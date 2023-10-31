Выпуск медиаплеера VLC 3.0.20 с устранением уязвимости

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|2.3, Третий П (?), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но тупит с субтирами в 4к на Андроиде. Может и не только в 4к, я просто меньшее не смотрел. Выбрал MX Player - вот он действительно лучший.
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|3.21, Бульдох (?), 13:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Какое отношение андроид имеет к линукс? 4К он смотрит на смартфоне, сказочник.
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|4.29, Третий П (?), 13:51, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты чего что-ли не местный? Андроид не на ядре линукс? Андроид не опенсорс(?) что-ли? А когда вам нужно количество линуксоидов посчитать и объявить очередной виндекапец, он тогда тоже не линуксом оказывается?
> 4К он смотрит на смартфоне, сказочник
Ты с какой деревни? Galaxy Tab S8 Ultra. Про такое слыхал? Вот прям сейчас тебе с него и пишу.
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|2.20, MaleDog (?), 13:04, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это с какой стороны смотреть, если по функционалу, то скорее всего да. По качеству картинки ИМХО mplayer/mpv и обложки в linux превосходят vlc.
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|2.9, НяшМяш (ok), 12:19, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Direct3D11: Fix hardware acceleration for some AMD drivers
> Fix green line on Windows with AMD drivers
Кексперты снова внесли вклад в энтропию.
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|3.10, амерский ведроид (?), 12:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты мне тут этой. Оригиналом не мельтеши. Написано аварийное завершение работы,значит падает. Проблемы акселерации и линий как в Винампе это другое.
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|1.6, FF (?), 12:12, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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сто лет им пользовался, но MPV оказался просто рабочим
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|2.17, Тимурленд (?), 12:52, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы ещё его ни через конфиги настраивать на винда непонятно вообще как его...
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|2.18, Тимурленд (?), 12:54, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это всего лишь оболочка плеера MPV. Если бы MPV можно было настраивать не через конфиг он был бы номер один
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|1.12, Аноним (12), 12:38, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Звука в VLC не нет! Хотя mpv и smplayer - звук есть! Просто VLC наверное паршивый бэкенд для звука юзает...
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|2.16, Третий П (?), 12:44, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это дистрибутив ваш паршивый с неправильно настроенными бекэндами и фронтэраундами. Или вы не с Коре 2 Дуо его запускаете.
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|2.19, Тимурленд (?), 12:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот сайт живёт больше чем тебе лет. Открытое ПО есть как на Линукс так и на виндовс
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|3.22, Аноним (15), 13:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, не больше. Самое время поменять название, раз уж идёт потакание основной аудитории. Когда каждый день смотришь новости и читаешь про проблемы проприетари, это тут что-то не очень открытое получается.
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|1.23, Бульдох (?), 13:18, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Преимущество VLC в том, что он по дефолту не кэширует всякую хрень и не дёргает хард, MPV же школьная поделка васянов, убивающая HDD.
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|2.25, Аноним (15), 13:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разве не наоборот? И нет, преимуществ никаких, не выдумывай.
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|2.31, Третий П (?), 13:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так проехали уже HDD. Они только на Коре Ту Дуе и остались. Ну и на третьепнях ещё.
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