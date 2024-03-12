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VLC преодолел рубеж в 5 миллиардов загрузок. Разработка VLC 4.0

12.03.2024 14:13

Проект VideoLAN преодолел рубеж в пять миллиардов загрузок видеоплеера VLC, зафиксированных системой сбора статистики, работающей на серверах проекта с февраля 2005 года. Около 4.4 миллиардов загрузок приходится на сборку VLC для платформы Windows, 369 млн - macOS, 245 млн - Android, 71 млн - iOS и 6.7 млн на архив с исходными текстами. Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux, так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер через штатные репозитории своих дистрибутивов. Наиболее популярной версией VLC является 3.0.16, которая была загружена 416 млн раз (для сравнения последний выпуск 3.0.20 был загружен 381 млн раз, 3.0.19 - 50 млн, а выпуск 3.0.0 - 6 млн).

Дополнительно сообщается о планах по созданию варианта VLC, скомпилированного в формат WebAssembly для встраивания проигрывателя на сайты. В разработке также находится версия VLC 4.0, в которой будет переписана базовая часть VLC, появится новый интерфейс, сфокусированный на контенте и заменяющий базовое окно проигрывателя на представление в виде библиотеки, обеспечена интеграция со стриминговыми платформами и добавлена поддержка online-трансляций и FAST-каналов (Free advertising supported streaming television), позволяющих бесплатно смотреть фильмы и телешоу, монетизиуемые за счёт показа рекламы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.lowpass.cc/p/vlc-f...)
  2. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  3. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в миллиард загрузок
  4. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  5. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.20 с устранением уязвимости
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60775-vlc
Ключевые слова: vlc, videolan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (74) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, xrensgory (ok), 14:26, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Лучший плеер для лучшей в мире ОС!
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:32, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    Хитро) Учитывая, что VLC есть почти под все ОС
     
     
  • 3.9, xrensgory (ok), 14:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но статистика загрузок не даст соврать.
     
     
  • 4.12, большой лжец (?), 14:41, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, Аноним (7), 14:32, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    >Лучший плеер

    Это не про vlc.

     
     
  • 3.59, Аноним (59), 17:58, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но всё равно близко.
     
  • 2.10, Аноним (-), 14:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Лучший плеер для лучшей в мире ОС!

    Ерунда какая-то...
    Всем известно, что для лучше в мире ОС лучший плеер это Media Player Classic!

     
     
  • 3.11, xrensgory (ok), 14:40, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть какая-то статистика по количеству загрузок, чтобы сравнить ?
     
     
  • 4.13, Ыыы (??), 14:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    С таким оценочным критерием мы придём к тому, что Windows это самая лучшая система из когда-либо существующих.
     
     
  • 5.44, xrensgory (ok), 16:30, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На самом деле так и есть
     
     
  • 6.71, 12yoexpert (ok), 18:54, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если это xp. и то среди виндовсов
     
  • 5.48, Аноним (48), 16:58, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А других критериев у нас нет.
     
  • 5.60, вендузятник пох. (?), 18:04, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну значит правильный критерий...

     
  • 3.67, Аноним (67), 18:23, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MPC-BE лучше. Ну или Pot Player тоже очень хорош.
     
  • 2.50, fi (ok), 17:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С учетом что и для Android он идет в store, то бедные виндузатники - сами ищут где бы что-то полезное найти :DDDDD

    И лучше чем vlc показывает mxplayer, особенно на TV

     
     
  • 3.76, Аноним (-), 20:02, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм... я просто спросил гугл "vlc windows store"
    и сразу получил ответ apps.microsoft.com/detail/xpdm1zw6815mqm
    Так что вот, в виндовом магазине пользователи оффтопика в 2 клика качают сабж.
     
  • 2.55, Аноним (55), 17:33, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    То ли у меня лыжи не едут... Интерфейс лучшего видеоплеера VLC жутко неотзывчивый, тормозит, часто не прожимается и скрывается, будто он крутится в том же потоке что и декодер видео. И на ПК, а на андроиде совсем всё грустно.
     
     
  • 3.78, Аноним (78), 20:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пора сделать апгрейд до Pentium, как всех местных пердунов.
     
