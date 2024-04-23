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Анализ влияния ключевого слова final на производительность программ C++

23.04.2024 14:03

Бенджамин Саммертон (Benjamin Summerton), автор системы трассировки лучей PSRayTracing, проанализировал влияние на производительность приложений использование в коде на языке С++ ключевого слова "final", появившегося в стандарте C++11. Причиной проведения тестирования послужили витающие в сети заявления, что использование "final" позволяет повысить производительность, которые ограничивались оценочными суждениями без указания результатов изменений.

Проведённое Бенджамином тестирование показало, что производительность при использовании "final" сильно зависит от компилятора. При сборке в GCC действительно в заметном числе случаев производительность возрастала, но при сборке в Clang и MSVC производительность в большинстве случаев снижалась, причём более ощутимо. При этом большое влияние, кроме компилятора, имела платформа, например, проседание производительности больше проявлялись на системе с CPU AMD Ryzen 9 6900HX, чем на системе с CPU Apple M1.





Например, на системе AMD Ryzen 9 6900HX с Ubuntu 23.10 при сборке в Clang в 90% тестов при использовании "final" наблюдалось замедление работы как минимум на 5%, но в 2.5% случаев фиксировалось ускорение как минимум на 5%. Для GCC замедление на 5% фиксировалось в 0.9% случаев, а ускорение на 5% - в 15.8% случаев. В MSVC 5% замедление наблюдалось в 26.2% тестов, а 5% ускорение - 13.3%. Для себя автор исследования сделал вывод о необходимости избегать использования "final".

  1. Главная ссылка к новости (https://16bpp.net/blog/post/th...)
  2. OpenNews: Оценка изменения производительности СУБД PostgreSQL за последние 15 лет
  3. OpenNews: Mozilla, Google, Microsoft и Apple разработали тест производительности браузеров Speedometer 3.0
  4. OpenNews: Выпуск оптимизатора энергопотребления и производительности auto-cpufreq 2.2.0
  5. OpenNews: Для ядра Linux подготовлены оптимизации, повышающие производительность планировщиков ввода/вывода
  6. OpenNews: Новый JIT-компилятор Maglev позволил поднять производительность Chrome
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61051-cpp
Ключевые слова: cpp, benchmark, optimization
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (49) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:15, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А люди из интернета точно использовали final именно там, где нужно, а не везде его тыкали?
    Это нужно тестировать на виртуальных вызовах, а не просто "взял и поставил final на структурку или класс, потому что от нее никто не будет наследоваться".
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 14:24, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Это был финальный комментарий или компилятор заглючил?
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:32, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > а не просто "взял и поставил final на структурку или класс, потому что от нее никто не будет наследоваться".

    Вообще-то final именно для этого и придуман, причем, не только в C++.

     
  • 2.4, Аноним (4), 14:39, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как я вызову виртуальный метод, если у меня final стоит на самом первом классе?
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:43, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    final как раз нужен для класса с реализацией интерфейса. А числа автора показывают, что в основном ничего не меняется за искл забагованного clang-а
     

  • 1.5, Rev (?), 14:39, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для себя автор исследования сделал вывод о необходимости избегать использованиЯ "final".

    А опытный разработчик знает, что надо бенчмаркать свой код, и ставить final там, где бенчмарки покажут улучшение :)

     
     
  • 2.9, Аноним (8), 14:45, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    final это не метод оптимизации, а защита от гогнокода, особенно при работе в больших командах и в публичном коде
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 20:49, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Большие команды это где?
    Средняя команда разарботчиков 8-12 челоек.
     

  • 1.6, Sw00p aka Jerom (?), 14:41, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    в гцц ИИ еще не пихнули? :)
     
     
  • 2.57, Bottle (?), 20:53, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё бы не хватало, чтобы к коду с неопределённым и implementation-defined поведением добавились галлюцинации ИИ.
     

  • 1.11, Аноним (11), 14:50, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А вообще каким боком final влияет на производительность кода? Он же нужен исключительно чтобы бить по рукам, не более того.
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:25, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Поскольку нет наследников -> нет нужды смотреть в vtable -> можно дёргать методы напрямую, минуя виртуализаию
     
     
  • 3.24, Пряник (?), 16:22, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты умнее Бенджамина Саммертона.
     
     
  • 4.55, anonymous (??), 20:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не сложно.
     
  • 2.50, Аноним (50), 18:42, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Он же нужен исключительно чтобы бить по рукам

    ... тех недопрограммистов, кто его использует. Достало уже. То private/protected, которые через не особо надёжно работаюлие костыли обходить приходится, лишь бы форк фреймворка не компилировать, не поставлять и не сопровождать (а ведь один особо умный додумался задействовать доступ к защищённому члену класса и весь свой форк фреймворка в свой репозиторий скопировать, автоматически исключив возможность поставки этого хлама в каком-либо адекватном дистре, а PR, заменяющий протухший ненужный форк фреймворка на использование специально разработанного (не мной, очень популярная либа) и протестированного хака-костыля-обхода не принимает, видите-ли гарантий, что не поломают и что работать продолжит, тащи форк фреймворка и флатпак используй!).

     

  • 1.12, Аноним (12), 15:00, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то я не вижу AOCC и ICC в тестах. Именно они были бы актуальными для соответствующих процессоров.
     
     
  • 2.14, Ivan7 (ok), 15:10, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ICC давно уже сдох, вернее, его придушили.
    AOCC не интересно, т.к. это тот же Clang, причём только под Linux.
     

  • 1.15, Бывалый Смузихлёб (ok), 15:23, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    > ключевого слова "final" [EN.cppreference.com/w/cpp/language/final]

    Это какой-то особенный вид чего-то, о чём стараются не говорить в приличном обществе. Надо обязательно в русскоязычной статье затолкать ссылку исключительно на англоязычную статью при наличии русскоязычной
    [RU.cppreference.com/w/cpp/language/final]

     
     
  • 2.18, Я (??), 15:41, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    какой плюсовик умеет читать документацию не на английском?
     
     
  • 3.41, Аноним (41), 17:54, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КО: русскоязычный
     
  • 2.37, Аноним (37), 17:23, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из любви к русскому языку - надо. Читать перевод на русский, чтобы в голове переводить обратно на английский, попутно избавляясь от затесавшихся гуртовщиков мышей - не любить русский язык.
     

  • 1.19, Швондик (?), 15:41, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    иногда можно повысить производительность до 70% если для выхода из сложных циклов использовать оператор goto
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:00, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    а если использовать выход в первой строчке проги, производительность ещё сильнее повысится!
     
     
  • 3.21, Аноним (21), 16:18, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, не повысится. Время исполнения уменьшится, но работа, выполненная за это время, будет равна нулю. Итого общая производительность тоже будет равна нулю — программа не делает ничего полезного для изначальной задачи, если только изначально не было цели сразу выходить.
     
     
  • 4.39, Аноним (20), 17:47, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал, что в изначальной задаче надо было что-то делать? Полезность - это всё иллюзия. И ваще, мы - пыль в масштабах Вселенной.
     
     
  • 5.40, Аноним (21), 17:52, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Кто сказал, что в изначальной задаче надо было что-то делать?

    Если ничего делать не надо, то и задачи нет.

    > Полезность - это всё иллюзия. И ваще, мы - пыль в масштабах Вселенной.

    Отлично, давайте уйдём глубже в философию и метафизику от точныз цифр.

     
  • 2.23, Аноним (-), 16:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > повысить производительность до 70%

    Одной функции или всей программы)?
    что-то мне подсказывает, что ты про первое

    > если для выхода из сложных циклов

    В плюсах этого можно достичь и другими способами, начиная от лямд, заканчивая просто return'ом.

    > использовать оператор goto

    Или превратить код в неподдерживаемые макароны, в которых потом еще много лет находить ошибки.

