Выпуск медиаплеера VLC 3.0.18

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|2.6, Сергей (??), 09:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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У меня synology есть, в нем по smb1 по сравнению с smb2 файлы быстрее тащятся...
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|3.17, Аноним (17), 10:18, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хуже==дешевле==быстрее, как это типично. Припоминаю, что в этих поделках камни не очень хорошие стоят, так что, видимо, не тянет.
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|2.23, llolik (ok), 10:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что, кроме SMBv1/NetBIOS умеет нормально обозревать гетерогенную LAN? Zeroconf на виндах не присутствует, WSD в онтопике никто не реализовал.
Иными словами, не относящимся к VLC, как пользователям он- и офтопика увидеть друг друга в обзоре сети и подключиться к общим ресурсам? Насколько я знаю, SMBv1/NetBIOS пока единственное рабочее решение.
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|2.24, MadAdmin (?), 10:56, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть идея получше: выкинуть на свалку истории всех не в меру буйных революционерщиков.
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|2.25, iCat (ok), 10:57, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> SMBv1 Выкидывать давно пора.
Сфигали? Оч.много где используется "в полный рост" без возможности обновить.
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|3.4, Аноним (4), 09:48, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты, прежде чем кидаться педовикией, прочитал бы внимательно, в чём прикол получился...
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|1.8, Аноним (8), 09:52, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> при загрузке через URL vnc
VLC умеет показывать VNC сессии или что?
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|1.10, КО (?), 09:53, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Will VLC be available on Windows Phone?
We're currently working on it."
Посмеялся, спасибо.
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|1.14, Аноним (14), 10:06, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Люблю MPV, его опции масштабирования и прочее, но... На 4K мониторе у MPV статтеринг, а в VLC его нет. Пропуска кадров нет. Статтеринг есть даже на минимальных настройках.
Зато в VLC опция масштабирования не работает. Ставлю lanczos, на выходе мыло как у mitchell.
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|2.15, Аноним (14), 10:09, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кстати, это на Gnome, Wayland и modesetting, i7-8565U. Надо попробовать на Xorg без композитного, с tearfree.
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|4.21, Аноним (14), 10:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При том.
> На MPV есть статтеринг.
> На VLC нет.
Что тебе здесь непонятно?
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|3.20, Аноним (17), 10:34, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Разрабы mpv вроде говорили, что гном днище и они использовать его очередные костыли не будут из принципа. Может быть, поэтому.
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|4.22, Аноним (22), 10:53, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разрабы mpv вроде говорили, что гном днище и они использовать его очередные
> костыли не будут из принципа. Может быть, поэтому.
Ну хоть какие-то разрабы имеют адекватное мышление, и на том спасибо!
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|1.18, Аноним (18), 10:32, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Классная прога. Люблю велосипеды, потому, что в этом случае ты контролируешь весь код целиком и все стыкуется гладко. Поделки на основе ffmpeg уж очень глючные. Эта прога это целый комбайн, где можно намутить все, от медиасервера и до эмуляции CCTV камеры с двумя потоками RTMP и водяными знаками. Единственный косяк - не очень клевый синтаксис описания конвейера, который вызывает неоднозначности.
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