  • 2.57, Аноним (57), 17:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот случай когда вантузятники сделали статистику. Под линукс это самый тормозной плеер. Еще и крашится.
     
     
  • 3.62, вендузятник пох. (?), 18:06, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причем тут мы? Боты ее сделали.

    > Под линукс это самый тормозной плеер. Еще и крашится.

    и зачем вы его _исходники_ скачали шесть миллионов раз? Думаете я поверю что вы умеете кодить и пытались починить? Ну, вот, собственно, и про все остальные цифирки - то же самое.

     
     
  • 4.65, Аноним (-), 18:09, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что мешает скачать, собрать.
    Увидеть что это тормозячий плеер и удалить.
    Я уже молчу про гентушников, которых хлебом не корми, а что-то дай скачать и компилять.

    Но все равно оффтопик уделывает всех конкурентов одной левой.

     
  • 2.64, dannyD (?), 18:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Лучший плеер для лучшей в мире ОС!

    миллиарды мух немогут ошибаться ....

     

  • 1.2, Аноним (2), 14:27, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.3, iPony129412 (?), 14:28, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (8), 14:36, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Даешь интеграцию в Windows!
     
     
  • 2.34, Guest (??), 15:45, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Забирай. Есть из коробки около пятиста лет.
     
     
  • 3.77, анонимус (??), 20:07, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пятиСОТ
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:49, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На Electron перепишут?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:53, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На питон
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:59, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    не худший вариант
     
     
  • 4.70, 12yoexpert (ok), 18:52, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    худший - раст
     
  • 3.25, Аноним (25), 15:10, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они знают только JavaScript, питона у них нет.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 17:12, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вторую часть предложения можно трактовать как скрытую пропаганду нетрадиционки ;)
     
     
  • 5.63, нах. (?), 18:06, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да как будто первую нельзя?!

    (товарищ майор, прошу учесть что я первым заметил!)

     

  • 1.15, Нон (?), 14:49, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Худший плеер на линуксе. Ставил его года с 2015, постоянно не мог выполнять элементарных вещей (вроде закрытия, висел потом в трее и не реагировал). Сейчас даже Wayland не поддерживает.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:54, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Wayland deprecated. Нафига эту окаменевшую невзлетелость пихать?
     
     
  • 3.20, ryoken (ok), 14:57, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Закусывать надо..!"
     

  • 1.18, Аноним (18), 14:55, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В разработке также находится версия VLC 4.0, в которой будет переписана базовая часть VLC…

    А с какой целью переписывают?

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:58, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    чтобы тормозил на новых цп.
     
  • 2.29, НяшМяш (ok), 15:37, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Квадраты в mkv не сильно квадратные
     
     
  • 3.37, Аноним (37), 16:21, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 3.56, Аноним (-), 17:37, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (4)

  • 1.19, ilyafedin (ok), 14:57, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В смысле приступил, она разрабатывается уже фиг знает сколько времени (как гимп 3) и обещали закончить к концу 2023...
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 15:08, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить
     
     
  • 3.36, ilyafedin (ok), 15:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разработчик лапшу вешал, а теперь действительно хочет приступить

    Я в оригинале по ссылке не вижу про "приступили"... Кажется, это очередная путаница опеннета при переводе.

     
  • 3.43, _kp (ok), 16:25, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разработчик от обещаний не отказался, и продолжает обещать дальше. Стабильность.
     
  • 2.31, Аноним (31), 15:41, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Илья Федин
    > обещали

    Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается другое.

     
     
  • 3.35, ilyafedin (ok), 15:47, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Илья Федин
    >> обещали
    > Ну тебе бы не знать, как сначала обещают одно, а потом оказывается
    > другое.

    Ну поинт в том, что уже пытаются закончить (как гимп 3), а в новости "приступили"

     
  • 2.46, Аноним (46), 16:43, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > (как гимп 3)

    Последний раз (в конце февраля) ГИМП 3 обещали "in May 9-12".
    Сегодня 12-ое, как раз. Кек...

    Ждём традиционных новых обещаний...

