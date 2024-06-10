Выпуск AROS One 2.5, дистрибутива ОС AROS, совместимой с AmigaOS

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|2.4, 13 (??), 23:54, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты не настоящий фрактал. Настоящий бы написал что-то про тот язык, на котором написан сабж.
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|3.8, Аноним (-), 00:03, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Настоящий бы написал что-то про тот язык, на котором написан сабж.
Ой, а типа у них был выбор в 1995 году на чем писать...
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|4.10, Аноним (10), 00:20, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тогда была Ада. Объектно, государственно. Сишка уже тогда была на пенсии - даже горбач калектора нетумм
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|2.5, alexandr_0503 (ok), 23:54, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех лет это были очень прорывные технологии, если бы commodore не обанкротилась бы,то кто знает,что было бы сейчас. Быть может Amiga жила и здраствовала бы
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|3.11, Аноним (10), 00:22, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы тоже сейчас жил да процветал если бы лет 10 назад фирму поднял и не обанкротился
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|1.3, нах. (?), 23:51, 10/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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> Операционная система AROS развивается с 1995 года
а вы, рябяты, я смотрю - упорные... или упоротые?
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|2.6, alexandr_0503 (ok), 23:56, 10/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В любых больших проектах рано или поздно создаются их ответвления,так и здесь. Сообщество просто не хотело её окончательной смерти
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|2.16, Аноним (16), 00:40, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>или упоротые?
В чём упоротось? Просто надо было что-то написать?
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|2.14, Изя (?), 00:34, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Amiga лучшее что было в истории человечества в этой сфере
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|2.15, Аноним (16), 00:36, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им надо доделать 64 разрядную версию и интерфейс уровня Win 98.
Сейчас интерфейс не далеко ушел от IRIX Interactive Desktop (SGI Indigo Magic Desktop) или Common Desktop Environment (CDE).
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|1.9, Аноним (9), 00:08, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Осталость только собрать Aros One поверх гайки и вуаля! Amiga+Haiku - синергия и квантовый скачок!
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|1.13, Изя (?), 00:33, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Icaros готовый дистрибутив, а как пользоваться самой aros я так за 10 лет и не понял
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|1.17, Аноним (16), 00:43, 11/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Очень рад что новость про AROS появилась. Всегда радуют новости про AROS и про HaikuOS. Не одним Linux жив человек. Тем более эта новость интереснее чем очередной обновление GNOME или KDE. Тем более что AROS в разы сильнее чем GNOME.
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|2.18, Аноним (18), 01:29, 11/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это конечно радостно, а где их можно заюзать? Я вот год назад подумал, что если беос была заточена под мультимедию, то может гайку приспособить под медиа сервер какой? Ага, щаз, софта кроме кутешных блокнотов нет от слова совсем.
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