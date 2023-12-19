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Релиз PoCL 5.0 с независимой реализацией стандарта OpenCL

19.12.2023 23:24

Опубликован релиз проекта PoCL 5.0 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU, NVIDIA GPU и различных специализированных ASIP (Application-Specific Instruction-set Processor) и TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (через libcuda).

В новой версии:

  • Реализован новый бэкенд "Remote", предназначенный для организации распределённых вычислений через вынос обработки команд OpenCL на другие хосты в сети, на которых запущен фоновый процесс pocld.
  • В драйвере CUDA реализованы дополнительные возможности и расширения OpenCL 3.0, такие как атомарные операции, переменные с ограниченной областью видимости, подгруппы intel_sub_group_shuffle, intel_sub_group_shuffle_xor, get_sub_group_local_id, sub_group_barrier и sub_group_ballot.
  • Улучшена поддержка CPU на базе архитектуры RISC-V. Работа PoCL протестирована на плате Starfive VisionFive 2 с загруженным окружением Ubuntu 23.10 с LLVM 17 и GCC 13.2.
  • Реализовано расширение cl_ext_float_atomics с поддержкой FP32 и FP64.
  • Реализация расширения cl_khr_command_buffer обновлена до версии 0.9.4.
  • Предложен экспериментальный бэкенд AlmaIF для FPGA.
  • Удалена незавершённая поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR 1.x/2.0. В качестве рекомендованного промежуточного языка шейдеров заявлен SPIR-V.
  • Добавлена поддержка Clang/LLVM 17.0. Объявлена устаревшей поддержка Clang/LLVM 10-13.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pocl/pocl/r...)
  2. OpenNews: Релиз PoCL 4.0 с независимой реализацией стандарта OpenCL
  3. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  4. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  5. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60316-pocl
Ключевые слова: pocl, opencl
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноньимъ (ok), 00:22, 20/12/2023 [ответить]  
    		• +/
    Это очень круто всё.

    Но на практике, нужно операции над векторами и тензорами проводить.

    И записывать их в человеческом виде...

    Развелось этих трансляторов шейдеров в шейдеры целый зоопарк.

     
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