     
     
  • 3.27, Аноним (27), 16:26, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    спагетти*
     
  • 3.30, Швондик (?), 16:33, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    да я просто пошутил, у нас за goto сразу увольняют если увидят в коде
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 17:44, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Значит вы в ядро не коммите
     
  • 4.46, Ivan7 (ok), 18:04, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    За goto в C/C++ может уволить только абсолютно безграмотный чел, который никогда не кодил и не писал высокопроизводительные приложения. В некоторых случаях goto реально полезен, причём в этих случаях альтернатив ему особых нет, особенно это касается Си. А ассемблерный код вообще весь построен на тамошнем аналоге goto - jxx. Надеюсь, за jxx у вас никто никого не увольняет??? (А то тогда это совсем какая-то дикая дичайшая дичь.)
     
  • 2.42, Аноним (41), 17:56, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >если для выхода из сложных циклов использовать оператор goto

    Мы про ОО-язык говорим или где?

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 18:24, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>если для выхода из сложных циклов использовать оператор goto
    > Мы про ОО-язык говорим или где?

    "Настоящий программист может писать Фортран^WСи-программы на любом языке!"

     
  • 3.53, Ivan7 (ok), 19:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в ОО-языке циклы не нужны?
     

  • 1.22, Пряник (?), 16:19, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Требуется сравнительный анализ кода на ассемблере. А так это гадание на /dev/random.
     
     
  • 2.31, Sw00p aka Jerom (?), 16:35, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Требуется сравнительный анализ разработчиков всех этих компиляторов, стандарт языка вроде один, архитектура машинных команд вроде одна, оптимизации одни и те же, ток результирующий исполняемый код почему-то разный.
     
     
  • 3.36, Пряник (?), 17:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я это и сказал. Компилятор выдаёт на выходе код ассемблера сначала перед тем, как конвертировать в машинный. Код ассемблера и машинный равны примерно 1-к-1.
     
  • 3.44, Аноним (41), 17:59, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так повторямых сборок между Clang и g++ никто и не обещал.
     
     
  • 4.51, Sw00p aka Jerom (?), 18:56, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так повторямых сборок между Clang и g++ никто и не обещал.

    ну у любого алгоритма есть один единственный оптимальный набор необходимых и достаточных кодов операций для соответствующей архитектуры, отсюда два разных компилятора, либо выдают два одинаковых набора, либо один из них выдал неоптимальный набор.

     

  • 1.25, Пряник (?), 16:24, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впрочем тесты "с потолка" тоже полезны.
     
  • 1.26, Серб (ok), 16:26, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для себя автор исследования сделал вывод о необходимости избегать использование "final".

    Вывод прямо противоположный результатам тестирования.

    Делаешь макрос который будет final для gcc и пустотой для MS и clang - профит.

     
  • 1.28, Аноним (28), 16:27, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странный выбор у девелопера из опенсорса: промежуточный девелопмент релиз дистрибутива и MS компилятор.

    Люди в опенсорсе используют готовые релизы и другие компиляторы. Разве не...

     
     
  • 2.34, голос из леса (?), 16:48, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    стандартный "девелопер из опенсорс" с вероятностью 50% сидит на mac os, с вероятностью 40% на win. Остатки может и на linux.
     
     
  • 3.45, Аноним (41), 18:02, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просмотрите исходники СПО-проектов. В подавляющем большинстве случаев там \0A-окончания строк. Сделайте вывод, кто на чём сидит.
     

  • 1.35, Аноним (35), 17:02, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    > Причиной проведения тестирования послужили витающие в сети заявления, что использование "final" позволяет повысить производительность, которые ограничивались оценочными суждениями без указания результатов изменений.

    Ну да, не включали голову.

    > Для себя автор исследования сделал вывод о необходимости избегать использования "final".

    И этот не включал.

    Ну посмотри ты профайл, ассемблер, собери минимальный кейс на котором повторяется проблема, зашли в багзиллы. Это было бы исследование. А этот намерял неизвестно что, и ты поди - ключевого слова избегать будет. return'а ещё поизбегай.

     
  • 1.49, Аноним (49), 18:39, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Странно, в тех же исходниках clang часто используется прием:

    namespace {
    class Classname final : public Basename {
    void method() override {}
    };

    }

    Тогда выглядит глупо, что сами же разработчики компилятора это не оптимизировали

     
  • 1.52, Аноним (52), 19:38, 23/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Замедление при использовании final вызывает у меня культурный шок Реализация ви... большой текст свёрнут, показать
     

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