В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 16 изнутри"

Компания Postgres Professional разместила в свободном доступе книгу "PostgreSQL 16 изнутри" (PDF, 665 стр.). В книге детально рассматривается устройство СУБД PostgreSQL. Книга будет полезной администраторам и разработчикам, желающим разобраться во внутреннем устройстве PostgreSQL, а также тем, кто хорошо знаком с устройством другой СУБД, но переходит на PostgreSQL и хочет разобраться в отличиях. Автор книги — Егор Рогов, директор по разработке образовательных программ Postgres Professional.

Первое издание, основанное на 14-й версии PostgreSQL, было выпущено в марте 2022 года и обновлено до 15 версии. Из-за большого читательского интереса книга была переведена на английский язык, стала самым популярным тематическим изданием 2023 года по версии Postgres Weekly и вошла в список профессиональной литературы на официальном сайте сообщества PostgreSQL. В актуальной редакции учтены замечания читателей, исправлены опечатки, а также отражены изменения, произошедшие в версии PostgreSQL 16.

Дополнительно можно отметить наличие полного перевода официальной документации по PostgreSQL 16, а также размещение в открытом доступе нескольких русскоязычных книг по PostgreSQL - "Postgres: первое знакомство" (PDF), "PostgreSQL. Основы языка SQL" (PDF), "Основы технологий баз данных" (PDF), "Путеводитель по базам данных" (PDF), "Мониторинг PostgreSQL" (PDF).



