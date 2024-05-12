The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск Nuitka 2.2, компилятора для языка Python

12.05.2024 08:25

Доступен выпуск проекта Nuitka 2.2, развивающего компилятор для трансляции скриптов на языке Python в представление на языке C, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7, 3.3 - 3.11. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

В новой версии реализована экспериментальная поддержка Python 3.12. Добавлена поддержка JIT модуля tensorflow. В конфигурацию добавлен обработчик change_class, который по аналогии с change_function позволяет целиком заменить определение класса или добавить отдельные заглушки. Ускорена генерация кода за счёт более эффективного кэширования. Расширены возможности плагина anti-bloat, который теперь может применяться для уменьшения числа пакетов при использовании библиотек antlr, celery, transformers, tensorflow, deepspeed, imgui_bundle, tf_keras, bokeh.

  1. Главная ссылка к новости (https://nuitka.net/posts/nuitk...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 2.0, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Выпуск Cython 3.0 и Nuitka 1.7, компиляторов для языка Python
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.12
  5. OpenNews: 7% разработчиков продолжают использовать Python 2
  6. OpenNews: В Python добавлен JIT-компилятор
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61154-nuitka
Ключевые слова: nuitka
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:40, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 335%

    Хорошо, но от производительности С очень далеко.

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 08:51, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Но и сложность написания кода гораздо ниже.
    Кому-то будет вполне достаточно такой производительности
     
     
  • 3.15, Ivan7 (ok), 16:17, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для домохозяек пойдёт
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 16:52, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Домохозяйки не умеют программировать. Как раз таки для повышенной производительности, что аж понадобилось вручную памятью рулить, нужны очень веские причины. Для всего остального 98% программирования нужен только высокий уровень абстракций.
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:24, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Питон про производительность программиста (выполнение поставленной ему задачи), а не программы (задачи поставленной компьютеру). Удивительно, но задача может быть выполнена на порядок быстрей, даже если сама вычислительная программа на порядок медленней. Искуство заключается в выборе инструмента подходящего конкретной задаче.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:44, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пробовали несколько раз, в разное время на разных проектах. Изменения производительности не обнаружили, поэтому не используем.
     
  • 1.8, Аноним (8), 12:00, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы я мог использовать вот эту Нуитку для питон-плагинов к Cudatext то была бы реальная польза. А так.... Ну да, кто то найдёт применение...
     
     
  • 2.11, commiethebeastie (ok), 13:46, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Она не нуитка, а Нютка, Анютка.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 19:50, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нютка-анютка это niutka, а не nuitka.
     
     
  • 4.23, commiethebeastie (ok), 22:21, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nuitka is short for Annuitka, which is the nickname of my wife Anna who is Russian... here a recent shot with my son David.

    I one day made her the compiler as a gift. Much better name than "Py2C", right?

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:28, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо того чтобы учить СИ, С++ они выдумывает это.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 14:41, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вместо того, чтобы пилить очередной дырявый сплит в стопицотый раз они выбирают это… просрали поколение
     
  • 2.18, Аноним (17), 16:55, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя бы на лекцию по CS, тебе бы таких люлей ввалили за ссылки на си и кресты. Вредные советы!
     
  • 2.20, Аноним (20), 17:11, 12/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как профессиональный программист на C++ скажу что ни за что не начал бы писать на нём что-либо за пределами работы. Просто кошмарное количество boilerplate кода надо набить прежде чем увидишь хоть какой-нибудь результат. И подозреваю что Rust ваш ничем не лучше.

    Python - он для души.

     

  • 1.13, Аноним (13), 15:05, 12/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.6, 2.7

    Актуальными? Особенно, первый.

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру