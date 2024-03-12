VLC преодолел рубеж в 5 миллиардов загрузок. Разработка VLC 4.0

Проект VideoLAN преодолел рубеж в пять миллиардов загрузок видеоплеера VLC, зафиксированных системой сбора статистики, работающей на серверах проекта с февраля 2005 года. Около 4.4 миллиардов загрузок приходится на сборку VLC для платформы Windows, 369 млн - macOS, 245 млн - Android, 71 млн - iOS и 6.7 млн на архив с исходными текстами. Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux, так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер через штатные репозитории своих дистрибутивов. Наиболее популярной версией VLC является 3.0.16, которая была загружена 416 млн раз (для сравнения последний выпуск 3.0.20 был загружен 381 млн раз, 3.0.19 - 50 млн, а выпуск 3.0.0 - 6 млн).

Дополнительно сообщается о планах по созданию варианта VLC, скомпилированного в формат WebAssembly для встраивания проигрывателя на сайты. В разработке также находится версия VLC 4.0, в которой будет переписана базовая часть VLC, появится новый интерфейс, сфокусированный на контенте и заменяющий базовое окно проигрывателя на представление в виде библиотеки, обеспечена интеграция со стриминговыми платформами и добавлена поддержка online-трансляций и FAST-каналов (Free advertising supported streaming television), позволяющих бесплатно смотреть фильмы и телешоу, монетизиуемые за счёт показа рекламы.



