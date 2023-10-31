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Выпуск медиаплеера VLC 3.0.20 с устранением уязвимости

31.10.2023 11:49

Доступен внеплановый корректирующий выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.20, в котором устранена потенциальная уязвимость (CVE не присвоен), приводящая к записи данных в область памяти за границей буфера при разборе некорректно оформленных сетевых пакетов в обработчике потоков MMSH (Microsoft Media Server over HTTP). Уязвимость теоретически может быть эксплуатирована при попытке загрузки контента с вредоносных серверов, используя URL "mms://".

Кроме проблем с безопасностью в новом выпуске также устранены следующие проблемы:

  • Аварийное завершение работы на системах с некоторыми версиями драйверов для GPU AMD;
  • Крах при неудачной попытке использования аппаратного декдировщика AV1;
  • Появление зелёной полосы при полноэкранном воспроизведении через D3D11 в Windows;
  • Сбои при обработке двойного щелчка колесом мыши;
  • Пропадание панели инструментов в полноэкранном режиме в Windows.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.videolan.org/vide...)
  2. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.19
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.18
  4. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.14 с устранением уязвимостей
  5. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  6. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60024-vlc
Ключевые слова: vlc, videolan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:52, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Лучший
     
     
  • 2.3, Третий П (?), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но тупит с субтирами в 4к на Андроиде. Может и не только в 4к, я просто меньшее не смотрел. Выбрал MX Player - вот он действительно лучший.
     
     
  • 3.21, Бульдох (?), 13:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Какое отношение андроид имеет к линукс? 4К он смотрит на смартфоне, сказочник.
     
     
  • 4.24, Криптоханыга (?), 13:21, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Андроид - это ещё и многочисленные TV-приставки, если что. А там и 4к встречается.
     
  • 4.29, Третий П (?), 13:51, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты чего что-ли не местный? Андроид не на ядре линукс? Андроид не опенсорс(?) что-ли? А когда вам нужно количество линуксоидов посчитать и объявить очередной виндекапец, он тогда тоже не линуксом оказывается?

    > 4К он смотрит на смартфоне, сказочник

    Ты с какой деревни? Galaxy Tab S8 Ultra. Про такое слыхал? Вот прям сейчас тебе с него и пишу.

     
  • 2.8, ryoken (ok), 12:16, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Запасной. На ведроиде осообенно.
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:42, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    среди худших
     
  • 2.20, MaleDog (?), 13:04, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это с какой стороны смотреть, если по функционалу, то скорее всего да. По качеству картинки ИМХО mplayer/mpv и обложки в linux превосходят vlc.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Квадраты
     
     
  • 2.4, Третий П (?), 12:06, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И толстый заяц.
     

  • 1.5, амерский ведроид (?), 12:07, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зато дрова у амуде открытые. Падает,но как падает...
     
     
  • 2.9, НяшМяш (ok), 12:19, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Direct3D11: Fix hardware acceleration for some AMD drivers
    > Fix green line on Windows with AMD drivers

    Кексперты снова внесли вклад в энтропию.

     
     
  • 3.10, амерский ведроид (?), 12:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты мне тут этой. Оригиналом не мельтеши. Написано аварийное завершение работы,значит падает. Проблемы акселерации и линий как в Винампе это другое.
     
     
  • 4.26, Анании.orig (?), 13:33, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там написано — исправили.
    Из поломаного флуд на опеннет.
     

  • 1.6, FF (?), 12:12, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    сто лет им пользовался, но MPV оказался просто рабочим
     
     
  • 2.17, Тимурленд (?), 12:52, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы ещё его ни через конфиги настраивать на винда непонятно вообще как его...
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:13, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На дороге нашли, отмыли, приодели
    Хорошенький
     
     
  • 2.11, OpenEcho (?), 12:30, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На дороге нашли, отмыли, приодели
    > Хорошенький

    Эт ты про себя?

     
  • 2.18, Тимурленд (?), 12:54, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это всего лишь оболочка плеера MPV. Если бы MPV можно было настраивать не через конфиг он был бы номер один
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:38, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Звука в VLC не нет! Хотя mpv и smplayer - звук есть! Просто VLC наверное паршивый бэкенд для звука юзает...
     
     
  • 2.13, Массоны Рептилоиды (?), 12:42, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не нет == есть
     
  • 2.16, Третий П (?), 12:44, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это дистрибутив ваш паршивый с неправильно настроенными бекэндами и фронтэраундами. Или вы не с Коре 2 Дуо его запускаете.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:42, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    сайт пора переименовывать в windowsnet.ru
     
     
  • 2.19, Тимурленд (?), 12:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот сайт живёт больше чем тебе лет. Открытое ПО есть как на Линукс так и на виндовс
     
     
  • 3.22, Аноним (15), 13:17, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, не больше. Самое время поменять название, раз уж идёт потакание основной аудитории. Когда каждый день смотришь новости и читаешь про проблемы проприетари, это тут что-то не очень открытое получается.
     
     
  • 4.30, Третий П (?), 13:56, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так говорите, как-будто виндовз в себе не содержит линукс.
     
  • 2.28, Анании.orig (?), 13:37, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так чего нет то?
    Из контекста не понятно.
     

  • 1.23, Бульдох (?), 13:18, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Преимущество VLC в том, что он по дефолту не кэширует всякую хрень и не дёргает хард, MPV же школьная поделка васянов, убивающая HDD.
     
     
  • 2.25, Аноним (15), 13:22, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разве не наоборот? И нет, преимуществ никаких, не выдумывай.
     
  • 2.31, Третий П (?), 13:58, 31/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так проехали уже HDD. Они только на Коре Ту Дуе и остались. Ну и на третьепнях ещё.
     

  • 1.27, Аноним (27), 13:36, 31/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О нет, бедняги опять запутались с ручным управлением памятью...
     
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