Анализ влияния ключевого слова final на производительность программ C++

2.20 , Аноним ( 20 ), 16:00, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – а если использовать выход в первой строчке проги, производительность ещё сильнее повысится!

3.21 , Аноним ( 21 ), 16:18, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Нет, не повысится. Время исполнения уменьшится, но работа, выполненная за это время, будет равна нулю. Итого общая производительность тоже будет равна нулю — программа не делает ничего полезного для изначальной задачи, если только изначально не было цели сразу выходить.

4.39 , Аноним ( 20 ), 17:47, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто сказал, что в изначальной задаче надо было что-то делать? Полезность - это всё иллюзия. И ваще, мы - пыль в масштабах Вселенной.

5.40 , Аноним ( 21 ), 17:52, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Кто сказал, что в изначальной задаче надо было что-то делать? Если ничего делать не надо, то и задачи нет. > Полезность - это всё иллюзия. И ваще, мы - пыль в масштабах Вселенной. Отлично, давайте уйдём глубже в философию и метафизику от точныз цифр.

2.23 , Аноним ( - ), 16:20, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > повысить производительность до 70% Одной функции или всей программы)?

что-то мне подсказывает, что ты про первое > если для выхода из сложных циклов В плюсах этого можно достичь и другими способами, начиная от лямд, заканчивая просто return'ом. > использовать оператор goto Или превратить код в неподдерживаемые макароны, в которых потом еще много лет находить ошибки.

3.27 , Аноним ( 27 ), 16:26, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – спагетти*

3.30 , Швондик ( ? ), 16:33, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – да я просто пошутил, у нас за goto сразу увольняют если увидят в коде

4.38 , Аноним ( 38 ), 17:44, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Значит вы в ядро не коммите

4.46 , Ivan7 ( ok ), 18:04, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – За goto в C/C++ может уволить только абсолютно безграмотный чел, который никогда не кодил и не писал высокопроизводительные приложения. В некоторых случаях goto реально полезен, причём в этих случаях альтернатив ему особых нет, особенно это касается Си. А ассемблерный код вообще весь построен на тамошнем аналоге goto - jxx. Надеюсь, за jxx у вас никто никого не увольняет??? (А то тогда это совсем какая-то дикая дичайшая дичь.)

2.42 , Аноним ( 41 ), 17:56, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >если для выхода из сложных циклов использовать оператор goto Мы про ОО-язык говорим или где?

3.48 , Аноним ( 48 ), 18:24, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>если для выхода из сложных циклов использовать оператор goto

> Мы про ОО-язык говорим или где? "Настоящий программист может писать Фортран^WСи-программы на любом языке!" 3.53 , Ivan7 ( ok ), 19:40, 23/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А в ОО-языке циклы не нужны?

