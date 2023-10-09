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Выпуск медиаплеера VLC 3.0.19

09.10.2023 10:02

Опубликован выпуск медиапроигрывателя VLC 3.0.19, в котором для систем с GPU Intel и NVIDIA реализована поддержка технологии супер-разрешения (Super Resolution), использующей алгоритмы пространственного масштабирования и реконструкции деталей для снижения потери качества изображения при увеличении масштаба и отображении с более высоким разрешением. Среди других изменений:

  • Улучшена поддержка видео в формате AV1. Улучшена обработка видео с HDR при программном декодировании AV1. Реализована возможность использования средств аппаратного декодирования AV1 на платформе Windows (DxVA). Решены проблемы с потоками AV1 GBRP.
  • Улучшено использование аппаратного декодирования при использовании D3D11 и OpenGL.
  • Улучшена поддержка форматов MP4, AVI (Qnap, GBRP) и RealVideo.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео, повёрнутого на 90°.
  • Улучшена совместимость SMB c хостами на базе Windows 11.
  • Решены проблемы с воспроизведением видео с Youtube.
  • Решены проблемы с управлением через виджеты на платформе Linux, использующие интерфейс MPRIS (Media Player Remote Interfacing Specification). Реализована поддержка операции MPRIS TrackList.
  • Решены проблемы при открытии файлов в режиме только для чтения.
  • Устранены утечки памяти при использовании API media_list_player из libVLC.
  • Добавлена поддержка тегов RIFF INFO для файлов в формате WAV.
  • Обновлены кодеки и библиотеки: zlib 1.2.13 (CVE-2022-37434), FFmpeg, libvpx (CVE-2023-5217), fluidlite, ebml, dav1d, libass.


  1. Главная ссылка к новости (https://code.videolan.org/vide...)
  2. OpenNews: Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 6.0
  3. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.18
  4. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  5. OpenNews: Выпуск медиаплеера VLC 3.0.0
  6. OpenNews: Медиаплеер VLC преодолел рубеж в три миллиарда загрузок. Выпуск VLC 3.0.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59893-vlc
Ключевые слова: vlc, videolan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (61) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:13, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Неплохой плеер с немного странным интерфейсом, был мне полезен для конвертации видео в аудиодорожку.
     
     
  • 2.3, FF (?), 10:27, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Неплохой коммент с немного странным посылом, не был полезен совсем никому.
     
     
  • 3.7, whois (??), 10:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Неплохой подкол с странным посылом, не был полезен совсем никому.
     
     
  • 4.12, Аноним (-), 11:03, 09/10/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.21, Аноним (21), 11:25, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Твой анализ комментария это самая бесполезная вещь что была сегодня на опеннете.
     
  • 4.34, InuYasha (??), 11:51, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Неплохой тред со странным началом, не был полезен совсем никому.
     
  • 2.23, Аноним (23), 11:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ffmpeg -i video-input.mp4 -vn -acodec copy audio-output.aac ?
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:43, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Руки отсохнут всё это писать каждый раз для всех видео. GUI придумали не для того, чтобы продолжать надрачивать на консоли, набирая каждый день тысячи раз одинаковые команды вместо пары кликов мыши
     
     
  • 4.57, Аноним (57), 13:51, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будь таким аутистом и повесь команду на контекстное меню.
     
  • 4.61, Аноним (61), 14:05, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё придумали написание скриптов (bat-ников)
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:23, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дорога не конвертируется, а просто отделяется от файла

    лол

    мб не прав, но какой-то ламерский cum'ент. Откуда столько ламачков на опеннете? Что вы здесь забыли?

     
     
  • 3.55, Аноним (55), 13:36, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шутки про cum подъехали
     

  • 1.2, Аноним (57), 10:16, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Иногда хочется посмотреть на глитчи и квадраты, сабж в этом отношении идеален. Конечно, и у mpv куча багов при подключении внешних дорог, но сабж позволяет ими насладиться и при использовании субтитров.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 10:55, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто о чём, а анимешники всё о квадратиках.
     
     
  • 3.18, iPony129412 (?), 11:16, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не анимешник, но квадраты много раз видел.
    В этом году хотел исполтзовать для воспроизведения подкастов, но заикается после паузы. Пришлось менять на Audacious, но это линукс проблемы.
     
     
  • 4.58, FF (?), 13:53, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не анимэшник то есть понюшник?
     
  • 2.15, Владислав (??), 11:06, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если речь про аниме, то к сожалению да, за последние годы ничего в этом плане не изменилось. Как не поддерживал VLC нормально аниме, так и не может. Недавно новый комп собрал за ~200к, фильмы в 4K смотрю, а аниме продолжает глючить в VLC. Если смотреть в оригинале, то вроде как все нормально, но когда добавляешь внешнюю дорожку - начинается такой пи...! Не понимаю, в чем проблема за столько лет исправить этот баг? Сами толкают людей на использование других плееров. Я в итоге пересел на MVP.
     
     
  • 3.20, Аноним (21), 11:24, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Ну так вклей свою дорожку ffmpeg'ом в видео и смотри без квадратов это делается 0.1 секунду если без миксера. И сможешь пользоваться нормальным плеером, а не mpv.
     
  • 3.45, Аноним (45), 12:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Просто русскоговорящие фаны, конвертящие и пакующие в контейнеры имеют руки не и... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.59, FF (?), 13:56, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как угодно же может быть, ведь это люди-мультики
     
  • 3.53, Аноним (53), 13:31, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но когда добавляешь внешнюю дорожку

    А зачем?

     
     
  • 4.60, Аноним (-), 14:03, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    решил тут в выхи эти наконец-то тетрадь смерти посмотреть - так все раздачи на торрентах практически raw+rus. сначала не понял, а потом дошло что это, типа, ценится у них - оригинальные файлы нетронутыми держать, фанаты.

    если сабы ещё можно тупо в меню к файлу добавить и выбрать, а вот внешн дорожки, не нашёл ничего лучше в сабже, как заходить в конвертацию, выбирать в двух разных меню соотвт файлы, из разных папок, вручную, и по одной серии смотреть - даж не смог сабжем плейлист ассоциативный таки сделать, сам он ничего не подхватывает никак. короче, серии с 15 ушёл на лордфильм досматривать)

    а так да, сам его устанавливаю всегда чтобы в системе что-то было)

     
  • 2.29, Аноним (29), 11:44, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    mpv жрёт память как не в себя.
     
     
  • 3.33, Аноним (57), 11:49, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > mpv жрёт память как не в себя.

    Кэши настрой. Для локальных файлов кэши не нужны и бесполезны, если воспроизведение будет лагать, то будет лагать и с ними и без них.

     
  • 3.54, наука_кандидатов (?), 13:33, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для персонального устройства в 2023 году это является проблемой? Что вы там делаете на них, что вам не хватает ОЗУ?
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:31, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если бы оформили повышение FPS через интерполяцию кадров, как это сделано в SVP – цены бы ему не было.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 10:42, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сабж ещё не перешёл на libplacebo? Там это есть, в т.ч. средствами пользовательских шейдеров.
     

  • 1.5, Аноним (5), 10:41, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Слушаю радио через него, для видео есть браузер, не понимаю, кто сейчас скачивает что либо вообще, ну кроме любителей ТОР-а, ага.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:52, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты свои домашние видеоролики тоже в браузере смотришь?
     
     
  • 3.35, Сиффреди (?), 11:57, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я к сожалению не порноактёр.
     
     
  • 4.39, OpenEcho (?), 12:17, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боишься тяжелой изнуряющей работы ?
     
     
  • 5.44, Сиффреди (?), 12:47, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стеснительный прост.
     
  • 3.50, Аноним (50), 13:21, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не с локального диска ;)
     
  • 2.10, ryoken (ok), 10:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Слушаю радио через него, для видео есть браузер

    Едите хоть не из унитаза?

     
     
  • 3.36, Сиффреди (?), 11:59, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что не так, m3u проигрывает, когда iptv был халявный смотрел через него.
     
  • 2.13, Аноним (-), 11:04, 09/10/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.22, Аноним (21), 11:26, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анимешники, которые хотят видеть каждый волосок? Без этих волосков у них падает оргазм от анимэ.
     
  • 2.30, КО (?), 11:45, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >кто сейчас скачивает что либо вообще,

    Пираты.

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:00, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Радио с горем-злощастьем в придачу?
     
  • 1.14, Аноним (14), 11:05, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Не понимаю, зачем люди пользуются этим багодромом, когда есть божественный mpv.
     
     
  • 2.24, Аноним (21), 11:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю зачем анимешники распространяют аудиодорожки отдельно от видео. Что так сложно добавить новую дорожку в файл видео или удалить лишнюю, или добавить к существующей и выложить всё вместе? Все равно дорожка подходит только для одного конкретное видео. Мне кажется я даже представляю как анимешники надевают штаны (спойлер не как все)
     
     
  • 3.25, Аноним (55), 11:37, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, зачем люди смотрят аниме.
     
  • 3.26, Аноним (14), 11:39, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не понимаю, с чего ты взял, что я анимешник, и какое отношение это имеет к моему комментарию.
     
  • 3.31, Аноним (57), 11:46, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дубляж для нюфань требует скачать кучу гигабайт дополнительно и нам элитным воинам западло. Иногда ещё прикладывают десяток паршивых одноголосных озвучек, не уверен, кому это вообще интересно может быть. Но это далеко не только аниме, с фильмами и сериалами ровно та же петрушка.
     
  • 3.32, InuYasha (??), 11:46, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Terminator2.(release.mega.Vasyan-super-HD-upscale.ROFL.WebRip).720p.mkv 16GB

    Video #0: 1024*576 2GB

    Audio #0: original eng 7.1
    Audio #1: original eng 5.1
    Audio #2: original eng stereo
    Audio #3: director commentary 1
    Audio #4: director commentary 2
    Audio #5: студия1 rus
    Audio #6: студия2 rus
    Audio #7: студия3 rus
    Audio #8: гнусавый rus
    Audio #9: ещё какой-то дядька rus
    Audio #10: любительский persona88 rus
    Audio #11: никита литвинков rus
    Audio #12: вообще какой-то рандом с VHS rus
    Audio #13: мой котик мяукает rus
    Audio #14: студия ukr
    Audio #15: любительский ukr
    Audio #16: студия pol
    Audio #17: студия kz
    Audio #18: хиты 90ых
    - и всё одним файлом.

    ПОНИМАЙ, АНОН! Если, конечно, способен.

     
     
  • 4.38, Аноним (9), 12:05, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну ясное дело, лучше когда все эти дорожки лежат отдельно по давно дохлым ссылкам.

    У вас там что, интернет по карточкам до сих пор, что скачать всё и самостоятельно оставить нужный набор дорог таки не вариант?

     
     
  • 5.48, Аноним (48), 13:18, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну ясное дело, лучше когда все эти дорожки лежат отдельно по давно дохлым ссылкам

    По каким дохлым ссылкам? В торренте может быть любое количество файлов, и перед загрузкой можно выбрать только необходимые.

     
  • 2.37, Аноним (8), 12:02, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    UI mpv без степени computer science к сожалению не осилить
     

  • 1.16, Аноним (55), 11:11, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лучший плеер
     
     
  • 2.27, 108 (?), 11:40, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    из худших
     
  • 2.28, Аноним (14), 11:43, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У тебя заниженные стандарты.
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:14, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > для систем с GPU Intel и NVIDIA

    Производитель game-only видюх снова остался в сторонке.

     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 11:19, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно и понятно.
    По кодекам и ИИ у AMD традиционно хуже дела.
     

  • 1.41, Аноним (41), 12:25, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный плеер, пользуюсь ним в ЗоринОС
     
     
  • 2.51, Аноним (55), 13:28, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, его бы ещё на Раcт переписать, цены бы ему не было.
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:40, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нормальный плеер, пользуюсь им в openSUSE
     
  • 1.43, Аноним (43), 12:43, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Более всратый и нелогичный интерфейс только у Эклипса.
     
  • 1.46, Аноним (46), 12:56, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    До сих пор интерфейс не скейлится
     
  • 1.47, Неуклюжий танцор (?), 13:10, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да, у плеера есть проблемы - интерфейс, стабильность, но очень часто он выручает, когда другие не хотят показывать например Хоум плеер синема на 11 не работает уже, сплаш плеер то же не все форматы осиливает. И вот тогда спасает обычно старый добрый VLC. Там есть эффект компрессии звука, так чтобы все звуки были слышны - музыка и фон, ибо после дубляжа эти звуки делают тише, что бы дублёров было слышно лучше, от чего теряется оригинальная атмосфера фильма, а с этим эффектом всё становится на свои места.
     
  • 1.49, Аноним (49), 13:18, 09/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Никогда не понимал, как можно пользоваться чем-то, кроме vlc. Mplayer неплох, но сильно отстал в развитии за последние 10 лет, mpv не выдерживает никакой критики.
     
     
  • 2.52, Аноним (55), 13:29, 09/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюсанул тебя с десяти аккаунтов
     

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