     
     
  • 3.47, Аноним (47), 16:56, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только сегодня March, до May 12 еще 2 месяца
     
     
  • 4.49, Аноним (46), 17:05, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, кэп. Я к тому, что срок приближается, и да, что ровно 2 месяца осталось до обещанного дедлайна и мы узнаем, не будет ли новых обещаний, кек )
     
     
  • 5.68, Аноним (48), 18:46, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут вопрос не в том, когда выпустят, а в том, когда этим пользоваться будет можно.
     

  • 1.24, Аноним (25), 15:09, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Дополнительно сообщается о планах по созданию варианта VLC, скомпилированного в формат WebAssembly для встраивание проигрывателя на сайты

    Очень нужно для интегрирования вредоносного ПО. Заплатил разрабам за частную лицензию — и можешь в плеер всякую вредоносную гадость интегрировать, из васма это дерьмо никто не выковорит, в отличие от яваскрипта с тегом video.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 15:17, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реальные вредоносы ограничены wasm рантаймом
     
     
  • 3.30, НяшМяш (ok), 15:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не пугай онанимов страшными словами.
     
  • 2.42, Аноним (-), 16:24, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Очень нужно для интегрирования вредоносного ПО.

    VLC имеет копилеф лицензию. Как ты это представляешь? Не найдётся кому-нибудь провести аудит исходников?

     
     
  • 3.72, ИмяХ (ok), 19:34, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости же написано, что 6.7 млн пар глаз просмотрели эти исходники.
     
  • 3.73, Аноним (73), 19:35, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Заплатил разрабам за частную лицензию

    Владельцы копирайтов могут продавать частные лицензии.

     
  • 2.52, Аноним (51), 17:15, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. А то не увидим в ближайшие нцать лет.
     

  • 1.32, Аноним (32), 15:44, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Лучший плеер это -- Mplayer
     
     
  • 2.33, Аноним (7), 15:45, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или MPV.
     
     
  • 3.39, Аноним (-), 16:22, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.41, Аноним (37), 16:23, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже перестал о начало xvid файлов спотыкаться?
     
  • 3.53, Аноним (51), 17:17, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для КДЕшников - штатный Dragon Player.
     
     
  • 4.61, anamnim (?), 18:04, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.40, Аноним (40), 16:22, 12/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты (6)

  • 1.45, Bob (??), 16:35, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    WebAssembly - годно, ожидаем на пиратских стримингах, в первую же очередь)
    Ну и порносайтах, ясен пен)))
     
  • 1.54, n00by (ok), 17:18, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Опубликованные данные не учитывают загрузку VLC для Linux,
    > так как большинство Linux-пользователей VLC получает данный видеоплеер
    > через штатные репозитории своих дистрибутивов.

    И как быть разработчикам, если нужна статистика? Отправлять при запуске? :)

     
     
  • 2.58, soarin (ok), 17:44, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    этих разве насчитать https://snapcraft.io/vlc
     
     
  • 3.74, К.О. (?), 19:38, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так ты разве что по убунтам посчитаешь, да и то приблизительно
     
  • 2.66, Аноним (-), 18:15, 12/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И как быть разработчикам, если нужна статистика? Отправлять при запуске? :)

    Никак.
    На линуксах жизни нет, пользователей нет, статистики нет.
    Пара дошедших до репы и сделавших фичареквест оказались извращугами со странными хотелками.

    Поэтому на них можно положить болт.

    Зато никто не шпионит!!11

     

  • 1.69, 12yoexpert (ok), 18:49, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > обеспечена интеграция со стриминговыми платформами и добавлена поддержка online-трансляций и FAST-каналов (Free advertising supported streaming television), позволяющих бесплатно смотреть фильмы и телешоу, монетизиуемые за счёт показа рекламы.

    RIP

     
  • 1.75, cat666 (ok), 19:55, 12/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где-нибудь, это работает нормально. Под Ubuntu глючит, под Arch глючит, под LFS глючит, под Андроидом и Виндой глючит. Это самый никчёмный плеер который я когда-либо использовал. WMP и то в 100 раз лучше. Под какой операционкой "это" нормально работает?
     

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