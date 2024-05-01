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Выпуск OpenTofu 1.7, форка платформы управления конфигурацией Terraform

01.05.2024 11:48

Представлен выпуск проекта OpenTofu 1.7, продолжающего развитие открытой кодовой базы платформы управления конфигурацией и автоматизации поддержания инфраструктуры Terraform. Разработка OpenTofu ведётся под покровительством организации Linux Foundation с использованием открытой модели управления при участии сообщества, сформированного из заинтересованных в проекте компаний и энтузиастов (о поддержке проекта объявили 161 компания и 792 индивидуальных разработчика). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией MPL 2.0.

Форк создан в ответ на перевод компанией HashiCorp своих продуктов на проприетарную лицензию BSL 1.1, ограничивающую использование кода в облачных системах, конкурирующих с продуктами и сервисами HashiCorp. Cмена лицензии объясняется желанием сохранить финансирование своих разработок в условиях неспособности классических моделей лицензирования противостоять паразитированию компаний, использующих готовые открытые исходные тексты разработок HashiCorp для создания собственных коммерческих облачных продуктов без участия в совместной разработке.

Платформа может использоваться для построения, изменения и версионирования инфраструктуры в соответствии с концепцией инфраструктура как код, при которой конфигурация систем описывается на высокоуровневом предметно-ориентированном языке и обрабатывается по аналогии с кодом. OpenTofu поддерживает построение графа ресурсов, определяющего все связи между ресурсами для эффективного распараллеливания операций над ресурсами и внесения изменений с учётом зависимостей.

OpenTofu также позволяет на основании заданной конфигурации генерировать план исполнения (Execution Plan), позволяющий оценить действия с инфраструктурой до их фактического применения к инфраструктуре. Сложные изменения в инфраструктуру могут вноситься автоматизированно, при минимальном участии администратора, что позволяет избежать многих ошибок, вызванных человеческим фактором. При этом администратор может полностью отслеживать, что именно будет изменено и в каком порядке, используя предоставленные план исполнения и граф ресурсов.

Среди изменений в версии OpenTofu 1.7:

  • Возможность защиты важных файлов состояния с использованием сквозного шифрования. Шифрование позволяет исключить доступ посторонних к данным файлам при использовании бэкендов хранения, не заслуживающих доверия. Пароль для шифрования может задаваться с использованием переменных окружений или систем управления ключами, такими как AWS KMS, GCP KMS и OpenBao.
  • Поддержка динамических функций, определяемых провайдером. Указанная возможность позволяет провайдеру предоставлять не только ресурсы, но и функции для использования в коде OpenTofu. Более того, функции могут определяться провайдером динамически, в зависимости от конфигурации пользователя. Поддержка представленной функциональности уже добавлена в экспериментальные провайдеры Lua и Go.
  • Реализованы декларативные операции удаления, позволяющие пометить ресурс для удаления из файла состояния, но сохранить его в созданной инфраструктуре.
  • Возможность применения циклов "for_each" в блоках, осуществляющих импорт, для упрощения импортирования нескольких типовых ресурсов.


  1. Главная ссылка к новости (https://opentofu.org/blog/open...)
  2. OpenNews: IBM покупает HashiCorp за 6.4 млрд долларов
  3. OpenNews: Проект OpenBao начал развитие форка Hashicorp Vault
  4. OpenNews: OpenTF, форк платформы Terraform, переименован в OpenTofu
  5. OpenNews: Компания HashiCorp меняет лицензию на своё ПО с MPLv2 на проприетарную BSL 1.1
  6. OpenNews: Организация OpenTF создала форк платформы управления конфигурацией Terraform
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61097-opentofu
Ключевые слова: opentofu, terraform
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (-), 12:20, 01/05/2024 [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь пользуется? Мы пока ансиблом. А в корпорациях terraform. Не до конца понятно кто пользователь.
     
     
  • 2, Аноним (2), 12:28, 01/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бывшие пользователи terraform, которым не понравилось закручивание гаек.
     
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