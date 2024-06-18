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Опубликован Tinygo 0.32, компилятор языка Go на базе LLVM

18.06.2024 22:37

Доступен выпуск проекта Tinygo 0.32, развивающего компилятор языка Go для областей, в которых необходимо компактное представление результирующего кода и низкое потребление ресурсов, таких как микроконтроллеры и компактные однопроцессорные системы. Компиляция для различных целевых платформ реализована при помощи LLVM, а для поддержки языка применяются библиотеки, применяемые в основном инструментарии от проекта Go. Код распространяется под лицензией BSD.

Скомпилированная программа напрямую может запускаться на микроконтроллерах, что позволяет применять Go в качестве языка для написания сценариев автоматизации. В текущем виде поддерживается более ста моделей микроконтроллеров, включая различные платы Adafruit, Arduino, BBC micro, ESP32, M5Stack, ST Micro, Digispark, Raspberry Pi Pico, Nordic Semiconductor, SiFive HiFive1, STM32, Makerdiary и Phytec. Для взаимодействия с датчиками и подключёнными внешними устройствами, а также для поддержки интерфейсов, таких как I2C, GPIO и SPI, предоставляются специальные драйверы. Программы также могут быть собраны в формате WebAssembly (wasm/wasi) для запуска в браузере и в виде исполняемых файлов для Linux.

Ключевые цели проекта:

  • Возможность использовать подмножество привычного для себя языка Go на компактных устройствах. Язык Go выбран вместо Rust так как он более прост в изучении, предоставляет независимую от реализаций потоков поддержку распараллеливания на основе сопрограмм и предлагает обширную стандартную библиотеку ("батарейки входят в комплект").

  • Генерация очень компактных исполняемых файлов.
  • Поддержка наиболее распространённых моделей плат микроконтроллеров.
  • Возможность применения для Web и создания обособленных WebAssembly-приложений, используя интерфейс WASI (WebAssembly System Interface) для работы с файлами, сокетами и другими функциями, предоставляемыми операционной системой.
  • Поддержка CGo с минимальными накладными расходами при вызове функций на языке Си.
  • Поддержка большей части стандартных пакетов и возможность компиляции типового существующего кода без его изменения.
  • В отличие от находящегося в заброшенном виде похожего компилятора emgo в Tinygo сохранена оригинальная модель управления памятью Go с использованием сборщика мусора и вместо компиляции в представление на языке Си задействован LLVM для генерации эффективного машинного кода.

В новой версии добавлена поддержка плат и чипов Pico W, Adafruit ESP32 Feather V2, M5 Paper, PCA10059, stm32 nucleol476rg и Pimoroni Badger2040-W. Обеспечена совместимость с LLVM 18. Реализована возможность использования пробелов в именах накопителей в формате UF2. Для платформы esp32 добавлена поддержка шины I2C. Расширена поддержка WebAssembly.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/tinygo-org/...)
  2. OpenNews: Выпуск языка программирования Go 1.22
  3. OpenNews: В инструментарий для языка Go добавлена возможность отслеживания уязвимостей в модулях
  4. OpenNews: Google намерен добавить телеметрию в инструментарий для языка Go
  5. OpenNews: Для языка D представлен runtime для программирования микроконтроллеров
  6. OpenNews: Доступен PikaScript 1.8, вариант языка Python для микроконтроллеров
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61396-tinygo
Ключевые слова: tinygo, golang
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, user90 (?), 23:05, 18/06/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Gо Home епт!))
     
  • 2, Аноним (2), 23:35, 18/06/2024 [ответить]  
    		• +/
    Сборщику мусора на устройствах жёсткого реального времени самое место.
     
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