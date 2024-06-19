The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

В свободном доступе опубликована книга "PostgreSQL 16 изнутри"

19.06.2024 09:53

Компания Postgres Professional разместила в свободном доступе книгу "PostgreSQL 16 изнутри" (PDF, 665 стр.). В книге детально рассматривается устройство СУБД PostgreSQL. Книга будет полезной администраторам и разработчикам, желающим разобраться во внутреннем устройстве PostgreSQL, а также тем, кто хорошо знаком с устройством другой СУБД, но переходит на PostgreSQL и хочет разобраться в отличиях. Автор книги — Егор Рогов, директор по разработке образовательных программ Postgres Professional.

Первое издание, основанное на 14-й версии PostgreSQL, было выпущено в марте 2022 года и обновлено до 15 версии. Из-за большого читательского интереса книга была переведена на английский язык, стала самым популярным тематическим изданием 2023 года по версии Postgres Weekly и вошла в список профессиональной литературы на официальном сайте сообщества PostgreSQL. В актуальной редакции учтены замечания читателей, исправлены опечатки, а также отражены изменения, произошедшие в версии PostgreSQL 16.

Дополнительно можно отметить наличие полного перевода официальной документации по PostgreSQL 16, а также размещение в открытом доступе нескольких русскоязычных книг по PostgreSQL - "Postgres: первое знакомство" (PDF), "PostgreSQL. Основы языка SQL" (PDF), "Основы технологий баз данных" (PDF), "Путеводитель по базам данных" (PDF), "Мониторинг PostgreSQL" (PDF).

  1. Главная ссылка к новости (https://postgrespro.ru/educati...)
  2. OpenNews: Доступна документация к PostgreSQL 15.0 на русском языке
  3. OpenNews: В CVE опубликованы отчёты о ложных уязвимостях в curl, PostgreSQL и других проектах
  4. OpenNews: Релиз СУБД PostgreSQL 16
  5. OpenNews: Рейтинг популярности СУБД. PostgreSQL назван СУБД 2023 года
  6. OpenNews: Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет
Автор новости: Postgres Professional
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61398-postgresql
Ключевые слова: postgresql
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 10:22, 19/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Русское Постгре питается за счёт бюджетных денег.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:23, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:24, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы так говорите, как будто это что-то плохое.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:30, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А должно было питаться деньгами западных кукловодов.
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:26, 19/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.6, Аноним (5), 10:32, 19/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто бы там что ни говорил. Никакой юридической значимости и ответственности эта книга не несёт.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:36, 19/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Особенно перед вами
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру