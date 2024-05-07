Выпуск PortableGL 0.98, реализации OpenGL 3 на языке Си

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Проект крутой, но я боюсь представить, насколько медленно с ним работают программы по сравнению с работой на GPU.
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|2.7, Аноним (7), 10:05, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Крайзис на CPU запускали, вроде и фпс был приемлимый. С avx512 так вообще 1 ядро процессора сравнимо с 1 CU видеокарты по вычислительной мощности. Можно параллельно блок из 16 пикселей в float32 в шейдере обрабатывать или 32 пикселя в float16.
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|3.15, Аноним (15), 11:04, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У avx512 смутное будущее... В 12-14 поколениях интела его уже нет.
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|4.26, Аноним (-), 11:42, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да они просто реализовать не смогли его нормально, завезли какой-то недоаналог
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|3.28, Андрей (??), 11:50, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой GPU ? Это же софтверная библиотека и реализация. Тут единственное, что сложно понять, так это то, чем mesa не устраивает, если она вроде как раз про то и даже больше. Возможно код действительно проще, но тогда не совсем ясен задел на точность. С другой стороны - это круто, иметь программную реализацию OpenGL, которую можно в чистую линковать на любом устройстве на котором хочешь вывести 3D графику, да ещё и так, чтобы сохранить переносимость кода с полными реализациями OpenGL, типо той же месы.
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|4.31, 12yoexpert (ok), 12:03, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ты сам задал тупой вопрос, ответ на который есть в посте, и сам на него ответил, как мог, примерно как в посте
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|3.29, rezzet (?), 11:57, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насколько понял GPU не может. GPU в отличие от CPU имеет непереносимую специфичную для каждого поколения GPU архитектуру и обеспечить работу на нем может только производитель GPU в своем драйвере. Этот проект это именно рендер на CPU за счет этого получается переносимость везде где есть Си-компилятор, именно о этом пишет автор проекта на странице github. Идея вполне себе жизнеспособная, фактически это процессорный растеризатор.
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|1.5, Аноним (5), 10:00, 07/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Посмотрел код, пример типичного овнокода. С одной стороны так наверняка быстрее, но поддерживать такое поделки будет сложно. Поэтому тут два пути или упрощённый функционал. Или медленное или быстрое забвение как только уйдет кор девелопер (да он там один)
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|2.9, Middle Go Developer (?), 10:37, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это как я был на одной олимпиаде, а организатор сказал, что чтобы решить задачу, надо уметь в "спортивное программирование", которое нигде больше не пригодится
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|3.13, Аноним (-), 10:58, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> которое нигде больше не пригодится
Доводилось работать с олимпиадником.
Его код... ну, это сложно описать.
Срезание углов где только можно - "разумеется!"
Забивание на краевые случаи.
Подогнать код под тесты или выкинуть "ненужные" тесты - "легко!"
Застрять на ненужной оптимизации какого-то случая, который выпадает раз в 100 лет, переписать его на нечитаемое месиво хаков и при этом ускорить всего на 10% - "а почему бы и нет?")).
На фоне всего этого принципиальное отсутствие форматирование кода было просто забавной особенностью)
С другой стороны, уверен что где-то есть прекрасные профессионалы с олимпианым прошлым.
Просто мне не повезло их встретить.
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|Часть нити удалена модератором
|2.24, Аноним (23), 11:30, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пожалуйста, покажите пример хорошего кода на С. В целом, у вас есть в наличии свой открытый код?
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|2.27, Аноним (27), 11:46, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Посмотрел код, пример типичного овнокода.
Да? Где?
> Или медленное или быстрое забвение как только уйдет кор девелопер
Там код настолько маленький и простой.
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|2.19, Аноним (19), 11:13, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Живешь ты допустим в 3042 годе и решил вспомнить молодость, погаматься в игры твоих предков, а OpenGL давно уже выпилили отовсюду, везде голограммы, нейроинтерфейсы, телепорты мать их за ногу. Вот на помощь твоему процу с 100тыс. ядер и придет PortableGL
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|3.21, Швондик (?), 11:24, 07/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так как это компилировать если бинарников нет в архиве, а называется PortableGL ?
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