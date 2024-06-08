The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Уязвимости в проприетарных драйверах NVIDIA

08.06.2024 13:14

Компания NVIDIA раскрыла сведения о серии уязвимостей в проприетарных драйверах к GPU и VGPU, которые устранены в недавно выпущенных обновлениях 550.90.07, 535.183.01 и 470.256.02.

  • CVE‑2024‑0090 - ошибка, приводящая к записи за пределы выделенного буфера. Потенциально уязвимость может быть эксплуатирована для повышения привилегий или выполнения кода атакующего. Проблема проявляется в драйверах для Linux и Windows. Уровень опасности 7.8 из 10.
  • CVE‑2024‑0091 - разыменование указателя при манипуляциях с API драйвера. Успешная эксплуатация уязвимости может привести к отказу в обслуживании, утечке информации или фальсификации данных. Проблема проявляется в драйверах для Linux и Windows. Уровень опасности 7.8 из 10.
  • CVE‑2024‑0093 - предоставление доступа к внутренней информации пользователям, не авторизированным на получение подобных данных. Успешная эксплуатация уязвимости может привести к утечке информации. Проблема проявляется в драйверах для Linux и Windows. Уровень опасности 6.5 из 10.
  • CVE‑2024‑0092 - некорректная проверка и обработка исключений. Проблема может привести к отказу в обслуживании. Уязвимость проявляется в драйверах для Linux и Windows. Уровень опасности 5.5 из 10.
  • CVE‑2024‑0089 - утечка информации, оставшейся после предыдущего клиента или процесса. Проблема проявляется только в драйверах для Windows. Уровень опасности 7.8 из 10.
  • Пять уязвимостей в драйверах для виртуального GPU NVIDIA (vGPU), из которых три потенциально позволяют выполнить привилегированные операции на стороне хост-окружения через манипуляции в гостевой системе (CVE‑2024‑0099, CVE‑2024‑0084) или выполнения действий непривилегированным пользователем (CVE‑2024‑0085) .


  1. Главная ссылка к новости (https://nvidia.custhelp.com/ap...)
  2. OpenNews: Представитель NVIDIA ответил на вопросы, связанные с переводом драйверов на открытые модули ядра
  3. OpenNews: NVIDIA начнёт использовать открытые модули ядра для GPU, начиная с Turing
  4. OpenNews: NVIDIA препятствует разработке транслирующих прослоек для запуска CUDA на других платформах
  5. OpenNews: Выпуск проприетарного драйвера NVIDIA 550.54.14
  6. OpenNews: NVK и Zink существенно улучшили ситуацию с открытыми драйверами для GPU NVIDIA
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61337-nvidia
Ключевые слова: nvidia, driver
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Kerr (ok), 13:27, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –8 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.6, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:59, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Компания NVIDIA раскрыла сведения

    Ну спасибо (с)

    А сколько сведений решили не раскрывать?

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 14:13, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?
    Тебе что-то не нравится - можешь пользоваться открытыми дровами от сообщества.
    Или купить радеон.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:03, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?

    Тут скорее рассказать соседу что таки - обгадился у него перед дверью и испачкал пол. Но можно конечно и замести ему под коврик свое д@рьмо сделав вид что ничего не было. Только потом вас за что-то не любят. Странные люди.

    > Тебе что-то не нравится - можешь пользоваться открытыми дровами от сообщества.
    > Или купить радеон.

    ЧСХ отличная идея. Покупать нечто с дровами урывающими файлухи, с вулнами которые даже честно описать не изволят, останавливающими вентили, локапающими консоли и проч - такое себе.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 17:24, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 3.21, YetAnotherOnanym (ok), 19:02, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?

    1. У меня в кармане.
    2. На банковском счёте.
    Можешь не благодарить.

     

  • 1.10, Аноним (10), 14:08, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бгг. Совсем свежачек,хорошо.что о их выходе ничего не знал.
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:58, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может наконец 555 или еще 560 зарелизят ?
     
     
  • 2.16, Вася (??), 16:50, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    555 хоть и бету тебе вера запрещает поставить?
     

  • 1.14, Bottle (?), 15:22, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    Как минимум две типичные сишные ошибки. А вот и результат кривого дизайна гoвноязыка из восьмидесятых годов, когда уселись диды и решили: "А вот это может работать как угодно! Мы вам разрешаем!".
    Задизайнили однажды, а ловят одни и те ошибки десятилетиями.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 16:25, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чем тебе плюсы не угодили и каким боком ты их приплёл?
     
     
  • 3.18, Аноним (4), 16:57, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У него интеллект хлебушка, не обращай внимания.
     
  • 2.17, Аноним (4), 16:56, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ошибки делают программисты, а не язык.
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 17:27, 08/06/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 19:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как же вы задрали со своим моральным релятивизмом. Есть плохие инструменты. Есть устаревшие инструменты. Есть плохие языки.
     
  • 2.22, YetAnotherOnanym (ok), 19:04, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это может работать как угодно

    Вот именно. За это и ценится.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру