Выпуск медиаплеера VLC 3.0.19

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|1.1, Аноним (1), 10:13, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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Неплохой плеер с немного странным интерфейсом, был мне полезен для конвертации видео в аудиодорожку.
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|2.3, FF (?), 10:27, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Неплохой коммент с немного странным посылом, не был полезен совсем никому.
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|3.7, whois (??), 10:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Неплохой подкол с странным посылом, не был полезен совсем никому.
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|4.21, Аноним (21), 11:25, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Твой анализ комментария это самая бесполезная вещь что была сегодня на опеннете.
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|2.23, Аноним (23), 11:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ffmpeg -i video-input.mp4 -vn -acodec copy audio-output.aac ?
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|3.56, Аноним (56), 13:43, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Руки отсохнут всё это писать каждый раз для всех видео. GUI придумали не для того, чтобы продолжать надрачивать на консоли, набирая каждый день тысячи раз одинаковые команды вместо пары кликов мыши
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|2.40, Аноним (40), 12:23, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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дорога не конвертируется, а просто отделяется от файла
лол
мб не прав, но какой-то ламерский cum'ент. Откуда столько ламачков на опеннете? Что вы здесь забыли?
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|1.2, Аноним (57), 10:16, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Иногда хочется посмотреть на глитчи и квадраты, сабж в этом отношении идеален. Конечно, и у mpv куча багов при подключении внешних дорог, но сабж позволяет ими насладиться и при использовании субтитров.
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|3.18, iPony129412 (?), 11:16, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не анимешник, но квадраты много раз видел.
В этом году хотел исполтзовать для воспроизведения подкастов, но заикается после паузы. Пришлось менять на Audacious, но это линукс проблемы.
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|2.15, Владислав (??), 11:06, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если речь про аниме, то к сожалению да, за последние годы ничего в этом плане не изменилось. Как не поддерживал VLC нормально аниме, так и не может. Недавно новый комп собрал за ~200к, фильмы в 4K смотрю, а аниме продолжает глючить в VLC. Если смотреть в оригинале, то вроде как все нормально, но когда добавляешь внешнюю дорожку - начинается такой пи...! Не понимаю, в чем проблема за столько лет исправить этот баг? Сами толкают людей на использование других плееров. Я в итоге пересел на MVP.
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|3.20, Аноним (21), 11:24, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Ну так вклей свою дорожку ffmpeg'ом в видео и смотри без квадратов это делается 0.1 секунду если без миксера. И сможешь пользоваться нормальным плеером, а не mpv.
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|3.45, Аноним (45), 12:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Просто русскоговорящие фаны, конвертящие и пакующие в контейнеры имеют руки не и... большой текст свёрнут, показать
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|4.59, FF (?), 13:56, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как угодно же может быть, ведь это люди-мультики
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|4.60, Аноним (-), 14:03, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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решил тут в выхи эти наконец-то тетрадь смерти посмотреть - так все раздачи на торрентах практически raw+rus. сначала не понял, а потом дошло что это, типа, ценится у них - оригинальные файлы нетронутыми держать, фанаты.
если сабы ещё можно тупо в меню к файлу добавить и выбрать, а вот внешн дорожки, не нашёл ничего лучше в сабже, как заходить в конвертацию, выбирать в двух разных меню соотвт файлы, из разных папок, вручную, и по одной серии смотреть - даж не смог сабжем плейлист ассоциативный таки сделать, сам он ничего не подхватывает никак. короче, серии с 15 ушёл на лордфильм досматривать)
а так да, сам его устанавливаю всегда чтобы в системе что-то было)
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|3.33, Аноним (57), 11:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> mpv жрёт память как не в себя.
Кэши настрой. Для локальных файлов кэши не нужны и бесполезны, если воспроизведение будет лагать, то будет лагать и с ними и без них.
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|3.54, наука_кандидатов (?), 13:33, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для персонального устройства в 2023 году это является проблемой? Что вы там делаете на них, что вам не хватает ОЗУ?
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|1.4, Аноним (4), 10:31, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Если бы оформили повышение FPS через интерполяцию кадров, как это сделано в SVP – цены бы ему не было.
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|2.6, Аноним (6), 10:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А сабж ещё не перешёл на libplacebo? Там это есть, в т.ч. средствами пользовательских шейдеров.
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|1.5, Аноним (5), 10:41, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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Слушаю радио через него, для видео есть браузер, не понимаю, кто сейчас скачивает что либо вообще, ну кроме любителей ТОР-а, ага.
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|2.10, ryoken (ok), 10:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Слушаю радио через него, для видео есть браузер
Едите хоть не из унитаза?
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|3.36, Сиффреди (?), 11:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что не так, m3u проигрывает, когда iptv был халявный смотрел через него.
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|2.22, Аноним (21), 11:26, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анимешники, которые хотят видеть каждый волосок? Без этих волосков у них падает оргазм от анимэ.
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|2.30, КО (?), 11:45, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>кто сейчас скачивает что либо вообще,
Пираты.
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|1.14, Аноним (14), 11:05, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Не понимаю, зачем люди пользуются этим багодромом, когда есть божественный mpv.
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|2.24, Аноним (21), 11:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не понимаю зачем анимешники распространяют аудиодорожки отдельно от видео. Что так сложно добавить новую дорожку в файл видео или удалить лишнюю, или добавить к существующей и выложить всё вместе? Все равно дорожка подходит только для одного конкретное видео. Мне кажется я даже представляю как анимешники надевают штаны (спойлер не как все)
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|3.26, Аноним (14), 11:39, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не понимаю, с чего ты взял, что я анимешник, и какое отношение это имеет к моему комментарию.
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|3.31, Аноним (57), 11:46, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Дубляж для нюфань требует скачать кучу гигабайт дополнительно и нам элитным воинам западло. Иногда ещё прикладывают десяток паршивых одноголосных озвучек, не уверен, кому это вообще интересно может быть. Но это далеко не только аниме, с фильмами и сериалами ровно та же петрушка.
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|3.32, InuYasha (??), 11:46, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Terminator2.(release.mega.Vasyan-super-HD-upscale.ROFL.WebRip).720p.mkv 16GB
Video #0: 1024*576 2GB
Audio #0: original eng 7.1
Audio #1: original eng 5.1
Audio #2: original eng stereo
Audio #3: director commentary 1
Audio #4: director commentary 2
Audio #5: студия1 rus
Audio #6: студия2 rus
Audio #7: студия3 rus
Audio #8: гнусавый rus
Audio #9: ещё какой-то дядька rus
Audio #10: любительский persona88 rus
Audio #11: никита литвинков rus
Audio #12: вообще какой-то рандом с VHS rus
Audio #13: мой котик мяукает rus
Audio #14: студия ukr
Audio #15: любительский ukr
Audio #16: студия pol
Audio #17: студия kz
Audio #18: хиты 90ых
- и всё одним файлом.
ПОНИМАЙ, АНОН! Если, конечно, способен.
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|4.38, Аноним (9), 12:05, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну ясное дело, лучше когда все эти дорожки лежат отдельно по давно дохлым ссылкам.
У вас там что, интернет по карточкам до сих пор, что скачать всё и самостоятельно оставить нужный набор дорог таки не вариант?
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|5.48, Аноним (48), 13:18, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну ясное дело, лучше когда все эти дорожки лежат отдельно по давно дохлым ссылкам
По каким дохлым ссылкам? В торренте может быть любое количество файлов, и перед загрузкой можно выбрать только необходимые.
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|1.17, Аноним (17), 11:14, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для систем с GPU Intel и NVIDIA
Производитель game-only видюх снова остался в сторонке.
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|1.47, Неуклюжий танцор (?), 13:10, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да, у плеера есть проблемы - интерфейс, стабильность, но очень часто он выручает, когда другие не хотят показывать например Хоум плеер синема на 11 не работает уже, сплаш плеер то же не все форматы осиливает. И вот тогда спасает обычно старый добрый VLC. Там есть эффект компрессии звука, так чтобы все звуки были слышны - музыка и фон, ибо после дубляжа эти звуки делают тише, что бы дублёров было слышно лучше, от чего теряется оригинальная атмосфера фильма, а с этим эффектом всё становится на свои места.
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|1.49, Аноним (49), 13:18, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Никогда не понимал, как можно пользоваться чем-то, кроме vlc. Mplayer неплох, но сильно отстал в развитии за последние 10 лет, mpv не выдерживает никакой критики.
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