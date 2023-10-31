Выпуск медиаплеера VLC 3.0.20 с устранением уязвимости

Доступен внеплановый корректирующий выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.20, в котором устранена потенциальная уязвимость (CVE не присвоен), приводящая к записи данных в область памяти за границей буфера при разборе некорректно оформленных сетевых пакетов в обработчике потоков MMSH (Microsoft Media Server over HTTP). Уязвимость теоретически может быть эксплуатирована при попытке загрузки контента с вредоносных серверов, используя URL "mms://".

Кроме проблем с безопасностью в новом выпуске также устранены следующие проблемы: