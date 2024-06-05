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Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами

05.06.2024 11:50

Представлен релиз операционной системы Chrome OS 125, основанной на ядре Linux, системном менеджере upstart, сборочном инструментарии ebuild/portage, открытых компонентах и web-браузере Chrome 125. Пользовательское окружение Chrome OS ограничивается web-браузером, а вместо стандартных программ задействованы web-приложения, тем не менее, Chrome OS включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Вывод на экран осуществляется при помощи графического стека Freon (ведётся работа по переходу на использование Wayland) и оконного менеджера Aura. Исходные тексты распространяются под свободной лицензией Apache 2.0. Сборка Chrome OS 125 доступна для большинства актуальных моделей Chromebook. Для использования на обычных компьютерах предлагается редакция Chrome OS Flex.

Основные изменения в Chrome OS 125:

  • Добавлен инструмент помощи при редактировании текстов (Assistive Copyeditor), выводящий рекомендации по грамматике, орфографии, стилю и структуре текста, редактируемого в web-приложениях или на сайтах.
  • Пользователям устройств Chromebook Plus предоставлен AI-генератор фона для видеоконференций, формирующий виртуальный задний план на основе описания на естественном языке. Генератор вызывается из меню панели управления видеоконференцией и позволяет сохранять созданные изображения для последующего использования в других приложениях.
  • Добавлен AI-генератор обоев рабочего стола и коллекция типовых шаблонов, которые можно адаптировать под свои предпочтения.
  • Добавлена поддержка кнопок на Bluetooth-гарнитурах, используемых для ответа, отклонения или завершения вызова, а также для управления включением микрофона.
  • В интерфейсе запуска программ (Launcher) появилась возможность поиска изображений по текстовому описанию изображённого, а не только по имени файлов. В панели поиска добавлена возможность настройки вывода результатов.
  • Добавлена опция для сокращения анимированных эффектов (Accessibility > Display and Magnification > Reduced Animations).
  • Добавлена возможность записи изменений на экране в виде анимированного GIF.
  • В режимах автоматического создания на лету субтитров к видео ("Live Caption") и голосового заполнения любых полей ввода текста ( "Dictation") задействована новая модель распознавания речи и реализована поддержка языков, отличных от английского. В настоящее время в Live Caption поддерживается 6 языков, а в Dictation - 18 локалей.
  • Добавлен режим быстрого сопряжения с беспроводными мышами (достаточно расположить мышь поблизости и согласиться с предложением о сопряжении). Обеспечен вывод предупреждения с запросом подтверждения операции в случае отключения Bluetooth при использовании беспроводных устройствах ввода.
  • В просмотрщик видео добавлена настройка для управления скоростью воспроизведения.
  • Реализован диалог для установки самодостаточных web-приложений (PWA, Progressive Web Apps).


  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 125
  3. OpenNews: Выпуск Chrome OS 124
  4. OpenNews: Google отключил поддержку io_uring в ChromeOS и Android из-за плачевного состояния безопасности
  5. OpenNews: В ChromeOS намечено разделение браузера и системного интерфейса
  6. OpenNews: Google продлил до 10 лет время поддержки устройств на базе ChromeOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61312-chromeos
Ключевые слова: chromeos
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:20, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Давайте я сразу задам нужные векторы, чтобы разговор шел предметно:
    - этим кто-то пользуется?
    - гуглаг
    - чем это лучше арча?
    - веб опять лезет на мой уютный десктоп
     
     
  • 2.11, Аноним (-), 14:11, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > этим кто-то пользуется?

    Я пользовался.
    Студентам раздавали хромбуки и аккаунты от универа.
    Очень удобно для того, чтобы на занятиях они учились, а не страдали фигней.
    Можно буквально в 2 клика им выдаавть права на те или иные ресурсы.

    > гуглаг

    Если не быть е№№№м фанатиком щво6одки за деньги корпорастов, то пофиг.
    Это рабочая учетка и естественно ничего кроме работы я там не делал.
    Студонту естественно никто не спрашивал, но если они через него занимались какими-то непотребствами - это их проблемы.

    > чем это лучше арча?

    Лучше чем рач ествественно)

    > веб опять лезет на мой уютный десктоп

    Твои личные трудности.

     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:41, 05/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, ryoken (ok), 13:32, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как-то мало про AI. Написали бы, что облегчает стук всего и вся в гУгелЬ :).
     
     
  • 2.4, нитгитлистер (?), 13:36, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ось от гугеля стучится в гугель? да не быть не может...)
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:06, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да они теперь знают какой у тебя фон на созвонах.
     

  • 1.3, нитгитлистер (?), 13:35, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Assistive Copyeditor интеренсо русский язык умеет? или как обычно?
     
  • 1.7, Аноним (7), 13:43, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что винда что макось что Хромом не отличимы.
     
     
  • 2.16, noc101 (ok), 14:42, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если закрыть глаза, выключить компьютер, отойти на 10км, пробить уши и орать во всю глотку. То да, разницы нет. Абсолютно идентичные системы.
    Да и Линукс тоже тогда как Винда, МакОСь и ХромОС. Да в таком случае даже Биос не отличим от Винды. Чего уж мелочится.
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:01, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот он, десктоп-линукс без systemd который вы заслужили
     
  • 1.9, Аноним (10), 14:05, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы не сабж не видать Линуксу на десктопе 3%
     
     
  • 2.13, nume (ok), 14:20, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Только Linux без Chrome OS почти 4% на пк, Chrome OS + linux на пк чуть больше 6%. Если вы ненавидите Linux, не значит что нужно принажать чужие достижения.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 15:37, 05/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.19, Аноним (20), 15:35, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Единственный линепс, который хоть как-то пригоден к использованию где-то ещё, кроме встройки, телефонов и серверов.
     

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