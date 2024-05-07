Выпуск PortableGL 0.98, реализации OpenGL 3 на языке Си

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:05, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Крайзис на CPU запускали, вроде и фпс был приемлимый. С avx512 так вообще 1 ядро процессора сравнимо с 1 CU видеокарты по вычислительной мощности. Можно параллельно блок из 16 пикселей в float32 в шейдере обрабатывать или 32 пикселя в float16.

3.15 , Аноним ( 15 ), 11:04, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У avx512 смутное будущее... В 12-14 поколениях интела его уже нет.

4.26 , Аноним ( - ), 11:42, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да они просто реализовать не смогли его нормально, завезли какой-то недоаналог

2.23 , Аноним ( 23 ), 11:28, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как-то так:

- https://github.com/rswinkle/PortableGL/blob/master/demos/shadertoy.cpp

- https://github.com/rswinkle/PortableGL/tree/master/external/glm

В смысле "по сравнению с работой на GPU"? Он на GPU и может.

3.28 , Андрей ( ?? ), 11:50, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какой GPU ? Это же софтверная библиотека и реализация. Тут единственное, что сложно понять, так это то, чем mesa не устраивает, если она вроде как раз про то и даже больше. Возможно код действительно проще, но тогда не совсем ясен задел на точность. С другой стороны - это круто, иметь программную реализацию OpenGL, которую можно в чистую линковать на любом устройстве на котором хочешь вывести 3D графику, да ещё и так, чтобы сохранить переносимость кода с полными реализациями OpenGL, типо той же месы.

4.31 , 12yoexpert ( ok ), 12:03, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты сам задал тупой вопрос, ответ на который есть в посте, и сам на него ответил, как мог, примерно как в посте

3.29 , rezzet ( ? ), 11:57, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Насколько понял GPU не может. GPU в отличие от CPU имеет непереносимую специфичную для каждого поколения GPU архитектуру и обеспечить работу на нем может только производитель GPU в своем драйвере. Этот проект это именно рендер на CPU за счет этого получается переносимость везде где есть Си-компилятор, именно о этом пишет автор проекта на странице github. Идея вполне себе жизнеспособная, фактически это процессорный растеризатор.

