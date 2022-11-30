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Выпуск медиаплеера VLC 3.0.18

30.11.2022 09:13

Представлен выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.18, в котором устранены четыре уязвимости, которые потенциально могут привести к выполнению кода злоумышленника при обработке специально оформленных файлов или потоков. Наиболее опасная уязвимость (CVE-2022-41325) может привести к переполнению буфера при загрузке через URL vnc. Остальные уязвимости, проявляющиеся при обработке файлов в форматах mp4 и ogg, скорее всего могут использоваться только для вызова отказа в обслуживании.

Среди других не связанных с безопасностью изменений:

  • Значительно улучшена поддержка адаптивного потокового вещания.
  • Добавлена поддержка архитектуры RISC-V.
  • Улучшена работа с протоколами SMBv1, SMBv2 и FTP.
  • Решены проблемы при смене позиции в форматах OGG и MP4. Для формата AVI налажена совместимость с Windows Media Player. Устранена ошибка, мешавшая воспроизведению некоторых файлов в формате Flac.
  • В MKV добавлена поддержка субтитров DVBSub.
  • Добавлена поддержка представления цвета Y16.
  • Обновлены кодеки и библиотеки: FFmpeg, bluray, upnp, pthread, x265, freetype, libsmb2, aom, dav1d, libass, libxml2, dvdread, harfbuzz, zlib, gme, nettle, GnuTLS, mpg123, speex, bluray, libvpx.
  • Решены проблемы с изменением размера окна и цветопередачей при выводе с использованием OpenGL.
  • Устранены проблемы с совместимостью с некоторыми старыми GPU.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.videolan.org/news....)
  2. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.15
  3. OpenNews: Обновление медиапроигрывателя VLC 3.0.14 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Уязвимости в VLC и GStreamer, способные привести к выполнению кода при обработке контента
  5. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
  6. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58222-vlc
Ключевые слова: vlc, videolan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (21) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:24, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    SMBv1 Выкидывать давно пора.
     
     
  • 2.6, Сергей (??), 09:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    У меня synology есть, в нем по smb1 по сравнению с smb2 файлы быстрее тащятся...
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:18, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хуже==дешевле==быстрее, как это типично. Припоминаю, что в этих поделках камни не очень хорошие стоят, так что, видимо, не тянет.
     
  • 2.23, llolik (ok), 10:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, кроме SMBv1/NetBIOS умеет нормально обозревать гетерогенную LAN? Zeroconf на виндах не присутствует, WSD в онтопике никто не реализовал.

    Иными словами, не относящимся к VLC, как пользователям он- и офтопика увидеть друг друга в обзоре сети и подключиться к общим ресурсам? Насколько я знаю, SMBv1/NetBIOS пока единственное рабочее решение.

     
  • 2.24, MadAdmin (?), 10:56, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть идея получше: выкинуть на свалку истории всех не в меру буйных революционерщиков.
     
  • 2.25, iCat (ok), 10:57, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SMBv1 Выкидывать давно пора.

    Сфигали? Оч.много где используется "в полный рост" без возможности обновить.

     

  • 1.2, ryoken (ok), 09:25, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >> форматах OOG

    Шо за зверь?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:46, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ogg
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 09:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты, прежде чем кидаться педовикией, прочитал бы внимательно, в чём прикол получился...
     
  • 2.7, Аноним (-), 09:52, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    местные настолько обленились что погуглить не могут?
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:13, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуглить не секурно
     

  • 1.8, Аноним (8), 09:52, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > при загрузке через URL vnc

    VLC умеет показывать VNC сессии или что?

     
  • 1.10, КО (?), 09:53, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Will VLC be available on Windows Phone?

    We're currently working on it."
    Посмеялся, спасибо.

     
  • 1.12, Аноним (12), 10:00, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы устранили проблему с аппаратным ускорением на t03g.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:06, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Люблю MPV, его опции масштабирования и прочее, но... На 4K мониторе у MPV статтеринг, а в VLC его нет. Пропуска кадров нет. Статтеринг есть даже на минимальных настройках.
    Зато в VLC опция масштабирования не работает. Ставлю lanczos, на выходе мыло как у mitchell.
     
     
  • 2.15, Аноним (14), 10:09, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, это на Gnome, Wayland и modesetting, i7-8565U. Надо попробовать на Xorg без композитного, с tearfree.
     
     
  • 3.19, 244 (?), 10:33, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > wayland

    При чем тут mpv? На Xorg УМВРНЧЯДНТ?

     
     
  • 4.21, Аноним (14), 10:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При том.
    > На MPV есть статтеринг.
    > На VLC нет.

    Что тебе здесь непонятно?

     
  • 3.20, Аноним (17), 10:34, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Разрабы mpv вроде говорили, что гном днище и они использовать его очередные костыли не будут из принципа. Может быть, поэтому.
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 10:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разрабы mpv вроде говорили, что гном днище и они использовать его очередные
    > костыли не будут из принципа. Может быть, поэтому.

    Ну хоть какие-то разрабы имеют адекватное мышление, и на том спасибо!

     

  • 1.18, Аноним (18), 10:32, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Классная прога. Люблю велосипеды, потому, что в этом случае ты контролируешь весь код целиком и все стыкуется гладко. Поделки на основе ffmpeg уж очень глючные. Эта прога это целый комбайн, где можно намутить все, от медиасервера и до эмуляции CCTV камеры с двумя потоками RTMP и водяными знаками. Единственный косяк - не очень клевый синтаксис описания конвейера, который вызывает неоднозначности.
     

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