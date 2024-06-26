Выпуск Chrome OS 126

|
Представлен релиз операционной системы Chrome OS 126, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 126. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 126 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.
Основные изменения в Chrome OS 126:
- В приложении для работы с камерой добавлена поддержка цифрового увеличения на устройствах, не поддерживающих оптическое приближение. На высокопроизводительных ноутбуках для увеличения качества масштабирования предоставлена возможность применения механизма Super Resolution, использующего алгоритмы машинного обучения для реконструкции деталей.
- Добавлена возможность настройки нового Chromebook, используя смартфон на базе Android. Между ноутбуком и смартфоном устанавливается прямой защищённый канал связи, через который переносятся данные о настройках Wi-Fi и учётной записи в Google.
- Режим работы в роли точки доступа "Instant tethering" переименован в "Instant Hotspot".
- Добавлена поддержка обновления прошивок для различных дополнительных периферийных устройств.
- Реализована настройка для отключения навигации между страницами, используя сдвигающий экранный жест.
- Реализована настройка для отключения мигания текстового курсора.
- В режиме голосового чтения выделенных областей (Select to Speak) появилась возможность применения инструмента "лупа" для автоматического увеличения проговариваемых в данный момент слов.
- В режиме родительского контроля "Family Link" появилась возможность предоставления прав на установку определённых дополнений и приложений.
- Реализован сводный календарь (multi-calendar) позволяющий в одном окне просматривать информацию о событиях из нескольких календарей в
Google Calendar.