VLC преодолел рубеж в 5 миллиардов загрузок. Разработка VLC 4.0

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|2.10, Аноним (-), 14:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Лучший плеер для лучшей в мире ОС!
Ерунда какая-то...
Всем известно, что для лучше в мире ОС лучший плеер это Media Player Classic!
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|4.13, Ыыы (??), 14:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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С таким оценочным критерием мы придём к тому, что Windows это самая лучшая система из когда-либо существующих.
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|2.50, fi (ok), 17:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С учетом что и для Android он идет в store, то бедные виндузатники - сами ищут где бы что-то полезное найти :DDDDD
И лучше чем vlc показывает mxplayer, особенно на TV
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|3.76, Аноним (-), 20:02, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хм... я просто спросил гугл "vlc windows store"
и сразу получил ответ apps.microsoft.com/detail/xpdm1zw6815mqm
Так что вот, в виндовом магазине пользователи оффтопика в 2 клика качают сабж.
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|2.55, Аноним (55), 17:33, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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То ли у меня лыжи не едут... Интерфейс лучшего видеоплеера VLC жутко неотзывчивый, тормозит, часто не прожимается и скрывается, будто он крутится в том же потоке что и декодер видео. И на ПК, а на андроиде совсем всё грустно.
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|2.57, Аноним (57), 17:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот случай когда вантузятники сделали статистику. Под линукс это самый тормозной плеер. Еще и крашится.
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|3.62, вендузятник пох. (?), 18:06, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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причем тут мы? Боты ее сделали.
> Под линукс это самый тормозной плеер. Еще и крашится.
и зачем вы его _исходники_ скачали шесть миллионов раз? Думаете я поверю что вы умеете кодить и пытались починить? Ну, вот, собственно, и про все остальные цифирки - то же самое.
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|4.65, Аноним (-), 18:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что мешает скачать, собрать.
Увидеть что это тормозячий плеер и удалить.
Я уже молчу про гентушников, которых хлебом не корми, а что-то дай скачать и компилять.
Но все равно оффтопик уделывает всех конкурентов одной левой.
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|2.64, dannyD (?), 18:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Лучший плеер для лучшей в мире ОС!
миллиарды мух немогут ошибаться ....
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|4.51, Аноним (51), 17:12, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вторую часть предложения можно трактовать как скрытую пропаганду нетрадиционки ;)
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|5.63, нах. (?), 18:06, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да как будто первую нельзя?!
(товарищ майор, прошу учесть что я первым заметил!)
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|1.15, Нон (?), 14:49, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Худший плеер на линуксе. Ставил его года с 2015, постоянно не мог выполнять элементарных вещей (вроде закрытия, висел потом в трее и не реагировал). Сейчас даже Wayland не поддерживает.
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|2.17, Аноним (17), 14:54, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Wayland deprecated. Нафига эту окаменевшую невзлетелость пихать?
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|1.18, Аноним (18), 14:55, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> В разработке также находится версия VLC 4.0, в которой будет переписана базовая часть VLC…
А с какой целью переписывают?
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|1.19, ilyafedin (ok), 14:57, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В смысле приступил, она разрабатывается уже фиг знает сколько времени (как гимп 3) и обещали закончить к концу 2023...
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|2.23, Аноним (23), 15:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить
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|3.36, ilyafedin (ok), 15:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить
Я в оригинале по ссылке не вижу про "приступили"... Кажется, это очередная путаница опеннета при переводе.
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|3.43, _kp (ok), 16:25, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разработчик от обещаний не отказался, и продолжает обещать дальше. Стабильность.
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|2.31, Аноним (31), 15:41, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Илья Федин
> обещали
Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается другое.
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|3.35, ilyafedin (ok), 15:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Илья Федин
>> обещали
> Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается
> другое.
Ну поинт в том, что уже пытаются закончить (как гимп 3), а в новости "приступили"
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|2.46, Аноним (46), 16:43, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> (как гимп 3)
Последний раз (в конце февраля) ГИМП 3 обещали "in May 9-12".
Сегодня 12-ое, как раз. Кек...
Ждём традиционных новых обещаний...
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|4.49, Аноним (46), 17:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Спасибо, кэп. Я к тому, что срок приближается, и да, что ровно 2 месяца осталось до обещанного дедлайна и мы узнаем, не будет ли новых обещаний, кек )
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|5.68, Аноним (48), 18:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут вопрос не в том, когда выпустят, а в том, когда этим пользоваться будет можно.
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|1.24, Аноним (25), 15:09, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Дополнительно сообщается о планах по созданию варианта VLC, скомпилированного в формат WebAssembly для встраивание проигрывателя на сайты
Очень нужно для интегрирования вредоносного ПО. Заплатил разрабам за частную лицензию — и можешь в плеер всякую вредоносную гадость интегрировать, из васма это дерьмо никто не выковорит, в отличие от яваскрипта с тегом video.
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|2.42, Аноним (-), 16:24, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Очень нужно для интегрирования вредоносного ПО.
VLC имеет копилеф лицензию. Как ты это представляешь? Не найдётся кому-нибудь провести аудит исходников?
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|3.72, ИмяХ (ok), 19:34, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В новости же написано, что 6.7 млн пар глаз просмотрели эти исходники.
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|3.73, Аноним (73), 19:35, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Заплатил разрабам за частную лицензию
Владельцы копирайтов могут продавать частные лицензии.
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|1.45, Bob (??), 16:35, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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WebAssembly - годно, ожидаем на пиратских стримингах, в первую же очередь)
Ну и порносайтах, ясен пен)))
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|1.54, n00by (ok), 17:18, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux,
> так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер
> через штатные репозитории своих дистрибутивов.
И как быть разработчикам, если нужна статистика? Отправлять при запуске? :)
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|3.74, К.О. (?), 19:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так ты разве что по убунтам посчитаешь, да и то приблизительно
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|2.66, Аноним (-), 18:15, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> И как быть разработчикам, если нужна статистика? Отправлять при запуске? :)
Никак.
На линуксах жизни нет, пользователей нет, статистики нет.
Пара дошедших до репы и сделавших фичареквест оказались извращугами со странными хотелками.
Поэтому на них можно положить болт.
Зато никто не шпионит!!11
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|1.69, 12yoexpert (ok), 18:49, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> обеспечена интеграция со стриминговыми платформами и добавлена поддержка online-трансляций и FAST-каналов (Free advertising supported streaming television), позволяющих бесплатно смотреть фильмы и телешоу, монетизиуемые за счёт показа рекламы.
RIP
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|1.75, cat666 (ok), 19:55, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Где-нибудь, это работает нормально. Под Ubuntu глючит, под Arch глючит, под LFS глючит, под Андроидом и Виндой глючит. Это самый никчёмный плеер который я когда-либо использовал. WMP и то в 100 раз лучше. Под какой операционкой "это" нормально работает?
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