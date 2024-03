VLC преодолел рубеж в 5 миллиардов загрузок. Разработка VLC 4.0

2.23 , Аноним ( 23 ), 15:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить

> Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить Я в оригинале по ссылке не вижу про "приступили"... Кажется, это очередная путаница опеннета при переводе.

Разработчик от обещаний не отказался, и продолжает обещать дальше. Стабильность.

> Илья Федин

> обещали Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается другое.

>> Илья Федин

>>> обещали

> Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается

> другое. Ну поинт в том, что уже пытаются закончить (как гимп 3), а в новости "приступили"

> (как гимп 3) Последний раз (в конце февраля) ГИМП 3 обещали "in May 9-12".

Сегодня 12-ое, как раз. Кек... Ждём традиционных новых обещаний...

Только сегодня March, до May 12 еще 2 месяца

Спасибо, кэп. Я к тому, что срок приближается, и да, что ровно 2 месяца осталось до обещанного дедлайна и мы узнаем, не будет ли новых обещаний, кек )

Тут вопрос не в том, когда выпустят, а в том, когда этим пользоваться будет можно.