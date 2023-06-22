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Релиз PoCL 4.0 с независимой реализацией стандарта OpenCL

22.06.2023 13:51

Представлен релиз проекта PoCL 4.0 (Portable Computing Language OpenCL), развивающего реализацию стандарта OpenCL, независимую от производителей графических ускорителей и позволяющую использовать различные бэкенды для выполнения OpenCL-ядер на разных типах графических и центральных процессоров. Код проекта распространяется под лицензией MIT. Поддерживается работа на платформах X86_64, MIPS32, ARM v7, AMD HSA APU, NVIDIA GPU и различных специализированных ASIP (Application-Specific Instruction-set Processor) и TTA-процессорах (Transport Triggered Architecture) c архитектурой VLIW.

Реализация компилятора ядер OpenCL построена на базе LLVM, а в качестве фронтэнда для OpenCL C используется Clang. Для обеспечения должной переносимости и производительности компилятор ядер OpenCL может генерировать комбинированные функции, которые могут использовать различные аппаратные ресурсы для распараллеливания выполнения кода, такие как VLIW, суперскалярность, SIMD, SIMT, многоядерность и многопоточность. Имеется поддержка ICD-драйверов (Installable Client Driver). Присутствуют бэкенды для обеспечения работы через CPU, ASIP (TCE/TTA), GPU на базе архитектуры HSA и GPU NVIDIA (через libcuda).

В новой версии:

  • Добавлена поддержка Clang/LLVM 16.0. Прекращена поддержка Clang/LLVM 6-9.
  • Улучшена поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V для драйверов, использующих CPU и CUDA.
  • Добавлен драйвер для устройств, использующих API Level Zero.
  • В драйвер CPU добавлена поддержка глобальных переменных, видимых на уровне всей программы (program-scope), а не отдельных функций (function-scope). Добавлена поддержка общего адресного пространства. Реализованы функции cl_khr_fp16 (LLVM 16+), cl_khr_subgroups и cl_intel_unified_shared_memory.


  1. Главная ссылка к новости (http://portablecl.org/pocl-4.0...)
  2. OpenNews: Релиз PoCL 3.1 с независимой реализацией стандарта OpenCL
  3. OpenNews: Intel открыл код реализации OpenCL, выполняемой на CPU
  4. OpenNews: Vortex - открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V, совместимый с OpenCL
  5. OpenNews: Опубликованы финальные спецификации OpenCL 3.0
  6. OpenNews: Открытый драйвер Rusticl сертифицирован на совместимость с OpenCL 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59331-pocl
Ключевые слова: pocl, opecl
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 14:38, 22/06/2023 [ответить]  
    		• +/
    > Улучшена поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V для драйверов, использующих CPU и CUDA.

    А можно сразу использовать CUDA и не париться. Стандарт де-факто.

     
     
  • 2, Аноним (2), 14:44, 22/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно закрыть браузер и не париться. Стандарты какие-то...
     
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