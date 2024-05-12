Выпуск Nuitka 2.2, компилятора для языка Python

|
|1.1, Аноним (1), 08:40, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%
Хорошо, но от производительности С очень далеко.
|
|
|
|2.3, Аноним (3), 08:51, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Но и сложность написания кода гораздо ниже.
Кому-то будет вполне достаточно такой производительности
|
|
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 16:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Домохозяйки не умеют программировать. Как раз таки для повышенной производительности, что аж понадобилось вручную памятью рулить, нужны очень веские причины. Для всего остального 98% программирования нужен только высокий уровень абстракций.
|
|2.5, Аноним (5), 10:24, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Питон про производительность программиста (выполнение поставленной ему задачи), а не программы (задачи поставленной компьютеру). Удивительно, но задача может быть выполнена на порядок быстрей, даже если сама вычислительная программа на порядок медленней. Искуство заключается в выборе инструмента подходящего конкретной задаче.
|
|1.6, Аноним (6), 10:44, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Пробовали несколько раз, в разное время на разных проектах. Изменения производительности не обнаружили, поэтому не используем.
|
|1.8, Аноним (8), 12:00, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Если бы я мог использовать вот эту Нуитку для питон-плагинов к Cudatext то была бы реальная польза. А так.... Ну да, кто то найдёт применение...
|
|
|
|
|
|
|
|4.23, commiethebeastie (ok), 22:21, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Nuitka is short for Annuitka, which is the nickname of my wife Anna who is Russian... here a recent shot with my son David.
I one day made her the compiler as a gift. Much better name than "Py2C", right?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 14:41, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вместо того, чтобы пилить очередной дырявый сплит в стопицотый раз они выбирают это… просрали поколение
|
|2.18, Аноним (17), 16:55, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Тебя бы на лекцию по CS, тебе бы таких люлей ввалили за ссылки на си и кресты. Вредные советы!
|
|2.20, Аноним (20), 17:11, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Как профессиональный программист на C++ скажу что ни за что не начал бы писать на нём что-либо за пределами работы. Просто кошмарное количество boilerplate кода надо набить прежде чем увидишь хоть какой-нибудь результат. И подозреваю что Rust ваш ничем не лучше.
Python - он для души.
|
|1.13, Аноним (13), 15:05, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
>полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7
Актуальными? Особенно, первый.
|