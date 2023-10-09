Выпуск медиаплеера VLC 3.0.19

2.9 , Аноним ( 9 ), 10:55, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Кто о чём, а анимешники всё о квадратиках.

3.18 , iPony129412 ( ? ), 11:16, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не анимешник, но квадраты много раз видел.

В этом году хотел исполтзовать для воспроизведения подкастов, но заикается после паузы. Пришлось менять на Audacious, но это линукс проблемы.

4.58 , FF ( ? ), 13:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не анимэшник то есть понюшник?

2.15 , Владислав ( ?? ), 11:06, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если речь про аниме, то к сожалению да, за последние годы ничего в этом плане не изменилось. Как не поддерживал VLC нормально аниме, так и не может. Недавно новый комп собрал за ~200к, фильмы в 4K смотрю, а аниме продолжает глючить в VLC. Если смотреть в оригинале, то вроде как все нормально, но когда добавляешь внешнюю дорожку - начинается такой пи...! Не понимаю, в чем проблема за столько лет исправить этот баг? Сами толкают людей на использование других плееров. Я в итоге пересел на MVP.

3.20 , Аноним ( 21 ), 11:24, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Ну так вклей свою дорожку ffmpeg'ом в видео и смотри без квадратов это делается 0.1 секунду если без миксера. И сможешь пользоваться нормальным плеером, а не mpv.

3.45 , Аноним ( 45 ), 12:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Просто русскоговорящие фаны, конвертящие и пакующие в контейнеры имеют руки не и... 4.59 , FF ( ? ), 13:56, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как угодно же может быть, ведь это люди-мультики

3.53 , Аноним ( 53 ), 13:31, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >но когда добавляешь внешнюю дорожку А зачем?

4.60 , Аноним ( - ), 14:03, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – решил тут в выхи эти наконец-то тетрадь смерти посмотреть - так все раздачи на торрентах практически raw+rus. сначала не понял, а потом дошло что это, типа, ценится у них - оригинальные файлы нетронутыми держать, фанаты. если сабы ещё можно тупо в меню к файлу добавить и выбрать, а вот внешн дорожки, не нашёл ничего лучше в сабже, как заходить в конвертацию, выбирать в двух разных меню соотвт файлы, из разных папок, вручную, и по одной серии смотреть - даж не смог сабжем плейлист ассоциативный таки сделать, сам он ничего не подхватывает никак. короче, серии с 15 ушёл на лордфильм досматривать) а так да, сам его устанавливаю всегда чтобы в системе что-то было)

2.29 , Аноним ( 29 ), 11:44, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – mpv жрёт память как не в себя.

3.33 , Аноним ( 57 ), 11:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > mpv жрёт память как не в себя. Кэши настрой. Для локальных файлов кэши не нужны и бесполезны, если воспроизведение будет лагать, то будет лагать и с ними и без них.

3.54 , наука_кандидатов ( ? ), 13:33, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Для персонального устройства в 2023 году это является проблемой? Что вы там делаете на них, что вам не хватает ОЗУ?

