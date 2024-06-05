Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами

> этим кто-то пользуется?

Я пользовался.

Студентам раздавали хромбуки и аккаунты от универа.

Очень удобно для того, чтобы на занятиях они учились, а не страдали фигней.

Можно буквально в 2 клика им выдаавть права на те или иные ресурсы.

> гуглаг

Если не быть е№№№м фанатиком щво6одки за деньги корпорастов, то пофиг.

Это рабочая учетка и естественно ничего кроме работы я там не делал.

Студонту естественно никто не спрашивал, но если они через него занимались какими-то непотребствами - это их проблемы.

> чем это лучше арча?

Лучше чем рач ествественно)

> веб опять лезет на мой уютный десктоп

Твои личные трудности.