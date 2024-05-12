Выпуск Nuitka 2.2, компилятора для языка Python

Доступен выпуск проекта Nuitka 2.2, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка Python 3.12. Добавлена поддержка JIT модуля tensorflow. В конфигурацию добавлен обработчик change_class, который по аналогии с change_function позволяет целиком заменить определение класса или добавить отдельные заглушки. Ускорена генерация кода за счёт более эффективного кэширования. Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек antlr, celery, transformers, tensorflow, deepspeed, imgui_bundle, tf_keras, bokeh.



