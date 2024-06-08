Уязвимости в проприетарных драйверах NVIDIA

> А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?

Тут скорее рассказать соседу что таки - обгадился у него перед дверью и испачкал пол. Но можно конечно и замести ему под коврик свое д@рьмо сделав вид что ничего не было. Только потом вас за что-то не любят. Странные люди.

> Тебе что-то не нравится - можешь пользоваться открытыми дровами от сообщества.

> Или купить радеон.

ЧСХ отличная идея. Покупать нечто с дровами урывающими файлухи, с вулнами которые даже честно описать не изволят, останавливающими вентили, локапающими консоли и проч - такое себе.

