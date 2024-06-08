Уязвимости в проприетарных драйверах NVIDIA

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|2.11, Аноним (-), 14:13, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?
Тебе что-то не нравится - можешь пользоваться открытыми дровами от сообщества.
Или купить радеон.
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|3.13, Аноним (13), 15:03, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?
Тут скорее рассказать соседу что таки - обгадился у него перед дверью и испачкал пол. Но можно конечно и замести ему под коврик свое д@рьмо сделав вид что ничего не было. Только потом вас за что-то не любят. Странные люди.
> Тебе что-то не нравится - можешь пользоваться открытыми дровами от сообщества.
> Или купить радеон.
ЧСХ отличная идея. Покупать нечто с дровами урывающими файлухи, с вулнами которые даже честно описать не изволят, останавливающими вентили, локапающими консоли и проч - такое себе.
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|3.21, YetAnotherOnanym (ok), 19:02, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А ты любым первым встречным рассказываешь где ключи от квартиры где деньги лежат?
1. У меня в кармане.
2. На банковском счёте.
Можешь не благодарить.
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|1.14, Bottle (?), 15:22, 08/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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Как минимум две типичные сишные ошибки. А вот и результат кривого дизайна гoвноязыка из восьмидесятых годов, когда уселись диды и решили: "А вот это может работать как угодно! Мы вам разрешаем!".
Задизайнили однажды, а ловят одни и те ошибки десятилетиями.
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|3.23, Аноним (23), 19:30, 08/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как же вы задрали со своим моральным релятивизмом. Есть плохие инструменты. Есть устаревшие инструменты. Есть плохие языки.
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