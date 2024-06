Выпуск AROS One 2.5, дистрибутива ОС AROS, совместимой с AmigaOS

Опубликован выпуск проекта AROS One 2.5, развивающего дистрибутив операционной системы AROS, позволяющий запустить на своей системе десктоп-окружение в стиле AmigaOS. Для установки на системах x86 подготовлены iso-образ и загрузочное окружение для записи на USB-накопитель. Операционная система AROS развивается с 1995 года и распространяется под открытой лицензией AROS Public License, основанной на Mozilla Public License 1.1. Проект AROS совместим с AmigaOS 3.1 на уровне API, предоставляет возможность запуска приложений, созданных для AmigaOS (после перекомпиляции для AROS), предоставляет стек TCP/IP, звуковую подсистему и инструментарий для разработки графических приложений. AROS также предлагает графический интерфейс пользователя в стиле AmigaOS и развивает дополнительную функциональность, расширяющую возможности AmigaOS. AROS One представляет собой готовый для запуска на современном оборудовании дистрибутив, включающий кастомизированную операционную систему AROS и набор различных пользовательских приложений. Среди изменений в новой версии: Предложена новая Си-библиотека, синхронизированная с 64-разрядной ОС AROS.

При запуске AROS поверх Linux реализована возможность работы с использованием WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойки для запуска Linux-приложений в Windows.

Заменено используемое по умолчанию изображение курсора мыши.

Расширена функциональность загрузочного меню и сокращено время загрузки.

В файловом менеджере и рабочем столе Wanderer добавлена поддержка удаления файлов и каталогов нажатием клавиши Del.

Добавлен скрипт SMB2-Start для организации совместного доступа к файлам по сети.

Обновлены версии приложений, собранных для AROS, например, эмуляторы классических игр ScummVM 1.9.1 и ResidualVM 0.3.1.1, графическая библиотека GLFW (Graphics Library Framework) 3.4, браузер AmiFox 0.6, конвертер изображений Image2PDF 2.6, интерфейс выбора тем оформления ThemeList 1.0, просмотрщик изображений LoView 2.024, приложение для чистки системы WitchCleaner 3.20, а также различные демонстрации и игры.