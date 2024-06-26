Выпуск Chrome OS 126

1, Аноним ( 1 ), 23:08, 26/06/2024 [ответить] + / – Реквестирую оффтоп : объясните отличия лицензии бзд от апач 2. Там что-то с патентами и судами но я не понял кто кому даёт право на патенты и что происходит когда кто-то на кого-то в суд подает.

4, Аноним ( 4 ), 23:18, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сути, когда разработчик программного обеспечения вносит код в проект (т. е. Работу по лицензии), он или она становится Соавтором. В соответствии с вышеуказанным условием участники предоставляют разрешение на использование любого из своих патентов, которые могут быть указаны в их вкладе. Это обеспечивает спокойствие пользователям, поскольку участник, скорее всего, не сможет требовать выплаты патентных гонораров от любых пользователей программного обеспечения, покрывающих этот вклад в проект.



2, Аноним ( 4 ), 23:15, 26/06/2024 [ответить] + / – Все что надо было сделать чтобы на изи захватить 3% мирового рынка десктопа это сделать нормальную ОС на базе ядра. А что будет когда ещё сделают нормальное ядро?

3, Сергей ( ?? ), 23:17, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В каком месте Linux категорически плох и ограничивает вышестоящие приложения, чего не делают другия ядра? :)

