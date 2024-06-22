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Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 18.0

22.06.2024 23:20

Компания Mozilla обновила наборы голосовых данных Common Voice, включающие примеры произношения более 200 тысяч человек. Данные опубликованы как общественное достояние (CC0). Предложенные наборы можно использовать в системах машинного обучения для построения моделей распознавания и синтеза речи. По сравнению с прошлым обновлением объём речевого материала в коллекции увеличился с 31.1 до 31.8 тысяч часов речи, из которых 20.8 тысяч часов прошли процедуру проверки. Число поддерживаемых языков увеличилось со 124 до 129 (добавлены языки африканских племён коса, календжин, кидавида, долуо и тсвана).

В подготовке материалов на английском языке приняли участие 93.3 тысячи человек, надиктовавших 3554 часа речи (было 92.3 тысячи участников и 3508 часов). Набор для белорусского языка охватывает 8400 участников и 1815 часов речевого материала (было - 8291 участник и 1766 часов), русского языка - 3241 участник и 277 часов (было 3206 участников и 274 часа), узбекского - 2189 участников и 265 часов (было 2170 участникоа и 264 часа), украинского языка - 1091 участник и 113 часов (было 1075 участников и 112 часов).

Проект Common Voice нацелен на организацию совместной работы по накоплению базы голосовых шаблонов, учитывающей всё разнообразие голосов и манер речи. Пользователям предлагается озвучить выводимые на экран фразы или оценить качество данных, добавленных другими пользователями. Накопленную базу данных c записями различного произношения типовых фраз человеческой речи без ограничений можно использовать в системах машинного обучения и в исследовательских проектах.

  1. Главная ссылка к новости (https://foundation.mozilla.org...)
  2. OpenNews: Обновление голосовых данных Mozilla Common Voice 16.0
  3. OpenNews: Компания Mozilla представила движок распознавания речи DeepSpeech 0.9
  4. OpenNews: NVIDIA инвестирует 1.5 млн долларов в проект Mozilla Common Voice
  5. OpenNews: Новый выпуск системы синтеза речи Silero
  6. OpenNews: Проект Mozilla выпустил открытую систему распознавания речи
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61422-commonvoice
Ключевые слова: commonvoice
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Константавр (ok), 00:51, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >русского языка - 3241 участник и 277 часов

    Что-то мало. Чувствуется, что указа свыше небыло.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 03:02, 23/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На фоне младших братьев из Белоруссии даже немного стыдно за наших. Может быть указ был наоборот -- не помогать врагам. А может они сами не принимают, сейчас у западных агрессоров принято всё Русское удалять и блокировать. Боятся что ли? :))))))
     
     
  • 3.3, Аноним (-), 03:23, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
     
  • 4.4, Аноним (4), 03:29, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 5.9, Аноним (9), 03:54, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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  • 3.10, Аноним (-), 04:50, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
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     ....ответы скрыты (5)

  • 1.5, Аноним (4), 03:41, 23/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.6, Аноним (9), 03:47, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Voice of Enigma = Voice of New Age
    Voice of Mozilla = Voice of Transgenders
     
  • 1.13, Аноним (9), 04:58, 23/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ебaть
     

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