Выпуск Chrome OS 125 с новыми AI-инструментами

|
|1.1, Аноним (1), 13:20, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Давайте я сразу задам нужные векторы, чтобы разговор шел предметно:
- этим кто-то пользуется?
- гуглаг
- чем это лучше арча?
- веб опять лезет на мой уютный десктоп
|
|
|
|2.11, Аноним (-), 14:11, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> этим кто-то пользуется?
Я пользовался.
Студентам раздавали хромбуки и аккаунты от универа.
Очень удобно для того, чтобы на занятиях они учились, а не страдали фигней.
Можно буквально в 2 клика им выдаавть права на те или иные ресурсы.
> гуглаг
Если не быть е№№№м фанатиком щво6одки за деньги корпорастов, то пофиг.
Это рабочая учетка и естественно ничего кроме работы я там не делал.
Студонту естественно никто не спрашивал, но если они через него занимались какими-то непотребствами - это их проблемы.
> чем это лучше арча?
Лучше чем рач ествественно)
> веб опять лезет на мой уютный десктоп
Твои личные трудности.
|
|1.2, ryoken (ok), 13:32, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как-то мало про AI. Написали бы, что облегчает стук всего и вся в гУгелЬ :).
|
|
|
|2.16, noc101 (ok), 14:42, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если закрыть глаза, выключить компьютер, отойти на 10км, пробить уши и орать во всю глотку. То да, разницы нет. Абсолютно идентичные системы.
Да и Линукс тоже тогда как Винда, МакОСь и ХромОС. Да в таком случае даже Биос не отличим от Винды. Чего уж мелочится.
|
|
|
|2.13, nume (ok), 14:20, 05/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Только Linux без Chrome OS почти 4% на пк, Chrome OS + linux на пк чуть больше 6%. Если вы ненавидите Linux, не значит что нужно принажать чужие достижения.
|
|1.19, Аноним (20), 15:35, 05/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
Единственный линепс, который хоть как-то пригоден к использованию где-то ещё, кроме встройки, телефонов и серверов.
|