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Выпуск AROS One 2.5, дистрибутива ОС AROS, совместимой с AmigaOS

10.06.2024 23:31

Опубликован выпуск проекта AROS One 2.5, развивающего дистрибутив операционной системы AROS, позволяющий запустить на своей системе десктоп-окружение в стиле AmigaOS. Для установки на системах x86 подготовлены iso-образ и загрузочное окружение для записи на USB-накопитель. Операционная система AROS развивается с 1995 года и распространяется под открытой лицензией AROS Public License, основанной на Mozilla Public License 1.1.

Проект AROS совместим с AmigaOS 3.1 на уровне API, предоставляет возможность запуска приложений, созданных для AmigaOS (после перекомпиляции для AROS), предоставляет стек TCP/IP, звуковую подсистему и инструментарий для разработки графических приложений. AROS также предлагает графический интерфейс пользователя в стиле AmigaOS и развивает дополнительную функциональность, расширяющую возможности AmigaOS. AROS One представляет собой готовый для запуска на современном оборудовании дистрибутив, включающий кастомизированную операционную систему AROS и набор различных пользовательских приложений.

Среди изменений в новой версии:

  • Предложена новая Си-библиотека, синхронизированная с 64-разрядной ОС AROS.
  • При запуске AROS поверх Linux реализована возможность работы с использованием WSL (Windows Subsystem for Linux), прослойки для запуска Linux-приложений в Windows.
  • Заменено используемое по умолчанию изображение курсора мыши.
  • Расширена функциональность загрузочного меню и сокращено время загрузки.
  • В файловом менеджере и рабочем столе Wanderer добавлена поддержка удаления файлов и каталогов нажатием клавиши Del.
  • Добавлен скрипт SMB2-Start для организации совместного доступа к файлам по сети.
  • Обновлены версии приложений, собранных для AROS, например, эмуляторы классических игр ScummVM 1.9.1 и ResidualVM 0.3.1.1, графическая библиотека GLFW (Graphics Library Framework) 3.4, браузер AmiFox 0.6, конвертер изображений Image2PDF 2.6, интерфейс выбора тем оформления ThemeList 1.0, просмотрщик изображений LoView 2.024, приложение для чистки системы WitchCleaner 3.20, а также различные демонстрации и игры.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.arosworld.org/infu...)
  2. OpenNews: Выпуск Icaros Desktop 2.3, дистрибутива операционной системы AROS
  3. OpenNews: Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.8.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61346-aros
Ключевые слова: aros
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 23:44, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Как же плохо это выглядит)
     
     
  • 2.2, нах. (?), 23:50, 10/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.4, 13 (??), 23:54, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты не настоящий фрактал. Настоящий бы написал что-то про тот язык, на котором написан сабж.
     
     
  • 3.8, Аноним (-), 00:03, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Настоящий бы написал что-то про тот язык, на котором написан сабж.

    Ой, а типа у них был выбор в 1995 году на чем писать...

     
     
  • 4.10, Аноним (10), 00:20, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тогда была Ада. Объектно, государственно. Сишка уже тогда была на пенсии - даже горбач калектора нетумм
     
  • 2.5, alexandr_0503 (ok), 23:54, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех лет это были очень прорывные технологии, если бы commodore не обанкротилась бы,то кто знает,что было бы сейчас. Быть может Amiga жила и здраствовала бы
     
     
  • 3.11, Аноним (10), 00:22, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы тоже сейчас жил да процветал если бы лет 10 назад фирму поднял и не обанкротился
     

  • 1.3, нах. (?), 23:51, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > Операционная система AROS развивается с 1995 года

    а вы, рябяты, я смотрю - упорные... или упоротые?

     
     
  • 2.6, alexandr_0503 (ok), 23:56, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В любых больших проектах рано или поздно создаются их ответвления,так и здесь. Сообщество просто не хотело её окончательной смерти
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >или упоротые?

    В чём упоротось? Просто надо было что-то написать?

     

  • 1.7, Доктор Альба (?), 23:57, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Очередная игрушечная ОС для гиков.
     
     
  • 2.14, Изя (?), 00:34, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Amiga лучшее что было в истории человечества в этой сфере
     
  • 2.15, Аноним (16), 00:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Им надо доделать 64 разрядную версию и интерфейс уровня Win 98.
    Сейчас интерфейс не далеко ушел от  IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) или Common Desktop Environment (CDE).
     

  • 1.9, Аноним (9), 00:08, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Осталость только собрать Aros One поверх гайки и вуаля! Amiga+Haiku - синергия и квантовый скачок!
     
     
  • 2.12, Аноним (16), 00:33, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А смысл?
    AROS это клон AmigaOS а Haiku клон BeOS.
     

  • 1.13, Изя (?), 00:33, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Icaros готовый дистрибутив, а как пользоваться самой aros я так за 10 лет и не понял
     
  • 1.17, Аноним (16), 00:43, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Очень рад что новость про AROS появилась. Всегда радуют новости про AROS и про HaikuOS. Не одним Linux жив человек. Тем более эта новость интереснее чем очередной обновление GNOME или KDE. Тем более что AROS в разы сильнее чем GNOME.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 01:29, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это конечно радостно, а где их можно заюзать? Я вот год назад подумал, что если беос была заточена под мультимедию, то может гайку приспособить под медиа сервер какой? Ага, щаз, софта кроме кутешных блокнотов нет от слова совсем.
     

  • 1.19, Аноним (19), 02:32, 11/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

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