оптимизирующих работу дисковой подсистемы и памяти, а также перенесены некоторые улучшения из Ubuntu, например монтирование дисков в файловом менеджере без запроса пароля, и другие.

В новом выпуске:

  • Пакетная база синхронизирована с Debian 12.5;
  • Ядро Linux обновлено до версии 6.6.33;
  • Набор открытых видеодрайверов Mesa обновлён до версии 23.3.5;
  • Xwayland обновлён до версии 23.2.2;
  • Мультимедийный сервер PipeWire обновлён до выпуска 1.0.7;
  • В репозиторий добавлены утилиты wl-mirror (зеркалирование видеовыходов), wshowhotkeys (отображение на экране нажимаемых клавиш) и gpu-screen-recorder (высокопроизводительная утилита для записи экрана, функциональный аналог Nvidia Shadowplay).


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/tile-os/til...)
  2. OpenNews: Первый выпуск дистрибутива TileOS
  3. OpenNews: Доступна среда рабочего стола LXQt 2.0.0
  4. OpenNews: Опубликован miracle-wm 0.2, композитный менеджер на базе Wayland и Mir
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.23
  6. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 24.04
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61447-tileos
Ключевые слова: tileos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 16:40, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:19, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором)

    Лучше бы занялся чем-то одним.

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 17:53, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А wshowhotkeys умеет сразу отправлять майору?
     

  • 1.5, user90 (?), 17:34, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Опять йузера за дебила держат)) Который САМ не способен установить нужное и кастомизировать дистрибутив как ему нужно.
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 17:46, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    90% использует винду и макось. В идеале остальные 10% могут кастомизировать дистрибутив. А потом мы вспоминаем долю убунты...
     
     
  • 3.9, user90 (?), 17:58, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 18:09, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дистрибутив для позеров.
    Те кто используют тайловые менеджеры позеры.
    Те кто не могут собрать тайловый менеджер из исходников вдвойне позеры.
     

  • 1.7, Аноним (8), 17:52, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Автор раздуватель энтропии и теперь тысячи серверов по всему миру будут дежать у себя копии этого хлама.
     
  • 1.10, Аноним (10), 18:08, 27/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где скриншоты
     
     
  • 2.12, Аноним (4), 18:12, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нашел, на официальном сайте
    https://tile-os.com/screenshots/sway/screen3.png
     
     
  • 3.13, Аноним (10), 18:14, 27/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откровенно говоря, лучше выглядит чем поделка на убунте
     
  • 3.14, Анон из села Кукуево (?), 18:28, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (-), 18:42, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.16, Аноним (-), 18:42, 27/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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