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Выпуск Chrome OS 126

26.06.2024 22:35

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 126, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 126. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 126 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 126:

  • В приложении для работы с камерой добавлена поддержка цифрового увеличения на устройствах, не поддерживающих оптическое приближение. На высокопроизводительных ноутбуках для увеличения качества масштабирования предоставлена возможность применения механизма Super Resolution, использующего алгоритмы машинного обучения для реконструкции деталей.
  • Добавлена возможность настройки нового Chromebook, используя смартфон на базе Android. Между ноутбуком и смартфоном устанавливается прямой защищённый канал связи, через который переносятся данные о настройках Wi-Fi и учётной записи в Google.
  • Режим работы в роли точки доступа "Instant tethering" переименован в "Instant Hotspot".
  • Добавлена поддержка обновления прошивок для различных дополнительных периферийных устройств.
  • Реализована настройка для отключения навигации между страницами, используя сдвигающий экранный жест.
  • Реализована настройка для отключения мигания текстового курсора.
  • В режиме голосового чтения выделенных областей (Select to Speak) появилась возможность применения инструмента "лупа" для автоматического увеличения проговариваемых в данный момент слов.
  • В режиме родительского контроля "Family Link" появилась возможность предоставления прав на установку определённых дополнений и приложений.
  • Реализован сводный календарь (multi-calendar) позволяющий в одном окне просматривать информацию о событиях из нескольких календарей в Google Calendar.


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 126 со встроенным OCR-движком
  3. OpenNews: Google переводит ChromeOS на компоненты платформы Android
  4. OpenNews: Google добавит в Chrome OS технологию облачного выполнения классических приложений
  5. OpenNews: Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами
  6. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61444-chromeos
Ключевые слова: chromeos
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 23:08, 26/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Реквестирую оффтоп : объясните отличия лицензии бзд от апач 2.  Там что-то с патентами и судами но я не понял кто кому даёт право на патенты и что происходит когда кто-то на кого-то в суд подает.
     
     
  • 4, Аноним (4), 23:18, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, когда разработчик программного обеспечения вносит код в проект (т. е. Работу по лицензии), он или она становится Соавтором. В соответствии с вышеуказанным условием участники предоставляют разрешение на использование любого из своих патентов, которые могут быть указаны в их вкладе. Это обеспечивает спокойствие пользователям, поскольку участник, скорее всего, не сможет требовать выплаты патентных гонораров от любых пользователей программного обеспечения, покрывающих этот вклад в проект.
     

  • 2, Аноним (4), 23:15, 26/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Все что надо было сделать чтобы на изи захватить 3% мирового рынка десктопа это сделать нормальную ОС на базе ядра. А что будет когда ещё сделают нормальное ядро?
     
     
  • 3, Сергей (??), 23:17, 26/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте Linux категорически плох и ограничивает вышестоящие приложения, чего не делают другия ядра? :)
     
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